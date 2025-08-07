Phương án phân luồng thực hiện trong ngày 7/8 đến 10/8

Theo đó, 4h - 8h ngày 7/8; 7h - 12h ngày 8/8; 6h30 - 12h ngày 9/8 và ngày 10/8, cấm hoàn toàn xe trên các tuyến đường: Đinh Tiên Hoàng, Lê Lai (đoạn từ Lý Thái Tổ đến Đinh Tiên Hoàng), Lê Thạch, Đinh Lễ, Nguyễn Xí, Tràng Tiền (từ Đinh Tiên Hoàng đến Ngô Quyền), Ngô Quyền (từ Tràng Tiền đến Lê Lai), Lý Thái Tổ (từ Trần Nguyên Hãn đến Lê Lai), Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Dầu (từ Lò Sũ đến Đinh Tiên Hoàng), Lò Sũ (từ Hàng Dầu đến Đinh Tiên Hoàng).

Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Trần Nguyên Hãn (từ Lý Thái Tổ đến Đinh Tiên Hoàng), Lương Văn Can (từ Hàng Hành đến Lê Thái Tổ), Bảo Khánh (từ ngõ Bảo Khánh đến Lê Thái Tổ), Hàng Bài (từ Hai Bà Trưng đến Hàng Khay), Bà Triệu (từ Hai Bà Trưng đến Hàng Khay), quảng trường Ngân hàng Nhà nước (nửa đường tiếp giáp vườn hoa Tượng đài Vua Lý Thái Tổ).

Cùng thời điểm trên, cơ quan chức năng cũng tạm cấm ô tô chở hàng có khối lượng chuyên chở từ 500kg trở lên, ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ) và hạn chế đối với xe ô tô cá nhân, xe mô tô hoạt động trên tuyến: Ngô Quyền, Lý Thái Tổ, Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Hữu Huân, Lê Lai, Bà Triệu, Hàng Bài, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Lê Thánh Tông, Phan Chu Trinh, Trần Quang Khải, Trần Khánh Dư, Phố Huế, Hàng Bông, Hàng Gai, Hàng Trống, Nhà Thờ, Nhà Chung, Quang Trung.

Trong thời gian trên, Công an Hà Nội tổ chức hướng đi cho các xe trong diện tạm cấm, hạn chế như sau:

Từ các phường, xã phía đông, đông bắc (Gia Lâm, Long Biên, Phúc Lợi, Việt Hưng…) đi các phường, xã phía tây, tây bắc (Hai Bà Trưng, Đống Đa, Từ Liêm, Ô Diên...): qua cầu Nhật Tân, cầu Long Biên, cầu Vĩnh Tuy, cầu Thanh Trì - đi Đê 401, Trần Nhật Duật, Yên Phụ, Thanh Niên, Võ Chí Công, vành đai 3... và ngược lại.

Đi qua cầu Nhật Tân, người dân có thể di chuyển theo hướng đường Võ Chí Công để vào trung tâm Hà Nội. Hiện tại, đường Võ Chí Công đã lắp dải phân cách cứng. Dự kiến, tuyến đường từ cầu Nhật Tân đến đường Võ Chí Công sẽ có lượng phương tiện giao thông tăng đột biến trong những ngày tới.

Hoặc cũng có thể di chuyển theo hướng từ cầu Nhật Tân đi đường Yên Phụ. Tuyến đường này sẽ kết nối cầu Nhật Tân đến phố cổ Hà Nội.

Điểm giữa đường Yên Phụ sẽ có đường kết nối đường Thanh Niên. Đây cũng là một trong những tuyến đường được phép lưu thông trong thời gian cấm. Người dân có thể đi đường Thanh Niên và rẽ vào đường Nguyễn Đình Thi, đi men theo hồ Tây để vào trung tâm Hà Nội.

Người dân ở các phường, xã phía đông, đông bắc (Gia Lâm, Long Biên, Phúc Lợi, Việt Hưng…) đi các phường, xã phía tây, tây bắc (Hai Bà Trưng, Đống Đa, Từ Liêm, Ô Diên...) cũng có thể chọn cầu Vĩnh Tuy.

Sau đó đi vành đai 2 đến khu vực Ngã Tư Sở (Đống Đa).

Cầu Long Biên cũng là lựa chọn thích hợp đối với các phương tiện xe máy (cấm ô tô) di chuyển vào trung tâm Hà Nội.

Sau khi đi qua cầu Long Biên hoặc Vĩnh Tuy, người dân có thể di chuyển đường Trần Nhật Duật đến cầu Nhật Tân hoặc trung tâm phường Đống Đa, Kim Liên, Ô Chợ Dừa...

Từ các phường, xã phía đông, đông bắc (Gia Lâm, Long Biên, Phúc Lợi, Việt Hưng…) đi các phường, xã phía tây, tây bắc (Hai Bà Trưng, Đống Đa, Từ Liêm, Ô Diên...) cũng có thể di chuyển theo hướng cầu Thanh Trì - đi đê 401.

Kết thúc cầu Thanh Trì sẽ đi theo hướng Vành đai 3 để vào trung tâm Hoàng Mai hoặc Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm.

Các phường, xã phía bắc (Tây Hồ, Đông Anh…) đi các phường, xã phía Nam (Hoàng Mai, Thanh Trì...): đi qua cầu Nhật Tân, cầu Thăng Long - đi Võ Chí Công, Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, vành đai 2, vành đai 3... và ngược lại. Trong ảnh là cầu Thăng Long. Lưu ý: các phương tiện xe máy di chuyển dưới cầu Thăng Long, ô tô di chuyển trên cầu Thăng Long.