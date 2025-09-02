Thứ ba, ngày 02/09/2025 06:00 GMT+7

Phía sau Đại lễ 2/9: Những “chiến sĩ áo xanh” lặng thầm giữ sạch phố phường

Lê Hiếu - Khổng Chí Thứ ba, ngày 02/09/2025 06:00 GMT+7
Trong khi cả nước hân hoan Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, hòa mình trong không khí tưng bừng của các cuộc diễu binh - diễu hành trên Quảng trường Ba Đình, vẫn có những người lặng thầm làm việc để mang lại sạch đẹp cho phố phường. Đó là những công nhân vệ sinh môi trường – những “chiến sĩ áo xanh” thầm lặng giữa ngày hội non sông.
Ngay từ đêm 1/9, khi nhiều tuyến đường trung tâm Hà Nội được trang hoàng cờ hoa, ánh đèn rực rỡ, hàng vạn người xếp hàng để được theo dõi các đoàn diễu binh diễu hành, cũng là lúc từng đoàn xe cơ giới, máy quét rác và hàng trăm công nhân vệ sinh môi trường bắt đầu ca làm việc đặc biệt.
Họ chia nhau từng khu vực, tay cầm chổi, tay đẩy xe gom rác, thu dọn từng túi nilon, từng chai nhựa để trả lại không gian sạch sẽ cho thành phố chuẩn bị bước vào thời khắc trọng đại.
“Được làm việc trong ngày lễ lớn của dân tộc là niềm tự hào. Dù vất vả nhưng chúng tôi hạnh phúc vì góp một phần công sức nhỏ bé để Quảng trường và phố phường Hà Nội luôn sạch sẽ, đẹp đẽ trong mắt người dân và bạn bè quốc tế,” chị Nguyễn Thị Hồng, một công nhân vệ sinh môi trường chia sẻ.
Các công nhân vệ sinh môi trường làm việc dưới tiếng reo hò của người dân 2 bên đường. Ai cũng hiểu, mỗi người dân tự giác hơn thì đường phố sẽ sạch sẽ. Những người công nhân cũng đỡ khổ.
Có thể họ không đứng trong hàng ngũ diễu binh uy nghiêm, cũng chẳng xuất hiện trên lễ đài lịch sử, nhưng sự hiện diện của họ góp phần quan trọng làm nên thành công của Đại lễ.
Các lực lượng khác như công an, dân quân, thanh niên tình nguyện cũng chung tay làm sạch môi trường.
Hình ảnh những công nhân vệ sinh môi trường tận tụy, bền bỉ trong ngày 2/9 chính là minh chứng cho tình yêu Tổ quốc được thể hiện bằng những việc làm bình dị nhất.
Các công nhân vệ sinh môi trường làm việc trên đường Lê Hồng Phong, Nguyễn Thái Học tối ngày 1/9.
Thanh niên tình nguyện cũng góp sức không nhỏ vào thành công của Đại lễ, họ thu gom rác, bảo vệ trật tự, phân luồng giao thông…
… hay phát đồ ăn, nước uống miễn phí cho người dân và các lực lượng tham gia diễu binh - diễu hành.
Các chiến sĩ, cán bộ Sư đoàn Phòng không 361 (Quân chủng PK-KQ) phát nước miễn phí cho người dân trên các tuyến đường có đoàn diễu binh - diễu hành đi qua.

Màu nước sông Tô Lịch ra sao sau thời điểm ấn định "hồi sinh"?

Sau chỉ đạo quyết liệt của Bí thư và Chủ tịch UBND TP. Hà Nội về việc phải "hồi sinh" sông Tô Lịch trước ngày 2/9, nhiều người đã kỳ vọng vào một sự thay đổi diện mạo của dòng sông lịch sử. Tuy nhiên, ghi nhận thực tế ngày 4/9, sau khi mực nước bắt đầu rút xuống, một bức tranh đối lập và đáng lo ngại lại hiện ra.

