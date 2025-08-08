Điểm nhấn đặc biệt - đội hình 68 quân nhân duyệt binh trên Quảng trường Đỏ tái xuất hiện trên sân Mỹ Đình

TP.HCM mưa lớn, nhiều người dân khổ sở dắt xe máy trong dòng nước cuồn cuộn
Mưa lớn kéo dài hơn một giờ đồng hồ chiều 10/8 đã biến nhiều tuyến đường ở ở Thủ Đức, Gò Vấp, TP.HCM ngập nặng, hàng loạt xe chết máy, gây tắc nghẽn giao thông.
Tối 9/8, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng phối hợp với Thành ủy Hà Nội, Thành ủy Huế, Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình cầu truyền hình nghệ thuật chính luận “Dưới cờ vinh quang”.
Cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska vào ngày 15/8 tới sẽ trở thành cơn ác mộng đối với Kiev, tờ New York Times (NYT) đưa tin .
Nhờ sự giúp đỡ và kỹ năng cứu hộ chuyên nghiệp của người dân và chủ nhà hàng tại khu vực nhà thờ đổ (xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình), 5 du khách, trong đó có một trẻ em, đã được cứu sống kịp thời sau khi bị sóng biển cuốn trôi.
Tử vi ngày mai cho thấy, 3 con giáp này sẽ gặp may mắn tài chính phi thường, khiến họ trở thành tâm điểm chú ý của mọi người!
Chiều 10/8, tại Hà Nội, PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã chia sẻ về dự án đặt máy sốc điện nơi công cộng. Chủ đề này đang nhận được sự quan tâm của dư luận vài ngày qua khi liên tiếp có ca ngừng tim ngoại viện.
Trong thông báo vừa đưa ra trên trang chủ, CLB Trường Tươi Đồng Nai đã xác nhận việc ký hợp đồng với ngôi sao từng khoác áo tuyển Việt Nam, Phan Văn Santos.
Thay vì tiếp tục theo lối mòn với những loài vật nuôi truyền thống, chị Võ Thị Ngọc Lan, nông dân xã Quảng Hưng (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ) đã quyết định lựa chọn mô hình nuôi chim đà điểu-loài chim khổng lồ. Nhờ sự nhạy bén, chị Lan đã vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.
Cơ quan công an đã tạm giữ hình sự Đặng Chí Thành (SN 1994, trú tại chung cư Sky Central 176 Định Công), người hành hung cô gái trẻ tại sảnh chung cư ở Hà Nội.
Hàng loạt nghệ sĩ tên tuổi như Tùng Dương, Nguyễn Văn Chung, Hoàng Bách, Võ Hạ Trâm... ra sản phẩm mới nhân dịp 80 năm ngày Quốc khánh 2/9.
Giữa những đồi chè xanh bạt ngàn ở xóm La Giang, xã Quang Sơn (tỉnh Thái Nguyên), chị Vi Thị Phương, người phụ nữ dân tộc Tày vẫn ngày ngày ngày trồng chè sạch, làm ra sản phẩm trà xanh công nghệ Nhật Bản.
Đến hẹn lại lên, những ngày này người dân trên địa bàn tỉnh An Giang lại háo hức đón chờ mùa “săn” sản vật, đặc sản nước nổi như cá linh non, rắn đồng, ếch đồng, cua đồng, bông súng... Chỉ cần đem lưới, dớn, lờ... ra đồng thì cá linh non, cá chốt, cua đồng, rắn đồng...đua nhau chạy vào.
Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam là sự kiện quan trọng với cả hai nước, góp phần tăng cường hợp tác song phương trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại - đầu tư.
Lực lượng Phòng vệ Ukraine hoàn toàn quét sạch quân Nga khỏi khu dân cư Bezsalivka, tỉnh Sumy - theo thông tin từ Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine
Dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan với tổng vốn đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng đang dần hoàn thiện, sẵn sàng thông xe kỹ thuật tuyến chính vào ngày 19/8.
Công an tỉnh Lai Châu vừa phát động đợt cao điểm đổi thẻ đảng viên trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phấn đấu hoàn thành trước ngày 2/9.
Cao thủ này không chỉ sở hữu võ công cái thế mà còn là là người rất có nhân phẩm và nhãn quan.
