"Biển người" nhuộm đỏ sân Mỹ Đình trước giờ G concert "Tổ quốc trong tim"

Người trong đội cứu hộ kể lại việc tìm kiếm nạn nhân mất tích ở núi Hoàng Ngưu Sơn
Sau 6 ngày tìm kiếm, thi thể nam thanh niên mất tích ở núi Hoàng Ngưu Sơn, phường Nam Nha Trang, Khánh Hòa đã tìm thấy.
Tối 9/8, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng phối hợp với Thành ủy Hà Nội, Thành ủy Huế, Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình cầu truyền hình nghệ thuật chính luận “Dưới cờ vinh quang”.
Trong chương trình chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc, chiều 10/8/2025, tại thủ đô Seoul, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân dự Lễ khánh thành tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại sứ quán Việt Nam. Tổng Bí thư cũng có cuộc gặp những người bạn Hàn Quốc.
Chỉ sau một thời gian ngắn thực hiện sáp nhập và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Lào Cai (mới) đã đạt được những kết quả ấn tượng trên nhiều lĩnh vực. Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm 2025 cho thấy một bức tranh đầy lạc quan với nhiều chỉ số tăng trưởng vượt bậc so với cùng kỳ, khẳng định những quyết sách đúng đắn và nỗ lực của cả hệ thống chính trị và người dân.
Con đường hoa ở thôn Lắp Máy, xã Hợp Thành, tỉnh Lào Cai những ngày này bỗng trở nên rộn ràng khác lạ và nở những bông hoa tô thắm cho con đường nông thôn mới xanh, sạch, đẹp hơn.
Ngày mai (11/8), TAND TP.HCM dự kiến sẽ mở phiên tòa xét xử vụ án liên quan đến 5 cựu cán bộ Hải quan Chi cục Hải quan Chơn Thành (Bình Phước cũ). Các đối tượng bị cáo buộc đã nhận tiền để "bảo kê" cho một đường dây buôn lậu sợi polyester quy mô lớn từ Trung Quốc.
Luiz Antonio là tiền vệ vừa chia tay Đông Á Thanh Hóa để gia nhập CLB Hải Phòng trước thềm V.League 2025/26.
Toàn bộ vận tải hàng hóa hàng không quốc tế tại Tân Sơn Nhất sẽ được chuyển về Long Thành, mở ra cơ hội hình thành trung tâm logistics hiện đại và tăng sức cạnh tranh kinh tế cho Việt Nam.
Khu đất có vị trí đắc địa ven sông Kôn (xã Bình Khê, tỉnh Gia Lai) đã bị bỏ hoang suốt hơn 6 năm qua sau khi Công ty Cổ phần đường Bình Định ngừng hoạt động. Ngày 10/8, UBND xã Bình Khê đã có kiến nghị gửi UBND tỉnh Gia Lai thu hồi, để có cơ sở triển khai dự án khác.
Universal Pictures bắt đầu chèn cảnh báo bản quyền ở phần cuối các bộ phim như “How to Train Your Dragon”, “Jurassic World: Rebirth” và “Bad Guys 2”.
Lực lượng chức năng Đà Nẵng ra quân xử lý ô tô bán hàng rong hoạt động trái phép và tuyên truyền, nhắc nhở du khách không cho khỉ ăn tại bán đảo Sơn Trà, nhằm bảo vệ cảnh quan du lịch và giữ gìn môi trường sống tự nhiên cho đàn khỉ hoang.
Theo Bộ Y tế, mặc dù Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh chikungunya trong cộng đồng, tuy nhiên do muỗi Aedes đang vào thời kỳ cao điểm có mật độ muỗi cao tại nhiều địa phương và thời điểm mùa hè nhiều khách du lịch đi, đến Việt Nam, nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ bệnh chikungunya xâm nhập, lây lan nhanh chóng.
Phạm Duy Phương, 19 tuổi, ngụ TP.HCM vờ vào cửa hàng điện thoại hỏi mua điện thoại, sau đó giật chiếc iPhone 14 Promax rồi bỏ chạy.
Tại sảnh thang máy chung cư, nam thanh niên 31 tuổi xông vào đấm, đá liên tiếp vào đầu, bụng một cô gái, ngay trước mặt người khác và nhiều trẻ em. Theo luật sư, hành vi này có dấu hiệu cố ý gây thương tích.
V.League 2025/26 hứa hẹn sẽ sôi động ngay từ giai đoạn chuẩn bị khi hàng loạt ngoại binh tên tuổi, có giá trị chuyển nhượng cao, sẵn sàng góp mặt.
Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt khẩn cấp một người đàn ông nhiều lần đột nhập vào Homestay, lấy trộm nhiều điện thoại IPhone cùng tài sản giá trị của khách du lịch.
Cựu Thủ tướng Ukraine Mykola Azarov bình luận, Azarov tuyên bố rằng quân đội Ukraine không có lý do gì để chiến đấu với Nga.
