Thứ sáu, ngày 24/10/2025 12:45 GMT+7

Thành viên UBND tỉnh Quảng Ngãi được phân công phụ trách địa bàn theo phương án đan xen giữa 2 khu Đông-Tây

Công Xuân Thứ sáu, ngày 24/10/2025 12:45 GMT+7
Trừ Giám đốc Sở Ngoại vụ, 13/14 Thành viên UBND tỉnh Quảng Ngãi mới được phân công phụ trách, theo dõi địa bàn theo phương án đan xen giữa 2 khu vực Đông – Tây.
Sáng 24/10, theo thông tin PV Dân Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang đã ký quyết định phân công phụ trách, theo dõi địa bàn các xã, phường cho 14 Thành viên UBND tỉnh.

Người được giao phụ trách, theo dõi ít địa phương nhất là Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Quốc Việt, với 2 địa phương, gồm Sơn Tây Hạ và Măng Đen.Ảnh: CP

Không chọn cách khoanh vùng địa bàn (các xã, phường, thị trấn) để phân công phụ trách và theo dõi như trước đó, phương án thực hiện của tỉnh Quảng Ngãi mới là xen kẽ Đông (Quảng Ngãi cũ) – Tây (Kon Tum cũ), trừ Giám đốc Sở Ngoại vụ (7 xã đều ở phía Tây).

Phó Chủ tịch Quảng Ngãi lập nhóm trên Zalo xử lý nóng vướng khó các dự án

Và trong 14 Thành viên UBND tỉnh, người được giao phụ trách, theo dõi ít địa phương nhất là Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Quốc Việt, với 2 địa phương, gồm Sơn Tây Hạ và Măng Đen.

Thành viên UBND tỉnh được giao phụ trách, theo dõi nhiều nhất là Chánh Thanh tra tỉnh và 2 Giám đốc Sở Xây dựng; NN&MT, với 8 địa phương/Thành viên.

Cụ thể Chánh Thanh tra tỉnh 1, phụ trách và theo dõi các xã, phường Thọ Phong, Ngọk Réo, Đăk Bla, Đăk Mar, Ba Vì, Tây Trà, Tư Nghĩa và Đăk Rơ Wa.

Giám đốc Sở Công Thương được giao theo dõi 7 địa phương.Ảnh: CX

Giám đốc Sở Xây dựng phụ trách các xã, phường Sa Bình, Đức Phổ, Mộ Đức, Ya Ly, Sa Thầy, Cẩm Thành, Tịnh Khê và Ngọc Linh.

Giám đốc Sở NN&MT phụ trách các xã Đông Trà Bồng, Tây Trà Bồng, Trà Bồng, Khánh Cường, Đăk Tô, Kon Đào, Sơn Mai và Sơn Thủy.

Giám đốc Sở NN&MT Hồ Trọng Phương.Ảnh: CP

10 Thành viên UBND tỉnh còn lại, được giao phụ trách 7 địa phương/người.

Cụ thể Giám đốc Sở Nội vụ Tạ Công Dũng theo dõi các xã, phường Kon Braih, Kon Tum, Ba Tô, Vệ Giang, Sơn Linh, Đăk Rve và Nghĩa Hành.

Giám đốc Sở KH&CN theo dõi các xã, phường Bình Minh, Bình Chương, Mỏ Cày, Đình Cương, Ia Chim, Đăk Cấm và Đăk Môn; Giám đốc Sở Công Thương theo dõi các xã Ba Xa, Trường Giang, Sơn Tịnh, Đặng Thùy Trâm, Ba Gia, Dục Nông và Vạn Tường.

Phường Sa Huỳnh thuộc địa bàn theo dõi của Giám đốc Sở Y tế.Ảnh: CP

Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo theo dõi các xã Đăk Plô, Phước Giang, Đăk Long, Xốp, Đăk Tờ Kan, Cà Đam và Sơn Tây Thượng; Giám đốc Sở Y tế theo dõi các xã, phường Ba Tơ, Nghĩa Lộ, Minh Long, Sa Huỳnh, Kon Plông, Đăk Kôi và Nguyễn Nghiêm.

