Thứ tư, ngày 01/10/2025 18:15 GMT+7

Mưa lũ ở Tuyên Quang: 6 người chết và mất tích, hàng nghìn ngôi nhà, hàng ngàn hecta hoa màu chìm trong biển nước

Mùa Xuân Thứ tư, ngày 01/10/2025 18:15 GMT+7
Do ảnh hưởng của mưa lũ kéo dài cùng với một số thuỷ điện trên địa bàn xả lũ đã gây thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang với 6 người chết và mất tích; hàng nghìn ngôi nhà cùng hàng ngàn ha hoa màu bị ngập sâu trong biển nước.
Chia sẻ
Bình luận 3
Trưa nay (1/10), mực nước trên sông Lô dâng cao chạm ngưỡng gầm cầu Tình Húc, thành phố Tuyên Quang (cũ). Ảnh: Mùa Xuân.
Nhiều diện tích lúa, hoa màu, cây trồng khác của người dân bị ngập sâu trong biển nước. Ảnh: Mùa Xuân.
Nước sông Lô dâng cao tràn bờ, gây ngập úng các khu dân cư ven sông. Ảnh: Mùa Xuân.
Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang, tính đến 11 giờ ngày 1/10, có 69 xã, phường báo cáo cây trồng bị ảnh hưởng, thiệt hại với tổng diện tích 2.973,8 ha. Trong đó, có 1.776,6 ha lúa; 588,5 ha ngô; 102,7 ha cây màu; 73,3 ha chè, bưởi; 432,8 ha mía, sắn và một số cây trồng khác.
Nước sông Lô tràn vào khu dân cư tại phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Mùa Xuân.
Lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang thiết lập hàng rào cấm người dân, phương tiện qua lại khu vực nước sông Lô dâng cao, tràn qua một số tuyến phố tại phường Minh Xuân. Ảnh: Mùa Xuân.
Lực lượng chức năng trực chốt không cho người dân qua khu vực nguy hiểm tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Mùa Xuân.
Ông Đỗ Đình Đạt, Chủ tịch UBND phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang cho biết: Mực nước sông Lô dâng cao đã gây ảnh hưởng đến diện tích hoa màu, nhà cửa của người dân trên địa bàn phường. Cụ thể, gần 100 hộ dân có nhà cửa bị ngập sâu; hơn 530 ha lúa, ngô, rau màu các loại bị ngập, độ sâu từ 50-1m. 
Tại xã Chiêm Hoá (huyện Chiêm Hoá cũ), đến sáng ngày 1/10, lưu lượng nước trên sông Gâm và các sông suối trên địa bàn xã vẫn đang cao và có diễn biến phức tạp. Trước tình hình trên, UBND xã Chiêm Hoá tích cực khẩn trương triển khai các phương án ứng phó với mưa lũ.
Nhiều nơi trên địa bàn xã Chiêm Hoá bị ngập sâu trong biển nước. Ảnh: Minh Phụng.
Do nước ngập sâu, người dân xã Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang phải dùng thuyền, bè di chuyển đến nơi an toàn. Ảnh: Minh Phụng.
Theo thống kê, tính đến sáng ngày 1/10, xã Chiêm Hoá không có thiệt hại về người. Số hộ hiện nay đang di chuyển: 602 hộ/28 thôn. Ảnh: Minh Phụng.
Trước tình hình mực nước lũ dâng cao, các lực lượng chức năng của xã Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang có mặt tại các vị trí ngập, cầu, ngầm tràn, điểm nguy cơ sạt lở… để điều tiết giao thông, căng dây cảnh báo, không cho người và phương tiện qua lại, tránh thiệt hại đáng tiếc xảy ra. Ảnh: Minh Phụng.
Nhiều hộ dân ở xã Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang phải di chuyển người, tài sản lên tầng cao để đảm bảo an toàn. Ảnh: Minh Phụng.
Theo thống kê của UBND xã Chiêm Hoá, số hộ bị cô lập, chia cắt là hơn 1.800 hộ; diện tích đất lúa bị thiệt hại trên 70%: trên 151 ha/37 thôn; ngô, rau là trên 100 ha. Diện tích nuôi trồng thuỷ sản trên 14 ha... Ước tổng giá trị thiệt hại trên 4,2 tỷ đồng. Ảnh: Minh Phụng.
Tại xã Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang cũ), do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài cùng mực nước sông Lô dâng cao đã ngập nhiều diện tích hoa màu, nhà cửa của người dân. Ảnh: A Phớn.
Ông Nguyễn Tiến Hùng, Chủ tịch UBND xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang thông tin: Hiện nay do mực nước dâng cao ảnh hưởng đến nhà cửa của người dân nên xã đang huy động lực lượng tập trung hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc, người đến nơi an toàn. Hiện có nơi bị ngập sâu lên đến 3m, nhiều nhà cửa, diện tích ngô, lúa bị ngập úng cục bộ xã đang cho thống kê.
Tại phường Hà Giang 1, 2 (TP. Hà Giang cũ) là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nhất của đợt mưa lũ kéo dài cũng như mực nước sông Lô dâng cao do xả lũ. Ảnh: A Phớn.
Ông Trần Song Hà, Chủ tịch UBND phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang chia sẻ: Hiện tại có 2.100 hộ dân tại 37 tổ dân phố trên địa bàn phường có nhà cửa bị ngập sâu từ 0,5m -2,5m. Mặc dù nước đang bắt đầu rút nhưng rất chậm, trong khi đó, thời tiết vẫn còn diễn biến phức tạp.
Theo ông Trần Song Hà, Chủ tịch UBND phường Hà Giang 1, trước tình hình mưa lũ, hàng nghìn ngôi nhà của người dân bị ngập, nhiều tuyến phố bị chia cắt, tất cả các đơn vị trường học đã tạm dừng cho học sinh đến trường từ sáng nay 1/10. Cùng đó, các lực lượng chức năng đang tập trung hỗ trợ, cứu trợ nhu yếu phẩm... cho người dân bằng xuồng.
Khu vực trung tâm Hà Giang bị ngập sâu, nhiều tuyến phố bị tê liệt, chia cắt với các xã phường khác. Ảnh: A Phớn.
Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Dân Việt, ông Hà Minh Mẫn, Chủ tịch UBND phường Hà Giang 2, cho biết, hiện nay trên địa bàn phường có 54/61 tổ dân phố bị ngập úng, với hơn 5.000 hộ dân, ngập sâu nhất là 6-7m; các tuyến phố bị chia cắt hoàn toàn. Đối với diện tích hoa màu phường đang tích cực thống kê.
Tuyến đường vào trung tâm phường Hà Giang 1, 2 đang bị chia cắt hoàn toàn do nước ngập sâu. Ảnh: A Phớn.
Theo thống kê do mưa lũ kéo dài, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã xảy ra sạt lở đất gây thiệt hại về người và tài sản. 

