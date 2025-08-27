Trải nghiệm câu chuyện thật của sữa tươi sạch TH true MILK tại Triển lãm thành tựu đất nước

Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam, Tập đoàn TH không chỉ là đơn vị tiên phong tham gia tiếp sức các lực lượng tập luyện và nhân dân theo dõi sự kiện diễu binh diễu hành bằng các sản phẩm sữa tươi sạch và đồ uống tốt cho sức khỏe, mà còn hiện diện nổi bật tại Khu trưng bày “Khởi nghiệp kiến quốc” trong khuôn khổ Triển lãm các thành tựu kinh tế - xã hội toàn quốc (28/8 – 5/9/2025, Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Hà Nội).

Tập đoàn TH là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu được lựa chọn tham gia khu trưng bày với chủ đề “Khởi nghiệp kiến quốc”. Với diện tích 216m² tại Hall 4, khu trưng bày của TH tái hiện hành trình 15 năm không ngừng nỗ lực “vì sức khỏe cộng đồng”, dưới sự dẫn dắt của Anh hùng Lao động Thái Hương – Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dữ liệu quốc gia.

Những dấu ấn cách mạng trên hành trình 15 năm

Không gian triển lãm kết hợp số hóa và trải nghiệm thực tế, đưa khách tham quan đi qua nhiều dấu mốc cách mạng của thương hiệu sữa tươi sạch hàng đầu Việt Nam. Đó là 4 cuộc cách mạng tiêu biểu, gồm:

Với diện tích 216 m², gian trưng bày của Tập đoàn TH tái hiện hành trình 15 năm “Vì sức khoẻ cộng đồng” dưới sự dẫn dắt của Anh hùng Lao động Thái Hương

Cuộc cách mạng sữa tươi sạch: Từ 8% năm 2008, tỷ lệ sữa nước chế biến từ sữa tươi tại Việt Nam đã tăng lên hơn 60% hiện nay, nhờ sự tiên phong minh bạch thị trường của TH. Sau 15 năm, TH dẫn đầu thị trường bán lẻ thành thị về phân khúc sữa tươi với gần 52% thị phần, tổng nhận biết thương hiệu đạt 100%.

Cuộc cách mạng hữu cơ: TH là đơn vị tiên phong phát triển sữa tươi Organic tại Việt Nam, trở thành doanh nghiệp đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam có đàn bò sữa chuyển đổi sang chăn nuôi hữu cơ. 37 sản phẩm rau quả sạch hữu cơ tại trang trại FVF của TH đã đạt chứng nhận Organic của Châu Âu (EC 834/2007) và Mỹ (USDA-NOP).

Cuộc cách mạng không dùng đường: đánh dấu bằng sự ra mắt của bộ sản phẩm sữa hạt TH true NUT - sự kết hợp hoàn hảo giữa dòng sữa tươi sạch hoàn toàn từ thiên nhiên và bộ hạt dinh dưỡng. Sản phẩm không sử dụng đường tinh luyện mà sử dụng vị ngọt tự nhiên từ quả chà là. Sau bộ sữa hạt, TH đã phát triển các dòng sản phẩm đồ uống (nước hoa quả, nước gạo rang...) đi theo con đường này, sử dụng vị ngọt từ quả và hạt, góp phần cân chỉnh thói quen tiêu dùng của người Việt là sử dụng các loại sữa, đồ uống quá ngọt từ đường tinh luyện.

Cuộc cách mạng dinh dưỡng người Việt: Với mục tiêu đồng hành cùng Chính phủ và các bộ ngành giúp người Việt có tầm vóc sánh ngang với các nước phát triển trên thế giới, Tập đoàn TH trở thành doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam công bố Đề án Dinh dưỡng người Việt.

TH đã khởi xướng và đồng hành cùng Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và đào tạo, các chuyên gia hàng đầu trong cả nước triển khai mô hình điểm “Mô hình điểm bữa ăn học đường bảo đảm dinh dưỡng hợp lý kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên Việt Nam”, triển khai tại 10 trường thuộc 10 tỉnh thành, đại diện cho 5 vùng sinh thái lớn trên cả nước, có nghiên cứu đối chứng. Kết quả triển khai từ mô hình là căn cứ đề xuất Luật Dinh dưỡng học đường - Vì một Việt Nam khỏe mạnh, Vì tầm vóc Việt.

Không gian trong khu trưng bày, tại đây khách tham quan sẽ được trải nghiệm các sản phẩm của TH.

