Chân dung và sự nghiệp của tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Đức Trung

Tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Đức Trung, sinh năm 1974, quê quán Thanh Hóa từng kinh qua nhiều chức danh như Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng và Đô thị thuộc Bộ Kế hoạch - Đầu tư.
Chiều 10/11, ông Nguyễn Đức Trung nhận quyết định của Bộ Chính trị về việc cho thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025 -2030; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025 -2030. Dân Việt giới thiệu chân dung và sự nghiệp của ông Nguyễn Đức Trung.

