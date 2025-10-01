Mưa lũ ở Tuyên Quang: 6 người chết và mất tích, hàng nghìn ngôi nhà, hàng ngàn hecta hoa màu chìm trong biển nước

Trưa nay (1/10), mực nước trên sông Lô dâng cao chạm ngưỡng gầm cầu Tình Húc, thành phố Tuyên Quang (cũ). Ảnh: Mùa Xuân.

Nhiều diện tích lúa, hoa màu, cây trồng khác của người dân bị ngập sâu trong biển nước. Ảnh: Mùa Xuân.

Nước sông Lô dâng cao tràn bờ, gây ngập úng các khu dân cư ven sông. Ảnh: Mùa Xuân.

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang, tính đến 11 giờ ngày 1/10, có 69 xã, phường báo cáo cây trồng bị ảnh hưởng, thiệt hại với tổng diện tích 2.973,8 ha. Trong đó, có 1.776,6 ha lúa; 588,5 ha ngô; 102,7 ha cây màu; 73,3 ha chè, bưởi; 432,8 ha mía, sắn và một số cây trồng khác.

Nước sông Lô tràn vào khu dân cư tại phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Mùa Xuân.

Lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang thiết lập hàng rào cấm người dân, phương tiện qua lại khu vực nước sông Lô dâng cao, tràn qua một số tuyến phố tại phường Minh Xuân. Ảnh: Mùa Xuân.

Lực lượng chức năng trực chốt không cho người dân qua khu vực nguy hiểm tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Mùa Xuân.

Ông Đỗ Đình Đạt, Chủ tịch UBND phường An Tường, tỉnh Tuyên Quang cho biết: Mực nước sông Lô dâng cao đã gây ảnh hưởng đến diện tích hoa màu, nhà cửa của người dân trên địa bàn phường. Cụ thể, gần 100 hộ dân có nhà cửa bị ngập sâu; hơn 530 ha lúa, ngô, rau màu các loại bị ngập, độ sâu từ 50-1m.

Tại xã Chiêm Hoá (huyện Chiêm Hoá cũ), đến sáng ngày 1/10, lưu lượng nước trên sông Gâm và các sông suối trên địa bàn xã vẫn đang cao và có diễn biến phức tạp. Trước tình hình trên, UBND xã Chiêm Hoá tích cực khẩn trương triển khai các phương án ứng phó với mưa lũ.

Nhiều nơi trên địa bàn xã Chiêm Hoá bị ngập sâu trong biển nước. Ảnh: Minh Phụng.

Do nước ngập sâu, người dân xã Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang phải dùng thuyền, bè di chuyển đến nơi an toàn. Ảnh: Minh Phụng.

Theo thống kê, tính đến sáng ngày 1/10, xã Chiêm Hoá không có thiệt hại về người. Số hộ hiện nay đang di chuyển: 602 hộ/28 thôn. Ảnh: Minh Phụng.

Trước tình hình mực nước lũ dâng cao, các lực lượng chức năng của xã Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang có mặt tại các vị trí ngập, cầu, ngầm tràn, điểm nguy cơ sạt lở… để điều tiết giao thông, căng dây cảnh báo, không cho người và phương tiện qua lại, tránh thiệt hại đáng tiếc xảy ra. Ảnh: Minh Phụng.

Nhiều hộ dân ở xã Chiêm Hoá, tỉnh Tuyên Quang phải di chuyển người, tài sản lên tầng cao để đảm bảo an toàn. Ảnh: Minh Phụng.

Theo thống kê của UBND xã Chiêm Hoá, số hộ bị cô lập, chia cắt là hơn 1.800 hộ; diện tích đất lúa bị thiệt hại trên 70%: trên 151 ha/37 thôn; ngô, rau là trên 100 ha. Diện tích nuôi trồng thuỷ sản trên 14 ha... Ước tổng giá trị thiệt hại trên 4,2 tỷ đồng. Ảnh: Minh Phụng.

Tại xã Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang cũ), do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài cùng mực nước sông Lô dâng cao đã ngập nhiều diện tích hoa màu, nhà cửa của người dân. Ảnh: A Phớn.

