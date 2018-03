Vì sao VPF chấm dứt hợp đồng với đối tác V.League?

Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) sẽ chấm dứt hợp đồng với đối tác Next Media, đơn vị sản xuất V.League mấy mùa giải vừa qua.

Cụ thể 2 bên đang trong tranh chấp là Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và Next Media, đơn vị sản xuất V.League theo hợp đồng với VPF. Theo tìm hiểu, sau khi có HĐQT mới, VPF đã làm việc với Next Media liên quan đến vấn đề bản quyền V.League. VPF cho biết theo hợp đồng giữa đôi bên, đã yêu cầu đối tác cung cấp thông tin các khoản doanh thu thương mại từ các hợp đồng quảng cáo, tài trợ cùng chứng từ kèm theo để có thể hạch toán, phân chia lợi nhuận. Tuy nhiên phía Next Media không thực hiện.

Bản quyền truyền hình V.League 2018 đang nóng lên.

Ngày 12.2, VPF đã gửi công văn thông báo huỷ hợp đồng với Next Media. “Việc hạch toán, chia lợi nhuận là một trong những mục đích quan trọng mà hai bên tiến hành việc ký kết hợp đồng trên. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện hợp đồng đến nay, phía công ty Next Media đã không thực hiện đúng theo các điều khoản đã cam kết, việc này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của VPF” - công văn VPF cho biết.

Không chấp nhận việc bị huỷ hợp đồng, Next Media đã gửi công văn tới một loạt cơ quan, đơn vị liên quan để phản đối. Theo Next Media, ở mùa giải này họ đã hợp đồng và thoả thuận với VTV, VTVcab, Công ty truyền thông Green Lotus (Tp Hồ Chí Minh) để triển khai các hoạt động sản xuất, truyền hình, thương mại.

Trả lời Tiền Phong, Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ VPF Trần Anh Tú cho biết: “Sau khi HĐQT khoá III nhận nhiệm vụ, chúng tôi có rà lại các hợp đồng đang có hiệu lực, trong đó có 2 hợp đồng ký với công ty Next Media. Chúng tôi thấy 2 hợp đồng này có một số bất cập về mặt pháp lý và quyền lợi của VPF cũng như các giải VPF đang điều hành. Chúng tôi có làm việc với Next Media về các vấn đề liên quan nhưng phía họ không thể hiện thiện chí hợp tác”.

Theo ông Trần Anh Tú, HĐQT VPF sau đó đã ra nghị quyết thanh lý hai hợp đồng với Next Media, đồng thời giao cho ông đàm phán hợp đồng mới. “Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, Next Media vẫn từ chối các đề nghị của VPF. Cá nhân tôi cho rằng để bóng đá Việt Nam phát triển được, vấn đề bản quyền truyền hình cần được giải quyết một cách căn bản”-ông Trần Anh Tú cho biết.

Một quan chức VPF khác cho biết, hợp đồng uỷ quyền tổ chức, điều hành các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho VPF chỉ tới năm 2018. Tuy nhiên, Ban Giám đốc nhiệm kỳ 2 của VPF lại ký hợp đồng sản xuất V-League với Next Media tới năm 2022, là cái chưa chắc chắn có. Giá trị hợp đồng lớn nhưng không thông qua HĐQT.

Sáng nay, Tiền Phong đã liên lạc với nguyên TGĐ VPF Cao Văn Chóng để tìm hiểu thông tin nhưng ông Chóng cáo bận. Trao đổi với Tiền Phong, nhà báo Phan Ngọc Tiến, Trưởng ban Sản xuất các chương trình thể thao đài truyền hình Việt Nam (VTV) cho biết: VTV chưa có kế hoạch tường thuật V.League 2018 do tranh chấp giữa các bên.

“Chúng tôi không thể tường thuật khi bên nào cũng nhận có bản quyền. VTV đã gửi công văn tới VPF và Next Media để đề nghị làm việc với nhau, qua đó giải quyết vụ việc. Chúng tôi luôn ủng hộ V.League nhưng mọi việc cần thực hiện đúng quy định” - ông Phan Ngọc Tiến cho biết.