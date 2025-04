Người dân TP HCM hò reo, phấn khích chào đón đoàn diễu binh diễu hành

Tham dự buổi sơ duyệt có Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên; ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Thượng tướng Trịnh Văn Quyết - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam.

Các khối xuất phát từ đường Lê Duẩn, sau đó tỏa đi 4 hướng và tập kết tại 4 điểm gồm: Bến Bạch Đằng, công viên Tao Đàn, sân vận động Hoa Lư và công viên Lê Văn Tám.

Thời tiết TP HCM chiều nay khoảng 33 độ C, có gió nhẹ, không quá nắng. Tuy nhiên, gần sát giờ sơ duyệt, bầu trời TP HCM bỗng đổ cơn mưa.

Video: Du khách nước ngoài mặc áo cờ đỏ sao vàng, hòa nhịp tự hào cùng dòng người xem diễu binh. Thực hiện: Lê Giang - Xuân Huy - Quang Sung - Hồng Phúc - Diệu Bình.

Hơn 22h, các lực lượng rút quân, lên xe về địa điểm tập kết để tiếp tục luyện tập và chuẩn bị cho buổi tổng duyệt vào ngày 27/4 tới. Trong ảnh, người dân 2 bên đường Lê Quý Đôn vẫy cờ hoa chào tạm biệt các chiến sĩ. Ảnh: Xuân Huy.

Lúc 21h30 phút, sau khi sải bước qua lễ đài chính, các lực lượng di chuyển trên các trục đường chính ở TP HCM. Ảnh: Xuân Huy.

Khách du lịch nước ngoài và người dân TP HCM phấn khích mỗi khi lực lượng diễu binh, diễu hành đi qua. Ảnh: Xuân Huy.

Các khối "bóng hồng" diễu binh gồm khối Quân Y, khối Cảnh sát giao thông... tiến qua lễ đài. Ảnh: Dân Việt.

Khối diễu hành gồm nhiều văn nghệ sĩ, tri thức, các vận động viên thể thao tại buổi sơ duyệt. Ảnh: Dân Việt.

Lực lượng Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc tiến qua lễ đài chính. Ảnh: Lê Giang.

Trước đó trưa 25/4, 118 cán bộ, chiến sĩ quân đội Trung Quốc đến TP HCM để tham gia diễu binh, diễu hành. Ảnh: Lê Giang.

Đoàn Quân đội Lào trong buổi sơ duyệt. Ảnh: Lê Giang.

Đoàn Quân đội Campuchia trong buổi sơ duyệt. Ảnh: Lê Giang.

Gần 21h, các khối diễu binh, diễu hành đi qua lễ đài chính trục đường Lê Duẩn, tiến về Dinh Độc Lập. Ảnh: Dân Việt.

Lực lượng diễu binh, diễu hành sau đó đi qua các tuyến phố trung tâm và nhận được sự cổ vũ, hò reo của người dân TP HCM. Ảnh: Dân Việt.

Đông đảo người dân TP HCM và du khách thập phương ghi lại hình ảnh rất đẹp và ý nghĩa trong buổi sơ duyệt trên các tuyến phố trung tâm thành phố. Ảnh: Quang Sung.

Đúng 20h30 phút, Lữ đoàn 96 thuộc Binh chủng Pháo binh bắn lần lượt 21 phát đại bác dưới sự reo hò của hàng nghìn người dân. Ảnh: Diệu Bình.

Các khối đội hình vào vị trí chuẩn bị cho buổi sơ duyệt. Hình ảnh ghi nhận lúc 19h45 phút, lúc này trời vẫn đổ cơn mưa lớn. Ảnh: Lê Giang.

Chiến sĩ Khối Phòng không Không quân. Ảnh: Lê Giang.

Tại bến Bạch Đằng, hàng nghìn người chờ bắn đại bác trong buổi sơ duyệt duyệt diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: Diệu Bình.

