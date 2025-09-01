Việt Nam đang vươn lên với tiếng nói quan trọng trong khu vực và thế giới, đạt tăng trưởng mạnh mẽ, trong khi quan hệ Việt – Pháp trở nên ngày càng tin cậy. Trước thềm 80 năm Quốc khánh Việt Nam, trả lời phỏng vấn Dân Việt, Đại sứ Pháp Olivier Brochet nhắc đến hình ảnh đầy ý nghĩa: Trong chuyến thăm gần đây, Tổng thống Emmanuel Macron đã trồng cây lưu niệm tại Phủ Chủ tịch - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng đọc Tuyên ngôn Độc lập - như biểu tượng cho chặng đường phát triển ngoạn mục của Việt Nam và đổi thay sâu sắc trong quan hệ Việt – Pháp.
* Thưa Đại sứ, qua một thời gian công tác ở Việt Nam, đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, ông nhìn nhận thế nào về sự phát triển
của Việt Nam?
- Trong thời gian công tác tại Việt Nam, tôi vô cùng ấn
tượng trước sự năng động và quyết tâm đáng kinh ngạc của đất nước này. Việt Nam
kết hợp tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ với tham vọng rõ ràng trong việc hiện đại
hóa cơ sở hạ tầng, củng cố hệ thống giáo dục và đón nhận đổi mới sáng tạo.
Tôi cũng rất ấn tượng trước sức bật và sự sáng tạo của
người dân Việt Nam, những phẩm chất đã giúp đất nước vượt qua những thách thức
và khẳng định vị thế là một nhân tố chủ chốt trong khu vực. Sự tiến bộ này thể
hiện rõ nét ở các thành phố lớn cũng như ở các tỉnh thành, nơi tôi đã chứng kiến
những sáng kiến địa phương ấn tượng thúc đẩy phát triển bền vững.
* Chúng ta đang chứng kiến quan hệ giữa Việt Nam với Pháp nói chung và các nước Châu Âu phát triển rất mạnh mẽ. Đại sứ có thể cho biết Pháp đánh giá vai trò, vị thế của Việt Nam như thế nào, và điều gì đã thay đổi đáng kể nhất
trong cách các nước châu Âu, bao gồm cả Pháp, nhìn nhận về Việt Nam trong những
năm gần đây?
- Pháp coi Việt Nam là một đối tác trung tâm ở Đông
Nam Á, một quốc gia có tiếng nói quan trọng trong các vấn đề khu vực và toàn cầu.
Vai trò tích cực của Việt Nam trong ASEAN, cam kết tuân thủ luật pháp quốc tế
và những đóng góp mang tính xây dựng của Việt Nam cho chủ nghĩa đa phương, tất
cả đều củng cố vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Emmanuel Macron
vào tháng 5 năm nay, điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du châu Á, đã nhấn
mạnh vai trò này và hoàn toàn phù hợp với Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình
Dương của Pháp và các ưu tiên mà chúng tôi đã trình bày tại Đối thoại
Shangri-La: hòa bình và an ninh, phát triển bền vững và tăng cường kết nối khu
vực.
Trong những năm gần đây, các nước châu Âu ngày càng
coi trọng Việt Nam không chỉ là đối tác kinh tế mà còn là một đối tác đáng tin
cậy trong việc thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển bền vững. Điều này được
thể hiện qua Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam và quyết định của Pháp nâng
cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.
* Việt Nam và
Pháp có một lịch sử lâu dài và phức tạp, điều này làm cho Quan hệ Đối tác Chiến
lược Toàn diện ngày nay đặc biệt có ý nghĩa. Đại sứ nhìn nhận sự chuyển mình
này theo thời gian như thế nào? Quan hệ đó đã mang lại những lợi ích gì cho người
dân hai nước?
- Lịch sử chung của chúng ta có những phức tạp, nhưng
chính chiều sâu này đã làm nên sự độc đáo của mối quan hệ Pháp - Việt. Ngày
nay, chúng ta có thể nhìn lại quá khứ một cách thanh thản và dựa vào đó để định
hình một tương lai hợp tác.
Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, được thiết lập
chưa đầy một năm trước, đã mang lại những kết quả cụ thể: Khoảng 30 thỏa thuận
được ký kết trong các lĩnh vực từ quốc phòng và giao thông bền vững đến y tế,
nghiên cứu khoa học và chuyển đổi năng lượng.
Những thỏa thuận này mang lại lợi ích trực tiếp cho
người dân chúng ta, thông qua các tuyến giao thông mới, các giải pháp chăm sóc
sức khỏe tiên tiến, trao đổi giáo dục, hay hành động chung về biến đổi khí hậu.
