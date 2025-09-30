"Soi" con chip Afitag - “mắt thần” tạo cho mỗi cô bò sữa "TH true MILK" một hồ sơ sức khỏe riêng

Tại Cụm trang trại bò sữa tập trung công nghệ cao với quy trình khép kín quy mô lớn nhất thế giới, Tập đoàn TH ứng dụng công nghệ hiện đại để tối ưu hiệu quả chăn nuôi và đảm bảo chất lượng sữa tươi nguyên liệu. Một trong những giải pháp nổi bật là hệ thống Afifarm – công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới về quản lý trang trại do hãng Afimilk (Israel) phát triển.

Điểm đặc biệt của hệ thống này là mỗi cô bò tại trang trại đều được gắn chip điện tử - chip AfiTag hoặc AfiCollar ở chân hoặc cổ. Thiết bị nhỏ gọn này hoạt động như một “mắt thần” công nghệ, theo dõi và truyền tải dữ liệu về tình trạng sức khỏe, hoạt động của từng cá thể bò về trung tâm điều hành một cách tự động, chính xác, theo thời gian thực. Cùng với đó, thiết bị đo sữa lắp trên hệ thống vắt sữa ghi nhận sản lượng sữa và các chỉ số của sữa - từ đó có thể phát hiện, dự báo sớm bệnh viêm vú, căn bệnh thường gặp ở bò sữa. Hệ thống cân bò ghi nhận dữ liệu cân nặng, một trong những chỉ số quan trọng chỉ dấu các vấn đề sức khỏe của bò.

Ông Nguyễn Việt Thành, Giám đốc Cụm 1 Trang trại bò sữa TH chia sẻ: “Hệ thống Afifarm có khả năng phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường, thậm chí cảnh báo bệnh trước tới 4 ngày. Khi bò có dấu hiệu ốm, hệ thống sẽ tự động từ chối vắt sữa, chỉ cho phép thu sữa từ những cô bò khỏe mạnh nhất, đạt đầy đủ các chỉ số dinh dưỡng theo chuẩn đã được thiết lập sẵn”.

Điều này đồng nghĩa với việc, mỗi giọt sữa từ trang trại TH được kiểm soát nghiêm ngặt từ sức khỏe, quy trình chăm sóc thú y đối với từng cá thể bò, đến chuẩn hóa các yếu tố xung quanh như nguồn dinh dưỡng, chế độ phúc lợi động vật, từ đó đảm bảo chất lượng sữa tối ưu ngay từ đầu vào.