Ngày 1/10, tại thôn Tả Tủng Chứ, xã Đồng Văn đã xảy ra một vụ sạt lở đất nghiêm trọng. Nạn nhân là anh Giàng Mí S. (SN 1987), đang trên đường đi làm nương đã bị đất đá trên ta luy sạt xuống vùi lấp. Đến gần 14 giờ chiều nay 1/10, đã tìm thấy thi thể nạn nhân.

Tại phường Hà Giang 2, một cháu bé bị nước lũ cuốn trôi, đó là em H.B.N. (13 tuổi, trú tại thôn Lùng Càng, phường Hà Giang 2) trong lúc chơi gần nhà đã vô tình trượt chân xuống cống và bị dòng nước chảy xiết cuốn đi. Nhận tin báo, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang đã nhanh chóng có mặt, phối hợp khẩn trương tìm kiếm.
Vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại xã Lũng Cú vùi lấp nhà ông Vàng Chá S. khiến 4 người trong gia đình mất tích. Đến 15 giờ ngày 1/10, lực lượng tìm kiếm cứu nạn, chưa tìm thấy nạn nhân nào.

Các nạn nhân thuộc hộ ông Vàng Chá S. (SN 1982), gồm: ông Vàng Chá S., bà Hầu Thị D. (SN 1980), cháu Vàng Xuân H. (SN 2023) và cháu Vàng Minh H. (SN 2024).

