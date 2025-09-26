Chủ đề nóng

Thứ sáu, ngày 26/09/2025 19:35 GMT+7

Đà Nẵng họp khẩn ứng phó bão BUALOI, Quảng Trị khẩn trương gọi tàu vào nơi tránh trú

Diệu Bình - Trần Anh Thứ sáu, ngày 26/09/2025 19:35 GMT+7
Tại cuộc họp khẩn ứng phó bão BUALOI, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng yêu cầu các ngành, địa phương triển khai sát thực tế, quyết liệt và tuyệt đối không được chủ quan. Trong khi tỉnh Quảng Trị khẩn trương gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú.
Đà Nẵng họp khẩn ứng phó bão BUALOI

Chiều 26/9, tại điểm cầu thành phố, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng chủ trì cuộc họp khẩn cấp về công tác ứng phó bão BUALOI, kết nối trực tuyến tới tất cả xã, phường và đặc khu trên địa bàn.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Đà Nẵng, đến 9h sáng cùng ngày, thành phố có 497 tàu với hơn 5.000 lao động đang hoạt động trên biển, trong đó 109 tàu tại Hoàng Sa và 69 tàu ở Trường Sa. Bộ đội Biên phòng đã phát thông tin kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền khẩn trương di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm và tiến hành kiểm đếm toàn bộ phương tiện, lao động.

Hiện nay, 84/94 xã, phường đã xây dựng phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro. Các sở, ban, ngành, địa phương được yêu cầu duy trì trực ban nghiêm túc, theo dõi sát diễn biến bão và báo cáo hằng ngày. Các đơn vị chuyên trách đê điều, phòng chống thiên tai duy trì trực 24/24.

Đà Nẵng họp khẩn cấp về công tác ứng phó bão BUALOI. Ảnh: D.B

Chỉ đạo tại cuộc họp, ông Trần Nam Hưng nhấn mạnh: “Không được chủ quan. Các ngành, đơn vị, địa phương phải nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, triển khai công tác cụ thể, quyết liệt và kịp thời thông tin đến người dân để chủ động phòng chống bão.”

Phó Chủ tịch UBND TP yêu cầu Bộ đội Biên phòng chủ động đảm bảo an toàn tàu thuyền; các xã, phường, đơn vị thường xuyên, liên tục thông tin rộng rãi để người dân nắm bắt kịp thời tình hình bão. Các cơ quan, trường học cần chủ động chèn chống, bảo đảm an toàn thiết bị, vật tư và con người.

Các chủ đầu tư công trình xây dựng phải triển khai biện pháp bảo đảm an toàn công trường, tránh gây ảnh hưởng đến dân cư. Đặc biệt, các địa phương miền núi được yêu cầu chủ động phương án phòng chống lũ ống, lũ quét, triển khai sát thực tế, quyết liệt và hiệu quả.

Quảng Trị khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú bão BUALOI

Tỉnh Quảng Trị đang rốt ráo lên phương án chủ động ứng phó bão BUALOI, hiện thời tiết ở địa phương này rất âm u, nhiều nơi xảy ra các đợt mưa lớn.

Ngày 26/9, UBND tỉnh Quảng Trị đã phát đi công điện khẩn yêu cầu các địa phương và lực lượng chức năng chủ động ứng phó với bão BUALOI – cơn bão số 10 trong năm 2025, được dự báo rất mạnh và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Trung Bộ, trong đó có Quảng Trị.

Tỉnh Quảng Trị yêu cầu các tàu, thuyền sớm về nơi tránh trú bão.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong, các đơn vị phải khẩn trương kiểm đếm, thống kê số lượng tàu thuyền, phương tiện đang hoạt động trên biển và ven bờ.

Đồng thời triển khai mọi biện pháp thông tin kịp thời đến các chủ tàu, thuyền trưởng về diễn biến, hướng di chuyển của bão.

Chính quyền tỉnh này cũng yêu cầu hướng dẫn tàu thuyền thoát khỏi hoặc không đi vào vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới. Tổ chức kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn và hỗ trợ bảo đảm an toàn tại các khu neo đậu.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, tính đến chiều 26/9, trên địa bàn vẫn còn 145 phương tiện với 864 lao động đang hoạt động trên biển.

