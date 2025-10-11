Đào Nhật Tân cháy thành tro sau mưa lũ, cúc họa mi đã kết thúc khi chưa kịp bắt đầu

Thứ bảy, ngày 11/10/2025 11:07 GMT+7

Đào Nhật Tân thành tro sau mưa lũ, cúc họa mi đã kết thúc khi chưa kịp bắt đầu

Phạm Hưng Thứ bảy, ngày 11/10/2025 11:07 GMT+7
Sau khi dòng nước đục ngầu màu phù sa của sông Hồng tạm rút đi, một khung cảnh hoang tàn, đổ nát hiện ra: Những vườn đào Nhật Tân vốn là "của để dành" cho Tết nay úa vàng, chết rũ; những luống cúc họa mi đang chờ ngày khoe sắc dịp lễ 20/10, 20/11 giờ đã hóa màu bùn non.
Những ngày giữa tháng 10, khi hậu quả của trận mưa lũ lịch sử do hoàn lưu bão số 11 gây ra dần hiện rõ, một khung cảnh xót xa đang bao trùm lên các làng hoa nổi tiếng ven sông Hồng. Nước sông dâng cao đã nhấn chìm hàng chục héc-ta vườn trồng đào và cúc họa mi, biến nơi đây thành một bãi hoang tàn, úa nát.
Ghi nhận của phóng viên Dân Việt chiều 10/10, dù nước đã bắt đầu rút, nhưng để lại là một lớp bùn non dày đặc, phủ kín mọi thứ. Không khí đặc quánh mùi bùn đất và cây cối thối rữa.
Hàng chục héc-ta vườn trồng đào và cúc họa mi ven sông Hồng giờ đây chết trắng. 
Toàn bộ rễ bị ngâm úng trong nước nhiều ngày liền, không thể hô hấp, dẫn đến thối rễ hàng loạt. Lá cây từ xanh mướt đã chuyển sang vàng úa, rụng lả tả. 
Cùng chung số phận, những luống cúc họa mi được gieo trồng để chuẩn bị cho mùa hoa phục vụ các ngày lễ lớn như 20/10, 20/11 đã bị dòng nước lũ quật nát. 
Những thân cây mỏng manh, đang độ vươn mình chờ ngày đơm nụ, giờ đã gãy rạp, thối rữa trong bùn. 
Hình ảnh người trồng đào Nhật Tân cay đắng nhìn những vườn đào, vườn cúc bị chết khô héo, thối rữa do nước lũ.
Cũng theo ghi nhận chiều ngày 10/10, tại các vườn đào, vườn cúc họa mi bị ngập úng gần cầu Nhật Tân, những gốc đào, cành đào khô héo được người dân chất thành từng đống lớn và thiêu đốt. Làn khói trắng nghi ngút bốc lên từ khắp các góc vườn, mang theo mùi khét của cành lá và lan tỏa một nỗi buồn đặc quánh. 
Từng bó đào, cúc họa mị được chuyển ra điểm tập kết để đốt.
Họ buộc phải đốt đi thành quả lao động, đốt đi vốn liếng và cả niềm hy vọng về một mùa Tết ấm no.
Khói cay xè mắt người đi đường, nhưng có lẽ không cay bằng những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má sạm đen vì nắng gió của những người nông dân.
Vừa nhổ bỏ đi những gốc đào khô héo, thối rữa, ông Bình (người trồng đào Nhật Tân) đau buồn chia sẻ: "Nhà tôi trồng đào và cúc họa mị, năm nay nước lũ lên không cao bằng năm trước, nhưng thời gian nước ngập kéo dài hơn 2 tuần. Giờ không đốt đi không được chú ạ. Cây chết rồi, để lại chỉ sinh nấm mốc, mầm bệnh, hại cả đất, ảnh hưởng đến lứa sau".
Người nông dân phải nhanh chóng xử lý cây hỏng, cải tạo lại đất để còn kịp xuống giống cho vụ hoa màu ngắn ngày, mong gỡ gạc lại chút vốn liếng.
Làn khói trắng từ những đống đào bị thiêu hủy không chỉ là dấu chấm hết cho một mùa vụ thất bát, mà còn là một dấu hỏi lớn về tương lai bấp bênh của những người nông dân, khi thiên tai ngày càng trở nên cực đoan, khó lường.