VN-Index bứt phá, HPG dẫn dắt thị trường với mức tăng hơn 11% lên đỉnh 3 năm, khối ngoại mua ròng kỷ lục. Đà tăng giúp tài sản tỷ phú Trần Đình Long vọt lên 2,8 tỷ USD, thăng 93 hạng trên bảng Forbes.
Cũng như những xã khác ở vùng nông thôn Tây Bắc, Nậm Hàng (Lai Châu) đang sục sôi khí thế thi đua, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Cán bộ, hội viên, đoàn viên các tổ chức hội, đoàn thể xã cùng với người dân các bản cùng nhau ra quân dọn dẹp, chỉnh trang đường làng ngõ xóm. Từ những con đường đầy rác, cỏ dại, Nậm Hàng đang khoác lên mình tấm áo mới, đẹp đẽ và văn minh.
Sân vận động Mỹ Đình ngập tràn sắc đỏ của cờ Tổ quốc, hàng chục nghìn người dân đổ về trong bầu không khí hào hùng, náo nhiệt nhiều giờ trước khi diễn ra concert “Tổ quốc trong tim” vào 20h tối nay.
Sau 6 ngày tìm kiếm, thi thể nam thanh niên mất tích ở núi Hoàng Ngưu Sơn, phường Nam Nha Trang, Khánh Hòa đã tìm thấy.
Trong chương trình chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, chiều 10/8/2025, tại thủ đô Seoul, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân dự Lễ khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại sứ quán Việt Nam. Tổng Bí thư cũng có cuộc gặp những người bạn Hàn Quốc.
Chỉ sau một thời gian ngắn thực hiện sáp nhập và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Lào Cai (mới) đã đạt được những kết quả ấn tượng trên nhiều lĩnh vực. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm 2025 cho thấy một bức tranh đầy lạc quan với nhiều chỉ số tăng trưởng vượt bậc so với cùng kỳ, khẳng định những quyết sách đúng đắn và nỗ lực của cả hệ thống chính trị và người dân.
Con đường hoa ở thôn Lắp Máy, xã Hợp Thành, tỉnh Lào Cai những ngày này bỗng trở nên rộn ràng khác lạ và nở những bông hoa tô thắm cho con đường nông thôn mới xanh, sạch, đẹp hơn.
Ngày mai (11/8), TAND TP.HCM dự kiến sẽ mở phiên tòa xét xử vụ án liên quan đến 5 cựu cán bộ Hải quan Chi cục Hải quan Chơn Thành (Bình Phước cũ). Các đối tượng bị cáo buộc đã nhận tiền để "bảo kê" cho một đường dây buôn lậu sợi polyester quy mô lớn từ Trung Quốc.
Luiz Antonio là tiền vệ vừa chia tay Đông Á Thanh Hóa để gia nhập CLB Hải Phòng trước thềm V.League 2025/26.
Toàn bộ vận tải hàng hóa hàng không quốc tế tại Tân Sơn Nhất sẽ được chuyển về Long Thành, mở ra cơ hội hình thành trung tâm logistics hiện đại và tăng sức cạnh tranh kinh tế cho Việt Nam.
Khu đất có vị trí đắc địa ven sông Kôn (xã Bình Khê, tỉnh Gia Lai) đã bị bỏ hoang suốt hơn 6 năm qua sau khi Công ty Cổ phần đường Bình Định ngừng hoạt động. Ngày 10/8, UBND xã Bình Khê đã có kiến nghị gửi UBND tỉnh Gia Lai thu hồi, để có cơ sở triển khai dự án khác.
Universal Pictures bắt đầu chèn cảnh báo bản quyền ở phần cuối các bộ phim như “How to Train Your Dragon”, “Jurassic World: Rebirth” và “Bad Guys 2”.
Lực lượng chức năng Đà Nẵng ra quân xử lý ô tô bán hàng rong hoạt động trái phép và tuyên truyền, nhắc nhở du khách không cho khỉ ăn tại bán đảo Sơn Trà, nhằm bảo vệ cảnh quan du lịch và giữ gìn môi trường sống tự nhiên cho đàn khỉ hoang.
Theo Bộ Y tế, mặc dù Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh chikungunya trong cộng đồng, tuy nhiên do muỗi Aedes đang vào thời kỳ cao điểm có mật độ muỗi cao tại nhiều địa phương và thời điểm mùa hè nhiều khách du lịch đi, đến Việt Nam, nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ bệnh chikungunya xâm nhập, lây lan nhanh chóng.