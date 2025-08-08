Chiến đấu cơ Su -30MK2 cất cánh thao luyện, lướt qua bầu trời Hà Nội sẵn sàng cho nhiệm vụ A80

Xem phim, tôi giật mình nhận ra, dù là cha mẹ - con cái hay bạn bè thì đều phải sòng phẳng với nhau điều này
Tôi và con gái đã thẳng thắn nói chuyện và liệt kê một loạt điều…
Tối 9/8, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng phối hợp với Thành ủy Hà Nội, Thành ủy Huế, Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức chương trình cầu truyền hình nghệ thuật chính luận “Dưới cờ vinh quang”.
Trong lịch sử Trung Quốc, khi hỏi: “Ai là người cao quý nhất?” thì đó chính là hoàng đế. Hoàng đế là Chân Long Thiên Tử, là Chân Mệnh Thiên Tử (con trời), điều này không phải do ông tự xưng mà cả thiên hạ đều tôn sùng ông như vậy.
Theo phóng viên TTXVN tại Malaysia, tối 10/8, một vụ tai nạn giao thông liên hoàn đã xảy ra tại khu vực Cao nguyên Genting, bang Pahang, liên quan đến một xe buýt chở 20 khách du lịch Việt Nam và hai ô tô khác. Thông tin ban đầu cho biết, may mắn không có du khách nào bị thương nặng.
Dương Khang không sở hữu võ nghệ cao cường, nhưng rất thủ đoạn và tàn độc. Vì ham mê giàu sang phú quý, Dương Khang sẵn sàng nhận giặc làm cha, cùng Âu Dương Phong sát hại 5 vị sư phụ của Quách Tĩnh, đẩy chàng vào thế đối đầu với cha vợ Hoàng Dược Sư. Dương Khang nhận quả báo khi ra tay ám hại Hoàng Dung nhưng lại chết thảm bởi độc tố của Âu Dương Phong.
Người sinh vào ngày Âm lịch này được dự đoán có vận mệnh và cuộc sống khác biệt, dư dả tiền bạc, sự nghiệp thành công, hạnh phúc viên mãn.
Tối 10/8, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đã có một chiến thắng lịch sử, lội ngược dòng đầy quả cảm để đánh bại ĐT bóng chuyền nữ Thái Lan với tỷ số 3-2, qua đó lần đầu tiên lên ngôi vô địch chặng 2 SEA V.League 2025. Trận đấu diễn ra trong sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng nghìn khán giả tại Nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình.
Chùa Bái Đính (tỉnh Ninh Bình) vừa vinh dự nhận giải thưởng “Travellers’ Choice Awards 2025” từ TripAdvisor, nền tảng du lịch uy tín hàng đầu thế giới. Đây là sự công nhận quý giá, khẳng định sức hấp dẫn và uy tín vượt trội của ngôi chùa trong mắt du khách Quốc tế.
Là vùng đất Cố đô nghìn năm văn hiến, nơi in dấu lịch sử vàng son của các triều đại phong kiến, Ninh Bình đang vươn mình mạnh mẽ, khẳng định vị thế là một trong những trung tâm du lịch hàng đầu Việt Nam và khu vực. Với hệ thống di sản văn hóa, tài nguyên thiên nhiên phong phú cùng những chiến lược phát triển đột phá, ngành du lịch Ninh Bình đang "cất cánh", hướng tới mục tiêu trở thành cực tăng trưởng mới, mang lại diện mạo thịnh vượng cho mảnh đất đế đô.
Phát biểu trước truyền thông quốc tế ngày 10/8, Thủ tướng Israel Netanyahu lặp lại cam kết Israel sẽ lật đổ Hamas và nắm quyền kiểm soát an ninh tại Gaza, bao gồm việc thiết lập một “vùng an ninh” ở ranh giới với Israel.
Zoltan Koskovich, một nhà phân tích tại Trung tâm Quyền cơ bản của Hungary , cảnh báo rằng Ukraine sẽ làm mọi cách để phá hoại cuộc gặp lãnh đạo Nga - Mỹ vào tuần sau .
Sáng 10/8, UBND phường Sa Pa, tỉnh Lào Cai tổ chức Hội thảo “Ứng dụng khoa học – công nghệ trong phát triển nông nghiệp hàng hóa theo hướng hữu cơ gắn với phát triển du lịch bền vững của Khu du lịch quốc gia Sa Pa”.
