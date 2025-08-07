Để phục vụ các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và Ngày hội "Vì Thủ đô bình yên", Công an TP Hà Nội đã ra thông báo về việc cấm và hạn chế phương tiện trên nhiều tuyến phố trung tâm trong 4 ngày, từ ngày 7/8 đến hết ngày 10/8.
Phương án phân luồng thực hiện trong ngày 7/8 đến 10/8
Theo đó, 4h - 8h ngày 7/8; 7h - 12h ngày 8/8; 6h30 - 12h ngày 9/8 và ngày 10/8,cấm hoàn toàn xe trên các tuyến đường: Đinh Tiên Hoàng, Lê Lai (đoạn từ Lý Thái Tổ đến Đinh Tiên Hoàng), Lê Thạch, Đinh Lễ, Nguyễn Xí, Tràng Tiền (từ Đinh Tiên Hoàng đến Ngô Quyền), Ngô Quyền (từ Tràng Tiền đến Lê Lai), Lý Thái Tổ (từ Trần Nguyên Hãn đến Lê Lai), Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Dầu (từ Lò Sũ đến Đinh Tiên Hoàng), Lò Sũ (từ Hàng Dầu đến Đinh Tiên Hoàng).
Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Trần Nguyên Hãn (từ Lý Thái Tổ đến Đinh Tiên Hoàng), Lương Văn Can (từ Hàng Hành đến Lê Thái Tổ), Bảo Khánh (từ ngõ Bảo Khánh đến Lê Thái Tổ), Hàng Bài (từ Hai Bà Trưng đến Hàng Khay), Bà Triệu (từ Hai Bà Trưng đến Hàng Khay), quảng trường Ngân hàng Nhà nước (nửa đường tiếp giáp vườn hoa Tượng đài Vua Lý Thái Tổ).
Cùng thời điểm trên, cơ quan chức năng cũng tạm cấm ô tô chở hàng có khối lượng chuyên chở từ 500kg trở lên, ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ) và hạn chế đối với xe ô tô cá nhân, xe mô tô hoạt động trên tuyến: Ngô Quyền, Lý Thái Tổ, Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Hữu Huân, Lê Lai, Bà Triệu, Hàng Bài, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Lê Thánh Tông, Phan Chu Trinh, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Phố Huế, Hàng Bông, Hàng Gai, Hàng Trống, Nhà Thờ, Nhà Chung, Quang Trung.
Trong thời gian trên, Công an Hà Nội tổ chức hướng đi cho các xe trong diện tạm cấm, hạn chế như sau:
Ngày 11/8, UBND TP.HCM đã chính thức công bố văn bản số 35/KH-UBND về kế hoạch 100 ngày thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn TP.HCM.
Tại phiên chợ lá cây, xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh (trước sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh) người mua chỉ cần hái một vài chiếc lá để dùng thay tiền mặt khi mua đồ ăn, thức uống. Phiên chợ lá cây lạ nhất Việt Nam bắt đầu từ rất sớm khoảng từ 5 giờ 30 phút đến khoảng 11 giờ là vãn chợ.
Tháng 8/2025, Thanh tra Chính phủ vừa có báo cáo kết quả giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri một số tỉnh, thành phố gửi trước kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV, trong đó có vấn đề liên quan đến xử lý vi phạm 5 dự án điện gió tại Gia Lai.
Sáng 11/8, lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Đại Hàn Dân Quốc (từ ngày 10-13/8) đã được tổ chức trọng thể tại Phủ Tổng thống Hàn Quốc Yongsan.
Đoàn công tác của tỉnh Lai Châu do bà Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn vừa kiểm tra phương án xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS xã Phong Thổ.
Ngày 11/8, Công an TP.HCM đã tổ chức lễ khai mạc triển lãm "Công an TP.HCM - Tiếp bước truyền thống anh hùng" và phát động phong trào "Tuổi trẻ Công an TP đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, tiên phong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số phục vụ công tác giai đoạn 2025-2030.
Xuất hiện với mái tóc xõa, trang phục bụi bặm và thần thái ngổ ngáo trong màn diễn trấn áp "quái xế" tại Ngày hội Vì Thủ đô bình yên, thiếu tá Lê Mai Ly khiến khán giả bất ngờ khi biết ngoài đời chị là nữ công an vốn gắn với hình ảnh chỉn chu, nghiêm nghị.
Sáng 11/8, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử Lê Trọng Linh và Trương Quốc Thái – hai bị cáo cầm đầu Công ty Cổ phần Tài chính VietNamCapital “ảo”, bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt hơn 139 tỷ đồng của 288 bị hại. Phiên xử có hàng trăm nạn nhân đến tham dự để theo dõi và đòi quyền lợi.
Với những lợi thế tự nhiên và đầu tư mạnh mẽ, cụm cảng Cái Mép - Thị Vải không chỉ là cửa ngõ giao thương quốc tế quan trọng mà còn khẳng định vị thế trên bản đồ hàng hải toàn cầu, khi mới đây được xếp hạng thứ 7 về hiệu suất khai thác.
Trong chuyến du lịch Đà Nẵng, chị Nguyễn Thị Hoàng Quý đánh rơi nhẫn cưới khi tắm biển Mỹ Khê. Nhờ sự hỗ trợ của Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, kỷ vật gắn bó suốt 20 năm đã được tìm thấy và trao trả cho chị.
UBND TP Đà Nẵng vừa phát động đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, siết chặt an ninh trật tự trên toàn địa bàn nhằm bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng sắp diễn ra.
Một cụ bà 90 tuổi ở Trung Quốc đã khiến nhiều người xúc động khi tự tìm hiểu pháp luật, nghiên cứu hồ sơ để ra tòa bảo vệ cho con trai bị cáo buộc tống tiền số tiền lên tới 117 triệu nhân dân tệ (khoảng 16 triệu USD).
Cử tri và nhân dân đánh giá cao kết quả đạt được trong công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính. Song cũng bày tỏ lo lắng về các vấn đề nóng như lừa đảo bằng công nghệ cao, an toàn thực phẩm, dịch bệnh và thiên tai...
Chuyên gia y tế hoàn toàn đồng tình với đề xuất lắp máy sốc điện của PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, bởi sự hiện diện của máy sốc điện tại nơi công cộng sẽ giúp người xung quanh có thể cứu sống bệnh nhân trước khi đội cấp cứu đến.
Mất tiếng là một trong những tình trạng rối loạn giọng nói phổ biến, thường gặp ở các giáo viên, ca sĩ, MC, phát thanh viên... Tình trạng này không chỉ gây khó chịu trong giao tiếp mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc, chất lượng sống. Vậy mất tiếng do nguyên nhân nào và làm gì để cải thiện an toàn, bền vững? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây.
Qua 3 trận đấu tại giải vô địch bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025, ĐT bóng chuyền nữ U21 Việt Nam gây bất ngờ khi toàn thắng, trong đó có 2 chiến thắng khó tin trước U21 Serbia và U21 Canada. Vào lúc 10h sáng nay (11/8), thầy trò Nguyễn Trọng Linh sẽ đối đầu ĐT bóng chuyền nữ U21 Argentina - ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch.