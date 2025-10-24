Thành viên UBND tỉnh Quảng Ngãi được phân công phụ trách địa bàn theo phương án đan xen giữa 2 khu Đông-Tây

Sáng
24/10, theo thông tin PV Dân Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng
Giang đã ký quyết định phân công phụ trách, theo dõi địa bàn các xã, phường cho
14 Thành viên UBND tỉnh.
Không
chọn cách khoanh vùng địa bàn (các xã, phường, thị trấn) để phân công phụ trách
và theo dõi như trước đó, phương án thực hiện của tỉnh Quảng Ngãi mới là xen kẽ
Đông (Quảng Ngãi cũ) – Tây (Kon Tum cũ), trừ Giám đốc Sở Ngoại vụ (7 xã đều ở
phía Tây).
Và
trong 14 Thành viên UBND tỉnh, người được giao phụ trách, theo dõi ít địa
phương nhất là Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Quốc Việt, với 2 địa phương,
gồm Sơn Tây Hạ và Măng Đen.
Thành
viên UBND tỉnh được giao phụ trách, theo dõi nhiều nhất là Chánh Thanh tra tỉnh
và 2 Giám đốc Sở Xây dựng; NN&MT, với 8 địa phương/Thành viên.
Cụ
thể Chánh Thanh tra tỉnh 1, phụ trách và theo dõi các xã, phường Thọ Phong,
Ngọk Réo, Đăk Bla, Đăk Mar, Ba Vì, Tây Trà, Tư Nghĩa và Đăk Rơ Wa.
Giám
đốc Sở Xây dựng phụ trách các xã, phường Sa Bình, Đức Phổ, Mộ Đức, Ya Ly, Sa
Thầy, Cẩm Thành, Tịnh Khê và Ngọc Linh.
Giám
đốc Sở NN&MT phụ trách các xã Đông Trà Bồng, Tây Trà Bồng, Trà Bồng, Khánh
Cường, Đăk Tô, Kon Đào, Sơn Mai và Sơn Thủy.
10
Thành viên UBND tỉnh còn lại, được giao phụ trách 7 địa phương/người.
Cụ
thể Giám đốc Sở Nội vụ Tạ Công Dũng theo dõi các xã, phường Kon Braih, Kon Tum,
Ba Tô, Vệ Giang, Sơn Linh, Đăk Rve và Nghĩa Hành.
Giám
đốc Sở KH&CN theo dõi các xã, phường Bình Minh, Bình Chương, Mỏ Cày, Đình
Cương, Ia Chim, Đăk Cấm và Đăk Môn; Giám đốc Sở Công Thương theo dõi các xã Ba
Xa, Trường Giang, Sơn Tịnh, Đặng Thùy Trâm, Ba Gia, Dục Nông và Vạn Tường.
Giám
đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo theo dõi các xã Đăk Plô, Phước Giang, Đăk Long, Xốp,
Đăk Tờ Kan, Cà Đam và Sơn Tây Thượng; Giám đốc Sở Y tế theo dõi các xã, phường
Ba Tơ, Nghĩa Lộ, Minh Long, Sa Huỳnh, Kon Plông, Đăk Kôi và Nguyễn Nghiêm.
Giám
đốc Sở GDĐT theo dõi các xã, phường Tu Mơ Rông, Măng Ri, Đăk Pxi, Ba Dinh, Trà
Câu, Đăk Sao và Thanh Bồng; Giám đốc Sở VH-TT&DL theo dõi các xã Sơn Tây,
Trà Giang, Lân Phong, Đăk Hà, Đăk Ui, Bình Sơn và Ngọk Bay.
Giám
đốc Sở Tư pháp theo dõi các xã Đăk Pék, Đặc khu Lý Sơn, Đông Sơn, Ba Vinh, Sơn
Kỳ, Thiện Tín và Nghĩa Giang; Giám đốc Sở Tài chính phụ trách các xã, phường
Măng Bút, Sơn Hà, Sơn Hạ, Long Phụng, Trương Quang Trọng, Ba Động và An Phú.
Giám
đốc Sở Ngoại vụ phụ trách các xã Rờ Kơi, Mô Rai, Ia Tơi, Bờ Y, Ia Đal, Sa Loong
và Ngọk Tụ.
Người
đứng đầu chính quyền tỉnh Quảng Ngãi giao nhiệm vụ cho các Thành viên UBND tỉnh
có trách nhiệm chỉ đạo xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền; phối hợp, hướng dẫn
những vấn đề thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của các cơ quan liên quan.
