Việt Nam đang vươn lên với tiếng nói quan trọng trong khu vực và thế giới, đạt tăng trưởng mạnh mẽ, trong khi quan hệ Việt – Pháp trở nên ngày càng tin cậy. Trước thềm 80 năm Quốc khánh Việt Nam, trả lời phỏng vấn Dân Việt, Đại sứ Pháp Olivier Brochet nhắc đến hình ảnh đầy ý nghĩa: Trong chuyến thăm gần đây, Tổng thống Emmanuel Macron đã trồng cây lưu niệm tại Phủ Chủ tịch - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng đọc Tuyên ngôn Độc lập - như biểu tượng cho chặng đường phát triển ngoạn mục của Việt Nam và đổi thay sâu sắc trong quan hệ Việt – Pháp.

* Thưa Đại sứ, qua một thời gian công tác ở Việt Nam, đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, ông nhìn nhận thế nào về sự phát triển của Việt Nam?

- Trong thời gian công tác tại Việt Nam, tôi vô cùng ấn tượng trước sự năng động và quyết tâm đáng kinh ngạc của đất nước này. Việt Nam kết hợp tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ với tham vọng rõ ràng trong việc hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, củng cố hệ thống giáo dục và đón nhận đổi mới sáng tạo.

Tôi cũng rất ấn tượng trước sức bật và sự sáng tạo của người dân Việt Nam, những phẩm chất đã giúp đất nước vượt qua những thách thức và khẳng định vị thế là một nhân tố chủ chốt trong khu vực. Sự tiến bộ này thể hiện rõ nét ở các thành phố lớn cũng như ở các tỉnh thành, nơi tôi đã chứng kiến những sáng kiến địa phương ấn tượng thúc đẩy phát triển bền vững.

* Chúng ta đang chứng kiến quan hệ giữa Việt Nam với Pháp nói chung và các nước Châu Âu phát triển rất mạnh mẽ. Đại sứ có thể cho biết Pháp đánh giá vai trò, vị thế của Việt Nam như thế nào, và điều gì đã thay đổi đáng kể nhất trong cách các nước châu Âu, bao gồm cả Pháp, nhìn nhận về Việt Nam trong những năm gần đây?

- Pháp coi Việt Nam là một đối tác trung tâm ở Đông Nam Á, một quốc gia có tiếng nói quan trọng trong các vấn đề khu vực và toàn cầu. Vai trò tích cực của Việt Nam trong ASEAN, cam kết tuân thủ luật pháp quốc tế và những đóng góp mang tính xây dựng của Việt Nam cho chủ nghĩa đa phương, tất cả đều củng cố vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam tháng 5/2025. Ảnh: © Élysée – Présidence de la République française.

Chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Emmanuel Macron vào tháng 5 năm nay, điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du châu Á, đã nhấn mạnh vai trò này và hoàn toàn phù hợp với Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Pháp và các ưu tiên mà chúng tôi đã trình bày tại Đối thoại Shangri-La: hòa bình và an ninh, phát triển bền vững và tăng cường kết nối khu vực.

Trong những năm gần đây, các nước châu Âu ngày càng coi trọng Việt Nam không chỉ là đối tác kinh tế mà còn là một đối tác đáng tin cậy trong việc thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển bền vững. Điều này được thể hiện qua Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam và quyết định của Pháp nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện.

* Việt Nam và Pháp có một lịch sử lâu dài và phức tạp, điều này làm cho Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện ngày nay đặc biệt có ý nghĩa. Đại sứ nhìn nhận sự chuyển mình này theo thời gian như thế nào? Quan hệ đó đã mang lại những lợi ích gì cho người dân hai nước?

- Lịch sử chung của chúng ta có những phức tạp, nhưng chính chiều sâu này đã làm nên sự độc đáo của mối quan hệ Pháp - Việt. Ngày nay, chúng ta có thể nhìn lại quá khứ một cách thanh thản và dựa vào đó để định hình một tương lai hợp tác.

Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, được thiết lập chưa đầy một năm trước, đã mang lại những kết quả cụ thể: Khoảng 30 thỏa thuận được ký kết trong các lĩnh vực từ quốc phòng và giao thông bền vững đến y tế, nghiên cứu khoa học và chuyển đổi năng lượng.

