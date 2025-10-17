Hà Nội mở rộng "Mắt thần": thêm hàng loạt tuyến phố lắp Camera AI phạt nguội
Một số tuyến đường trọng điểm hiện đang được lắp Camera AI phạt nguội giao thông, bao gồm: Giảng Võ - Cát Linh, Giảng Võ - Láng Hạ, Điện Biên Phủ - Trần Phú, Phan Đình Phùng - Hùng Vương, Phạm Văn Đồng - Hoàng Quốc Việt, Ô Chợ Dừa, Đại Cồ Việt - Giải Phóng, Hàng Giấy - Hàng Đậu, Quán Thánh - Thanh Niên, Xuân Thủy - Nguyễn Phong Sắc, Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến, Khuất Duy Tiến - Trần Duy Hưng, Xã Đàn - Phạm Ngọc Thạch, Âu Cơ - Lạc Long Quân, Phạm Văn Đồng - Bộ Công An, Láng Hạ - Thái Hà, Hoàng Cầu - La Thành, Phạm Hùng - Mễ Trì, Kim Mã - Núi Trúc, Phố Huế - Hàng Bài, Tràng Thi - Cửa Nam, Lý Thường Kiệt - Hàng Bài, Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến - Nguyễn Xiển, Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Đinh Tiên Hoàng, Tràng Tiền, Cầu Giấy, Võ Chí Công - Xuân La, tuyến Nhật Tân - Nội Bài mới,... cùng nhiều điểm khác.
Sáng nay (16/10), làn sóng người dân đổ xô đi mua vàng tái diễn, hàng loạt tiệm vàng lớn ở Hà Nội phải treo biển "tạm hết hàng", dòng người trong tâm lý hoang mang đã chuyển hướng, xếp hàng dài để mua bạc.
Sáng 17/10 tại Lào Cai, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức khánh thành Dự án đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên sau 6 tháng thi công thần tốc, rút ngắn được gần 8 tháng so với tiến độ được phê duyệt.
Ngành thủy lợi TP.HCM đang chuyển mình mạnh mẽ bằng khoa học và công nghệ hiện đại, từ hệ thống SCADA đến chuyển đổi số toàn diện, hướng tới mục tiêu quản lý nguồn nước thông minh, an toàn và thích ứng biến đổi khí hậu.
Hai chi nhánh của Ngân hàng Indovina (IVB) gồm Cần Thơ và Phú Mỹ Hưng đều có tỷ lệ nợ xấu ở mức cao, trong đó riêng IVB Cần Thơ lên tới 17%. Thanh tra Ngân hàng Nhà nước khu vực 2 và khu vực 14 đã công bố kết luận thanh tra, nêu rõ nhiều tồn tại trong công tác thẩm định và quản lý tín dụng tại ngân hàng này.
Đó là chia sẻ của Anh hùng Lao động Trần Mạnh Báo – Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Giống cây trồng Việt Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp, Doanh nhân CCB Việt Nam, Chủ tịch Tập đoàn ThaiBinh Seed tại Hội thảo khoa học quốc gia “Đột phá phát triển khoa học, công nghệ thúc đẩy chuyển đổi xanh và phát triển bền vững”.
UBND xã Thượng Cốc (huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình cũ), tỉnh Phú Thọ vừa quyết định điều chỉnh thời gian tổ chức Lễ hội ruộng bậc thang Miền Đồi năm 2025 sang ngày 25 – 26/10, thay vì kế hoạch ban đầu là 18 – 19/10. Sự thay đổi này nhằm đảm bảo lúa trên các thửa ruộng bậc thang chín vàng đẹp nhất, tạo nên một khung cảnh mùa vàng rực rỡ và trọn vẹn để đón du khách.
Theo khảo sát của PV Dân Việt, từ tháng 8 đến nay, Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu Nhật Anh – đơn vị cung cấp suất ăn bán trú cho Trường tiểu học Cự Khê vừa bị phản ánh trứng cút bốc mùi đã tham gia 26 gói thầu và đều trúng với tổng giá trị gần 60 tỷ đồng.
