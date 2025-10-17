Thứ sáu, ngày 17/10/2025 14:49 GMT+7

Hà Nội mở rộng "Mắt thần": Thêm hàng loạt tuyến phố lắp Camera AI phạt nguội, nhận diện mặt, biển số từ xa 500-700m

Phúc Tài - Phạm Hưng Thứ sáu, ngày 17/10/2025 14:49 GMT+7
Mới đây, hàng loạt Camera công nghệ AI thế hệ mới đã được lắp đặt tại nhiều tuyến đường, nút giao ở Hà Nội, báo hiệu thời kỳ giám sát và xử lý vi phạm sẽ được siết chặt hơn bao giờ hết.
Hà Nội mở rộng "Mắt thần": thêm hàng loạt tuyến phố lắp Camera AI phạt nguội

Video: Cận cảnh hệ thông Camera AI theo dõi và xử phạt giao thông được lắp đặt mới tại Hà Nội.
Hà Nội đang bước vào một kỷ nguyên mới trong quản lý giao thông đô thị với việc triển khai mạnh mẽ hệ thống Camera giám sát tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), hay còn gọi là "mắt thần". Không còn là những dự án thí điểm đơn lẻ, thành phố đang thực hiện một chiến lược quy mô lớn nhằm tự động hóa việc xử phạt vi phạm, hướng tới mục tiêu giảm thiểu sự hiện diện của Cảnh sát giao thông (CSGT) trên đường và xây dựng một nền tảng giao thông thông minh, minh bạch và hiệu quả hơn. 
Ghi nhận ngày 17/10, hàng loạt Camera AI giám sát và xử lý vi phạm giao thông đã được lắp đặt mới tại đường trục đường Xuân Thủy - Cầu Giấy.
Không chỉ các nút giao thông trọng điểm, trục đường chính, ngay cả nút giao các tuyến phố nhỏ như Cầu Giấy - Trần Quý Kiên, Cầu Giấy - Khúc Thừa Dụ, Cầu Giấy - Chùa Hà... đều đã được lắp đặt Camera AI đời mới để giám sát và xử lý vi phạm giao thông. Anh Phạm Trọng Tùng (tài xế lái xe taxi) cho biết: "Khoảng 1 tuần nay, tôi khá bất ngờ khi di chuyển trên tuyến đường Xuân Thủy - Cầu Giấy, hàng loạt hệ thống Camera AI đã được lắp đặt ngay cả những nút giao, ngã tư nhỏ. Trước tôi thường cho khách ngồi ghế đầu không cài dây an toàn, nhưng gần đây thì không dám nữa".
Điểm nổi bật của hệ thống Camera AI là khả năng quay quét 360 độ, nhận diện khuôn mặt và biển số phương tiện từ khoảng cách 500 đến 700 mét. Dữ liệu hình ảnh được truyền trực tiếp về Trung tâm chỉ huy để phân tích, xử lý và gửi thông báo vi phạm đến chủ phương tiện qua ứng dụng VNeID, VNeTraffic hoặc Công an địa phương,... chỉ trong thời gian ngắn kể từ thời điểm phát hiện.
Theo Đề án tổng thể về quản lý hệ thống Camera giám sát tập trung do UBND thành phố Hà Nội phê duyệt, thành phố lên kế hoạch lắp trên 40.000 camera, trong đó có hơn 16.000 chiếc phục vụ quản lý nhà nước về an toàn giao thông, môi trường và trật tự đô thị. Việc lắp đặt camera sẽ được triển khai trong giai đoạn 2025-2030.
Tại đường Võ Chí Công, Camera AI giám sát và xử lý vi phạm giao thông gần như phủ kín tuyến đường dài hơn 4 km này.
Theo Công an Thành phố Hà Nội, dự kiến đến ngày 18/12/2025, khi toàn bộ hệ thống hoàn thiện, nhiều tuyến đường trong nội đô sẽ không cần bố trí lực lượng Cảnh sát Giao thông túc trực thường xuyên như trước. Sang quý III/2026, hệ thống sẽ được mở rộng thêm khả năng phân tích hành vi vi phạm về vệ sinh môi trường, lấn chiếm vỉa hè, đổ rác sai nơi quy định và tự động trích xuất dữ liệu phục vụ xử phạt hành chính.
Cũng theo ghi nhận sáng ngày 17/10, tại các tuyến phố có lắp Camera AI, phần lớn người dân đều có ý thức chấp hành luật giao thông khi dừng chờ đèn tín hiệu.
Tuy nhiên, tại các tuyến phố như Láng Hạ - Lê Văn Lương, Giảng Võ - Cát Linh, Xuân Thủy, Xã Đàn... các hành vi vi phạm luật giao thông phổ biến như đi sai làn đường, không tuân thủ biển báo và vạch kẻ đường, không đội mũ bảo hiểm... vẫn tiếp diễn bất chấp nơi đây mới được lắp đặt thêm Camera AI xử phạt.
Cũng theo quan sát của PV Dân Việt trong thời gian gần đây, lực lượng CSGT công an TP Hà Nội cũng ít xuất hiện hơn so với trước trên các tuyến đường có lắp đặt Camera AI theo dõi và xử phạt vi phạm giao thông.

Một số tuyến đường trọng điểm hiện đang được lắp Camera AI phạt nguội giao thông, bao gồm: Giảng Võ - Cát Linh, Giảng Võ - Láng Hạ, Điện Biên Phủ - Trần Phú, Phan Đình Phùng - Hùng Vương, Phạm Văn Đồng - Hoàng Quốc Việt, Ô Chợ Dừa, Đại Cồ Việt - Giải Phóng, Hàng Giấy - Hàng Đậu, Quán Thánh - Thanh Niên, Xuân Thủy - Nguyễn Phong Sắc, Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến, Khuất Duy Tiến - Trần Duy Hưng, Xã Đàn - Phạm Ngọc Thạch, Âu Cơ - Lạc Long Quân, Phạm Văn Đồng - Bộ Công An, Láng Hạ - Thái Hà, Hoàng Cầu - La Thành, Phạm Hùng - Mễ Trì, Kim Mã - Núi Trúc, Phố Huế - Hàng Bài, Tràng Thi - Cửa Nam, Lý Thường Kiệt - Hàng Bài, Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến - Nguyễn Xiển, Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Đinh Tiên Hoàng, Tràng Tiền, Cầu Giấy, Võ Chí Công - Xuân La, tuyến Nhật Tân - Nội Bài mới,... cùng nhiều điểm khác.

