Đào Nhật Tân cháy thành tro sau mưa lũ, cúc họa mi đã kết thúc khi chưa kịp bắt đầu

Vì sao tái đấu ĐT Nepal trên sân Thống Nhất, ĐT Việt Nam được tính là... đội khách?
Dù được chơi trên sân nhà Thống Nhất, ĐT Việt Nam vẫn được tính là đội khách trong trận lượt về gặp ĐT Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027.
Ngày 9/10, xã Hoàng Vân (tỉnh Bắc Ninh) đã trở thành một trong những "rốn lũ" chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ trận lũ lịch sử trên sông Cầu. Nước lũ dâng cao và chảy xiết đã gây ngập lụt tại 18/43 thôn. Trong tình thế nguy cấp, các lực lượng chức năng đã phải căng mình, thức trắng đêm để hỗ trợ người dân.