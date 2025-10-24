Thành viên UBND tỉnh Quảng Ngãi được phân công phụ trách địa bàn theo phương án đan xen giữa 2 khu Đông-Tây

Sáng 24/10, theo thông tin PV Dân Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang đã ký quyết định phân công phụ trách, theo dõi địa bàn các xã, phường cho 14 Thành viên UBND tỉnh.

Người được giao phụ trách, theo dõi ít địa phương nhất là Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Quốc Việt, với 2 địa phương, gồm Sơn Tây Hạ và Măng Đen.

Không chọn cách khoanh vùng địa bàn (các xã, phường, thị trấn) để phân công phụ trách và theo dõi như trước đó, phương án thực hiện của tỉnh Quảng Ngãi mới là xen kẽ Đông (Quảng Ngãi cũ) – Tây (Kon Tum cũ), trừ Giám đốc Sở Ngoại vụ (7 xã đều ở phía Tây).

Và trong 14 Thành viên UBND tỉnh, người được giao phụ trách, theo dõi ít địa phương nhất là Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Quốc Việt, với 2 địa phương, gồm Sơn Tây Hạ và Măng Đen.

Thành viên UBND tỉnh được giao phụ trách, theo dõi nhiều nhất là Chánh Thanh tra tỉnh và 2 Giám đốc Sở Xây dựng; NN&MT, với 8 địa phương/Thành viên.

Cụ thể Chánh Thanh tra tỉnh 1, phụ trách và theo dõi các xã, phường Thọ Phong, Ngọk Réo, Đăk Bla, Đăk Mar, Ba Vì, Tây Trà, Tư Nghĩa và Đăk Rơ Wa.

Giám đốc Sở Công Thương được giao theo dõi 7 địa phương.

Giám đốc Sở Xây dựng phụ trách các xã, phường Sa Bình, Đức Phổ, Mộ Đức, Ya Ly, Sa Thầy, Cẩm Thành, Tịnh Khê và Ngọc Linh.

Giám đốc Sở NN&MT phụ trách các xã Đông Trà Bồng, Tây Trà Bồng, Trà Bồng, Khánh Cường, Đăk Tô, Kon Đào, Sơn Mai và Sơn Thủy.

Giám đốc Sở NN&MT Hồ Trọng Phương.

10 Thành viên UBND tỉnh còn lại, được giao phụ trách 7 địa phương/người.

Cụ thể Giám đốc Sở Nội vụ Tạ Công Dũng theo dõi các xã, phường Kon Braih, Kon Tum, Ba Tô, Vệ Giang, Sơn Linh, Đăk Rve và Nghĩa Hành.

Giám đốc Sở KH&CN theo dõi các xã, phường Bình Minh, Bình Chương, Mỏ Cày, Đình Cương, Ia Chim, Đăk Cấm và Đăk Môn; Giám đốc Sở Công Thương theo dõi các xã Ba Xa, Trường Giang, Sơn Tịnh, Đặng Thùy Trâm, Ba Gia, Dục Nông và Vạn Tường.

Phường Sa Huỳnh thuộc địa bàn theo dõi của Giám đốc Sở Y tế.

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo theo dõi các xã Đăk Plô, Phước Giang, Đăk Long, Xốp, Đăk Tờ Kan, Cà Đam và Sơn Tây Thượng; Giám đốc Sở Y tế theo dõi các xã, phường Ba Tơ, Nghĩa Lộ, Minh Long, Sa Huỳnh, Kon Plông, Đăk Kôi và Nguyễn Nghiêm.

Giám đốc Sở GDĐT theo dõi các xã, phường Tu Mơ Rông, Măng Ri, Đăk Pxi, Ba Dinh, Trà Câu, Đăk Sao và Thanh Bồng; Giám đốc Sở VH-TT&DL theo dõi các xã Sơn Tây, Trà Giang, Lân Phong, Đăk Hà, Đăk Ui, Bình Sơn và Ngọk Bay.

Phó Giám đốc Phụ trách Sở Tài chính Nguyễn Văn Trọng.

Giám đốc Sở Tư pháp theo dõi các xã Đăk Pék, Đặc khu Lý Sơn, Đông Sơn, Ba Vinh, Sơn Kỳ, Thiện Tín và Nghĩa Giang; Giám đốc Sở Tài chính phụ trách các xã, phường Măng Bút, Sơn Hà, Sơn Hạ, Long Phụng, Trương Quang Trọng, Ba Động và An Phú.

Giám đốc Sở Ngoại vụ phụ trách các xã Rờ Kơi, Mô Rai, Ia Tơi, Bờ Y, Ia Đal, Sa Loong và Ngọk Tụ.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Quảng Ngãi giao nhiệm vụ cho các Thành viên UBND tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền; phối hợp, hướng dẫn những vấn đề thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của các cơ quan liên quan.

Đặc khu Lý Sơn là địa bàn phụ trách của Giám đốc Sở Tư pháp.

Định kỳ ngày 28 hàng tháng có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, về kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công.