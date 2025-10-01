Mưa lũ ở Tuyên Quang: 6 người chết và mất tích, hàng nghìn ngôi nhà, hàng ngàn hecta hoa màu chìm trong biển nước

Do ảnh hưởng của mưa lũ kéo dài cùng với một số thuỷ điện trên địa bàn xả lũ đã gây thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang với 6 người chết và mất tích; hàng nghìn ngôi nhà cùng hàng ngàn ha hoa màu bị ngập sâu trong biển nước.
Ngày 1/10, tại thôn Tả Tủng Chứ, xã Đồng Văn đã xảy ra một vụ sạt lở đất nghiêm trọng. Nạn nhân là anh Giàng Mí S. (SN 1987), đang trên đường đi làm nương đã bị đất đá trên ta luy sạt xuống vùi lấp. Đến gần 14 giờ chiều nay 1/10, đã tìm thấy thi thể nạn nhân.
Tại phường Hà Giang 2, một cháu bé bị nước lũ cuốn trôi, đó là em H.B.N. (13 tuổi, trú tại thôn Lùng Càng, phường Hà Giang 2) trong lúc chơi gần nhà đã vô tình trượt chân xuống cống và bị dòng nước chảy xiết cuốn đi. Nhận tin báo, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang đã nhanh chóng có mặt, phối hợp khẩn trương tìm kiếm. Vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại xã Lũng Cú vùi lấp nhà ông Vàng Chá S. khiến 4 người trong gia đình mất tích. Đến 15 giờ ngày 1/10, lực lượng tìm kiếm cứu nạn, chưa tìm thấy nạn nhân nào.
Các nạn nhân thuộc hộ ông Vàng Chá S. (SN 1982), gồm: ông Vàng Chá S., bà Hầu Thị D. (SN 1980), cháu Vàng Xuân H. (SN 2023) và cháu Vàng Minh H. (SN 2024).
Hàng trăm người, gồm các lực lượng công an, bộ đội biên phòng, dân quân, cán bộ xã Lũng Cú thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn. Do địa hình hiểm trở, giao thông chia cắt, máy móc không thể tiếp cận được, khối lượng đất đá vùi lấp lớn nên công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.
Bị đối tác lừa đến vỡ nợ, gia đình lâm vào hoàn cảnh khó khăn, anh Bảo ở xã Bình Minh, tỉnh Nghệ An tưởng chừng phải bán luôn căn nhà bố mẹ để lại. Rồi cơ duyên đến khi anh Bảo bắt tay vào nuôi con ốc bươu đen. Nhờ con ốc bươu đen anh thu về tiền tỷ mỗi năm, trả hết nợ còn có cơ ngơi khang trang nơi quê nhà.
"Xưa nay bà con ta thường sản xuất tự cung tự cấp, giờ bà con lại vươn ra xuất khẩu nhiều sản phẩm ra thế giới nhiều mà lại bỏ quên trong nước. Chúng ta có 100 triệu dân, nhu cầu tiêu dùng sản phẩm, nông sản cũng rất cao..." - đây là ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương tại Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ X năm 2025: “Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói".
Hiện tại, các dịch vụ hộ chiếu và thị thực theo lịch hẹn tại Mỹ cũng như tại các Đại sứ quán và Lãnh sự quán Mỹ sẽ vẫn tiếp tục được diễn ra trong thời gian gián đoạn ngân sách nếu tình hình cho phép, trang facebook của Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam cho biết.
Khu di tích Óc Eo - Ba Thê ở tỉnh An Giang có diện tích bảo tồn hơn 433ha, là trung tâm văn hóa Óc Eo - nền văn hóa cổ hình thành và phát triển từ thế kỷ I đến thế kỷ VII sau Công nguyên, gắn liền với vương quốc Phù Nam và có mối quan hệ rộng khắp trong lịch sử Đông Nam Á.