Giám đốc Sở GDĐT theo dõi các xã, phường Tu Mơ Rông, Măng Ri, Đăk Pxi, Ba Dinh, Trà Câu, Đăk Sao và Thanh Bồng; Giám đốc Sở VH-TT&DL theo dõi các xã Sơn Tây, Trà Giang, Lân Phong, Đăk Hà, Đăk Ui, Bình Sơn và Ngọk Bay.

Phó Giám đốc Phụ trách Sở Tài chính Nguyễn Văn Trọng.Ảnh: CP

Giám đốc Sở Tư pháp theo dõi các xã Đăk Pék, Đặc khu Lý Sơn, Đông Sơn, Ba Vinh, Sơn Kỳ, Thiện Tín và Nghĩa Giang; Giám đốc Sở Tài chính phụ trách các xã, phường Măng Bút, Sơn Hà, Sơn Hạ, Long Phụng, Trương Quang Trọng, Ba Động và An Phú.

Giám đốc Sở Ngoại vụ phụ trách các xã Rờ Kơi, Mô Rai, Ia Tơi, Bờ Y, Ia Đal, Sa Loong và Ngọk Tụ.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Quảng Ngãi giao nhiệm vụ cho các Thành viên UBND tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền; phối hợp, hướng dẫn những vấn đề thuộc trách nhiệm, thẩm quyền của các cơ quan liên quan.

Đặc khu Lý Sơn là địa bàn phụ trách của Giám đốc Sở Tư pháp.Ảnh: CP

Định kỳ ngày 28 hàng tháng có trách nhiệm báo cáo Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, về kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đối với ông Bùi Thanh Sơn, miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ đối với bà Phạm Thị Thanh Trà.

Quảng Ngãi: Tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 4 người thương vong

Tin tức
Quảng Ngãi: Tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 4 người thương vong

Bộ trưởng Bộ Y tế lý giải vì sao đàn ông đủ 2 con mà không có vợ được ưu tiên mua nhà ở xã hội
27

Tin tức
Bộ trưởng Bộ Y tế lý giải vì sao đàn ông đủ 2 con mà không có vợ được ưu tiên mua nhà ở xã hội

Nổ điện thoại gây cháy nhà ở Quảng Trị

Tin tức
Nổ điện thoại gây cháy nhà ở Quảng Trị

Bí thư một phường được điều động làm Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng

Tin tức
Bí thư một phường được điều động làm Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng

“Điệu nhảy” nguy hiểm giữa ông Trump và ông Tập trong ván cờ nghìn tỷ đô không ai chịu lùi bước trước
Thế giới

“Điệu nhảy” nguy hiểm giữa ông Trump và ông Tập trong ván cờ nghìn tỷ đô không ai chịu lùi bước trước

Thế giới

Sự yên ả ngắn ngủi sau cuộc điện đàm ngày 19/9 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chưa kịp kết thúc thì căng thẳng đã lại bùng lên, đe dọa làm rung chuyển toàn bộ mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Sạt lở bờ biển nghiêm trọng gây nguy cơ chia cắt khu dân cư, TP.Huế công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai
Nhà nông

Sạt lở bờ biển nghiêm trọng gây nguy cơ chia cắt khu dân cư, TP.Huế công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai
9

Nhà nông

Trước tình trạng sạt lở bờ biển nghiêm trọng khiến đường giao thông hư hại và gây nguy cơ chia cắt khu dân cư, TP. Huế đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai.

Thủ tướng trao quyết định bổ nhiệm và giao nhiệm vụ cho 2 Phó Thủ tướng, 3 Bộ trưởng mới
Tin tức

Thủ tướng trao quyết định bổ nhiệm và giao nhiệm vụ cho 2 Phó Thủ tướng, 3 Bộ trưởng mới

Tin tức

Sáng 25/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì lễ công bố các Quyết định bổ nhiệm các Phó Thủ tướng Chính phủ: Phạm Thị Thanh Trà, Hồ Quốc Dũng; Bộ trưởng các Bộ: Ngoại giao, Nội vụ, Nông nghiệp và Môi trường.

