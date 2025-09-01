Cựu chiến binh đạp xe vượt hàng trăm cây số từ Nghệ An ra Hà Nội xem diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9

“Với Đỗ Hoàng Hên, hãy chờ xem ĐT Việt Nam tái đấu Malaysia thế nào!”
BLV Quang Huy rất kỳ vọng bộ đôi Nguyễn Xuân Son – Đỗ Hoàng Hên sẽ cùng thi đấu trên ĐT Việt Nam, tái đấu ĐT Malaysia vào năm 2026.
Chiều 31/8, đồng chí Miguel Diaz-Canel Bermudez, Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba và Phu nhân đã có chuyến thăm đầy ý nghĩa tới Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Đây là một hoạt động quan trọng trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam và tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam.