Bên trong đại công trường cải tạo SVĐ Mỹ Đình, trồng cỏ như sân Old Trafford của M.U

Video: Toàn cảnh mặt sân Mỹ Đình đang được cải tạo, nâng cấp.

Tình trạng mặt SVĐ Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) xuống cấp đã tồn tại từ lâu, điều này được báo chí, dư luận phản ánh nhiều lần, đỉnh điểm là việc xuống cấp đến mức khiến Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) không thể tổ chức các trận sân nhà của tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình kể từ ASEAN Cup 2024.

Đây là lần nâng cấp lớn nhất kể từ SEA Games 31 của sân Mỹ Đình. Đại diện Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình cho biết, quá trình thi công dự kiến kéo dài hơn 3 tháng. Trong thời gian này, sân chính sẽ tạm ngưng mọi hoạt động thể thao, giải trí và biểu diễn để đảm bảo chất lượng cải tạo.

Chiều 12/9, theo quan sát của PV Dân Việt, toàn bộ lớp cỏ cũ tại sân đã được bóc dỡ, đồng thời cốt nền cũng đang được xử lý để chuẩn bị cho việc trồng lớp cỏ mới. Dự kiến đến tháng 2/2026, sân Mỹ Đình sẽ trồng cỏ mới có tên là Zeon Zoysia, giống cỏ được trồng ở các sân nổi tiếng như Old Trafford hay Anfield ở Ngoại hạng Anh.

Trước đó, hồi tháng 3 vừa qua, một lãnh đạo Cục Thể dục Thể thao cho hay, ngành thể thao được cấp 8 tỷ đồng để sửa chữa mặt cỏ sân Mỹ Đình. Các hạng mục hạ tầng như mái che... liên quan đến vốn đầu tư và nhiều thứ khác, nên trước mắt chỉ giải quyết vấn đề nền cốt, mặt cỏ vì cỏ đã già, quá thời gian sử dụng.

Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Nguyễn Danh Hoàng Việt xác nhận: “Dự án cải tạo mặt cỏ đã được khởi động sau khi kết thúc chuỗi sự kiện thể thao và văn hóa diễn ra tại sân Mỹ Đình thời gian qua. Chúng tôi kỳ vọng hoàn tất trong vòng 3 tháng, tuy nhiên tiến độ còn phụ thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết và quá trình nuôi trồng cỏ mới”.

Các công nhân đang tiến hành đào xới lớp cỏ cũ và san phẳng lớp đất bằng máy ủi. Nhiều ụ đất nhỏ đã được đào lên cho thấy quá trình cải tạo diễn ra ở giai đoạn đầu, chủ yếu là bóc tách các hạng mục cũ.

Việc bóc lớp nền cũ, xử lý tầng đất sâu được xác định từ 40 đến 50 cm, thay cốt nền và lắp đặt lại hệ thống phun nước tự động.

Một cán bộ phụ trách thi công cho biết, sân Mỹ Đình sẽ được thay toàn bộ mặt cát, gia cố hệ thống thoát nước, làm lại hệ thống tưới, tất cả đều mới 100% với nguyên vật liệu nhập từ Mỹ.

Phần đường piste màu đỏ bao quanh sân bóng cũng bị ảnh hưởng bởi công trình, với nhiều tấm bảo vệ và vật liệu thi công được đặt rải rác.

Hàng loạt máy xúc, máy ủi được huy động thi công, cải tạo sân Mỹ Đình chiều 12/9.

Thời gian gần đây, sân Mỹ Đình đã tổ chức một số hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao phục vụ các sự kiện kỷ niệm quan trọng của đất nước.

Kết thúc các sự kiện, Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình tiến hành cải tạo mặt cỏ.

Dù các hạng mục lớn như mái che hay khu vực khán đài chưa được đưa vào kế hoạch sửa chữa lần này do liên quan đến vốn đầu tư lớn, nhưng các khu vực chức năng như phòng thay đồ, phòng họp báo, phòng VIP… vẫn đang được duy trì trong trạng thái đảm bảo phục vụ.

Hiện nhiều hạng mục bao quanh sân Mỹ Đình đang xuống cấp. Nhiều phần tường nứt nẻ được gia cố tạm.

Tại các khán đài A,B,C,D các số ghế, số bậc bị bong tróc.

Các biển chỉ dẫn tại lối ra khán đài A hư hỏng.

Hệ thống các trụ cứu hoả vỡ toang kính, trong khi đó rác thải từ các đợt tổ chức sự kiện vẫn vương vãi trên các khán đài.

Lần gần nhất sân Mỹ Đình được nâng cấp là vào cuối năm 2021 để chuẩn bị cho SEA Games 31 (tháng 5/2022).

Từ đó đến nay, sân đã liên tục tổ chức nhiều sự kiện thể thao, âm nhạc lớn, ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng mặt sân và các công trình xung quanh.

Việc cải tạo lần này được kỳ vọng sẽ mang đến diện mạo mới cho sân vận động biểu tượng của thể thao Việt Nam, hướng tới các mục tiêu tổ chức sự kiện quốc tế trong tương lai.

Tháng 5/2022 Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình được ngân sách chi tổng cộng hơn 400 tỷ đồng để sửa chữa sân Mỹ Đình, mua sắm trang thiết bị thi đấu môn điền kinh, các môn thể thao dưới nước.



Dù vậy, giai đoạn này mặt sân Mỹ Đình không được sửa vì không kịp tiến độ để tổ chức SEA Games 31. Mặt sân Mỹ Đình xấu là nguyên nhân khiến Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phải chọn sân Việt Trì làm sân nhà của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2024 diễn ra vào cuối năm vừa qua. Nhiều trận đấu của U23 Việt Nam và các đội tuyển nữ cũng tổ chức tại Việt Trì.