Điểm nhấn đặc biệt - đội hình 68 quân nhân duyệt binh trên Quảng trường Đỏ tái xuất hiện trên sân Mỹ Đình

Lào Cai thi đua yêu nước

Chỉ sau một thời gian ngắn thực hiện sáp nhập và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Lào Cai (mới) đã đạt được những kết quả ấn tượng trên nhiều lĩnh vực. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm 2025 cho thấy một bức tranh đầy lạc quan với nhiều chỉ số tăng trưởng vượt bậc so với cùng kỳ, khẳng định những quyết sách đúng đắn và nỗ lực của cả hệ thống chính trị và người dân.