Becamex TP.HCM cứ “chưa chuẩn” lại cần Chỉnh
Thể thao

Becamex TP.HCM cứ “chưa chuẩn” lại cần Chỉnh

Thể thao

Mỗi khi Becamex TP.HCM (Becamex Bình Dương cũ) rơi vào khủng hoảng, ông Đặng Trần Chỉnh lại phải xuất tướng để đội bóng đi về đúng quỹ đạo.

Không phải ngẫu nhiên đám cưới hoa hậu Đỗ Thị Hà tạo cơn sốt mạng xã hội
Văn hóa - Giải trí

Không phải ngẫu nhiên đám cưới hoa hậu Đỗ Thị Hà tạo cơn sốt mạng xã hội

Văn hóa - Giải trí

Đám cưới của Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương là tâm điểm mạng xã hội những ngày qua bởi sự kết hợp hài hòa giữa sự sang trọng, cảm xúc và giá trị truyền thống.

Khởi tố, bắt giam Lê Anh Điệp, chủ kênh Tiktok “Tàng Keng Ông Trùm”
Chuyển động Sài Gòn

Khởi tố, bắt giam Lê Anh Điệp, chủ kênh Tiktok “Tàng Keng Ông Trùm”

Chuyển động Sài Gòn

Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt giam Lê Anh Điệp, chủ kênh Tik tok “Tàng Keng Ông Trùm”.

Việt Nam là nước đầu tiên ký Công ước Hà Nội - Công ước LHQ về chống tội phạm mạng
Thế giới

Việt Nam là nước đầu tiên ký Công ước Hà Nội - Công ước LHQ về chống tội phạm mạng

Thế giới

Sáng nay, đại diện của 60 nước đã tham gia ký Công ước Hà Nội tại nghi lễ chính thức do Văn phòng Pháp lý Liên hợp quốc (OLA) điều hành.

Toàn cảnh khai mạc Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội
Ảnh

Toàn cảnh khai mạc Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng tại Hà Nội

Ảnh

Sáng 25/10, Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) với chủ đề “Chống tội phạm mạng, chia sẻ trách nhiệm, hướng tới tương lai” đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại Ninh Bình: Sẵn sàng 'về đích' trước giờ G
Xã hội

Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại Ninh Bình: Sẵn sàng "về đích" trước giờ G
6

Xã hội

Sau nhiều năm dự án bị tạm dừng và rơi vào cảnh bỏ hoang, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 tại Ninh Bình (tên cũ là tỉnh Hà Nam) đang bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng, quyết tâm về đích trước 30/11/2025.

Loại cá không xương, ngon hơn cá chép, bổ hơn cá thu, giàu Omega 3 bổ não, nấu món nào cũng ngon
Gia đình

Loại cá không xương, ngon hơn cá chép, bổ hơn cá thu, giàu Omega 3 bổ não, nấu món nào cũng ngon

Gia đình

Loại cá này không chỉ nổi tiếng bởi hương vị thơm ngon đặc trưng mà còn là nguồn cung cấp dinh dưỡng quý giá, được nhiều người ưa chuộng trong ẩm thực và y học

Đồng Văn (Tuyên Quang): Động thổ xây nhà cho 2 hộ nghèo bị sạt lở nhà
Tuyên Quang thi đua yêu nước

Đồng Văn (Tuyên Quang): Động thổ xây nhà cho 2 hộ nghèo bị sạt lở nhà

Tuyên Quang thi đua yêu nước

Ngày 24/10, Ủy ban MTTQ xã Đồng Văn tỉnh Tuyên Quang (trước sáp nhập thuộc huyện Đồng Văn tỉnh Hà Giang) tổ chức Lễ động thổ xây dựng 2 căn nhà cho 2 hộ nghèo có nhà bị thiệt hại do đợt thiên tai vừa qua.

