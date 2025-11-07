Ông Dương Đức Tuấn được uỷ nhiệm điều hành công việc của UBND TP Hà Nội thay Chủ tịch Trần Sỹ Thanh từ 8/11

Ngày 7/11, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh ký ban hành Thông báo số 1311 về việc ủy nhiệm điều hành công việc của UBND TP.

Ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội. Ảnh: Thành An

Theo đó, căn cứ kết quả Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; xét yêu cầu và thực tiễn công tác chỉ đạo, điều hành; Chủ tịch UBND TP Hà Nội ủy nhiệm ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội thay mặt Chủ tịch UBND TP Hà Nội lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các công việc của UBND TP Hà Nội từ ngày 8/11/2025 đến khi có chỉ đạo mới của Trung ương, Thành ủy.



UBND TP Hà Nội thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, phối hợp công tác.



Trước đó, tại Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu ông Trần Sỹ Thanh tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.