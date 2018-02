Tỏa sáng ở U23 châu Á, "trung vệ thép" nhận "quà" từ bầu Hiển

(Dân Việt) Đình Trọng trên đường trở lại Hà Nội FC, HAGL lại gây sốc, U23 Việt Nam mới nhận được hơn 12 tỷ đồng tiền thưởng, HLV Park Hang-seo bày tỏ sự tiếc nuối khi gặp Minh Vương, Báo Thái Lan chỉ ra 3 cầu thủ U23 Việt Nam đủ sức đá châu Âu.

Tỏa sáng ở U23 châu Á, trung vệ trẻ Đình Trọng có bến đỗ mới đáng mơ ước

Theo thông tin mà chúng tôi thu thập được, sắp tới CLB Hà Nội của bầu Hiển nhiều khả năng sẽ gọi lại tuyển thủ U23 Việt Nam Đình Trọng - trung vệ đang chơi theo dạng cho mượn ở Sài Gòn FC nhằm gia cố đội hình cho mùa giải 2018.

Trung vệ Trần Đình Trọng.

Tại CLB Hà Nội, Đình Trọng nhiều khả năng sẽ được sát cánh cùng Thành Chung, một tuyển thủ U23 Việt Nam khác.

Ngoài ra, một nhà tài trợ khủng sẵn sàng hậu thuẫn để Hà Nội FC lên kế hoạch chiêu mộ tất cả các thành viên ở U23 Việt Nam tham dự VCK U23 Châu Á vừa qua. Tuy nhiên, điều này là khó để có thể trở thành hiện thực.

HAGL lại gây sốc

Sau liên tiếp những mùa giải làm quen với nhóm cuối cùng mục tiêu trụ hạng, mùa giải 2018 HAGL đầu tư dàn HLV Hàn Quốc và đặc biệt là sự trở lại của Lương Xuân Trường. Dù đặt mục tiêu vô địch V.League năm 2019 nhưng đội bóng phố Núi không ngần ngại nếu cờ đến tay sớm. "Với Xuân Trường, Công Phượng, Tuấn Anh,... HAGL sở hữu đội hình toàn tuyển thủ. Mục tiêu GĐKT Chung Hae-soung đặt ra là giành thứ hạng cao ở mùa giải 2018, vô địch V.League 2019. Nhưng nếu cờ đến tay, chúng tôi không chừng phất luôn trong mùa này”, một lãnh đạo của HAGL chia sẻ.

U23 Việt Nam mới nhận được hơn 12 tỷ đồng tiền thưởng

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết U23 Việt Nam tính đến hết ngày 1.2 hiện mới nhận được hơn 12 tỷ trong tổng số gần 28 tỷ đồng tiền thưởng tại VCK U23 châu Á 2018. Đó là lý do khiến VFF chưa thể giải ngân tiền thưởng cho U23 Việt Nam. Cuối tuần này, U23 Việt Nam sẽ nhận được khoản thưởng đầu tiên. Quan điểm của VFF là muốn hoàn thành việc thưởng tiền ngay trước Tết Âm lịch để các cầu thủ có một cái Tết ấm cúng.

Gặp lại Minh Vương, thầy Park bày tỏ nỗi tiếc nuối

“Tôi cảm thấy tiếc cho Vương khi cậu ta không kịp bình phục tham dự giải U23 châu Á 2018. Nói thật, nếu cậu ấy không chấn thương thì chắc chắn sẽ có mặt trong đội hình U23 Việt Nam”, HLV Park Hang Seo bày tỏ sự tiếc nuối khi gặp lại cậu học trò Trần Minh Vương.

Báo Thái Lan chỉ ra 3 cầu thủ U23 Việt Nam đủ sức đá châu Âu

Tờ Four Four Two phiên bản Thái Lan cho rằng 3 cầu thủ là Xuân Trường, Công Phượng, Quang Hải đủ sức thi đấu ở châu Âu chứ không phải chỉ là giải bóng đá chuyên nghiệp Thái Lan (Thai-League). Ba cái tên ấy gồm Xuân Trường, Quang Hải và Công Phượng.