Helvetas hỗ trợ nông dân Đắk Lắk biến phế phẩm nông nghiệp thành năng lượng sạch
Doanh nghiệp

Helvetas hỗ trợ nông dân Đắk Lắk biến phế phẩm nông nghiệp thành năng lượng sạch

Doanh nghiệp

Sáng ngày 23/10/2025, tại xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk, trong khuôn khổ dự án “Kinh tế tuần hoàn trong sản xuất cacao” do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ, Helvetas Việt Nam chính thức giới thiệu và trình diễn mô hình Lò khí hóa cấp nhiệt sấy nông sản cho HTX Dịch vụ nông nghiệp Nhất Tâm. Đây là giải pháp mới trong nông nghiệp tuần hoàn, giúp biến phế phụ phẩm sau thu hoạch thành nguồn năng lượng sạch, phục vụ trực tiếp cho quá trình sấy nông sản. 

Tuyên Quang: Thông qua nhiều Nghị quyết quan trong về thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia
Tuyên Quang thi đua yêu nước

Tuyên Quang: Thông qua nhiều Nghị quyết quan trong về thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia

Tuyên Quang thi đua yêu nước

Ngày 24/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, HĐND tỉnh Tuyên Quang khoá XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ ba xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng.

Chân dung và sự nghiệp tân Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng
Tin tức

Chân dung và sự nghiệp tân Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng

Tin tức

Sáng 25/10, Quốc hội đã thông qua nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm ông Hồ Quốc Dũng làm Phó thủ tướng Chính phủ.

Xã Mường Động, tỉnh Phú Thọ nỗ lực vượt khó, trăn trở đầu ra nông sản
Hòa Bình thi đua yêu nước

Xã Mường Động, tỉnh Phú Thọ nỗ lực vượt khó, trăn trở đầu ra nông sản

Hòa Bình thi đua yêu nước

Trong 9 tháng đầu năm 2025, xã Mường Động, tỉnh Phú Thọ (trước sáp nhập thuộc huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình), đã đạt được nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là vượt chỉ tiêu sản lượng lương thực. Tuy nhiên, địa phương này đang phải đối mặt với thách thức lớn từ Dịch tả lợn Châu Phi diễn biến phức tạp và bài toán "được mùa mất giá" của nông sản.

Chủ tịch nước Lương Cường: Công ước Hà Nội khởi đầu cho kỷ nguyên hợp tác toàn cầu về không gian mạng
Thế giới

Chủ tịch nước Lương Cường: Công ước Hà Nội khởi đầu cho kỷ nguyên hợp tác toàn cầu về không gian mạng

Thế giới

Chủ tịch nước Lương Cường đã có bài phát biểu chào mừng các đoàn đại biểu quốc tế tới Hà Nội - thành phố vì hòa bình để tham dự lễ mở ký công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng. Chủ tịch nước gọi đây là "một sự kiện mang ý nghĩa lịch sử khởi đầu cho kỷ nguyên hợp tác toàn cầu về không gian mạng".

Chân dung bà Phạm Thị Thanh Trà - nữ Phó Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử
Tin tức

Chân dung bà Phạm Thị Thanh Trà - nữ Phó Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử

Tin tức

Quốc hội vừa phê chuẩn việc bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng, gồm ông Hồ Quốc Dũng và bà Phạm Thị Thanh Trà. Bà Phạm Thị Thanh Trà trở thành nữ Phó Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử của Chính phủ.

Xúc động bàn chân bị chai sạn của “hotgirl” bóng đá Hoàng Thị Loan
Thể thao

Xúc động bàn chân bị chai sạn của “hotgirl” bóng đá Hoàng Thị Loan

Thể thao

Hình ảnh đôi bàn chân chai sạn của hậu vệ Hoàng Thị Loan khiến người hâm mộ xúc động, minh chứng cho nghị lực và hy sinh thầm lặng của các cô gái ĐT nữ Việt Nam.

