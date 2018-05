Xem trực tiếp Hà Nội FC vs HAGL kênh nào?

(Dân Việt) Thời điểm này, người ta gọi trận Hà Nội FC vs HAGL là “Siêu kinh điển” của bóng đá Việt Nam vì vị thế của hai đội trong lòng NHM. Vậy trận đấu rất đáng chờ đợi này giữa hai đội sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh nào?

Thẳng thắn mà nói, Hà Nội FC đã có một trận đấu trên chân HAGL ở lượt đi. Với Moses và Hùng Dũng, họ kiềm tỏa hoàn toàn Xuân Trường và Việt Hưng ở khu trung tuyến. Bộ tứ tấn công Quang Hải - Samson - Văn Quyết - Oseni khiến cho hàng phòng ngự HAGL phải thở dốc trong những pha tăng tốc. Nói như vậy không đồng nghĩa với việc phủ nhận lối chơi của HAGL. Đội bóng của GĐKT Chung Hae Soung đã thể hiện được những mảng miếng tấn công phóng khoáng. Sự xông xáo của các cá nhân giúp họ tạo ra những đột biến và sự khác biệt ở những tình huống đánh biên. Hà Nội FC vs HAGL. Tuy nhiên, sự hiệu quả trên hàng công vẫn là bài toán đau đầu với HAGL và để đánh bại đối thủ tại Hàng Đẫy, họ phải chỉnh lại thước ngắm trước khi bóp cò. Rất có thể, HAGL sẽ sử dụng lại sơ đồ chiến thuật cũ và cả con người cũ, đây cũng là sự lựa chọn khả dĩ nhất ở thời điểm này. Trong khi đó, Hà Nội FC sẽ gặp một chút khó khăn khi mất “lái trưởng” Chu Đình Nghiêm. Dù vậy, khi đã là một cỗ máy đã đi vào guồng, bản thân các cầu thủ biết cần làm gì để hướng đến chiến thắng. Tin liên quan Lượt về tứ kết Cúp QG 2018: Công Phượng giúp HAGL “đổi vận”? Như đã nói, trận đấu giữa Hà Nội FC và HAGL xứng đáng được xem là một trận đấu trong mơ vì ở đôi bờ chiến tuyến có những thần tượng, những ngôi sao sáng giá của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại. Chiều nay, trận cầu ấy hứa hẹn sẽ thêm sự bùng nổ bởi khát vọng chứng tỏ bản lĩnh của cả đôi bên. Vậy trận “Siêu kinh điển” của bóng đá Việt Nam này sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh nào? Được biết, tất cả các đấu ở Cúp QG sẽ được phát sóng trực tiếp trên VTVcab, Next TV và ứng dụng Onme. Cụ thể, trận Hà Nội FC vs HAGL sẽ được kênh Bóng đá TV phát sóng trực tiếp vào lúc 19h tối nay. Ngoài ra, NHM bóng đá Việt Nam cũng có thể theo dõi các trận lượt về tứ kết Cúp QG khác trên các kênh khác thuộc hệ thống VTVcab, bao gồm Bình Phước vs FLC Thanh Hóa (16h30, Thể thao TV), B.Bình Dương - Sanna Khánh Hòa BVN (17h, TTTT HD), SLNA vs SHB Đà Nẵng (17h, BĐTV).

