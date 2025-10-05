Huế: Du khách thích thú màn trình diễn lân - sư - rồng trên đường phố dịp Trung thu

Xuyên đêm tiếp tế cho người dân, cả nước đang hướng về Thái Nguyên
Tối 8/10, theo ghi nhận của PV Dân Việt, lực lượng chức năng cùng nhiều đoàn tình nguyện sẽ xuyên đêm tiếp tế lương thực vào trong vùng lũ tại Thái Nguyên.
Dự án nhà rông "bê tông cốt thép" có tổng mức đầu tư hơn 9,4 tỷ đồng tại làng Ia Gri (xã Biển Hồ, Gia Lai) vừa bị Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo tháo dỡ, vì không phù hợp quy hoạch và làm biến dạng bản sắc văn hóa địa phương. Hơn 4,6 tỷ đồng tiền ngân sách đã được giải ngân.