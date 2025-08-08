Dự đoán điểm chuẩn đại học 2025: Các trường Sư phạm "tiết lộ" có biến động
Dự đoán điểm chuẩn đại học 2025, lãnh đạo trường đại học dự đoán điểm chuẩn các ngành Sư phạm năm 2025 có khả năng tăng cao.
Sáng 7/8, Công an TP Hà Nội tổ chức buổi tổng duyệt lễ diễu hành chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và “Ngày hội vì Thủ đô bình yên” với sự tham gia của đầy đủ các đơn vị chủ lực. Người dân cũng được chiêm ngưỡng màn diễn tập bắt giữ nhóm đối tượng gây rối trật tự công cộng.
UBND phường Ô Chợ Dừa (TP Hà Nội) vừa có văn bản gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị sớm trả lời kiến nghị của Công ty Hà Thủy xin tiếp tục quản lý gần 600m² đất tại bán đảo hồ Đống Đa để kinh doanh, dù khu vực này đã có quyết định thu hồi toàn bộ phục vụ dự án cải tạo cảnh quan.
Sáng nay 8/8, tại Thủ đô Hà Nội, Bộ Ngoại giao đã long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ nhân kỷ niệm 30 năm ngày Việt Nam chính thức gia nhập Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) (28/7/1995 - 28/7/2025) và 58 năm ngày thành lập ASEAN (8/8/1967 - 8/8/2025).
Văn Toàn thành “người thừa” ở Thép xanh Nam Định?; Man City ra điều kiện khó về Jack Grealish; Real Madrid theo đuổi Alexis Mac Allister; M.U có thể ký hợp đồng với thủ môn người UAE; Lionel Messi sở hữu phòng ngủ đặc biệt.
Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Quân ủy Trung ương , Bộ Quốc phòng tổ chức tổng duyệt Chương trình nghệ thuật “Dưới cờ vinh quang”, Đại tướng Trịnh Văn Quyết chủ trì buổi tổng duyệt.
Ở cái tuổi 65, ông Bế Văn Mai (xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị) vẫn hừng hực tinh thần “khởi nghiệp”, hăng hái đi đầu trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Chính ngọn lửa nhiệt huyết ấy đã giúp ông đứng lên sau những lần thất bại, vấp ngã để rồi 2 lần trở thành tỉ phú nông dân.
Tại kỳ họp thứ 4 (Kỳ họp chuyên đề) Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên, các đại biểu đã nhất trí biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhân kết quả bầu ông Bùi Văn Lương giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Thị trường tài sản số hôm nay 8/8 chứng kiến đà tăng rất mạnh. Trong đó, Ethereum ghi nhận vượt mặt Bitcoin cả về khối lượng giao dịch lẫn nhu cầu. Tại Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết đã báo cáo với Chính phủ, và Chính phủ cũng đã trình lên Bộ Chính trị để xin chủ trương. Nếu quá trình xét duyệt diễn ra thuận lợi, hoạt động thí điểm có thể chính thức bắt đầu ngay trong tháng 8 năm nay.
Bộ Quốc phòng Nga thông báo ngày 7/8 rằng hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ 8 tên lửa hành trình Storm Shadow do Anh sản xuất và 240 máy bay không người lái của Ukraine trong 24 giờ qua.
“Nhiều bà con dân bản chưa có điều kiện học hành, chưa biết tiếng Kinh, chưa biết nghe thời sự qua báo đài. Nếu chỉ nói nghị quyết này, quyết định kia thì bà con không hiểu được. Mình phải nói cụ thể nội dung nghị quyết, quyết định đó là gì. Chẳng hạn, phát rừng làm nương rẫy, gây cháy rừng, hay vượt biên là trái phép...", ông Tráng Vạ Đế, người có uy tín bản Phiêng Cài, xã Lóng Sập, tỉnh Sơn La (trước đây thuộc huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La).