Từ 5 - 7/10, lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ 2025 sẽ diễn ra sôi động từ trên bờ ra biển; với nhiều hoạt động như: Hội chợ, ẩm thực, thể thao, trò chơi dân gian… dự kiến sẽ thu hút đông đảo du khách đến với Cần Giờ.
Tổ chức tại Quảng Trị, Hội nghị đánh giá hiệu quả hoạt động khuyến nông, khuyến nông cộng đồng trong thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại các tỉnh Bắc Trung Bộ nhấn mạnh nguyên tắc: “Ở đâu có nông dân, ở đó có khuyến nông”.
Ngày 1/10, tại phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, ông Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ nhân dân địa phương khắc phục hậu quả do bão số 10 gây ra.
Chiều 1/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Đồng Tháp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 bế mạc. Nhiệm kỳ mới, tỉnh Đồng Tháp định hướng phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh có công nghiệp phát triển nhanh, tiên phong xây dựng nền nông nghiệp sinh thái.
"Tại Diễn dàn Nông dân Quốc gia lần thứ X năm 2025: Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói với chủ đề: “Kết nối thị trường - Xây dựng thương hiệu - Thúc đẩy tiêu thụ nông sản, góp phần tăng trưởng kinh tế đất nước 2 con số", tôi đã nói lên được tiếng lòng mình, những trăn trở, khó khăn của bà con quê hương...", bà Vương Thị Thương, Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025 đến từ Lạng Sơn bày tỏ.
Ấn Độ khẳng định công trình siêu đập mới được đề xuất có thể đối trọng với dự án đập kỷ lục mà Trung Quốc đang xây dựng ở thượng nguồn Tây Tạng khiến New Delhi lo ngại. Đây là động thái mới nhất của Ấn Độ trong cuộc cạnh tranh với Trung Quốc về nguồn nước dãy Himalaya.
Chiều 1/10, tại ngã tư đường 2 Tháng 9 - Phan Đăng Lưu (TP Đà Nẵng) xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa bốn ô tô và một xe máy, khiến nhiều phương tiện hư hỏng nặng nhưng may mắn không có thiệt hại về người.
Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, Việt Nam có rất nhiều sản phẩm nông nghiệp đậm chất địa phương. Tuy nhiên, một số sản phẩm mới đang phù hợp với một vài thị trường nào đó. Bởi mỗi thị trường lại có nhu cầu khác nhau.
Thời gian qua, không chỉ nông dân, nhiều lãnh đạo địa phương và cả những người có tầm ảnh hưởng cũng tham gia livestream hỗ trợ bán hàng. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu cách làm này có thật sự hợp lý và bền vững, hay chỉ là giải pháp tình thế?
Trước những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra, Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang đã họp, ra chỉ đạo quyết liệt: Tạm dừng, giãn, hoãn tất cả các cuộc họp không cần thiết để tập trung toàn lực cho công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai.
Tháng 10, khi những cơn gió heo may se lạnh bắt đầu về, mặt hồ Tây xanh thẳm lại rộn ràng tiếng trống thúc, tiếng reo hò vang vọng trong giải bơi chải thuyền rồng – một lễ hội không chỉ mang tinh thần thể thao mà còn chất chứa trong đó hồn cốt văn hóa Việt.
Trước câu hỏi về lực lượng cũng như phong độ vài trụ cột của CLB CAHN, HLV Polking cho biết hiện không riêng Bùi Hoàng Việt Anh, Quang Hải, Vũ Văn Thanh mà trung vệ Việt kiều Pháp Adou Minh cũng đang chấn thương.
Trước những thiệt hại nặng nề về người và tài sản do ảnh hưởng của cơn bão số 10 (Bualoi), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang đã có văn bản báo cáo, đề xuất UBND tỉnh cho phép dừng tổ chức Chương trình Đêm hội Thành Tuyên năm 2025 để tập trung mọi nguồn lực cho công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai.