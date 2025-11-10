Chân dung và sự nghiệp của tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Đức Trung

Bạn đọc

Hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân được nâng từ 10 lần lên 15 lần so với hạn mức giao đất, đây là một trong những điểm mới đáng chú ý trong Luật Đất đai 2024. Người dân cần lưu ý, nếu vượt hạn mức, phần diện tích vượt có thể không được công nhận quyền sử dụng.