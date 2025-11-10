Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung được điều động làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

Chiều 10/11, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc dự và trao quyết định của Bộ Chính trị.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định của Bộ Chính trị và tặng hoa chúc mừng tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Đức Trung. Ảnh T.A

Hội nghị còn sự tham dự của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; Ủy viên Trung ương Đảng Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng đại diện các ban, ngành Trung ương; lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội và tỉnh Nghệ An.

Tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Đức Trung. Ảnh T. A

Tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã đọc quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, ông Nguyễn Đức Trung, được cho thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư tỉnh ủy Nghệ An; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2025-2030.



Ông Nguyễn Đức Trung 51 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa, ông tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế. Trong quá trình công tác ông từng giữ các chức Vụ trưởng Tổ chức cán bộ (Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Vụ trưởng Kinh tế địa phương và lãnh thổ (Bộ Kế hoạch và Đầu tư); Vụ trưởng Kết cấu hạ tầng và đô thị (Bộ Kế hoạch và Đầu tư); Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tháng 3/2020, ông làm Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Nghệ An; tháng 11/2024, ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Trước đó, chiều 7/11, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị bàn giao chức vụ giữa ông Nguyễn Duy Ngọc và ông Trần Sỹ Thanh. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự, chứng kiến lễ bàn giao.



Ngày 5/11, Hội nghị Trung ương 14 đã bầu ông Trần Sỹ Thanh giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương thay ông Nguyễn Duy Ngọc. Ông Ngọc được điều động làm Bí thư Thành ủy Hà Nội.



Ngoài ông Nguyễn Đức Trung, hiện nay các Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội còn có: ông Nguyễn Văn Phong – Phó Bí thư Thường trực; ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Chủ tịch Hội đồng nhân dân; bà Phùng Thị Hồng Hà và ông Nguyễn Trọng Đông.