Hàng trăm người, gồm các lực lượng công an, bộ đội biên phòng, dân quân, cán bộ xã Lũng Cú thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn. Do địa hình hiểm trở, giao thông chia cắt, máy móc không thể tiếp cận được, khối lượng đất đá vùi lấp lớn nên công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.

Tham khảo thêm

Mưa lũ lịch sử tại Chiêm Hóa (Tuyên Quang): Gần 1.800 hộ dân bị chia cắt, Chủ tịch tỉnh trực tiếp chỉ đạo tại tâm lũ

Mưa lũ lịch sử tại Chiêm Hóa (Tuyên Quang): Gần 1.800 hộ dân bị chia cắt, Chủ tịch tỉnh trực tiếp chỉ đạo tại tâm lũ

Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai mưa lớn, sạt lở đất, lũ quét gây thiệt hại nặng nề, Thủ tướng chỉ đạo khẩn khắc phục

Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai mưa lớn, sạt lở đất, lũ quét gây thiệt hại nặng nề, Thủ tướng chỉ đạo khẩn khắc phục

Ảnh: Vụ sạt lở nghiêm trọng khiến 4 người trong một gia đình mất tích ở Tuyên Quang

Ảnh: Vụ sạt lở nghiêm trọng khiến 4 người trong một gia đình mất tích ở Tuyên Quang

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin Cùng Chuyên Mục

Xem thêm

Từng vỡ nợ, anh nông dân Nghệ An này bất ngờ đổi đời, thu 6-8 tỷ/năm nhờ nuôi con đặc sản bình dân dày đặc

Bị đối tác lừa đến vỡ nợ, gia đình lâm vào hoàn cảnh khó khăn, anh Bảo ở xã Bình Minh, tỉnh Nghệ An tưởng chừng phải bán luôn căn nhà bố mẹ để lại. Rồi cơ duyên đến khi anh Bảo bắt tay vào nuôi con ốc bươu đen. Nhờ con ốc bươu đen anh thu về tiền tỷ mỗi năm, trả hết nợ còn có cơ ngơi khang trang nơi quê nhà.

Tỉnh Hưng Yên sau sáp nhập thành công tỉnh Thái Bình có một khu kinh tế tỷ đô

Nhà nông
Tỉnh Hưng Yên sau sáp nhập thành công tỉnh Thái Bình có một khu kinh tế tỷ đô

Làng cổ mang tên Trình Phố ở tỉnh Thái Bình-quê hương danh nhân Bùi Viện

Nhà nông
Làng cổ mang tên Trình Phố ở tỉnh Thái Bình-quê hương danh nhân Bùi Viện

Ở nơi này của Huế bắt vô số cá đặc sản mùa nước nổi bên chân phá

Nhà nông
Ở nơi này của Huế bắt vô số cá đặc sản mùa nước nổi bên chân phá

Xã mới ở tỉnh Khánh Hòa (sau sáp nhập Ninh Thuận), dân khá giả nhờ nuôi cừu, trồng lúa thơm ra gạo đạt 3 sao OCOP

Nhà nông
Xã mới ở tỉnh Khánh Hòa (sau sáp nhập Ninh Thuận), dân khá giả nhờ nuôi cừu, trồng lúa thơm ra gạo đạt 3 sao OCOP

Đọc thêm

Nữ Bí thư Tỉnh ủy được Bộ Chính trị điều động, phân công làm Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương
Tin tức

Nữ Bí thư Tỉnh ủy được Bộ Chính trị điều động, phân công làm Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương

Tin tức

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã dược Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Tiền vệ Thép xanh Nam Định: 2 lần vô địch V.League, bạn gái xinh như hot girl
Thể thao

Tiền vệ Thép xanh Nam Định: 2 lần vô địch V.League, bạn gái xinh như hot girl

Thể thao

Không chỉ thành công trong sự nghiệp, tiền vệ cánh Trần Văn Đạt của Thép xanh Nam Định còn khiến nhiều đồng nghiệp phải ghen tỵ khi có cô bạn gái xinh đẹp.