3 Ủy viên Trung ương Đảng được bầu chức danh lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội
Tin tức

3 Ủy viên Trung ương Đảng được bầu chức danh lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội

Tin tức

Ngày 25/10, tại ngày làm việc thứ 6 của Kỳ họp thứ 10, Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự dưới sự chủ trì điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

NHCSXH Thuận Nam: 9 tháng đầu năm tổng dư nợ đạt trên 625 tỷ đồng
Ngân hàng

NHCSXH Thuận Nam: 9 tháng đầu năm tổng dư nợ đạt trên 625 tỷ đồng

Ngân hàng

Thời gian qua, NHCSXH Thuận Nam (Khánh Hòa) đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng và tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động tín dụng chính sách.

Hỗ trợ đến 25 triệu đồng phẫu thuật mắt cho thanh niên TP.HCM để đủ tiêu chuẩn nhập ngũ
Chuyển động Sài Gòn

Hỗ trợ đến 25 triệu đồng phẫu thuật mắt cho thanh niên TP.HCM để đủ tiêu chuẩn nhập ngũ

Chuyển động Sài Gòn

Chính sách hỗ trợ chi phí điều trị tật khúc xạ mắt, với mức tối đa 25 triệu đồng, đã được TP.HCM chính thức triển khai nhằm tạo điều kiện cho công dân khắc phục vấn đề thị lực để đủ tiêu chuẩn thực hiện Nghĩa vụ quân sự (NVQS) và Nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (CAND).

Gần 2.000 container sầu riêng 'mắc kẹt', Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk kiến nghị khẩn Bộ Nông nghiệp và Môi trường
Nhà nông

Gần 2.000 container sầu riêng "mắc kẹt", Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk kiến nghị khẩn Bộ Nông nghiệp và Môi trường

Nhà nông

Hơn 10 ngày qua, gần 2.000 container sầu riêng xuất khẩu bị “mắc kẹt” tại kho và cửa khẩu do các phòng xét nghiệm tạm ngừng hoạt động để bảo trì. Trước nguy cơ thiệt hại hàng trăm tỷ đồng, Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk đã khẩn cấp kiến nghị Bộ NN&MT, UBND tỉnh Đắk Lắk vào cuộc, khôi phục xét nghiệm, tránh thiệt hại lớn cho doanh nghiệp và nông dân trồng sẩu riêng.

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 3 Bộ trưởng với các ông Lê Hoài Trung, Trần Đức Thắng, Đỗ Thanh Bình
Tin tức

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 3 Bộ trưởng với các ông Lê Hoài Trung, Trần Đức Thắng, Đỗ Thanh Bình

Tin tức

Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Lê Hoài Trung giữ chức bộ trưởng Bộ Ngoại giao, ông Trần Đức Thắng giữ chức Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ông Đỗ Thanh Bình giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Ông Trump đùng đùng nổi giận với nước láng giềng thân thiết, đồng minh ruột của Mỹ vì một mẩu quảng cáo
Thế giới

Ông Trump đùng đùng nổi giận với nước láng giềng thân thiết, đồng minh ruột của Mỹ vì một mẩu quảng cáo

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây nổi giận tuyên bố chấm dứt toàn bộ các cuộc đàm phán thương mại với Canada, sau khi một quảng cáo truyền hình do chính quyền tỉnh Ontario tài trợ đã sử dụng lời của cựu Tổng thống Ronald Reagan để chỉ trích thuế quan của Mỹ.

Bà Phạm Thị Thanh Trà và ông Hồ Quốc Dũng được phê chuẩn bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng
Tin tức

Bà Phạm Thị Thanh Trà và ông Hồ Quốc Dũng được phê chuẩn bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng

Tin tức

Ngày 25/10, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm bà Phạm Thị Thanh Trà và ông Hồ Quốc Dũng giữ chức Phó Thủ tướng.