Ông Nguyễn Tiến Hùng, Chủ tịch UBND xã Vị Xuyên, tỉnh Tuyên Quang thông tin: Hiện nay do mực nước dâng cao ảnh hưởng đến nhà cửa của người dân nên xã đang huy động lực lượng tập trung hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc, người đến nơi an toàn. Hiện có nơi bị ngập sâu lên đến 3m, nhiều nhà cửa, diện tích ngô, lúa bị ngập úng cục bộ xã đang cho thống kê.

Tại phường Hà Giang 1, 2 (TP. Hà Giang cũ) là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nhất của đợt mưa lũ kéo dài cũng như mực nước sông Lô dâng cao do xả lũ. Ảnh: A Phớn.

Ông Trần Song Hà, Chủ tịch UBND phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang chia sẻ: Hiện tại có 2.100 hộ dân tại 37 tổ dân phố trên địa bàn phường có nhà cửa bị ngập sâu từ 0,5m -2,5m. Mặc dù nước đang bắt đầu rút nhưng rất chậm, trong khi đó, thời tiết vẫn còn diễn biến phức tạp.

Theo ông Trần Song Hà, Chủ tịch UBND phường Hà Giang 1, trước tình hình mưa lũ, hàng nghìn ngôi nhà của người dân bị ngập, nhiều tuyến phố bị chia cắt, tất cả các đơn vị trường học đã tạm dừng cho học sinh đến trường từ sáng nay 1/10. Cùng đó, các lực lượng chức năng đang tập trung hỗ trợ, cứu trợ nhu yếu phẩm... cho người dân bằng xuồng.

Khu vực trung tâm Hà Giang bị ngập sâu, nhiều tuyến phố bị tê liệt, chia cắt với các xã phường khác. Ảnh: A Phớn.

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Dân Việt, ông Hà Minh Mẫn, Chủ tịch UBND phường Hà Giang 2, cho biết, hiện nay trên địa bàn phường có 54/61 tổ dân phố bị ngập úng, với hơn 5.000 hộ dân, ngập sâu nhất là 6-7m; các tuyến phố bị chia cắt hoàn toàn. Đối với diện tích hoa màu phường đang tích cực thống kê.

Tuyến đường vào trung tâm phường Hà Giang 1, 2 đang bị chia cắt hoàn toàn do nước ngập sâu. Ảnh: A Phớn.

Theo thống kê do mưa lũ kéo dài, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã xảy ra sạt lở đất gây thiệt hại về người và tài sản.

Ngày 1/10, tại thôn Tả Tủng Chứ, xã Đồng Văn đã xảy ra một vụ sạt lở đất nghiêm trọng. Nạn nhân là anh Giàng Mí S. (SN 1987), đang trên đường đi làm nương đã bị đất đá trên ta luy sạt xuống vùi lấp. Đến gần 14 giờ chiều nay 1/10, đã tìm thấy thi thể nạn nhân.



Tại phường Hà Giang 2, một cháu bé bị nước lũ cuốn trôi, đó là em H.B.N. (13 tuổi, trú tại thôn Lùng Càng, phường Hà Giang 2) trong lúc chơi gần nhà đã vô tình trượt chân xuống cống và bị dòng nước chảy xiết cuốn đi. Nhận tin báo, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang đã nhanh chóng có mặt, phối hợp khẩn trương tìm kiếm.

Vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại xã Lũng Cú vùi lấp nhà ông Vàng Chá S. khiến 4 người trong gia đình mất tích. Đến 15 giờ ngày 1/10, lực lượng tìm kiếm cứu nạn, chưa tìm thấy nạn nhân nào.



Các nạn nhân thuộc hộ ông Vàng Chá S. (SN 1982), gồm: ông Vàng Chá S., bà Hầu Thị D. (SN 1980), cháu Vàng Xuân H. (SN 2023) và cháu Vàng Minh H. (SN 2024).



Hàng trăm người, gồm các lực lượng công an, bộ đội biên phòng, dân quân, cán bộ xã Lũng Cú thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn. Do địa hình hiểm trở, giao thông chia cắt, máy móc không thể tiếp cận được, khối lượng đất đá vùi lấp lớn nên công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.