Vấn đề đưa các công trình nghiên cứu, công nghệ mới và phát minh mới phục vụ cộng đồng doanh nghiệp đang được các trường đại học quan tâm. Ngoài ra, các trường đại học cũng muốn kết nối đưa nguồn nhân lực chất lượng cao đến doanh nghiệp.
Giá vàng hôm nay 17/10 mới nhất, tiếp tục tăng kỷ lục với vàng SJC và vàng nhẫn, khiến hàng loạt người dân tiếp tục xếp hàng mua vàng bất chấp nhiều cửa hàng dừng bán. Trong khi, thị trường vàng chợ đen bị "thổi giá" lên tới 190 triệu đồng/lượng.
Trung Quốc đã dành 7 năm chuẩn bị cho một cuộc đối đầu với phương Tây, nhận ra rằng sau Nga, họ sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo bị kiềm chế và đàn áp kinh tế. Từng bước, Bắc Kinh đã thoát khỏi sự phụ thuộc vào công nghệ của Mỹ và xây dựng những công cụ mạnh mẽ để phục hồi kinh tế và quân sự.
Trong lúc các bé đang chơi đuổi bắt và ném bóng nhựa, con trai (8 tuổi) của chị Lã Thị Thái H. vô tình ném trúng một bé khác. Bất ngờ, bố của bé kia đã tiến tới, tát mạnh vào mặt con trai chị, khiến cháu bé bị sưng má và ù tai...
Trưa 17/10, bị cáo Thái Khắc Thành – người bán gà lôi trắng - chính thức được Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên tuyên miễn trách nhiệm hình sự. Không giấu được sự xúc động, bị cáo Thành đi khắp phòng xét xử cảm ơn từng người.
Nam Định (cũ) nay thuộc tỉnh Ninh Bình mới, không chỉ nổi tiếng với phở bò truyền thống đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia, mà còn được biết đến với món ăn nổi tiếng mang tên phở xíu.
Hơn 20 năm qua, cứ mỗi mùa măng (từ tháng 7 đến trung tuần tháng 10), hàng nông dân người Dao, Tày, Mông ở huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, nay là tỉnh Lào Cai lại tấp nập lên đồi thu hoạch măng tre Bát Độ. Những mùa vụ thắng lợi đã thúc đẩy người dân mở rộng diện tích tre Bát Độ góp phần phủ xanh đất rừng và giúp bà con có cuộc sống ngày càng đủ đầy hơn.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất nâng mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân từ 11 triệu đồng/tháng lên 15,5 triệu đồng/tháng; với mỗi người phụ thuộc tăng từ 4,4 triệu đồng/tháng lên 6,2 triệu đồng/tháng.
Theo thông tin từ Sở GDĐT TP.HCM, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 TP.HCM 2026 sẽ tiếp tục giữ nguyên 3 môn thi là Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ. Nhiều phụ huynh bày tỏ sự ủng hộ khi thành phố vẫn kiên quyết giữ 3 môn thi giống với năm trước đó.
Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội vừa bầu bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy khóa XVII giữ chức Bí thư Thành ủy khóa XVIII nhiệm kỳ 2025-2030; và 4 Phó Bí thư Thành ủy là các ông: Trần Sỹ Thanh, Nguyễn Văn Phong, Nguyễn Trọng Đông và bà Phùng Thị Hồng Hà.
“Đề nghị các Trung tâm Khuyến nông địa phương, Sở NN&MT tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố đẩy nhanh hoàn thiện bộ máy khuyến nông cấp xã trước 30/10. Cái gì chưa rõ đề nghị trao đổi, giải quyết ngay để thực hiện tốt kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm về thực hiện nhiệm vụ khuyến nông địa phương khi vận hành mô hình chính quyền 2 cấp”.