Cựu đội trưởng U19 Việt Nam cao 1m84 chốt bến đỗ bất ngờ; Son Heung-min cảm thấy may mắn khi được đối đầu với Messi; Sesko đi ăn tối cùng người đại diện; Greenwood bị Mings xé áo; Calvert-Lewin muốn đầu quân cho M.U.
Ô tô đang lưu thông trong cơn mưa lớn trên đường Gò Dưa, phường Tam Bình, TP.Thủ Đức (cũ) bất ngờ xảy ra cháy ở phần đầu, tối 10/8.
Chung Hân Đồng chọn cuộc sống kín tiếng sau những đổ vỡ tình cảm. Cô tập trung vào công việc và dần tìm lại sự bình yên cho riêng mình.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, cần tiếp tục triển khai thành công, hiệu quả Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị, tạo đột phá thực sự để phát triển kinh tế tư nhân tương tự "khoán 10" trong nông nghiệp trước đây.
Mưa lớn kéo dài hơn một giờ đồng hồ chiều 10/8 đã biến nhiều tuyến đường ở ở Thủ Đức, Gò Vấp, TP.HCM ngập nặng, hàng loạt xe chết máy, gây tắc nghẽn giao thông.
Cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska vào ngày 15/8 tới sẽ trở thành cơn ác mộng đối với Kiev, tờ New York Times (NYT) đưa tin .
Nhờ sự giúp đỡ và kỹ năng cứu hộ chuyên nghiệp của người dân và chủ nhà hàng tại khu vực nhà thờ đổ (xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình), 5 du khách, trong đó có một trẻ em, đã được cứu sống kịp thời sau khi bị sóng biển cuốn trôi.
Tử vi ngày mai cho thấy, 3 con giáp này sẽ gặp may mắn tài chính phi thường, khiến họ trở thành tâm điểm chú ý của mọi người!
Chiều 10/8, tại Hà Nội, PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã chia sẻ về dự án đặt máy sốc điện nơi công cộng. Chủ đề này đang nhận được sự quan tâm của dư luận vài ngày qua khi liên tiếp có ca ngừng tim ngoại viện.
Trong thông báo vừa đưa ra trên trang chủ, CLB Trường Tươi Đồng Nai đã xác nhận việc ký hợp đồng với ngôi sao từng khoác áo tuyển Việt Nam, Phan Văn Santos.
Thay vì tiếp tục theo lối mòn với những loài vật nuôi truyền thống, chị Võ Thị Ngọc Lan, nông dân xã Quảng Hưng (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ) đã quyết định lựa chọn mô hình nuôi chim đà điểu-loài chim khổng lồ. Nhờ sự nhạy bén, chị Lan đã vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.
Cơ quan công an đã tạm giữ hình sự Đặng Chí Thành (SN 1994, trú tại chung cư Sky Central 176 Định Công), người hành hung cô gái trẻ tại sảnh chung cư ở Hà Nội.
Hàng loạt nghệ sĩ tên tuổi như Tùng Dương, Nguyễn Văn Chung, Hoàng Bách, Võ Hạ Trâm... ra sản phẩm mới nhân dịp 80 năm ngày Quốc khánh 2/9.
Giữa những đồi chè xanh bạt ngàn ở xóm La Giang, xã Quang Sơn (tỉnh Thái Nguyên), chị Vi Thị Phương, người phụ nữ dân tộc Tày vẫn ngày ngày ngày trồng chè sạch, làm ra sản phẩm trà xanh công nghệ Nhật Bản.
Đến hẹn lại lên, những ngày này người dân trên địa bàn tỉnh An Giang lại háo hức đón chờ mùa “săn” sản vật, đặc sản nước nổi như cá linh non, rắn đồng, ếch đồng, cua đồng, bông súng... Chỉ cần đem lưới, dớn, lờ... ra đồng thì cá linh non, cá chốt, cua đồng, rắn đồng...đua nhau chạy vào.
Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Hàn Quốc của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam là sự kiện quan trọng với cả hai nước, góp phần tăng cường hợp tác song phương trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại - đầu tư.
Lực lượng Phòng vệ Ukraine hoàn toàn quét sạch quân Nga khỏi khu dân cư Bezsalivka, tỉnh Sumy - theo thông tin từ Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine
Dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan với tổng vốn đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng đang dần hoàn thiện, sẵn sàng thông xe kỹ thuật tuyến chính vào ngày 19/8.
Công an tỉnh Lai Châu vừa phát động đợt cao điểm đổi thẻ đảng viên trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phấn đấu hoàn thành trước ngày 2/9.