Thị trường nội địa, nông sản sạch là hướng phát triển bền vững
Nhà nông

Thị trường nội địa, nông sản sạch là hướng phát triển bền vững

Nhà nông

"Xưa nay bà con ta thường sản xuất tự cung tự cấp, giờ bà con lại vươn ra xuất khẩu nhiều sản phẩm ra thế giới nhiều mà lại bỏ quên trong nước. Chúng ta có 100 triệu dân, nhu cầu tiêu dùng sản phẩm, nông sản cũng rất cao..." - đây là ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương tại Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ X năm 2025: “Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói".

Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam ra thông báo về việc Chính phủ Mỹ đóng cửa
Điểm nóng

Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam ra thông báo về việc Chính phủ Mỹ đóng cửa

Điểm nóng

Hiện tại, các dịch vụ hộ chiếu và thị thực theo lịch hẹn tại Mỹ cũng như tại các Đại sứ quán và Lãnh sự quán Mỹ sẽ vẫn tiếp tục được diễn ra trong thời gian gián đoạn ngân sách nếu tình hình cho phép, trang facebook của Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam cho biết.

Đà Nẵng xúc tiến hợp tác về bán dẫn, trí tuệ nhân tạo tại Chemnitz - Đức
Kinh tế

Đà Nẵng xúc tiến hợp tác về bán dẫn, trí tuệ nhân tạo tại Chemnitz - Đức
6

Kinh tế

Đà Nẵng xúc tiến hợp tác về bán dẫn, trí tuệ nhân tạo tại Chemnitz, thuộc CHLB Đức, thông tin vừa được UBND TP Đà Nẵng cho biết.

Nơi nào ở An Giang đào thấy nhẫn vàng, đá quý thuộc văn hóa Óc Eo, xa xưa thuộc vương quốc Phù Nam?
Nhà nông

Nơi nào ở An Giang đào thấy nhẫn vàng, đá quý thuộc văn hóa Óc Eo, xa xưa thuộc vương quốc Phù Nam?

Nhà nông

Khu di tích Óc Eo - Ba Thê ở tỉnh An Giang có diện tích bảo tồn hơn 433ha, là trung tâm văn hóa Óc Eo - nền văn hóa cổ hình thành và phát triển từ thế kỷ I đến thế kỷ VII sau Công nguyên, gắn liền với vương quốc Phù Nam và có mối quan hệ rộng khắp trong lịch sử Đông Nam Á.

Dân số già kỷ lục, Nhật Bản ngưng tặng tiền người sang tuổi 88
Xã hội

Dân số già kỷ lục, Nhật Bản ngưng tặng tiền người sang tuổi 88

Xã hội

Thành phố Okazaki, tỉnh Aichi quyết định dừng chương trình tặng tiền mừng thọ cho người 88 tuổi vì lý do khó ngờ.

Đạo diễn Mai Thắm - người 'cầm trịch' show Chiến sĩ quả cảm là ai?
Văn hóa - Giải trí

Đạo diễn Mai Thắm - người "cầm trịch" show Chiến sĩ quả cảm là ai?

Văn hóa - Giải trí

Đạo diễn Mai Thắm là gương mặt quen thuộc đứng sau nhiều game show đình đám, trong đó có "2 ngày 1 đêm", "Chiến sĩ quả cảm"...

Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ 2025 sẽ diễn ra tưng bừng trên bờ, trên biển
Chuyển động Sài Gòn

Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ 2025 sẽ diễn ra tưng bừng trên bờ, trên biển

Chuyển động Sài Gòn

Từ 5 - 7/10, lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ 2025 sẽ diễn ra sôi động từ trên bờ ra biển; với nhiều hoạt động như: Hội chợ, ẩm thực, thể thao, trò chơi dân gian… dự kiến sẽ thu hút đông đảo du khách đến với Cần Giờ.

