Bão số 10 (Bualoi) gây mưa lớn, tắc đường và cây xanh gãy đổ ở Hà Nội

Du khách liều mình leo vách đá cứu người phụ nữ đuối nước, dù vừa phẫu thuật
Ông Dương cho biết, vào khoảnh khắc đó ông không nghĩ đến hậu quả, điều duy nhất trong đầu là cứu người.
Để chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của thời tiết, Sở Nông nghiệp vàMôi trường Hà Nội đã ban hành công văn số 7345 đề nghị chính quyền các phường xã và ngành chức năng đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống úng ngập trên địa bàn.
Theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến tình hình thời tiết, thiên tai để thường xuyên thông báo, hướng dẫn kịp thời cho nhân dân chủ động phòng tránh, ứng phó, khắc phục hậu quả và giảm thiểu thiệt hại. Tăng cường kiểm tra, rà soát các trọng điểm xung yếu, khu dân cư ven sông, suối, vùng trũng thấp, kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường để có phương án chủ động sơ tán dân đến nơi an toàn.
Nhận định về khả năng Hà Nội ngập úng do bão số 10, ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho rằng: "Đối với Hà Nội ảnh hưởng về gió thì có lẽ cũng không đáng ngại, gió ở khu vực Hà Nội có thể cấp 4, cấp 5, giật cấp 6… Đối với cả mưa thì cao điểm rơi vào khả năng mọi người đi làm có mưa to".
Chiều 27/9, tại Hà Nội, Lễ bế mạc Hội thao chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I đã diễn ra. Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam khóa X đã nhận Cúp đặc biệt và giao lưu với các VĐV đoạt giải bóng bàn tại Hội thao.