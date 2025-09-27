Thứ bảy, ngày 27/09/2025 11:00 GMT+7

Quảng Ngãi “đóng cửa” tuyến Lý Sơn, kêu gọi tàu thuyền tránh siêu bão Bualoi

Để phòng tránh siêu bão Bualoi đang tiến nhanh vào bờ, Quảng Ngãi khẩn trương kêu gọi tàu thuyền và chiều nay 27/9, tuyến vận tải khách Lý Sơn – Sa Kỳ và ngược lại, sẽ tạm dừng hoạt động.
Từ sáng sớm hôm nay 27/9, do ảnh hưởng của siêu bão Bualoi, trên địa bàn Quảng Ngãi cùng với bắt đầu mưa dầm trên diện rộng ở nhiều nơi, khu vực vùng biển đã có sóng khá lớn.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi thông báo, kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú ẩn.Ảnh: VT

Trao đổi nhanh với PV Dân Việt, Giám đốc BQL cảng Sa Kỳ Nguyễn Hữu Đoan cho biết từ chiều hôm nay, sẽ tạm dừng hoạt động vận tải khách tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn.

Ứng phó bão số 10: Huế sẵn sàng di dời 32.000 người, Hà Tĩnh xả hồ chứa, Đà Nẵng gọi cẩu đưa tàu về bờ

Về phía lực lượng chức năng, thông tin từ lực lượng Biên phòng Lý Sơn, BCH Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, ngay sau khi nhận được công điện về siêu bão Bualoi, đã khẩn trương tổ chức kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú bão, cấm ra khơi; phối hợp với chính quyền đặc khu kiểm đếm, hỗ trợ ngư dân vào bến neo buộc phương tiện.

Thiếu tá Nguyễn Văn Khánh, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Lý Sơn cho biết, cùng triển khai các biện pháp phòng, đơn vị đã phân công lực lượng trực sẵn sàng cơ động để ứng phó các tình huống xảy ra.

Bắt đầu từ chiều nay, hoạt động vận tải khách tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại, bị tạm dừng hoạt động để phòng tránh siêu bão Bualoi. Ảnh: CX

Cử các tổ, đội công tác xuống địa bàn phối hợp với chính quyền địa phương và chủ phương tiện để hỗ trợ neo buộc, sắp xếp tàu thuyền, lồng bè ở cảng neo trú tàu thuyền Lý Sơn.

Hướng dẫn, hỗ trợ ngư dân cột, neo tàu thuyền. Ảnh: VT

Ghi nhận tại hiện trường, hiện đã có trên 400 phương tiện vào cảng neo trú, trong đó có 373 tàu cá/1.745 lao động; đối với số tàu thuyền còn hoạt động trên biển, Biên phòng Lý Sơn cũng đã có thông báo và hiện số này, đang trên đường về bờ, đến nơi cư trú an toàn.

Nhiều tàu thuyền của ngư dân Quảng Ngãi đã vào neo đậu an toàn.Ảnh: CX

Cùng với kêu gọi phương tiện đánh bắt, đối với 57 lồng bè nuôi hải sản của các hộ dân, đang nằm dọc ven bờ biển đặc khu Lý Sơn, lực lượng Biên phòng nơi đây cũng đã vận động và nhiều hộ đã, đang di chuyển lồng bè vào cảng neo trú tàu thuyền An Hải.

Lực lượng Biên phòng Quảng Ngãi đang kiểm tra việc phòng chống bão của ngư dân. Ảnh: CX

Được biết trong 2 ngày qua chính quyền Quảng Ngãi đã liên tục phát đi thông báo chỉ đạo và giao trách nhiệm cụ thể cho các cấp, ngành và đơn vị liên quan, khẩn trương triển khai các biện pháp để phòng chống siêu bão Bualoi.