Định
kỳ ngày 28 hàng tháng có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND
tỉnh, về kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công.
Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đối với ông Bùi Thanh Sơn, miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ đối với bà Phạm Thị Thanh Trà.
Sự yên ả ngắn ngủi sau cuộc điện đàm ngày 19/9 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chưa kịp kết thúc thì căng thẳng đã lại bùng lên, đe dọa làm rung chuyển toàn bộ mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Sáng 25/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì lễ công bố các Quyết định bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ: Phạm Thị Thanh Trà, Hồ Quốc Dũng; Bộ trưởng các Bộ: Ngoại giao, Nội vụ, Nông nghiệp và Môi trường.
Sáng 25/10, Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) với chủ đề “Chống tội phạm mạng, chia sẻ trách nhiệm, hướng tới tương lai” đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).
Sau nhiều năm dự án bị tạm dừng và rơi vào cảnh bỏ hoang, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại Ninh Bình (tên cũ là tỉnh Hà Nam) đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng, quyết tâm về đích trước 30/11/2025.
Ngày 24/10, Ủy ban MTTQ xã Đồng Văn tỉnh Tuyên Quang (trước sáp nhập thuộc huyện Đồng Văn tỉnh Hà Giang) tổ chức Lễ động thổ xây dựng 2 căn nhà cho 2 hộ nghèo có nhà bị thiệt hại do đợt thiên tai vừa qua.
Sáng ngày 23/10/2025, tại xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, trong khuôn khổ dự án “Kinh tế tuần hoàn trong sản xuất cacao” do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ, Helvetas Việt Nam chính thức giới thiệu và trình diễn mô hình Lò khí hóa cấp nhiệt sấy nông sản cho HTX Dịch vụ nông nghiệp Nhất Tâm. Đây là giải pháp mới trong nông nghiệp tuần hoàn, giúp biến phế phụ phẩm sau thu hoạch thành nguồn năng lượng sạch, phục vụ trực tiếp cho quá trình sấy nông sản.
Trong 9 tháng đầu năm 2025, xã Mường Động, tỉnh Phú Thọ (trước sáp nhập thuộc huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình), đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là vượt chỉ tiêu sản lượng lương thực. Tuy nhiên, địa phương này đang phải đối mặt với thách thức lớn từ Dịch tả lợn Châu Phi diễn biến phức tạp và bài toán "được mùa mất giá" của nông sản.
Chủ tịch nước Lương Cường đã có bài phát biểu chào mừng các đoàn đại biểu quốc tế tới Hà Nội - thành phố vì hòa bình để tham dự lễ mở ký công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng. Chủ tịch nước gọi đây là "một sự kiện mang ý nghĩa lịch sử khởi đầu cho kỷ nguyên hợp tác toàn cầu về không gian mạng".
Chính sách hỗ trợ chi phí điều trị tật khúc xạ mắt, với mức tối đa 25 triệu đồng, đã được TP.HCM chính thức triển khai nhằm tạo điều kiện cho công dân khắc phục vấn đề thị lực để đủ tiêu chuẩn thực hiện Nghĩa vụ quân sự (NVQS) và Nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (CAND).
Hơn 10 ngày qua, gần 2.000 container sầu riêng xuất khẩu bị “mắc kẹt” tại kho và cửa khẩu do các phòng xét nghiệm tạm ngừng hoạt động để bảo trì. Trước nguy cơ thiệt hại hàng trăm tỷ đồng, Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk đã khẩn cấp kiến nghị Bộ NN&MT, UBND tỉnh Đắk Lắk vào cuộc, khôi phục xét nghiệm, tránh thiệt hại lớn cho doanh nghiệp và nông dân trồng sẩu riêng.
Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Lê Hoài Trung giữ chức bộ trưởng Bộ Ngoại giao, ông Trần Đức Thắng giữ chức Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ông Đỗ Thanh Bình giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây nổi giận tuyên bố chấm dứt toàn bộ các cuộc đàm phán thương mại với Canada, sau khi một quảng cáo truyền hình do chính quyền tỉnh Ontario tài trợ đã sử dụng lời của cựu Tổng thống Ronald Reagan để chỉ trích thuế quan của Mỹ.
Tin mới nhất, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ ngày mai (26/10), đợt không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.
9 tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu cá tra của Việt Nam gần 1,6 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ 2024, tôm đạt hơn 3,4 tỷ USD, tăng 22% so với cùng kỳ 2024. Trung Quốc là nước dẫn đầu khi đang chi nhiều tiền nhất mua 2 loài thủy sản này của Việt Nam.