Bên trong đại công trường cải tạo SVĐ Mỹ Đình, trồng cỏ như sân Old Trafford của M.U

Sân Mỹ Đình được cấp, đầu tư 8 tỷ đồng để cải tạo cốt nền sân, bao gồm việc đào sâu và làm mới toàn bộ nền sân và mặt cỏ. Đầu năm 2026, dự kiến sẽ trồng cỏ Zeon Zoysia, loại cỏ được trồng ở nhiều sân vận động nổi tiếng, trong đó có Old Trafford của CLB MU.
Tháng 5/2022 Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình được ngân sách chi tổng cộng hơn 400 tỷ đồng để sửa chữa sân Mỹ Đình, mua sắm trang thiết bị thi đấu môn điền kinh, các môn thể thao dưới nước.
Dù vậy, giai đoạn này mặt sân Mỹ Đình không được sửa vì không kịp tiến độ để tổ chức SEA Games 31. Mặt sân Mỹ Đình xấu là nguyên nhân khiến Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) phải chọn sân Việt Trì làm sân nhà của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2024 diễn ra vào cuối năm vừa qua. Nhiều trận đấu của U23 Việt Nam và các đội tuyển nữ cũng tổ chức tại Việt Trì.
Những ngày qua, sóng lớn liên tiếp khoét sâu vào bờ, khiến nhiều đoạn bờ biển Hội An – Đà Nẵng sạt lở nghiêm trọng, kéo dài hàng trăm mét; các tuyến kè tạm bằng bao cát, cọc tre nhanh chóng bị đánh sập, nhiều nhà hàng và villa ven biển đứng trước nguy cơ bị sóng nuốt chửng.
Trong lịch sử cổ đại của Trung Quốc, từ vua quan quý tộc cho đến thần dân bách tính, ai ai cũng tìm kiếm phương pháp siêu thường để đạt được “trường sinh bất lão”. Tuy nhiên, dù cho vị trí xã hội của họ có khác biệt thế nào, kết quả cuối cùng cũng đều giống nhau: “trở về cát bụi”.
HLV HAGL tiết lộ bất ngờ về Trần Trung Kiên 1m92; M.U mất 3 trụ cột ở trận derby Manchester; Ronaldo được vinh danh; HLV Solskjaer dự khán trận đấu của Ipswich; Digne u đầu sau pha va chạm với đồng đội.
Ở cuộc chạm trán tại vòng loại Cúp quốc gia 2025/2026, Thể Công Viettel thi đấu lép vế nhưng nhờ phòng ngự kín kẽ cùng khoảnh khắc toả sáng của Pedro Henrique nên đội bóng ngành quân đội đã xuất sắc giành chiến thắng 1-0.
Người đẹp Nguyễn Thị Yến Nhi đến từ Đắk Lắk trở thành chủ nhân của vương miện Miss Grand Vietnam 2025. Các Á hậu Miss Grand Vietnam 2025 lần lượt là: Nguyễn Thị Thu Ngân (Cà Mau) Lê Thị Thu Trà (Nghệ An), Đinh Y Quyên (Gia Lai); La Ngọc Phương Anh (An Giang).
Bloomberg đưa tin, trích dẫn nguồn tin từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Ukraine đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt tài chính ngày càng tăng, có thể cần thêm hàng tỷ đô la hỗ trợ từ bên ngoài để tài trợ cho cuộc xung đột với Nga.
Lực lượng tác chiến đặc biệt (SOF) và Lực lượng hệ thống không người lái của Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu Kirishi, một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga, ở Tỉnh Leningrad vào đêm ngày 13-14/9.
Ban Chỉ đạo Trung ương vừa ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu các cấp ủy, cơ quan trong toàn hệ thống chính trị khẩn trương rà soát, sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước và các đầu mối bên trong các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị.
Là vùng đất có nhiều người dân yêu thích bóng đá, nhiều trẻ em có năng khiếu và có nhiều cầu thủ đang thi đấu ở các giải bóng đá chuyên nghiệp, nhưng đã 35 năm qua, tỉnh Hải Dương (trước đây) không có đội bóng đá chuyên nghiệp, cho đến khi Hải Dương hợp nhất với Hải Phòng.
4 di tích vừa được xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt gồm Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (Đồng Tháp); Di tích lịch sử Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (Nghệ An); Danh lam thắng cảnh và Khảo cổ Quần thể Tam Chúc và Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật Chùa Cổ Lễ (Ninh Bình).
Du lịch bằng tàu hỏa đang được nhiều tín đồ xê dịch quan tâm trở lại. Trải nghiệm di chuyển trên đường ray mang đến nhịp điệu chậm rãi, cho phép du khách ngắm nhìn cảnh quan, nhịp sống con người dọc hành trình.
Các luật sư nhận định, trong vụ việc liên quan đến ông Đỗ Trọng Hưng, khi hết thời hạn tạm hoãn xuất cảnh, nếu có căn cứ cho thấy ông vi phạm, cơ quan điều tra sẽ áp dụng biện pháp tố tụng theo quy định; ngược lại, nếu không, biện pháp tạm hoãn xuất cảnh sẽ được hủy bỏ.
Nhờ trồng bưởi, hơn 10 năm trước anh Hồ Hoàng Kha, ấp Phước Bình, xã Sông Xoài, TP Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; nay là phường Tân Thành, TPHCM đã cầm tiền tỷ trong tay. Cơ duyên ấy đã gắn chặt anh với cây bưởi da xanh và trở thành Giám đốc HTX bưởi da xanh Sông Xoài.
Không chỉ là một câu chuyện chuyển đổi cây trồng đơn thuần, hành trình biến đất dốc thành những vườn cây ăn quả trù phú của tỉnh Sơn La là một cuộc cách mạng về tư duy, một chiến lược kinh tế nông nghiệp bài bản, đang từng bước đưa Sơn La trở thành trung tâm chế biến và xuất khẩu rau quả hàng đầu Việt Nam.
Hiếm có bậc khanh tướng nào của nhà Nguyễn như Nguyễn Hữu Cảnh được người dân từ Quảng Bình đến Cà Mau xây đền dựng miếu thờ vọng mấy trăm năm nay. Và cũng có lẽ, ông là bậc dũng tướng duy nhất của thời đại phong kiến được người dân thủ đô Campuchia lập đền thờ từ hơn 300 năm trước.
Thay vì mua con giống trôi nổi, không rõ nguồn gốc với nhiều rủi ro, nhiều hộ nuôi cá ở Lào Cai đã tìm đến trại giống của tỉnh để "chọn mặt gửi vàng". Nhờ con giống khỏe mạnh, được kiểm dịch rõ ràng, bà con không chỉ giảm thiểu hao hụt, mà còn thấy cá lớn nhanh, hiệu quả kinh tế nâng lên rõ rệt.
Sau chầu nhậu, Tống Duy Lộc (sinh năm 1993) đã cầm dao phay xông thẳng vào trụ sở Công an xã Hà Long (Thanh Hóa) với ý định "gặp ai chém người đó". Hành vi liều lĩnh, côn đồ của đối tượng đã khiến Phó Trưởng Công an xã bị chém trọng thương phải chuyển ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) điều trị.