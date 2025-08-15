Cận cảnh sân khấu 5 tầng, quy mô 3 vạn chỗ ngồi ở Quảng trường Ba Đình

Quảng trường Ba Đình là nơi diễn ra Lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Chiều 14/8, sân khấu lớn tại đây vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.

Đường Hùng Vương, phía trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là nơi diễn ra lễ diễu binh, diễu hành.

Riêng về quy mô sân khấu lớn tại quảng trường Ba Đình (ảnh chụp từ đường Độc Lập) có quy mô 30.000 chỗ ngồi. Chưa kể các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành và một số khách quốc tế.

Sân khấu có hệ thống giàn giáo chịu lực được lắp thành kết cấu lên tới 5 tầng vững chắc. Hiện các ghế ngồi đang được lắp đặt, chủ yếu là màu xanh hòa bình.

Quanh khu vực sân khấu sẽ có hệ thống 4 màn hình LED lớn được lắp đặt bao quanh, đảm bảo vị trí quan sát thuận lợi cho các đại biểu.

Hàng rào ngăn cách đường Độc Lập và sân khấu được dựng lên để đảm bảo an toàn. Ngoài ra còn có hệ thống hàng rào bằng banner cao 3 mét.

Sân khấu đồ sộ và quy mô tại Quảng trường Ba Đình. Ở các điểm tập kết, hàng trăm tấn thiết bị, nguyên vật liệu sẵn sàng để việc thi công được thông suốt.

Khu vực sân khấu tới đường Hùng Vương, nơi diễn ra diễu binh diễu hành dài khoảng vài trăm mét. Ngoài sân khấu lớn này, còn hai sân khấu được lắp đặt trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh để đón các vị khách quốc tế tới dự Lễ kỷ niệm.

Tranh cổ động, pa nô, áp phích… được dựng xung quanh Quảng trường Ba Đình.

Dù không gian tại đây đang được chỉnh trang chuẩn bị cho đại lễ, tuy nhiên vẫn thu hút nhiều người đến chụp ảnh, đặc biệt là các bạn trẻ.

Sự kiện diễu binh và diễu hành Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bắt đầu từ 6h30 đến 10h sáng thứ 3, ngày 2/9.



Lễ diễu binh, diễu hành có sự tham gia của khoảng hơn 30.000 người (không bao gồm lực lượng diễu binh, diễu hành) và các khối lực lượng vũ trang, quần chúng. Dự kiến, có sự tham gia của lực lượng diễu binh từ 5 quốc gia khách mời.



Địa điểm diễu binh, diễu hành là khu vực trung tâm Quảng trường Ba Đình, sau đó diễu hành qua các tuyến phố trung tâm như Hùng Vương, Hoàng Diệu, Kim Mã, Liễu Giai... Có 270 màn hình LED được lắp đặt khắp thành phố để người dân theo dõi. Nhà chức trách đề nghị người dân tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an ninh và hướng dẫn của lực lượng chức năng.