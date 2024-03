Hệ thống VNDirect bị "sập": Thông tin "nóng" nhất, tiết lộ sẽ có chính sách "bù đắp" cho nhà đầu tư

Liên quan đến sự cố hệ thống VNDirect bị "sập", đêm muộn ngày 27/3, Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect (VNDirect) tiếp tục thông tin tới nhà đầu tư về việc xử lý sự cố hệ thống giao dịch trực tuyến của VNDirect.

VNDirect cho biết, với sự nỗ lực tối đa của các chuyên gia công nghệ thuộc VNDirect và sự hợp sức của các chuyên gia đầu ngành, ngày 25/03/2024, VNDirect đã bắt đầu công tác khôi phục lại hệ thống và nâng cấp các giải pháp bảo mật hệ thống.

Ngày 26/03/2024, VNDirect chuyển sang quá trình rà soát và đánh giá hệ thống trước khi từng bước kết nối giao dịch trở lại.

"Đối diện với sự kiện bất khả kháng lần này, chúng tôi biết rằng việc gián đoạn giao dịch đã và đang có ảnh hưởng tới quý khách hàng, cũng như có nhiều lo ngại về tính an toàn cho tài khoản của mình. Chúng tôi khẳng định, toàn bộ thông tin của khách hàng đều được bảo đảm an toàn và bảo mật, hoàn toàn không bị ảnh hưởng, do tin tặc không xâm nhập được vào hệ thống dữ liệu và tất cả dữ liệu khách hàng của hệ thống đều đã được tiến hành lưu trữ trên Cloud", VNDirect khẳng định.

Song song với việc khắc phục sự cố công nghệ, VNDirect đang dự thảo các chính sách mới để chia sẻ và bù đắp với những bất tiện mà khách hàng gặp phải trong những ngày không thể giao dịch.

Ngày 27/03/2024, VNDirect đã khôi phục được hệ thống và đang tiến hành rà soát, đánh giá hệ thống để đảm bảo tuyệt đối về an toàn an ninh cho khách hàng giao dịch tại công ty.

Theo đó, VNDirect đã và tiếp tục nỗ lực triển khai theo lộ trình mở lại hệ thống với từng giai đoạn như sau:

Giai đoạn 1 - Hệ thống tra cứu được trạng thái và thông tin tài khoản của khách hàng trên My Account.

Giai đoạn 2 - Mở lại hệ thống giao dịch tiền, giao dịch chứng khoán cơ sở và phái sinh trên cơ sở thông sàn với Sở giao dịch.

Giai đoạn 3 - Các sản phẩm tài chính khác đi vào hoạt động trở lại.

Giai đoạn 4 - Toàn bộ các tính năng khác.

Thời gian cụ thể cho từng giai đoạn, VNDirect sẽ cập nhật trong những thông báo tiếp theo.

Theo VNDirect, đến hiện tại, với nỗ lực tập trung nguồn lực cao độ và sự giúp sức từ nhiều đối tác, cộng sự, VNDirect đã hoàn thành giai đoạn 1.

"Dù khách hàng chưa thể thực hiện được các tác vụ trên tài khoản của mình nhưng chúng tôi mong khách hàng yên tâm khi thấy tài sản của mình trên hệ thống được bảo đảm an toàn", thông báo cho hay.

Dự kiến trong ngày hôm nay (28/03/2024), công ty sẽ thực hiện kiểm tra (test) thông luồng giao dịch với các Sở giao dịch chứng khoán. Đây là một bước đi quan trọng trong việc khôi phục lại hệ thống giao dịch.

"Mặc dù giai đoạn nhận diện, khôi phục đã hoàn tất, nhưng chúng tôi vẫn còn phải tiếp tục dành thời gian với rất nhiều công việc như kiểm soát dữ liệu, đảm bảo tính toàn vẹn và chính xác với thông tin tài sản của khách hàng. Ngày 27/3 chúng tôi đã khôi phục hoàn toàn luồng dữ liệu lớn, và an tâm với thông tin của khách hàng đã được đảm bảo. Chúng tôi đang và sẽ làm việc ngày đêm để hệ thống hoạt động ổn định trở lại trong thời gian sớm nhất và và cam kết luôn đặt sự an toàn và quyền lợi của khách hàng lên trên hết", VNDirect đề cập.