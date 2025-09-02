Phía sau Đại lễ 2/9: Những “chiến sĩ áo xanh” lặng thầm giữ sạch phố phường

Trong khi cả nước hân hoan Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, hòa mình trong không khí tưng bừng của các cuộc diễu binh - diễu hành trên Quảng trường Ba Đình, vẫn có những người lặng thầm làm việc để mang lại sạch đẹp cho phố phường. Đó là những công nhân vệ sinh môi trường – những “chiến sĩ áo xanh” thầm lặng giữa ngày hội non sông.