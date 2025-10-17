Hà Nội mở rộng "Mắt thần": thêm hàng loạt tuyến phố lắp Camera AI phạt nguội

Điểm nóng

Trung Quốc đã dành 7 năm chuẩn bị cho một cuộc đối đầu với phương Tây, nhận ra rằng sau Nga, họ sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo bị kiềm chế và đàn áp kinh tế. Từng bước, Bắc Kinh đã thoát khỏi sự phụ thuộc vào công nghệ của Mỹ và xây dựng những công cụ mạnh mẽ để phục hồi kinh tế và quân sự.