Đọc thêm

Ngôi trường duy nhất tại thủ đô làm điều đặc biệt này: Lễ khai giảng có gì thú vị?
Giáo Dục

Ngôi trường duy nhất tại thủ đô làm điều đặc biệt này: Lễ khai giảng có gì thú vị?

Giáo Dục

Giữa biển trời Đông Bắc, tiếng trống khai giảng tại đảo Trần - hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc vang lên, mang theo bao kỳ vọng và niềm tin của người dân nơi đầu sóng.

Thói quen boa tiền làm thay đổi văn hóa phục vụ tại Nhật Bản
Xã hội

Thói quen boa tiền làm thay đổi văn hóa phục vụ tại Nhật Bản

Xã hội

Sự gia tăng đột biến của khách quốc tế khiến nhiều nhà hàng và khách sạn tại Nhật Bản buộc phải điều chỉnh cách tiếp nhận tiền tip, dù quốc gia này vốn không có truyền thống boa tiền.

9 học sinh ở Gia Lai ngộ độc sau ăn thịt cóc
Xã hội

9 học sinh ở Gia Lai ngộ độc sau ăn thịt cóc

Xã hội

Sau khi ăn thịt và trứng cóc, 9 học sinh ở xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai) bị ngộ độc, phải nhập viện để điều trị, với triệu chứng buồn nôn, đau bụng, mệt mỏi, tê môi lưỡi.

Chung cư xuống cấp nghiêm trọng, TP.HCM sẽ gấp rút di dời người dân
Chuyển động Sài Gòn

Chung cư xuống cấp nghiêm trọng, TP.HCM sẽ gấp rút di dời người dân

Chuyển động Sài Gòn

Chính quyền TP.HCM vừa lập kế hoạch di dời gần 500 hộ dân sinh sống tại chung cư Phạm Thế Hiển (phường Chánh Hưng, TP.HCM) khi công trình này đang xuống cấp, có nguy cơ gây ảnh hưởng đến người dân.

Thủ khoa đầu vào Bách khoa TP.HCM: 'Học chậm mà chắc'
Chuyển động Sài Gòn

Thủ khoa đầu vào Bách khoa TP.HCM: "Học chậm mà chắc"

Chuyển động Sài Gòn

Lâm Minh Huy, Thủ khoa có điểm thi tốt nghiệp THPT Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM, á khoa toàn quốc khối A00 và thủ khoa tỉnh Đắk Lắk, chia sẻ bí quyết để đạt được điểm số gần tuyệt đối là "học chậm mà chắc", tập trung cao độ và lên kế hoạch rõ ràng.

TP.HCM yêu cầu đẩy mạnh các dự án đường sắt đô thị, giao nhà đầu tư khẩn trương làm việc
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM yêu cầu đẩy mạnh các dự án đường sắt đô thị, giao nhà đầu tư khẩn trương làm việc

Chuyển động Sài Gòn

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường vừa chủ trì cuộc họp quan trọng, yêu cầu các sở, ngành và nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ các dự án đường sắt đô thị trên địa bàn thành phố.

Tiến sĩ Phạm Sư Mạnh: Biện luận 'cột đồng Mã Viện”, phương Bắc im bặt
Đông Tây - Kim Cổ

Tiến sĩ Phạm Sư Mạnh: Biện luận "cột đồng Mã Viện”, phương Bắc im bặt

Đông Tây - Kim Cổ

Tháng Tám năm Ất Dậu (1345), sứ nhà Nguyên là Vương Sĩ Hành lại sang hỏi việc cột đồng. Vua Trần Dụ Tông sai Phạm Sư Mạnh đi sang biện luận việc này. Từ đó trở đi không thấy phương Bắc hỏi han, nhắc nhở gì đến việc này nữa...

Ông Putin tuyên bố quân đội NATO triển khai đến Ukraine sẽ là mục tiêu tấn công của Nga
Thế giới

Ông Putin tuyên bố quân đội NATO triển khai đến Ukraine sẽ là mục tiêu tấn công của Nga

Thế giới

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố quân đội Nga có thể tấn công quân đội NATO nếu họ xuất hiện trên lãnh thổ Ukraine.

Giải pháp xóa 'điểm mù' xe tải, xe khách, góp phần đảm bảo an toàn giao thông
Chuyển động Sài Gòn

Giải pháp xóa "điểm mù" xe tải, xe khách, góp phần đảm bảo an toàn giao thông

Chuyển động Sài Gòn

"Điểm mù" của các phương tiện lớn như xe tải, xe container, xe khách... đang là nguyên nhân hàng đầu gây ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM khuyến cáo người dân và doanh nghiệp cần trang bị camera 360 độ để loại bỏ điểm mù, góp phần đảm bảo an toàn.

Vụ Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục: Tội Lừa dối khách hàng có thể đối mặt mức án nào?
Bạn đọc

Vụ Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục: Tội Lừa dối khách hàng có thể đối mặt mức án nào?

Bạn đọc

Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục bị đề nghị truy tố về tội “Lừa dối khách hàng”. Vậy với tội danh này, ba bị can sẽ phải đối mặt với rủi ro pháp lý nào? Dưới đây là phân tích của luật sư từ góc nhìn pháp lý.

Hotgirl bóng đá nữ Hoàng Thị Loan bị sưng mặt
Thể thao

Hotgirl bóng đá nữ Hoàng Thị Loan bị sưng mặt

Thể thao

Trong trận ra quân tại Giải nữ VĐQG 2025, tuyển thủ Hoàng Thị Loan đã gặp chấn thương vùng mặt sau pha va chạm mạnh trên không với đồng nghiệp của Phong Phú Hà Nam.

Ngân hàng Nhà nước thông tin 'nóng' về việc liên kết với VNeID để phục vụ chi trả an sinh xã hội
Kinh tế

Ngân hàng Nhà nước thông tin "nóng" về việc liên kết với VNeID để phục vụ chi trả an sinh xã hội

Kinh tế

Tính đến nay, đã có 32 đơn vị thực hiện liên kết với VNeID để phục vụ chi trả an sinh xã hội; trong đó có 28 ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và 04 đơn vị cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

19 văn bản quy phạm pháp luật bị “lỗi thời”, Bộ VHTTDL đề xuất bãi bỏ
Văn hóa - Giải trí

19 văn bản quy phạm pháp luật bị “lỗi thời”, Bộ VHTTDL đề xuất bãi bỏ

Văn hóa - Giải trí

Bộ VHTTDL đang dự thảo Thông tư đề xuất bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ VHTTDL.

Park Min Young gây tranh cãi vì ngoại hình khác lạ
Văn hóa - Giải trí

Park Min Young gây tranh cãi vì ngoại hình khác lạ

Văn hóa - Giải trí

Gương mặt khác lạ của Park Min Young trong chuỗi hoạt động quảng bá phim “Confidence Queen” khiến công chúng Hàn Quốc xôn xao.

Tổng Thanh tra: Chống lãng phí ngang chống tham nhũng, đã phát hiện sai phạm ở Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2
Tin tức

Tổng Thanh tra: Chống lãng phí ngang chống tham nhũng, đã phát hiện sai phạm ở Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2

Tin tức

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong nhấn mạnh quan điểm xác định phòng chống lãng phí ngang với phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Cho nên, vừa qua Thanh tra Chính phủ là cơ quan đầu tiên thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương và Tổng Bí thư Tô Lâm đã thanh tra dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2, xác định hai dự án này lãng phí trên 1.200 tỷ đồng.

