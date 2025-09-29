Bão số 10 (Bualoi) gây mưa lớn, tắc đường và cây xanh gãy đổ ở Hà Nội

Bão số 10 gây mưa lớn, tắc đường, cây gãy đổ ở Hà Nội

Trục đường Đại lộ Thăng Long hướng về trung tâm TP Hà Nội bị ùn tắc kéo dài. Hàng loạt ôtô xếp hàng, di chuyển rất chậm.

Bão số 10 đổ bộ vào đất liền từ đêm 28/9, gây mưa to gió lớn tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị. Khi đổ bộ, bão mạnh cấp 10-12, giật cấp 12 ở một số địa phương, gây thiệt hại nặng nề.

Tại Hà Nội, mưa rả rích kéo dài từ đêm 28/9, sáng nay mưa to hơn. Theo lực lượng chức năng, lượng mưa đo được tại nhiều khu vực như phường Yên Nghĩa (14mm), phường Hà Đông (11,2mm), xã Xuân Mai (30,7mm), xã Hoài Đức (4,7mm)...

Ùn tắc kéo dài trong cơn mưa lớn sáng nay trên trục đường Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ, Mễ Trì...

Đường Cầu Giấy lúc 8h sáng 29/9.

Trên đường Cầu Giấy, do tắc đường nên nhiều phương tiện xe máy lao lên vỉa hè.

Hiện cơn mưa vẫn tiếp tục ở hầu hết các địa bàn tại TP Hà Nội.

Đường Tố Hữu ken đặc phương tiện lúc 8h30 phút.

Người dân chán nản chờ đợi khi đi qua các điểm ùn tắc, mưa lớn tại Hà Nội.

Cán bộ Đội CSGT số 7-CA TP Hà Nội phân làn phương tiện trên đường Tố Hữu.

Trước đó, Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ cho biết, do ảnh hưởng của bão số 10 nên sáng nay, TP Hà Nội có gió mạnh cấp 4-5. Dự kiến sáng và chiều nay, một số nơi tại Hà Nội mưa lớn gồm có phía Tây, phía Nam và trung tâm TP phổ biến 100-200mm, có nơi cao hơn 250mm, phía Bắc phổ biến 80-150mm, có nơi cao hơn 200mm.

Do ảnh hưởng của bão số 10, một cây xà cừ lớn đã đổ gãy trên đường Phan Trọng Tuệ, đè lên chiếc xe tải đang di chuyển từ đêm 28/9.

Sáng nay, lực lượng chức năng đã có mặt để cắt tỉa, cứu hộ xe.

Nhân viên thoát nước của Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội túc trực tại điểm úng ngập đường Nguyễn Xiển. Theo đơn vị này, tính đến 7h sáng nay, chưa xuất hiện các điểm úng ngập, giao thông đi lại bình thường.

Để chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của thời tiết, Sở Nông nghiệp vàMôi trường Hà Nội đã ban hành công văn số 7345 đề nghị chính quyền các phường xã và ngành chức năng đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống úng ngập trên địa bàn.



Theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến tình hình thời tiết, thiên tai để thường xuyên thông báo, hướng dẫn kịp thời cho nhân dân chủ động phòng tránh, ứng phó, khắc phục hậu quả và giảm thiểu thiệt hại. Tăng cường kiểm tra, rà soát các trọng điểm xung yếu, khu dân cư ven sông, suối, vùng trũng thấp, kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường để có phương án chủ động sơ tán dân đến nơi an toàn.



Nhận định về khả năng Hà Nội ngập úng do bão số 10, ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho rằng: "Đối với Hà Nội ảnh hưởng về gió thì có lẽ cũng không đáng ngại, gió ở khu vực Hà Nội có thể cấp 4, cấp 5, giật cấp 6… Đối với cả mưa thì cao điểm rơi vào khả năng mọi người đi làm có mưa to".