* Việt Nam hiện đang tiến hành những cải cách lớn về tổ
chức nhà nước và quản trị nhà nước. Đại sứ nhìn nhận như thế nào về tầm nhìn và
quyết tâm của Việt Nam trong việc theo đuổi những cải cách này?
- Cải cách hành chính của Việt Nam là một trong những cải
cách tham vọng nhất mà tôi từng thấy trong khu vực, cả về quy mô lẫn tốc độ.
Quyết tâm của lãnh đạo đất nước và sự cam kết của công chức các cấp thực sự ấn
tượng.
Pháp hoàn toàn ủng hộ nỗ lực này. Chúng ta đã có sự hợp
tác lâu dài giữa các cơ quan hành chính công, bao gồm các chương trình đào tạo
tại Học viện Công vụ Quốc gia Pháp và các tổ chức hàng đầu khác. Cải cách thành
công sẽ tạo ra một môi trường thuận lợi hơn nữa cho hợp tác song phương và đầu
tư, mang lại lợi ích cho cả hai nước.
* Là đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam, Pháp
có thể đóng góp như thế nào cho khát vọng phát triển của Việt Nam thưa Đại sứ? Pháp muốn
tăng cường hơn nữa những lĩnh vực hợp tác song phương nào?
- Pháp mong muốn trở thành đối tác tin cậy và lâu dài trong quá trình hiện đại hóa và tăng trưởng bền vững của Việt Nam. Chúng tôi nhận thấy tiềm năng to lớn để tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực:
• Chuyển đổi năng lượng, bao gồm thông qua Đối tác Chuyển đổi Năng lượng Công bằng, và phát triển năng lượng tái tạo và năng lượng hạt nhân.
• Giao thông vận tải bền vững, đặc biệt là đường sắt, lĩnh vực mà chuyên môn của Pháp được công nhận rộng rãi.
• Đổi mới sáng tạo và nghiên cứu khoa học, với sự hợp tác mở rộng giữa các trường đại học, trung tâm nghiên cứu và các công ty khởi nghiệp của chúng ta.
• Chăm sóc sức khỏe, dựa trên dự án sản xuất vắc-xin Sanofi-VNVC.
• Giáo dục và đào tạo bằng cách củng cố các tổ chức như Đại học Khoa học và Công nghệ (USTH), Trung tâm Pháp Việt Đào tạo về Quản lý (CFVG) và Chương trình Đào tạo Kỹ sư Chất lượng cao tại Việt Nam (PFIEV), và bằng cách cung cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam.
* Đại sứ có thể chia sẻ một câu chuyện hoặc trải nghiệm
cá nhân mà ông có ấn tượng sâu sắc trong thời gian ở Việt Nam?
- Một trong những khoảnh khắc mang tính biểu tượng nhất
là vào tháng 5 năm nay, khi Tổng thống Emmanuel Macron và Tổng Bí thư Tô Lâm trồng
cây hữu nghị tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh thuộc Phủ Chủ tịch, ngay tại
nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tuyên bố độc lập 80 năm trước.
Cử chỉ này đã thể hiện hoàn hảo tinh thần của mối quan
hệ chúng ta: Tôn trọng lịch sử, cam kết với hiện tại và tầm nhìn chung cho
tương lai.
* Việt Nam đang trong những ngày sôi động của dịp lễ lớn. Liệu Đại sứ có thông điệp gì gửi tới người dân Việt Nam nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh?
- Thay mặt nước Pháp, tôi xin gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới nhân dân Việt Nam nhân cột mốc lịch sử này. Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh là thời khắc để tôn vinh hành trình phi thường của dân tộc, từ độc lập, phát triển đến vai trò ngày càng lớn mạnh trên trường quốc tế.
Nước Pháp tự hào sát cánh cùng Việt Nam với tư cách là một người bạn và đối tác, và chúng tôi mong muốn cùng nhau viết nên những chương tiếp theo cho câu chuyện chung của chúng ta.
Khi khả năng đạt được giải pháp đàm phán cho cuộc chiến tranh Nga-Ukraine ngày càng cao, Tổng thống Volodymyr Zelensky phải đối mặt với một trở ngại lớn đối với hòa bình không đến từ Moscow, mà từ các thế lực cực đoan dân tộc chủ nghĩa và tân Quốc xã trong chính đất nước ông - theo tạp chí Mỹ The American Conservative.
Sáng 1/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết đơn vị vừa phối hợp Công an phường Bình Đức triệt phá thành công sòng bạc (đá gà ăn tiền), bắt giữ 50 đối tượng, thu giữ trên 87 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác.