Lúc gần 19h, bầu trời TP HCM đổ cơn mưa, tuy nhiên nhiều người vẫn kiên trì giữ chỗ tại bến Bạch Đằng và trục đường Lê Duẩn. “Lần đầu tiên tôi thấy cảnh tượng như thế này. Đông không tưởng nhưng rất vui. Ở đây ai cũng vui vẻ đón, cờ đỏ sao vàng trên áo, trên tay, trên nhưng khẩu đại bác. Hôm nay là ngày vui đặc biệt đối với tôi”, chị Hồng Ánh (quận Tân Bình) chia sẻ. Ảnh: Diệu Bình.

Tại khán đài chính của buổi sơ duyệt trên đường Lê Duẩn, cơn mưa ngày càng lớn. Cơn mưa khiến nhiều người dân không kịp chuẩn bị đã ồ ạt tràn vào các ngôi nhà lân cận, các khách sạn để trú mưa. Ảnh: Lê Giang.

Ảnh: Lê Giang.

Trước đó, người dân có mặt tại trung tâm TP HCM, nơi diễn ra buổi sơ duyệt từ rất sớm. Các tuyến đường ken đặc xe cộ, người dân tay cầm cờ hoa và chuẩn bị thêm một số thức ăn, nước uống cho nhiều giờ chờ đợi. Các bãi gửi xe xung quanh cũng chật kín người vào. Ảnh: Lê Giang.

Lúc 16h30 phút ngày 25/4, tại công viên 30/4 không còn chỗ trống, hàng nghìn người tập trung để có thể theo dõi buổi sơ duyệt diễu binh, diễu binh 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: Lê Giang.

Anh Thư (18 tuổi, ngoài cùng bên phải) đã di chuyển từ Bình Phước lên TP HCM và có mặt lúc 15h để chờ theo dõi buổi sơ duyệt. Cô cho biết phải có mặt trước buổi sơ duyệt 4 tiếng đồng hồ vì sợ không còn chỗ. "Tôi rất háo hức và sẽ tiếp tục tham dự, theo dõi buổi tổng duyệt, Lễ duyệt binh chính thức vào các ngày 27 và 30/4 tới", Anh Thư chia sẻ. Ảnh: Xuân Huy.

Trong khi đó, tại bến Bạch Đằng đông nghịt người, khách quốc tế hào hứng khi có mặt tại TP HCM thời điểm này. Anh Mohamed Bravo (quốc tịch Brazil) chia sẻ: “Xin chào Việt Nam, tôi yêu Việt Nam. Tôi đã sống ở đây hơn 3 năm, buổi sơ duyệt hôm nay rất lớn với sự tham gia của rất nhiều người. Tôi rất vui khi có mặt tại đây”. Ảnh: Diệu Bình.

Trên đường Lê Duẩn, nơi diễn ra buổi sơ duyệt chật kín người đứng hai bên đường. Ảnh: Xuân Huy.

Trước đó, Công an TP HCM khuyến cáo người dân khi đi xem diễn binh, diễu hành cần hạn chế phương tiện cá nhân, ưu tiên phương tiện công cộng và đi theo nhóm để hỗ trợ lẫn nhau. Người dân cần mặc trang phục gọn gàng, nghiêm túc, phù hợp với buổi lễ; mang theo vật dụng cần thiết như mũ, nước uống, quạt, khăn giấy, áo khoác nhẹ… Ảnh: Xuân Huy.

Khi xem diễu binh, diễu hành, người dân cần tuân theo sự hướng dẫn của lực lượng chức năng; không chen lấn, xô đẩy, mất trật tự; giữ gìn tư trang, vệ sinh môi trường chung… Ngoài ra, người dân có mặt sớm để chọn vị trí tốt. Ảnh chụp tại ngã tư Lê Duẩn - Công xã Paris lúc 16h30 phút chiều nay. Ảnh: Lê Giang.

Các khối diễu binh diễu hành có mặt trên trục đường Lê Duẩn. An ninh được thắt chặt ở mức cao nhất. Ảnh: Lê Giang.

Cũng trong tối nay (25/4), tại trận địa pháo lễ 105 mm ở bến Bạch Đằng, Lữ đoàn 96 sẽ lần đầu sử dụng đạn pháo lễ thật với tiếng nổ lớn để phục vụ sơ duyệt. Ảnh: Lê Giang.