Biểu tượng mới của Vũng Tàu được kiến tạo bởi Sun Group và nhân tài kiến trúc châu Âu
Doanh nghiệp

Biểu tượng mới của Vũng Tàu được kiến tạo bởi Sun Group và nhân tài kiến trúc châu Âu

Doanh nghiệp

Ngày 2/9/2025, chào mừng lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam, TP.HCM chính thức khánh thành Quảng trường Tam Thắng tại phường Vũng Tàu. Tâm điểm của quảng trường là Tháp Tam Thắng – được xem như một biểu tượng mới của Thành phố mang tên Bác.

TPBank được ADB vinh danh với hai giải thưởng lớn trong lĩnh vực tài trợ thương mại
Kinh tế

TPBank được ADB vinh danh với hai giải thưởng lớn trong lĩnh vực tài trợ thương mại

Kinh tế

TPBank trở thành ngân hàng Việt Nam duy nhất đạt đồng thời hai giải thưởng lớn từ ADB năm 2025, tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong tài trợ thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ.

'Mãnh hổ” trên cao nguyên Lâm Viên là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

"Mãnh hổ” trên cao nguyên Lâm Viên là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Trong kháng chiến chống Mỹ, nhắc đến cái tên Bùi Minh Hớn, quân Mỹ-ngụy ở Lâm Đồng vừa khiếp sợ vừa căm hận. Từ những trận tập kích táo bạo ở Cam Ly, Đà Lạt đến lời thách thức “gặp địch là đánh”, ông được mệnh danh “Mãnh hổ núi rừng Lâm Viên” – người chỉ huy gan dạ, ngang tàng, từng bị kẻ thù treo thưởng 20.000 USD cho cái đầu.

Ukraine đang chuyển binh sĩ từ lữ đoàn tổng thống đến Sumy sau thất bại thảm khốc
Thế giới

Ukraine đang chuyển binh sĩ từ lữ đoàn tổng thống đến Sumy sau thất bại thảm khốc

Thế giới

Các lực lượng vũ trang Ukraine đang điều động một tiểu đoàn thuộc lữ đoàn tổng thống tham gia cuộc tấn công vào tỉnh Kursk về hướng Sumy, các cơ quan an ninh Nga cho biết với RIA Novosti.

Bộ Tài chính lý giải nguyên nhân không hạ mức thuế suất thu nhập cá nhân tối đa xuống dưới 35%
Kinh tế

Bộ Tài chính lý giải nguyên nhân không hạ mức thuế suất thu nhập cá nhân tối đa xuống dưới 35%

Kinh tế

Trong quá trình nhận góp ý, Bộ Tài chính cho biết có ý kiến đề xuất giãn các mức thu nhập trong từng bậc thuế cao hơn nữa, hạ mức thuế suất cao nhất từ 35% xuống mức thấp hơn (30% hoặc 25%).

Tây Ninh: Công an bắt nghi phạm cướp giật tại tiệm vàng
Pháp luật

Tây Ninh: Công an bắt nghi phạm cướp giật tại tiệm vàng

Pháp luật

Giả vờ mua nữ trang, lợi dụng nhân viên quản lý đưa xem trang sức, đối tượng giật tài sản rồi nhanh chóng chạy ra xe máy trốn thoát

Lionel Messi sẽ không tham dự VCK World Cup 2026?
Thể thao

Lionel Messi sẽ không tham dự VCK World Cup 2026?

Thể thao

Lionel Messi đã có những chia sẻ rất thực tế về khả năng góp mặt cùng ĐT Argentina tại VCK World Cup 2026 sau khi kết thúc trận đấu với ĐT Venezuela diễn ra sáng nay (5/9).

Nhà bán lẻ lớn nhất thế giới Walmart 'đổ bộ' thị trường Việt Nam: 'Đe doạ' Aeon, Big C, Winmart?
Kinh tế

Nhà bán lẻ lớn nhất thế giới Walmart "đổ bộ" thị trường Việt Nam: "Đe doạ" Aeon, Big C, Winmart?

Kinh tế

Sự xuất hiện của Walmart nếu thành hiện thực sẽ là “cơn địa chấn” đối với thị trường bán lẻ Việt Nam, đặc biệt đe doạ vị thế của Big C và thách thức cả Aeon, Winmart.

