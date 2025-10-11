Đào Nhật Tân cháy thành tro sau mưa lũ, cúc họa mi đã kết thúc khi chưa kịp bắt đầu

Xã hội

Trong và sau mưa bão, lũ lụt, môi trường bị ô nhiễm, tạo điều kiện cho các loại vi khuẩn, virus và muỗi sinh sôi, dẫn đến các bệnh truyền nhiễm như tiêu chảy cấp, bệnh đường hô hấp, sốt xuất huyết, đau mắt đỏ, nhất là các bệnh ngoài da do tiếp xúc với nước bẩn, bùng phát thành dịch và lây lan tại cộng đồng.