Tối 10/8, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ đối đầu với ĐT bóng chuyền nữ Thái Lan trong trận chung kết chặng 2 SEA V.League 2025. Với lợi thế sân nhà tại Ninh Bình cùng quyết tâm cao độ, các cô gái Việt Nam đang hướng tới mục tiêu lịch sử, lần đầu tiên đánh bại Thái Lan để bước lên bục vinh quang.
Ông Lê Xuân Kiên, Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Văn, tỉnh Nghệ An cho biết, quà tặng các đại biểu là quyển sổ và chiếc phích đựng nước. Toàn bộ các phần quà đã được đặt, in ấn, gửi về kho từ cuối tháng 7/2025, không thể trả lại nên địa phương vẫn phát cho các đại biểu tránh lãng phí.
Giữa thời khắc sục sôi của Cách mạng tháng Tám 1945, một văn bản lịch sử đã khép lại ngàn năm chế độ phong kiến Việt Nam – “Chiếu thoái vị” của hoàng đế Bảo Đại. Ít ai biết rằng, đằng sau những lời tuyên cáo ấy là bút tích của Tổng Lý Ngự tiền Văn phòng Phạm Khắc Hòe, người đã viết nên hồi kết cho triều Nguyễn ngay giữa kinh thành Huế.
Nguyễn Viết Đông đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt gần 1 tỷ đồng của một phụ nữ thông qua thủ đoạn hứa “chạy” thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Vì sao CLB CAHN gạch tên Vũ Văn Thanh? Ronaldo tuyên bố gây sốc về giải Quả bóng vàng; Kyle Hudlin 2m06 thất vọng khi Thép xanh Nam Định để thua CLB CAHN; Arsenal nhận cú hích lớn thương vụ Eze; Mauro Icardi từng khiến đồng đội ở Barca sốc khi bắn chim bồ câu rồi nướng ăn.
Thiếu tướng Đức Trịnh cùng Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Ngoan, Thúy Ngần, Quốc Chiêm, Quốc Hưng đã chia sẻ nhiều điều thú vị về Nhà giáo Nhân dân, nhạc sĩ Hoàng Kiều.
GS Nguyễn Lân Dũng có hai người con, con trai là PGS Nguyễn Lân Hiếu, hiện là Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, con gái là TS Nguyễn Kim Nữ Thảo. "Điều vợ chồng tôi mong mỏi nhất ở hai con là lòng hiếu thảo, vì thế nên mới đặt tên hai con như vậy", GS Nguyễn Lân Dũng chia sẻ.
Sở Y tế TP.HCM vừa phát đi cảnh báo về nguy cơ bùng phát bệnh Chikungunya, một bệnh truyền nhiễm lây qua muỗi vằn – cùng loại muỗi gây sốt xuất huyết.
Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NNMT) Phùng Đức Tiến, hiện các trại tiêm vaccine AVAC ASF LIVE vẫn đang kiểm soát được dịch tả lợn châu Phi (DTLCP). Tuy vậy, doanh nghiệp, địa phương cần hướng dẫn chi tiết, đầy đủ về quy trình và có giám sát tiêm phòng mới giúp phát huy hết được tác dụng, bảo hộ của vaccine.
Các nhà lãnh đạo của Pháp, Ý, Đức, Ba Lan, Anh và Phần Lan, cũng như Ủy ban châu Âu, đã đưa ra tuyên bố chính thức trước cuộc hội đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Dù xào hay ngâm, loại rau này đều mang đến hương vị tươi mát, giúp kích thích vị giác và làm bữa ăn thêm trọn vẹn, còn tốt cho tiêu hóa.
Set 4 trận đấu giữa ĐT bóng chuyền nữ U21 Việt Nam và ĐT bóng chuyền nữ U21 Canada đã chứng kiến cách biệt hiếm có tại giải đấu khi chuyền hai Lại Thị Khánh Huyền thực hiện cầu phát bóng ăn 13 điểm, giúp đội nhà dẫn trước 13-0. Khép lại set đấu, ĐT bóng chuyền nữ U21 Việt Nam thắng cách biệt 25-5.
Trong quá trình điền dã dải đất bãi bồi thế kỷ XIII ở Long Hưng và Thần Khê (nay thuộc hai huyện Đông Hưng và Hưng Hà, tỉnh Thái Bình), nhóm nghiên cứu chúng tôi “cố gắng” sưu tập, hình dung và tìm ra điểm tập kết quân đội nhà Trần cho trận đánh hạ đồn Đại Mang (hiện chỉ còn dư âm, dấu vết không còn), trận này quyết định triệt phá căn cứ tiền tiêu của giặc ở A Lỗ (địa danh làng Thượng Lỗ và Hạ Lỗ vẫn còn duy trì ở xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà) là trận đánh cực kỳ quan trọng của Hưng Đạo Vương.
Một đơn vị hoạt động du lịch lặn biển đã đề xuất đánh chìm tàu Sheng Li để phục vụ lặn biển cao cấp ở Côn Đảo. Con tàu này dài 52m, gỉ sét, không được sử dụng và neo đậu tại Côn Đảo vài năm nay.