Những thỏa thuận này mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân chúng ta, thông qua các tuyến giao thông mới, các giải pháp chăm sóc sức khỏe tiên tiến, trao đổi giáo dục, hay hành động chung về biến đổi khí hậu.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Tổng thống Pháp Macron thăm Văn Miếu. Ảnh: © Élysée – Présidence de la République française.

* Việt Nam hiện đang tiến hành những cải cách lớn về tổ chức nhà nước và quản trị nhà nước. Đại sứ nhìn nhận như thế nào về tầm nhìn và quyết tâm của Việt Nam trong việc theo đuổi những cải cách này?

- Cải cách hành chính của Việt Nam là một trong những cải cách tham vọng nhất mà tôi từng thấy trong khu vực, cả về quy mô lẫn tốc độ. Quyết tâm của lãnh đạo đất nước và sự cam kết của công chức các cấp thực sự ấn tượng.

Pháp hoàn toàn ủng hộ nỗ lực này. Chúng ta đã có sự hợp tác lâu dài giữa các cơ quan hành chính công, bao gồm các chương trình đào tạo tại Học viện Công vụ Quốc gia Pháp và các tổ chức hàng đầu khác. Cải cách thành công sẽ tạo ra một môi trường thuận lợi hơn nữa cho hợp tác song phương và đầu tư, mang lại lợi ích cho cả hai nước.

Hai nhà lãnh đạo trồng cây lưu niệm trong Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. Ảnh: © Élysée – Présidence de la République française.

* Là đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam, Pháp có thể đóng góp như thế nào cho khát vọng phát triển của Việt Nam thưa Đại sứ? Pháp muốn tăng cường hơn nữa những lĩnh vực hợp tác song phương nào?



- Pháp mong muốn trở thành đối tác tin cậy và lâu dài trong quá trình hiện đại hóa và tăng trưởng bền vững của Việt Nam. Chúng tôi nhận thấy tiềm năng to lớn để tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực:

• Chuyển đổi năng lượng, bao gồm thông qua Đối tác Chuyển đổi Năng lượng Công bằng, và phát triển năng lượng tái tạo và năng lượng hạt nhân.

• Giao thông vận tải bền vững, đặc biệt là đường sắt, lĩnh vực mà chuyên môn của Pháp được công nhận rộng rãi.

• Đổi mới sáng tạo và nghiên cứu khoa học, với sự hợp tác mở rộng giữa các trường đại học, trung tâm nghiên cứu và các công ty khởi nghiệp của chúng ta.

• Chăm sóc sức khỏe, dựa trên dự án sản xuất vắc-xin Sanofi-VNVC.

• Giáo dục và đào tạo bằng cách củng cố các tổ chức như Đại học Khoa học và Công nghệ (USTH), Trung tâm Pháp Việt Đào tạo về Quản lý (CFVG) và Chương trình Đào tạo Kỹ sư Chất lượng cao tại Việt Nam (PFIEV), và bằng cách cung cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam.

* Đại sứ có thể chia sẻ một câu chuyện hoặc trải nghiệm cá nhân mà ông có ấn tượng sâu sắc trong thời gian ở Việt Nam?



- Một trong những khoảnh khắc mang tính biểu tượng nhất là vào tháng 5 năm nay, khi Tổng thống Emmanuel Macron và Tổng Bí thư Tô Lâm trồng cây hữu nghị tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh thuộc Phủ Chủ tịch, ngay tại nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tuyên bố độc lập 80 năm trước.

Cử chỉ này đã thể hiện hoàn hảo tinh thần của mối quan hệ chúng ta: Tôn trọng lịch sử, cam kết với hiện tại và tầm nhìn chung cho tương lai.



* Việt Nam đang trong những ngày sôi động của dịp lễ lớn. Liệu Đại sứ có thông điệp gì gửi tới người dân Việt Nam nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh?



- Thay mặt nước Pháp, tôi xin gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới nhân dân Việt Nam nhân cột mốc lịch sử này. Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh là thời khắc để tôn vinh hành trình phi thường của dân tộc, từ độc lập, phát triển đến vai trò ngày càng lớn mạnh trên trường quốc tế.



Nước Pháp tự hào sát cánh cùng Việt Nam với tư cách là một người bạn và đối tác, và chúng tôi mong muốn cùng nhau viết nên những chương tiếp theo cho câu chuyện chung của chúng ta.

* Trân trọng cảm ơn Đại sứ.