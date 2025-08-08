Giảm nghèo nông thôn

“Nhiều bà con dân bản chưa có điều kiện học hành, chưa biết tiếng Kinh, chưa biết nghe thời sự qua báo đài. Nếu chỉ nói nghị quyết này, quyết định kia thì bà con không hiểu được. Mình phải nói cụ thể nội dung nghị quyết, quyết định đó là gì. Chẳng hạn, phát rừng làm nương rẫy, gây cháy rừng, hay vượt biên là trái phép...", ông Tráng Vạ Đế, người có uy tín bản Phiêng Cài, xã Lóng Sập, tỉnh Sơn La (trước đây thuộc huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La).