Tạm giữ cô giáo vụ bé gái 5 tuổi bị bầm tím mặt sau khi gửi ở cơ sở mầm non tại Bắc Ninh
Pháp luật

Tạm giữ cô giáo vụ bé gái 5 tuổi bị bầm tím mặt sau khi gửi ở cơ sở mầm non tại Bắc Ninh
11

Pháp luật

Công an tỉnh Bắc Ninh tạm giữ cô giáo L.T.V.A. để điều tra nghi vấn bạo hành khiến bé gái 5 tuổi xuất hiện nhiều vết bầm tím trên mặt sau khi học tại cơ sở mầm non tư thục Mùa Xuân 1.

Tình tiết mới vụ MC thời tiết tự sát vì bị bắt nạt
Văn hóa - Giải trí

Tình tiết mới vụ MC thời tiết tự sát vì bị bắt nạt

Văn hóa - Giải trí

Sau gần một năm kể từ khi nữ MC thời tiết Oh Yoanna qua đời vì bị bắt nạt nơi làm việc, gia đình cô tiếp tục theo đuổi vụ kiện dân sự và chuẩn bị các động thái mới để yêu cầu công lý.

Cựu binh kể lại thời khắc lịch sử thống nhất đất nước tại lễ khai giảng, học sinh không rời mắt
Xã hội

Cựu binh kể lại thời khắc lịch sử thống nhất đất nước tại lễ khai giảng, học sinh không rời mắt

Xã hội

Trong ngày khai giảng năm học mới, tại Trường THCS Cầu Giấy, Hà Nội, nhà trường đã mời cựu chiến binh, nhà sử học chia sẻ về những câu chuyện, ký ức hào hùng truyền thống dân tộc nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Giáo dục và Quốc khánh 2-9.

Xử lý cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý trong công tác chống tham nhũng
Tin tức

Xử lý cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý trong công tác chống tham nhũng

Tin tức

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp nhận định công tác phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh. Các cơ quan đã làm rõ sai phạm, xử lý nhiều cán bộ, trong đó có lãnh đạo thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Nỗi niềm của trẻ em vùng bauxite không có trường trong năm học mới
Xã hội

Nỗi niềm của trẻ em vùng bauxite không có trường trong năm học mới

Xã hội

Năm học mới ở vùng biên giới tỉnh Đồng Nai bên cạnh niềm vui tựu trường rộn ràng cũng chất chứa nhiều trăn trở, từ chuyện vận động học sinh đến lớp đến nỗi lo thiếu thốn cơ sở vật chất ở vùng quy hoạch bauxite.

Truyền thông Anh nói về kế hoạch của ông Zelensky thất bại
Thế giới

Truyền thông Anh nói về kế hoạch của ông Zelensky thất bại

Thế giới

Ý tưởng thành lập một quân đoàn nước ngoài ở Ukraine của Tổng thống Ukraine Zelensky đã thất bại, nhà báo Colin Freeman viết trên tạp chí The Spectator của Anh.

Trận đánh lịch sử tại sân bay Tân Sơn Nhất: Lấy vũ khí địch đánh địch
Đông Tây - Kim Cổ

Trận đánh lịch sử tại sân bay Tân Sơn Nhất: Lấy vũ khí địch đánh địch

Đông Tây - Kim Cổ

Chiều 28/4/1975, sân bay Tân Sơn Nhất rung chuyển bởi 18 quả bom từ 5 chiếc máy bay A-37 ném xuống. Sau “đòn sấm sét” bất ngờ ấy, 24 máy bay của địch đã bị phá hủy, một kho nhiên liệu bốc cháy, hàng trăm sĩ quan và binh lính bị tiêu diệt, cầu hàng không di tản tê liệt, binh lính và chính quyền Sài Gòn càng thêm hoảng loạn và mau chóng tan rã…