Người dân nô nức có mặt từ rất sớm để xem buổi sơ duyệt tại đường Lê Duẩn - Phạm Ngọc Thạch, hình ảnh ghi nhận lúc 17h. Ảnh: Lê Giang.

Bà Nguyễn thị Thanh Loan (80 tuổi, áo xanh) và bà Phan Thị Liễm (86 tuổi) từng tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. “50 năm trôi qua, dù sức khoẻ yếu, chúng tôi vẫn cố gắng đi từ Bến Tre lên TP HCM tham gia, theo dõi buổi sơ duyệt. Những gì chúng tôi đã trải qua là máu, là nước mắt. Chính vì vậy, hoà bình là quý giá nhất!”. Ảnh: Diệu Bình.

Nhiều bạn trẻ mặc áo dài, tay cầm cờ Tổ quốc tham gia theo dõi buổi sơ duyệt trên đường Lê Duẩn. Ảnh: Xuân Huy.

Tắc nghẽn, chật cứng tại đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Thị Minh Khai. Ảnh: Quang Sung.

Tại khán đài chính, lực lượng đồng diễn múa chào mừng trước buổi sơ duyệt. Ảnh: Lê Giang.

Lúc gần 18h, màn trống hội bắt đầu, chuẩn bị cho buổi sơ duyệt diễn ra. Ảnh: Lê Giang.

Sau màn trống hội là xếp hình nghệ thuật. Ảnh: Lê Giang.

Video: Người dân chào đón các đoàn xe tham gia buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Thực hiện: Xuân Huy.



Để phục vụ cho buổi sơ duyệt, TP HCM đã cấm xe lưu thông, dừng đỗ từ 17h30 phút ngày 25/4 đến 1h ngày 26/4 ở một số tuyến đường. Việc cấm đường này áp dụng với cả người và xe, trừ lực lượng, phương tiện làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho chương trình. Buổi sơ duyệt sẽ được bắt đầu vào tối nay tại tuyến đường Lê Duẩn và một số tuyến đường lân cận.



Trước đó, ban tổ chức đã thực hiện 2 buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành vào các đêm 18/4 và 22/4. Buổi sơ duyệt sẽ có sự tham gia của 48 khối bao gồm quân đội, công an và nhiều lực lượng khác của thành phố.



Chi tiết hướng đi của các khối diễu binh



Hướng 1: Khối Nữ Quân nhạc, Khối Sĩ quan Đại diện 5 cánh quân, Khối Chiến sĩ Giải phóng quân, Khối Sĩ quan Lục quân, Khối Sĩ quan Hải quân, Khối Sĩ quan Phòng không - Không quân, Khối Sĩ quan Biên phòng.



Hướng 2: Khối Sĩ quan Cảnh sát biển, Khối Sĩ quan Hậu cần - Kỹ thuật, Khối Nữ sĩ quan Thông tin, Khối Nữ sĩ quan Quân y, Khối Chiến sĩ Tác chiến điện tử, Khối Lực lượng tác chiến không gian mạng, Khối Nữ gìn giữ hòa bình Việt Nam.



Hướng 3: Khối Chiến sĩ Lục quân, Khối Chiến sĩ Tăng - Thiết giáp, Khối Chiến sĩ Đặc công, Khối Nữ chiến sĩ Biệt động, Khối Chiến sĩ Đặc nhiệm dù, Khối Nam Dân quân biển, Khối Nữ Du kích miền Nam, Khối Nữ Dân quân miền Bắc.



Hướng 4: Khối Sĩ quan Công an nhân dân, Khối Sĩ quan Cảnh sát nhân dân, Khối Sĩ quan Cảnh sát PCCC và CNCH, Khối Sĩ quan Không quân Công an nhân dân, Khối Nữ CSGT, Khối Sĩ quan Công an TP HCM, Khối Sĩ quan Cảnh sát Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Khối Sĩ quan Cảnh sát Cơ động, Khối Nữ Cảnh sát Đặc nhiệm, Khối Chiến sĩ Cảnh sát Cơ động dự bị chiến đấu, Khối Bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, Khối Cảnh sát cơ động kỵ binh.