Hình ảnh “Đội quân đi giữa lòng nhân dân” tái hiện ở ngoại thành Hà Nội, sẵn sàng cho nhiệm vụ A80

Hàng nghìn người có mặt tại Làng Văn hoá các Dân tộc Việt Nam để cổ vũ, hô vang các khối chiến sĩ đang tập luyện diễu binh, diễu hành.
Sáng nay (7/8), Thượng tướng Trương Thiên Tô - Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tới khu vực Đại học Quốc gia Hà Nội và Làng Văn hóa các Dân tộc Việt Nam động viên các lực lượng tập luyện diễu binh, diễu hành (nhiệm vụ A80) nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Thay mặt lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Trương Thiên Tô thân ái gửi đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ lời thăm hỏi ân cần, tỉnh cảm thân thiết và những lời chúc tốt đẹp tới các lực lượng. Trong ảnh, Thượng tướng Trương Thiên Tô tặng quà các lực lượng.
Cũng trong sáng nay, rất đông người dân có mặt tại Làng Văn hoá các Dân tộc Việt Nam xem các chiến sĩ luyện tập diễu binh, diễu hành. Hình ảnh “Đội quân đi giữa lòng nhân dân” lại được tái hiện đầy cảm xúc.
Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Trung ương về tổ chức những ngày lễ kỷ niệm lớn của dân tộc trong năm 2025, Bộ Quốc phòng được giao trọng trách chủ trì diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Hương (áo trắng) cùng bạn di chuyển từ phường Cầu Giấy, và tới Làng Văn hoá các Dân tộc Việt Nam lúc lúc 7h sáng nay. “Chúng em chờ để được gặp các chiến sĩ, dù phải ngồi đợi cũng thoả mong ước. Mùng 2/9, em và nhóm bạn sẽ tới Quảng trường Ba Đình xem diễu binh, diễu hành”, Hương cho biết.
Hàng nghìn người dân có mặt hai bên đường, nơi các chiến sĩ luyện tập diễu binh, diễu hành sáng 7/8.
Hoạt động diễu binh, diễu hành không chỉ là hoạt động chính trị - xã hội có ý nghĩa đặc biệt sâu sắc, mà còn là dịp khẳng định tầm vóc thời đại của Cách mạng tháng Tám 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
Đây còn là dịp để chúng ta thể hiện trước toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và bạn bè quốc tế ý chí kiên cường, khát vọng hòa bình, khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội và sự phát triển lớn mạnh, chính quy, hiện đại của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam anh hùng.
Được biết, thời gian qua, các lực lượng đã nỗ lực luyện tập, cố gắng rất nhiều, không quản ngại nắng mưa, vượt qua điều kiện huấn luyện khắc nghiệt, thể hiện bản lĩnh, hình ảnh, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, hăng say luyện tập với cường độ cao trong 4 tháng qua để hướng tới mục tiêu “đúng, đều, mạnh, đẹp và thống nhất".
Rất đông người dân có mặt tại Làng Văn hoá các Dân tộc Việt Nam, họ hô vang hai tiếng “Việt Nam” và cổ vũ, ghi hình các khối để chia sẻ cùng bạn bè.
Bé gái cùng mẹ đến Làng Văn hoá các Dân tộc Việt Nam từ sáng sớm, mẹ bé cho biết, tranh thủ nghỉ hè nên cho con lên xem các chú bồ đội diễu binh. “Con rất hào hứng”, mẹ bé nói.
Trước đó, tại khuôn viên Đại học Quốc gia Hà Nội (Hoà Lạc), các em học sinh trường mầm non Phù Cát đã đến để cổ vũ, vẫy cờ chào các chiến sĩ. Vào dịp này, rất đông các đoàn đến động viên, tặng quà các khối diễu binh để chúc các chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ A80.
Trong sáng nay, Thượng tướng Trương Thiên Tô nhấn mạnh, chỉ còn 26 ngày nữa là chúng ta chính thức tổ chức lễ kỷ niệm. Các cán bộ, chiến sĩ cần tiếp tục hoàn thiện kỹ năng động tác cá nhân, nâng cao chất lượng phối hợp, hiệp đồng trong từng hàng, từng khối và cả đội hình diễu binh, diễu hành.
Mặt khác các cán bộ, chiến sĩ tiếp tục rèn luyện thể lực và giữ gìn sức khỏe thật tốt, chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, nâng cao tinh thần trách nhiệm, lòng tự hào và danh dự của người lính được vinh dự tham gia diễu binh, diễu hành.
Cùng với các lực lượng khác, các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đang tập luyện tại Đại học Quốc gia Hà Nội và Làng Văn hoá các Dân tộc Việt Nam đã dần tiến bộ từng ngày, tham gia tốt 4 buổi hợp luyện khu vực và 2 buổi tổng hợp luyện lực lượng vũ trang, bảo đảm an toàn tuyệt đối.
”Đội quân đi giữa nhân dân” tại Làng Văn hoá các Dân tộc Việt Nam.
Nhiều người đến cổ vũ các khối diễu binh, diễu hành rất trật tự, không chen lấn xô đẩy.
Có những người dân đến từ tỉnh Phú Thọ (khu vực tỉnh Hoà Bình cũ) cũng tới cổ vũ, xem các chiến sĩ tại Làng Văn hoá các Dân tộc Việt Nam.
Các khối diễu binh, diễu hành tập trung, huấn luyện tại khuôn viên Đại học Quốc gia Hà Nội sáng nay.
Chương trình lễ diễu binh, diễu hành nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra vào 6 giờ 30 phút sáng 2/9, tại Quảng trường Ba Đình và một số tuyến đường trung tâm Hà Nội.