Khuyến nông cộng đồng bị “đứt gãy”: Tìm giải pháp khắc phục để gần dân hơn, mạnh mẽ hơn
Nhà nông

Khuyến nông cộng đồng bị “đứt gãy”: Tìm giải pháp khắc phục để gần dân hơn, mạnh mẽ hơn

Nhà nông

Tổ chức tại Quảng Trị, Hội nghị đánh giá hiệu quả hoạt động khuyến nông, khuyến nông cộng đồng trong thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại các tỉnh Bắc Trung Bộ nhấn mạnh nguyên tắc: “Ở đâu có nông dân, ở đó có khuyến nông”.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm, động viên nhân dân Quảng Trị khắc phục hậu quả bão số 10
Đại đoàn kết dân tộc

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thăm, động viên nhân dân Quảng Trị khắc phục hậu quả bão số 10

Đại đoàn kết dân tộc

Ngày 1/10, tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, ông Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ nhân dân địa phương khắc phục hậu quả do bão số 10 gây ra.

Đồng Tháp phấn đấu trở thành tỉnh có công nghiệp phát triển nhanh, tiên phong xây dựng nền nông nghiệp sinh thái
Tin tức

Đồng Tháp phấn đấu trở thành tỉnh có công nghiệp phát triển nhanh, tiên phong xây dựng nền nông nghiệp sinh thái

Tin tức

Chiều 1/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Đồng Tháp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 bế mạc. Nhiệm kỳ mới, tỉnh Đồng Tháp định hướng phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh có công nghiệp phát triển nhanh, tiên phong xây dựng nền nông nghiệp sinh thái.

Chủ tịch Hội Nông dân và Bộ trưởng Công Thương 'lắng nghe' tiếng lòng, trăn trở của nông dân
Video

Chủ tịch Hội Nông dân và Bộ trưởng Công Thương 'lắng nghe' tiếng lòng, trăn trở của nông dân

Video

"Tại Diễn dàn Nông dân Quốc gia lần thứ X năm 2025: Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói với chủ đề: “Kết nối thị trường - Xây dựng thương hiệu - Thúc đẩy tiêu thụ nông sản, góp phần tăng trưởng kinh tế đất nước 2 con số", tôi đã nói lên được tiếng lòng mình, những trăn trở, khó khăn của bà con quê hương...", bà Vương Thị Thương, Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025 đến từ Lạng Sơn bày tỏ.

Lào Cai: Nước sông Hồng rút, người dân cùng lực lượng chức năng tranh thủ dọn dẹp bùn, đất
Lào Cai thi đua yêu nước

Lào Cai: Nước sông Hồng rút, người dân cùng lực lượng chức năng tranh thủ dọn dẹp bùn, đất

Lào Cai thi đua yêu nước

Sáng nay (1/10), nước lũ sông Hồng rút dần, người dân phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai và một số xã ven sông khẩn trương vệ sinh đường phố, nhà cửa với sự hỗ trợ của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang.

Ấn Độ xây siêu đập nghìn tỷ thách thức Trung Quốc
Thế giới

Ấn Độ xây siêu đập nghìn tỷ thách thức Trung Quốc

Thế giới

Ấn Độ khẳng định công trình siêu đập mới được đề xuất có thể đối trọng với dự án đập kỷ lục mà Trung Quốc đang xây dựng ở thượng nguồn Tây Tạng khiến New Delhi lo ngại. Đây là động thái mới nhất của Ấn Độ trong cuộc cạnh tranh với Trung Quốc về nguồn nước dãy Himalaya.

Cổ phiếu bất động sản hụt hơi, VN-Index bảo toàn sắc xanh tại mốc 1.665 điểm
Nhà đất

Cổ phiếu bất động sản hụt hơi, VN-Index bảo toàn sắc xanh tại mốc 1.665 điểm

Nhà đất

Dù thị trường chung hồi phục, nhóm Vingroup lại ghìm chân VN-Index khi VIC, VHM giảm sâu. VRE nỗ lực tăng giá nhưng không đủ giữ sắc xanh cho nhóm bất động sản trong phiên 1/10.

4 ô tô và 1 xe máy va chạm liên hoàn ở Đà Nẵng, phương tiện bị hư hỏng nặng
Tin tức

4 ô tô và 1 xe máy va chạm liên hoàn ở Đà Nẵng, phương tiện bị hư hỏng nặng

Tin tức

Chiều 1/10, tại ngã tư đường 2 Tháng 9 - Phan Đăng Lưu (TP Đà Nẵng) xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa bốn ô tô và một xe máy, khiến nhiều phương tiện hư hỏng nặng nhưng may mắn không có thiệt hại về người.

Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn giới thiệu với thế giới sản phẩm nông nghiệp
Kinh tế

Bộ trưởng Bộ Công Thương hướng dẫn giới thiệu với thế giới sản phẩm nông nghiệp

Kinh tế

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, Việt Nam có rất nhiều sản phẩm nông nghiệp đậm chất địa phương. Tuy nhiên, một số sản phẩm mới đang phù hợp với một vài thị trường nào đó. Bởi mỗi thị trường lại có nhu cầu khác nhau.

Người có sức ảnh hưởng livestream hỗ trợ bán hàng cho nông dân: Bộ Công Thương nói gì?
Thị trường

Người có sức ảnh hưởng livestream hỗ trợ bán hàng cho nông dân: Bộ Công Thương nói gì?

Thị trường

Thời gian qua, không chỉ nông dân, nhiều lãnh đạo địa phương và cả những người có tầm ảnh hưởng cũng tham gia livestream hỗ trợ bán hàng. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu cách làm này có thật sự hợp lý và bền vững, hay chỉ là giải pháp tình thế?

Tuyên Quang: Tạm dừng tất cả cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo 'cứu người là ưu tiên số một'
Tuyên Quang thi đua yêu nước

Tuyên Quang: Tạm dừng tất cả cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo "cứu người là ưu tiên số một"

Tuyên Quang thi đua yêu nước

Trước những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra, Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang đã họp, ra chỉ đạo quyết liệt: Tạm dừng, giãn, hoãn tất cả các cuộc họp không cần thiết để tập trung toàn lực cho công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai.

Tại sao SLNA liên tục thay tướng giữa dòng?
Thể thao

Tại sao SLNA liên tục thay tướng giữa dòng?

Thể thao

Những mùa giải gần đây, Sông Lam Nghệ An (SLNA) thường có tiền lệ xấu là thay tướng giữa dòng. Năm nay, tiền lệ xấu đó lại tiếp tục diễn ra khi HLV Phan Như Thuật rời ghế nóng sau 5 vòng đấu.

Giải bơi chải thuyền rồng: Bản sắc văn hóa và chiều sâu thương hiệu
Xã hội

Giải bơi chải thuyền rồng: Bản sắc văn hóa và chiều sâu thương hiệu

Xã hội

Tháng 10, khi những cơn gió heo may se lạnh bắt đầu về, mặt hồ Tây xanh thẳm lại rộn ràng tiếng trống thúc, tiếng reo hò vang vọng trong giải bơi chải thuyền rồng – một lễ hội không chỉ mang tinh thần thể thao mà còn chất chứa trong đó hồn cốt văn hóa Việt.

Xả thân cứu 3 cháu nhỏ bị nước cuốn, một Tổ trưởng an ninh cơ sở ở Thái Nguyên bị lũ cuốn trôi
Tin tức

Xả thân cứu 3 cháu nhỏ bị nước cuốn, một Tổ trưởng an ninh cơ sở ở Thái Nguyên bị lũ cuốn trôi

Tin tức

Sau khi cứu được ba cháu nhỏ bị nước cuốn, anh Phan Văn Thành – Tổ trưởng lực lượng bảo vệ an ninh cơ sở xóm Xuân Hà 1, xã Thành Công, tỉnh Thái Nguyên đã không may bị nước lũ cuốn đi và tử vong.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng mang Trung thu yêu thương đến với trẻ em khuyết tật
Đại đoàn kết dân tộc

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng mang Trung thu yêu thương đến với trẻ em khuyết tật
4

Đại đoàn kết dân tộc

Chiều 1/10, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đã đến thăm, tặng quà Trung tâm Bảo trợ nạn nhân chất độc da cam và trẻ em bất hạnh Đà Nẵng.

Chú rể đột tử khi đang nhảy cùng cô dâu, ngày cưới bỗng hóa bi kịch
Xã hội

Chú rể đột tử khi đang nhảy cùng cô dâu, ngày cưới bỗng hóa bi kịch

Xã hội

Không khí hân hoan trong lễ cưới đã biến thành tang thương khi chú rể Ashraf Abu Hakam bất ngờ ngã gục ngay trên sàn nhảy và không qua khỏi.