Trải nghiệm truy xuất nguồn gốc – minh bạch từ nông trại tới bàn ăn

Tại triển lãm Khởi nghiệp Kiến quốc, TH là doanh nghiệp tiên phong tham gia cung cấp dữ liệu trên nền tảng NDA Trace - giải pháp truy xuất nguồn gốc của Hiệp hội Dữ liệu quốc gia (NDA) do người Việt phát triển, tích hợp trên các nền tảng quốc gia, ứng dụng công nghệ blockchain (NDA Chain) và định danh phi tập trung (NDA DID).

Với công nghệ này, mỗi lô sản phẩm được gắn một mã định danh duy nhất, giúp theo dõi toàn bộ hành trình từ sản xuất đến tay người tiêu dùng. Mã thông tin định danh được gắn trên bao bì hộp sữa TH dưới dạng mã QR, không chỉ đảm bảo tính an toàn mà còn giúp dễ dàng xác thực sản phẩm qua từng công đoạn từ sản xuất, nhập khẩu, kiểm định chất lượng, đóng gói, vận chuyển đến bán hàng. Tất cả hoạt động xác thực này được ghi nhận đầy đủ dưới dạng chứng chỉ số xuyên suốt vòng đời sản phẩm.

Tại khu vực trưng bày, khách tham quan có thể truy xuất nguồn gốc sản phẩm một cách trực quan bằng cách quét mã QR trên sản phẩm sữa tươi TH true MILK. Kết quả trả về là đầy đủ thông tin lô sữa được xác thực, định danh trên nền tảng NDA Trace như: Trọng lượng, thành phần, thành phần dinh dưỡng, hạn sử dụng, hướng dẫn sử dụng, quy cách đóng gói…

Ngoài ra, khi truy cập ở tab “Truy xuất nguồn gốc”, người tiêu dùng có thể tìm hiểu đầy đủ thông tin từ các bữa ăn của bò sữa, thời gian ăn, loại nguyên liệu, thời điểm vắt sữa và quy trình sản xuất. Tất cả thông tin được công khai, minh bạch theo đúng quy trình sản xuất sữa tươi sạch 12 bước tiêu chuẩn quốc tế của TH – một nội dung bài bản và khoa học cũng được giới thiệu tại Triển lãm, là “bí kíp” để giúp TH tạo ra cuộc cách mạng sữa tươi, ngày một phá vỡ nhiều hơn các kỷ lục năng suất, quy mô, chất lượng về sữa tươi không chỉ ở Việt Nam mà còn vươn tầm quốc tế.

Giải pháp truy xuất nguồn gốc là thành phần công nghệ mới nhất trong hệ sinh thái công nghệ cao và khoa học quản trị mà TH đã ngày một hoàn thiện suốt hành trình 15 năm qua.

Tìm hiểu về mô hình kinh tế tuần hoàn – hướng đến Net Zero tại TH

Tại triển lãm, khách tham quan sẽ được tìm hiểu về mô hình kinh tế tuần hoàn “từ đồng cỏ xanh đến ly sữa sạch” của Tập đoàn TH.

Một điểm nhấn nữa trong khu trưng bày của Tập đoàn TH là tìm hiểu về mô hình kinh tế tuần hoàn. Trên hành trình thực hiện hai mục tiêu là phát triển bền vững và kinh doanh đột phá, Tập đoàn TH đã kiến tạo nên một hình mẫu trong thực hiện mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp công nghệ cao, tiên phong đồng hành cùng Chính phủ thực hiện mục tiêu Việt Nam cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 (NET ZERO) vào năm 2050.

Cuối năm 2024, Nhà máy Sữa TH và Nhà máy Nước tinh khiết, thảo dược và hoa quả Núi Tiên đều đã đạt chứng nhận trung hòa carbon quốc tế, đánh dấu nỗ lực của TH trên con đường hướng tới NET ZERO.

Tập đoàn TH được thành lập năm 2009, với triết lý nhân văn của người sáng lập “Hãy làm ly sữa bằng trái tim và tấm lòng của người mẹ, hãy làm ly sữa bằng phẩm hạnh anh hùng của một dân tộc anh hùng”. Ngay từ khi ra đời, TH đã đi theo 5 giá trị cốt lõi, trong đó nhấn mạnh “Vì sức khỏe cộng đồng”, xây dựng một chiến lược phát triển hết sức bài bản và nghiêm túc: Trí tuệ Việt + Tài nguyên thiên nhiên Việt + công nghệ đầu cuối của thế giới, với tôn chỉ “Hãy trân quý Mẹ Thiên nhiên, người cho mình tất thảy”.