Giá USD hôm nay 8/8 trên thế giới giằng co giữa thông tin xoay quay ứng cử viên hàng đầu để giữ chức chủ tịch ngân hàng trung ương và dữ liệu kinh tế yếu kém.
Việc tách, hợp thửa đất chỉ được thực hiện khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện như: đảm bảo diện tích tối thiểu sau khi tách, mục đích sử dụng phù hợp với quy hoạch. Thiếu một trong các điều kiện này, có thể bị từ chối. Đây là những điểm mới trong thủ tục hành chính về đất đai vừa được Bộ NN&MT công bố.
Một vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra vào tối ngày 7/8, tại khu phố Phú Tân 1, phường Bình Dương, TP.HCM khiến một phụ nữ tử vong và con gái bị thương. Đáng chú ý, nghi phạm đã tự sát tại hiện trường ngay sau khi gây án.
Tin áp thấp nhiệt đới mới nhất, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm 8/8, vùng áp thấp trên khu vực Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.
Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh là dấu mốc để cả dân tộc soi chiếu lại quá khứ, nhận diện hiện tại, định hình tương lai.
Nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các loại tội phạm, nhất là tội phạm lợi dụng địa bàn giáp ranh để hoạt động, Cảnh sát hình sự 4 tỉnh miền Tây đã hợp tác đấu tranh với các loại tội phạm tại địa bàn giáp ranh.
Thị trường tín chỉ carbon: Trong danh sách 2.166 cơ sở thuộc diện kiểm kê phát thải khí nhà kính, có 1.805 cơ sở trong ngành công thương, 5 cơ sở ngành giao thông vận tải; 229 cơ sở ngành xây dựng; và 57 cơ sở ngành tài nguyên và môi trường.
Anh Nguyễn Ngọc Quý, sinh năm 1973, chủ xưởng cơ khí ở thôn Phú Văn, xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai (trước là thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định cũ) đã dành hơn 4 năm miệt mài nghiên cứu và sáng chế thành công máy cuộn rơm độc đáo, giúp tăng năng suất gấp 2, 3 lần, mang lại thu nhập cao và nhận được sự tin tưởng của bà con trong vùng.
Với mục tiêu xây chắc hệ thống hàng thủ, SHB Đà Nẵng đã tiếp tục đưa về 1 trung vệ giàu tiềm năng của bóng đá Việt Nam.
Quyết định chuẩn bị một cuộc gặp giữa tổng thống Nga và Mỹ là một thất bại thực sự đối với Tổng thống Zelensky, cựu cố vấn của Leonid Kuchma Oleg Soskin phát biểu trên YouTube.
Mới đây, đạo diễn Trung Lùn chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh nghệ sĩ Phước Sang sau 1 năm bị đột quỵ thu hút sự quan tâm của công chúng.
Cấp cứu trẻ đuối nước bằng cách bế vác lên vai và chạy vòng quanh là sai lầm nghiêm trọng khiến nhiều trẻ không được cứu sống.
Giá xăng dầu hôm nay 8/8, thị trường dầu thô thế giới tiếp đà lao dốc trong tuần qua, cú lao dốc mạnh khiến thị trường dầu thô thủng đáy trong tuần.
Chiều 7/8, LĐBĐ châu Á (AFC) đã tổ chức bốc thăm chia bảng vòng loại U17 châu Á 2026. Theo kết quả, đội tuyển U17 Việt Nam ở bảng C, với sự góp mặt các đối thủ quen thuộc gồm Malaysia, Singapore, Hồng Kông (TQ), Quần đảo Bắc Mariana và Macau (TQ).
Tổng thống Vladimir Putin và Donald Trump đã đồng ý tổ chức hội nghị thượng đỉnh song phương trong những ngày tới, đánh dấu bước đột phá ngoại giao tiềm năng trong bối cảnh Mỹ sắp áp thuế đối với hàng hóa và người mua dầu của Nga.