Chuyện gì xảy ra với Nhật Kim Anh?
Văn hóa - Giải trí

Chuyện gì xảy ra với Nhật Kim Anh?

Văn hóa - Giải trí

MV mới của Nhật Kim Anh nhận phản hồi tiêu cực về nội dung, kỹ xảo và phong cách âm nhạc thử nghiệm, gây tranh cãi lớn trong giới giải trí.

Miền Bắc mai đón tiếp không khí lạnh, tỉnh nào hạ nhiệt sâu nhất?
Nhà nông

Miền Bắc mai đón tiếp không khí lạnh, tỉnh nào hạ nhiệt sâu nhất?

Nhà nông

Tin mới nhất, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ ngày mai (26/10), đợt không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Hàng loạt doanh nghiệp tại TP.HCM giải thể, ngưng hoạt động
Chuyển động Sài Gòn

Hàng loạt doanh nghiệp tại TP.HCM giải thể, ngưng hoạt động

Chuyển động Sài Gòn

Hàng loạt doanh nghiệp tại TP.HCM giải thể, ngưng hoạt động, theo Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM. Bình quân một tháng có gần 20.000 doanh nghiệp quyết định rút lui khỏi thị trường.

Ngoài Hàng long thập bát chưởng, Kiều Phong được truyền tuyệt kỹ nào để trở thành vô song?
Đông Tây - Kim Cổ

Ngoài Hàng long thập bát chưởng, Kiều Phong được truyền tuyệt kỹ nào để trở thành vô song?

Đông Tây - Kim Cổ

Kiều Phong đã được Huyền Khổ đại sư truyền thụ môn võ nào để trở thành cao thủ tuyệt thế?

Tôm, cá tra mang về 5 tỷ USD cho Việt Nam, Trung Quốc, Mỹ đang chi nhiều tiền mua nhất
Nhà nông

Tôm, cá tra mang về 5 tỷ USD cho Việt Nam, Trung Quốc, Mỹ đang chi nhiều tiền mua nhất

Nhà nông

9 tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu cá tra của Việt Nam gần 1,6 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ 2024, tôm đạt hơn 3,4 tỷ USD, tăng 22% so với cùng kỳ 2024. Trung Quốc là nước dẫn đầu khi đang chi nhiều tiền nhất mua 2 loài thủy sản này của Việt Nam.

1

Hai mỹ nhân tài hoa bạc mệnh của showbiz Việt, cùng qua đời ở tuổi 45

Hai mỹ nhân tài hoa bạc mệnh của showbiz Việt, cùng qua đời ở tuổi 45

2

Trồng lúa ở Cuba, máy gặt trên cánh đồng lúa 16ha, gieo giống lúa CT16 của Việt Nam, đẫy bông, trĩu hạt

Trồng lúa ở Cuba, máy gặt trên cánh đồng lúa 16ha, gieo giống lúa CT16 của Việt Nam, đẫy bông, trĩu hạt

3

Gặp một trong những người tạo ra giống lúa của Việt Nam đang "gây bão" ở Cuba, vì sao giống lúa này được trồng ở Cuba?

Gặp một trong những người tạo ra giống lúa của Việt Nam đang 'gây bão' ở Cuba, vì sao giống lúa này được trồng ở Cuba?

4

Xác minh tiệc sinh nhật trên du thuyền hạng sang liên quan Phó Giám đốc Sở NNMT tỉnh Quảng Ninh

Xác minh tiệc sinh nhật trên du thuyền hạng sang liên quan Phó Giám đốc Sở NNMT tỉnh Quảng Ninh

5

Giá vàng hôm nay mới nhất 23/10 tăng nhẹ: Nhu cầu mua vẫn cao, cập nhật "nóng" diễn biến tại chợ đen

Giá vàng hôm nay mới nhất 23/10 tăng nhẹ: Nhu cầu mua vẫn cao, cập nhật 'nóng' diễn biến tại chợ đen