HLV Polking báo tin dữ về trung vệ Việt kiều Pháp Adou Minh
Thể thao

HLV Polking báo tin dữ về trung vệ Việt kiều Pháp Adou Minh

Thể thao

Trước câu hỏi về lực lượng cũng như phong độ vài trụ cột của CLB CAHN, HLV Polking cho biết hiện không riêng Bùi Hoàng Việt Anh, Quang Hải, Vũ Văn Thanh mà trung vệ Việt kiều Pháp Adou Minh cũng đang chấn thương.

Shark Bình lên tiếng về vụ dự án tiền điện tử Antex: Tôi bị nghi ngờ và mang tiếng vì là “kẻ có tóc”
Đầu tư - Tài chính

Shark Bình lên tiếng về vụ dự án tiền điện tử Antex: Tôi bị nghi ngờ và mang tiếng vì là “kẻ có tóc”

Đầu tư - Tài chính

Sau khi bị một “cộng sự cũ” ẩn danh tố có vai trò trung tâm trong vụ “lừa đảo” tiền điện tử Antex, Shark Bình đã phản ứng rằng ông bị “phản bội”, và cũng là “nạn nhân” của sự việc.

Càn Long đối xử thế nào với 2 vị tướng xin phụ nữ và binh sĩ?
Đông Tây - Kim Cổ

Càn Long đối xử thế nào với 2 vị tướng xin phụ nữ và binh sĩ?

Đông Tây - Kim Cổ

Với 2 lời thỉnh cầu đầy khác biệt thế này của 2 vị tướng, Càn Long đã ứng xử thế nào?

Thiên Vương Quách Phú Thành đón con trai thứ ba
Văn hóa - Giải trí

Thiên Vương Quách Phú Thành đón con trai thứ ba

Văn hóa - Giải trí

Quách Phú Thành và vợ Phương Viện vừa chào đón con trai nặng hơn 3,2 kg, trở thành người con thứ ba của gia đình.

Tuyên Quang: Đề xuất dừng tổ chức Đêm hội Thành Tuyên 2025, dồn toàn lực khắc phục hậu quả bão lũ
Tuyên Quang thi đua yêu nước

Tuyên Quang: Đề xuất dừng tổ chức Đêm hội Thành Tuyên 2025, dồn toàn lực khắc phục hậu quả bão lũ

Tuyên Quang thi đua yêu nước

Trước những thiệt hại nặng nề về người và tài sản do ảnh hưởng của cơn bão số 10 (Bualoi), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang đã có văn bản báo cáo, đề xuất UBND tỉnh cho phép dừng tổ chức Chương trình Đêm hội Thành Tuyên năm 2025 để tập trung mọi nguồn lực cho công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai.

Tin đọc nhiều

1

Bộ Công an thông báo chuyển trụ sở làm việc

Bộ Công an thông báo chuyển trụ sở làm việc

2

Tin chiều 30/9: ĐT Malaysia nên bị xử thua thật đậm?

Tin chiều 30/9: ĐT Malaysia nên bị xử thua thật đậm?

3

Mực nước hồ Hoàn Kiếm vượt mức khống chế, sông Tô Lịch dâng cao, nhiều tuyến phố vẫn "hóa dòng sông nhỏ"

Mực nước hồ Hoàn Kiếm vượt mức khống chế, sông Tô Lịch dâng cao, nhiều tuyến phố vẫn 'hóa dòng sông nhỏ'

4

Ca sĩ Đức Phúc đến nhà riêng nói lời cảm ơn nhà thơ Nguyễn Duy, bất ngờ được tặng món quà đặc biệt

Ca sĩ Đức Phúc đến nhà riêng nói lời cảm ơn nhà thơ Nguyễn Duy, bất ngờ được tặng món quà đặc biệt

5

Mưu sĩ nào có danh nhưng bất tài, may cho Đông Ngô là Tôn Quyền không trọng dụng?

Mưu sĩ nào có danh nhưng bất tài, may cho Đông Ngô là Tôn Quyền không trọng dụng?