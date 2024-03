Hệ thống VNDirect bị "sập": Chuyên gia "chỉ điểm" nguyên nhân, luật sư nêu trách nhiệm

Hệ thống VNDirect bị "sập": Vì đâu?

Thông tin tới Dân Việt ngày 25/3, VNDirect cho biết, toàn bộ nền tảng giao dịch của VNDirect bị tạm thời không truy cập được. Cập nhật đến phiên giao dịch buổi chiều 25/3, nhà đầu tư vẫn chưa truy cập được bằng hệ thống này.

Nói về nguyên nhân sự cố, theo thông tin từ VNDirect đó là do toàn bộ hệ thống bị tấn công bởi một tổ chức quốc tế. "Chúng tôi xin thông báo, đây chỉ là sự cố bị tấn công và đã được khắc phục", VNDirect khẳng định.





Sàn VNDirect vẫn chưa thể khắc phục sự cố. Ảnh CMH.

Trong khi đó, một chuyên gia an ninh mạng (yêu cầu dấu tên) thuộc Trung tâm Giám sát và An toàn không gian mạng Quốc gia nói với Dân Việt: "Họ (VNDirect) bị tấn công do lỗ hổng trên hệ thống và sau đó thì bị Ransomware LockBit tấn công mã độc mã hóa dữ liệu".

Mặc dù nguyên nhân của sự cố này chưa được công bố chi tiết, song VNDirect đã đưa ra khẳng định, toàn bộ thông tin và tài sản của khách hàng đều được đảm bảo trạng thái an toàn, không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, một số nhà đầu tư vẫn bày tỏ lo lắng với số dư tiền đang để ở tài khoản chứng khoán và lo sợ bị lộ thông tin cá nhân ra ngoài.

Những lo ngại của nhà đầu tư cũng không phải là không có cơ sở. Bởi không phải chỉ riêng VNDirect, mà hai công ty liên quan khác của đơn vị này là Bảo hiểm Bưu điện PTI và Công ty TNHH MTV quản lý quỹ đầu tư chứng khoán I.P.A cũng bị tấn công. Trong khi đó, hệ thống của các công ty chứng khoán khác vẫn hoạt động bình thường.

Câu hỏi đặt ra, trách nhiệm của VNDirect đến đâu nếu thông tin tài khoản của khách hàng bị lộ?

Luật sư Diệp Năng Bình - Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật cho hay, tại Điều 20 Thông tư 121/2020/TT-BTC quy định về hoạt động của công ty chứng khoán, khi cung cấp dịch vụ giao dịch trực tuyến, công ty chứng khoán có nghĩa vụ đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật dữ liệu của hệ thống; có hệ thống dự phòng, phương án thay thế trong trường hợp xảy ra sự cố.

Do đó, theo ông Bình khi xảy ra sự cố sập sàn như vậy thì phía cung cấp dịch vụ cũng cần có trách nhiệm với khách hàng.

"Trong trường hợp thông tin nhà đầu tư bị rò rỉ (nếu có) do nguyên nhân chủ quan từ phía VNDirect, thì doanh nghiệp sẽ phải chịu trách nhiệm và bị xử phạt tùy mức độ rò rỉ, thiệt hại của khách hàng", luật sư Bình nói và cho hay, việc chứng minh lỗi của VNDirect trong trường hợp này do cơ quan chức năng có thẩm quyền xác định.

Sau khi sự việc sàn VNdirect, vị luật sư này cũng đưa ra lời khuyên dành cho nhà đầu tư khi tham gia thị trường chứng khoán.

"Khi tham gia, nhà đầu tư nên giữ một lượng tiền nhất định trong tài khoản ngân hàng và chỉ chuyển vào công ty chứng khoán khi cần thiết để giao dịch. Điều này giúp hạn chế rủi ro mất mát do biến động thị trường hoặc các vấn đề bảo mật. Nhà đầu tư nên tách bạch tài khoản cá nhân và tài khoản công ty để tránh xung đột lợi ích và rủi ro pháp lý. Nhà đầu tư cũng nên thường xuyên kiểm tra mọi giao dịch được thực hiện qua tài khoản ngân hàng chuyên dụng theo chỉ định của công ty chứng khoán, điều này giúp minh bạch hóa các giao dịch và bảo vệ quyền lợi cho mình.

Cuối cùng, nhà đầu tư nên việc theo dõi sát sao các báo cáo tài chính và thông tin thị trường sẽ giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định thông minh và kịp thời, từ đó giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận. Đây là những bước cơ bản nhưng cần thiết để xây dựng một chiến lược đầu tư chứng khoán vững chắc và an toàn", Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật chia sẻ.