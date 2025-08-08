Thứ sáu, ngày 08/08/2025 09:24 GMT+7

Tên lửa Trường Sơn, UAV cảm tử do Việt Nam sản xuất và hiện đại hóa tham gia nhiệm vụ A80

Lê Hiếu Thứ sáu, ngày 08/08/2025 09:24 GMT+7
Nhiều loại vũ khí, khí tài do Việt Nam sản xuất và hiện đại hóa thể hiện sức mạnh cơ động và khả năng sẵn sàng chiến đấu của QĐND Việt Nam sẽ tham gia lực lượng diễu binh, diễu hành.
Trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tới đây, sẽ xuất hiện các loại vũ khí, khí tài hiện đại của các lực lượng như máy bay chiến đấu, xe tăng, xe thiết giáp, tên lửa, pháo binh, radar, tàu ngầm, tàu mặt nước... đặc biệt là loạt vũ khí, khí tài do Việt Nam sản xuất và hiện đại hóa.
Tổ hợp tên lửa Trường Sơn do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel tự chủ nghiên cứu, sản xuất; bao gồm xe chỉ huy chiến đấu, xe ra đa, xe bệ phóng, xe vận chuyển và nạp tên lửa; có nhiệm vụ quan sát mặt biển, thu thập, xử lý thông tin, chỉ thị mục tiêu; lựa chọn mục tiêu cần tiêu diệt và thực hiện đòn đánh tên lửa.
Đây là một trong những thành phần nòng cốt của hệ thống phòng thủ bờ biển. Sản phẩm này là minh chứng cho bước tiến mạnh mẽ trong năng lực tác chiến công nghệ cao của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Mỗi xe chỉ huy tổ hợp tên lửa Trường Sơn có khả năng điều khiển cùng lúc 8 bệ phóng tự hành trong khu vực tác chiến. Mỗi bệ phóng mang theo 4 quả đạn tên lửa "Sông Hồng" do Viettel làm chủ hoàn toàn nghiên cứu, thiết kế, chế tạo.
Xe thiết giáp do Việt Nam sản xuất bao gồm xe thiết giáp chiến đấu bộ binh XCB-01, xe thiết giáp xích trang bị pháo nòng, súng đại liên, tên lửa phòng không và súng phòng không.
Trong ảnh là xe chiến đấu bộ binh XCB-01. Xe có tổng trọng lượng khoảng 15 tấn, xe có kích thước tổng thể lớn hơn so với mẫu BMP-1 do Liên Xô sản xuất
XCB-01 có thể chở theo 8 chiến sĩ, với nhiều vũ khí hiện đại như pháo chính cỡ 73mm, tên lửa chống tăng B72…
Tổ hợp phương tiện bay không người lái do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) nghiên cứu sản xuất, gồm các UAV trinh sát phát hiện, nhận dạng mục tiêu với độ chính xác cao cả ngày lẫn đêm, cùng các UAV chiến đấu cấp chiến thuật có khả năng tấn công hiệu quả các mục tiêu mặt đất.
Các loại UAV cảm tử do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng sản xuất, có thể được trang bị các loại vũ khí khác nhau để tấn công các mục tiêu bọc thép hoặc được sử dụng cho mục đích trinh sát, giám sát và cứu hộ cứu nạn.
Các UAV chiến đấu cấp chiến thuật với tốc độ hành trình cao nhất 120km/h, cho phép tấn công bí mật và có thể triển khai tới cấp chiến sĩ.
Các loại xe tăng được Việt Nam cải tiến, hiện đại hóa với nhiều trang bị hiện đại. Đặc biệt, xe T90S (đi đầu trong ảnh), đây là dòng xe tăng hiện đại bậc nhất trên thế giới, trang bị pháo, súng máy phòng không và súng máy PKT 7,62mm, xe có ưu thế hỏa lực mạnh, sức cơ động cao, nạp đạn tự động, điều khiển hỏa lực nhanh, chính xác.
Tổ hợp tên lửa phòng không S-125-VT, phiên bản do Việt Nam hiện đại hóa của hệ thống tên lửa phòng không S-125M.
Đây là tổ hợp có khả năng cơ động, độ tin cậy và hiệu quả chiến đấu cao trong môi trường tác chiến hiện đại.
Ngoài ra, tại các buổi tổng hợp luyện còn có nhiều loại khí tài thông tin liên lạc, như xe Vi-sát, xe vô tuyến điện, xe đầu cuối... với ưu thế sức mạnh cơ động, được tích hợp trang bị khí tài thông tin hiện đại, thiết lập đường truyền nhanh, đa kênh, đa dịch vụ, có khả năng chống tác chiến điện tử, bảo mật cao.
Các loại xe tác chiến điện tử do Cục Tác chiến điện tử (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam) phối hợp với Tập đoàn Viettel nghiên cứu sản xuất. Các loại xe trinh sát đa năng ID-1 với các trang bị hiện đại để phát hiện, giám sát tác nhân hóa, sinh học, phóng xạ, hạt nhân từ sớm, từ xa; xe tiêu tẩy SKID, T-14D, KTH-20, TDT-09, TMVA-17 do Việt Nam sản xuất và nhập khẩu, sử dụng các loại hóa chất thân thiện với môi trường để tiêu độc, tẩy xạ, diệt trùng cho địa hình, vũ khí trang bị và vệ sinh cho người. Cùng với đó là các loại khí tài lực lượng công binh...

