Quảng Ngãi “đóng cửa” tuyến Lý Sơn, kêu gọi tàu thuyền tránh siêu bão Bualoi

Từ
sáng sớm hôm nay 27/9, do ảnh hưởng của siêu bão Bualoi, trên địa bàn Quảng Ngãi
cùng với bắt đầu mưa dầm trên diện rộng ở nhiều nơi, khu vực vùng biển đã có sóng
khá lớn.
Trao
đổi nhanh với PV Dân Việt, Giám đốc BQL cảng Sa Kỳ Nguyễn Hữu Đoan cho biết từ chiều
hôm nay, sẽ tạm dừng hoạt động vận tải khách tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn.
Về
phía lực lượng chức năng, thông tin từ lực lượng Biên phòng Lý Sơn, BCH Quân sự
tỉnh Quảng Ngãi, ngay sau khi nhận được công điện về siêu bão Bualoi, đã khẩn trương
tổ chức kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú bão, cấm ra khơi; phối hợp với
chính quyền đặc khu kiểm đếm, hỗ trợ ngư dân vào bến neo buộc phương tiện.
Thiếu
tá Nguyễn Văn Khánh, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lý Sơn cho biết, cùng triển khai
các biện pháp phòng, đơn vị đã phân công lực lượng trực sẵn sàng cơ động để ứng
phó các tình huống xảy ra.
Cử
các tổ, đội công tác xuống địa bàn phối hợp với chính quyền địa phương và chủ
phương tiện để hỗ trợ neo buộc, sắp xếp tàu thuyền, lồng bè ở cảng neo trú tàu
thuyền Lý Sơn.
Ghi
nhận tại hiện trường, hiện đã có trên 400 phương tiện vào cảng neo trú, trong
đó có 373 tàu cá/1.745 lao động; đối với số tàu thuyền còn hoạt động trên biển,
Biên phòng Lý Sơn cũng đã có thông báo và hiện số này, đang trên đường về bờ, đến
nơi cư trú an toàn.
Cùng
với kêu gọi phương tiện đánh bắt, đối với 57 lồng bè nuôi hải sản của các hộ
dân, đang nằm dọc ven bờ biển đặc khu Lý Sơn, lực lượng Biên phòng nơi đây cũng
đã vận động và nhiều hộ đã, đang di chuyển lồng bè vào cảng neo trú tàu thuyền
An Hải.
Được
biết trong 2 ngày qua chính quyền Quảng Ngãi đã liên tục phát đi thông báo chỉ đạo
và giao trách nhiệm cụ thể cho các cấp, ngành và đơn vị liên quan, khẩn trương triển
khai các biện pháp để phòng chống siêu bão Bualoi.
Nếu trước đây, hình ảnh bánh Trung thu quen thuộc chỉ xoay quanh hình dạng tròn, vuông cổ điển, thì ngày nay, dưới đôi bàn tay khéo léo, sáng tạo của những nghệ nhân, món bánh truyền thống đã khoác lên mình vô vàn hình dáng độc đáo, mang đến niềm vui cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ.
Trồng cây khóm (cây dứa gai) trúng mùa, giá bán trái khóm ở mức cao, niềm vui của người trồng khóm đang hiện rõ trên khuôn mặt…là những điều dễ nhận thấy khi về vùng khóm Cầu Đúc, TP Cần Thơ (trước sáp nhập là địa bàn huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) vào thời điểm này.
Việc triển khai trồng dưa chuột leo áp dụng kỹ thuật phủ bạt, liên kết với doanh nghiệp từ cung cấp đầu vào, hỗ trợ kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm tại xã Mai Hoa, tỉnh Hà Tĩnh, đang đem lại hiệu quả kinh tế cao. Nhờ sự liên kết này đã giúp bà con nông dân tăng thu nhập, mở ra hướng đi mới đầy triển vọng cho phát triển nông nghiệp sạch và bền vững tại địa phương.
Rượt đuổi nghẹt thở suốt 50km, hàng chục CSGT khống chế nghi phạm trộm ôtô; thảm kịch xảy ra tại một gia đình, 3 người tử vong; nguyên Chủ tịch thị trấn tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà... là những tin nóng 24 giờ qua.
Sau khi Phú Yên sáp nhập với Đắk Lắk, tỉnh Đắk Lắk (mới) trở nên giàu bản sắc hơn với nhiều di sản văn hóa độc đáo, trong đó có làng nghề dệt chiếu cói Phú Tân hơn 100 năm tuổi. Mỗi ngày nơi đây vẫn rộn ràng tiếng khung cửi, vừa giữ sinh kế cho hàng trăm hộ dân, vừa trở thành điểm đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.
Hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh đặt trọn niềm tin và kỳ vọng vào những định hướng, quyết sách mới, có tầm chiến lược, tạo đà đưa Phú Thọ phát triển nhanh, bền vững.
Ứng phó bão số 10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp tục có công điện thứ 3 yêu cầu các bộ ngành, địa phương huy động mọi lực lượng, phương tiện, nguồn lực để triển khai quyết liệt công tác ứng phó với nguy cơ triều cường, mưa lũ, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất sau bão.
Tin bão mới nhất, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 28/9, bão số 10 (bão BUALOI) đã đi vào địa phận Hà Tĩnh-Bắc Quảng Trị, nhiều nơi ở Nghệ An, Hà Tĩnh ghi nhận gió cấp 10 - 11, giật cấp 13-14.
Sau 4 ngày diễn ra, tối 28/9, tại phường Long Xuyên, tỉnh An Giang, Diễn đàn OCOP vùng Đồng bằng sông Cửu Long năm 2025 với chủ đề "Liên kết cùng phát triển - An Giang 2025", do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh An Giang tổ chức đã chính thức bế mạc.
UBND TP Hà Hội yêu cầu Bộ Tư lệnh Thủ đô, Công an chỉ đạo lực lượng chủ động phối hợp với các địa phương triển khai lực lượng, phương tiện hỗ trợ, chủ động sơ tán sớm, di dời dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai.
Thể Công Viettel tiếp tục duy trì mạch bất bại với phong độ ổn định khi giành chiến thắng 2-0 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại vòng 5 V.League 2025/2026 nhờ những khoảnh khắc chói sáng của ngoại binh Lucao.
Tối 28/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã đến động viên bà con sơ tán bão số 10, tại khu tránh trú bão tập trung ở tổ dân phố Tân Phúc Thành (phường Sông Trí), tỉnh Hà Tĩnh, kiểm tra công tác phòng chống bão tại phường Hoành Sơn.
HLV Nguyễn Thành Công dẫn dắt SLNA thay HLV Phan Như Thuật? Tiền bối khuyên Lewandowski rời Barcelona vì bị cô lập; ĐT Việt Nam được FIFA cộng điểm nhiều hiếm thấy nếu Malaysia bị xử thua; Lamine Yamal tái xuất sau 4 trận vắng mặt; Liễu Quang Vinh định ngày tổ chức hôn lễ.
Bộ phim “Hãy để tôi tỏa sáng” do Triệu Lộ Tư đóng chính bất ngờ lên sóng ngày 26/9 trên nền tảng Tencent Video mà không có chiến dịch quảng bá, gây chú ý lớn với khán giả nhưng cũng đối mặt nhiều tranh luận.