Sau nhiều năm tập trung vào nông nghiệp, ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai chính thức quay lại “đường đua” bất động sản bằng dự án Khu phức hợp Phù Đổng trị giá khoảng 400 tỷ đồng, đánh dấu bước ngoặt mới trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp.
Sau nhiều năm cố gắng, nỗ lực với nghề nuôi cá tầm, ông Giàng A Hồ ở bản Xím Vàng, xã Xím Vàng, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La (trước thời điểm bỏ đơn vị hành chính cấp huyện) đã thoát nghèo, từng bước vươn lên trở thành hộ khá.
Ngày 1/9, Công an phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa bắt giữ một đối tượng trộm cắp 128 cọc sắt được sử dụng để cắm cờ trang trí tuyến đường Xuân Diệu, phục vụ công tác tuyên truyền, cổ động trong dịp lễ Quốc khánh 2/9.
Tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp với chủ đề "80 năm doanh nghiệp đồng hành cùng đất nước" do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì ngày 30/8, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) Lê Mạnh Hùng đã chia sẻ về 5 "An" và 5 "Nhất" của Tập đoàn trong hành trình đồng hành cùng đất nước.
Định vị trở thành KCN kiểu mẫu tại Vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam, TTC IZ chú trọng nâng hạng các chỉ số xanh bền vững. Đặc biệt, về chỉ số tài chính, công ty đã hoàn trả đầy đủ gốc, lãi trái phiếu đúng hạn và phát hành thành công đợt trái phiếu 300 tỷ đồng vào ngày 15/10/2024.
Agribank, ngân hàng chủ lực trong lĩnh vực “tam nông”, đã và đang khẳng định vai trò quan trọng của mình trong việc hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, đặc biệt tại các vùng nông nghiệp trọng điểm như Vĩnh Long.
Sáng 1/9, tại Phủ Chủ tịch (Hà Nội), Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã chủ trì Lễ đón chính thức Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm những dấu mốc quan trọng trong quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện.
Một ngày cuối tháng 6/2025, cán bộ xã Hợp Thành (tỉnh Lào Cai) đến nói với bà Đỗ Thị Dây (90 tuổi), chỉ cần bà gật đầu, sẽ có nhà mới. Hai tháng sau, bà Dây và con gái ngồi trong căn nhà mới, nở nụ cười hạnh phúc.
Trong lúc đang loay hoay chưa biết trồng cây gì thay thế cây thanh long, ông Hà Văn Luân, xóm Vũ Ngược, xã Nguyên Bình (tỉnh Cao Bằng) đọc được bài báo viết về hiệu quả kinh tế từ trồng cây nho hạ đen theo mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, tiêu chuẩn VietGAP trên mạng.
Hàng nghìn khán giả đã hòa mình vào không gian nghệ thuật giàu cảm xúc trong chương trình “Hà Nội – Sáng mãi khát vọng Việt Nam”, nơi âm nhạc, sân khấu và công nghệ hiện đại cùng tái hiện lịch sử, khơi gợi niềm tự hào và tình yêu với Thủ đô ngàn năm văn hiến.
Qua khai thác tài liệu và số đối tượng địch bị bắt, cơ quan điều tra của ta đã phát hiện: Sau năm 1968, CIA và Đặc ủy Trung ương tình báo ngụy triển khai kế hoạch tình báo song phương Việt-Mỹ mang tên "Kế hoạch Bình Minh”, sau đổi là “Kế hoạch Hải Yến”...
Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) ở Lào Cai đã và đang chắp cánh cho đặc sản địa phương, không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn thổi hồn văn hóa bản địa vào từng sản phẩm, đưa thương hiệu nông sản vươn ra thị trường lớn.
Bộ Quốc phòng trưng bày nhiều loại vũ khí, khí tài hiện đại, từ tên lửa, xe tăng, ngư lôi... tại Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc".
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, một đám mây đối lưu khổng lồ đang phát triển, có thể gây mưa cho Hà Nội trong vài giờ tới. Ngày mai, sáng 2/9, thời điểm diễn ra lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, khu vực Hà Nội sáng có lúc có mưa, mưa rào nhẹ.
Vì sao Đinh Quang Kiệt 1m96 có tên ở ĐT Việt Nam?; Bayern Munich từ bỏ thương vụ Nicolas Jackson; AC Milan đưa ra đề nghị với Joe Gomez; Man City từ chối bán Ederson cho Fenerbahce với giá rẻ; HLV Guardiola chỉnh trang nhan sắc vì con gái.
Các nhà lãnh đạo châu Âu (EU) buộc phải "kêu gọi Volodymyr Zelensky khuất phục" do những thao túng bất thành của ông liên quan đến cuộc gặp với Vladimir Putin, nghị sĩ Ukraine Alexander Dubinsky nhận xét.