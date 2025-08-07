Hình ảnh “Đội quân đi giữa lòng nhân dân” tái hiện ở ngoại thành Hà Nội, sẵn sàng cho nhiệm vụ A80

Lê Bống hé lộ tình cảm với Tuấn Tú trong phim "Có anh, nơi ấy bình yên"
Với hình ảnh hoàn toàn mới, Lê Bống mong muốn đóng góp chút sức nhỏ vào vai diễn nhằm lan tỏa hình ảnh về người chiến sĩ Công an Nhân dân.
Lực lượng công an tham gia tổng hợp luyện diễu hành hàng với loạt khí tài, xe bọc thép, xe chống bạo loạn… thể hiện sức mạnh to lớn của lực lượng CAND.
Mạnh dạn tiên phong chuyển đổi từ cây trồng truyền thống sang cây mắc ca lấy hạt giúp gia đình ông Lê Xuân Cương ở khu 3, xã Bản Nguyên, tỉnh Phú Thọ vươn lên làm giàu.
Viêm não Nhật Bản (VNNB) là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm lây lan từ động vật sang người mà muỗi là vật chủ trung gian truyền bệnh. Dịch bệnh này trên người có tỷ lệ tử vong có thể lên tới 20-30%, 100% ca bệnh qua khỏi đều để lại di chứng suốt đời ảnh hưởng không nhỏ tới gánh nặng xã hội.
Chồn hương, chồn mốc là loài động vật hoang dã sống về đêm, đặc biệt khó tính khi vào sinh sản. Nhờ nuôi thành công con động vật hoang dã này, gia đình chị Lâm ở bản Bố, xã Mường Quàng, tỉnh Nghệ An có thu nhập cả trăm triệu đồng mỗi năm, trở thành hộ khá giả nhất trong bản, bán chồn thương phẩm giá 1,1 triệu đồng/kg.
Tiền đạo Jeferson Elias hiện đang thử việc trong màu áo CLB Hải Phòng trước thềm mùa giải 2025/26.
Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên cho biết, Ủy ban đang kiến nghị cơ quan cấp trên về việc Đoàn đại biểu người Việt Nam ở nước ngoài sẽ tham gia Lễ Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam.
Thời tiết giao mùa, nóng ẩm thất thường là môi trường lý tưởng cho các loại dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi bùng phát. Trước nguy cơ này, bà con nông dân tại xã Bảo Thắng (tỉnh Lào Cai) đang chủ động triển khai nhiều biện pháp nhằm bảo vệ đàn vật nuôi của mình.
Nghề nuôi cá nước lạnh, đặc biệt là cá tầm và cá hồi, vốn được coi là hướng phát triển kinh tế hiệu quả của nhiều hộ dân vùng cao tỉnh Lào Cai. Tuy nhiên, trước làn sóng cá tầm nhập khẩu ồ ạt với giá thấp, người nuôi cá ở địa phương đang đứng trước nguy cơ thua lỗ nặng.
Cụ bà kiệt sức, được người thân và dân bản dùng một chiếc võng gánh qua những cung đường hiểm trở để ra trung tâm xã điều trị. Sau hành trình kéo dài hơn 5 giờ liền, cụ bà đã được đưa đến trạm y tế xã Mỹ Lý, Nghệ An để thăm khám.
Chỉ trong vòng 15 ngày, giá cau tươi tại tỉnh Đắk Lắk đã tăng từ 35.000 đồng/kg lên mức 70.000 đồng/kg. Giá cau tươi tăng cao giúp nhiều nông dân trồng cau phấn khởi. Tuy nhiên, thị trường giá lên cũng khiến không ít thương lái e dè, thậm chí có người phải tạm dừng thu mua, vì sao vậy?
Sở Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan tham mưu, trình UBND TP.HCM báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét thành lập Ban Chỉ đạo về phát triển nhà ở xã hội.
Thị trường năng lượng châu Á đã từ chối dự án LNG trị giá 60 tỷ đô la của chính quyền Trump tại Alaska, làm dấy lên nghi ngờ về tính khả thi của chính sách ngoại giao năng lượng do chính trị thúc đẩy.
Bài viết phân tích nguyên nhân thất bại của Mã Tắc ở trận Nhai Đình và chỉ ra nhân vật then chốt nắm giữ bí mật cứu vãn đại cục.
Câu chuyện của Triệu Lộ Tư giống như một tấm gương, phản chiếu những mặt tối chưa được biết đến ẩn giấu trong ngành giải trí tỷ USD.
Viện Kiểm sát nhân dân huyện Kim Động (cũ), tỉnh Hưng Yên đã nhận thấy vấn đề trong một bản án hình sự sơ thẩm của toà cùng cấp. Đơn vị này sau đó kháng nghị và được toà phúc thẩm chấp thuận.
Trong hai ngày cuối tuần, đoàn nhạc của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng cùng các đoàn từ 5 nước gồm Lào, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Campuchia sẽ biểu diễn tại bờ hồ Hoàn Kiếm để người dân được trực tiếp tham dự.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy khẳng định, phường Trấn Biên đã, đang và sẽ tiếp tục là biểu tượng, là trung tâm chính trị - kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh Đồng Nai. Cũng đồng nghĩa, nhiệm kỳ tới, phường Trấn Biên phải gánh vác trách nhiệm rất nặng nề.
Trung vệ Việt kiều Zan Nguyễn ở mùa trước không có nhiều cơ hội ra sân và anh sẽ chuyển tới CLB TP.HCM (tên cũ là CLB Bà Rịa Vũng Tàu) để tìm kiếm khả năng phát triển sự nghiệp.
Trong bối cảnh ngành phân bón đang trải qua giai đoạn chuyển mình với áp lực từ biến động giá nguyên liệu, cạnh tranh nội địa và yêu cầu ngày càng cao về phát triển bền vững, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (HOSE: DCM) tiếp tục đẩy mạnh chiến lược đầu tư dài hạn với dự án Khu sản xuất công nghệ cao tại Nhơn Trạch, Đồng Nai.
Với hàng loạt tính năng như tố giác tội phạm, hỏi đáp về chế độ chính sách, xuất nhập cảnh, an toàn giao thông… người dân sẽ dễ dàng tương tác, tìm kiếm dữ liệu trên cổng thông tin của Bộ Công an.
Loại thịt này có nhiều cách chế biến nhưng dù đem luộc, nướng hay nấu lẩu đều mang lại những vị ngon tuyệt vời không thể lẫn với bất cứ món nào.
Phiên tòa xét xử Tưởng Chí Huy, nam thanh niên gây xôn xao dư luận vì có hành vi đánh bảo vệ tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1 cũ) đã kết thúc. Huy được trả tự do ngay tại tòa.
Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của TP.HCM đạt tỷ lệ 40% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 31,4% kế hoạch vốn thành phố đã triển khai
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các địa phương nêu các vướng mắc trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp cần Trung ương tháo gỡ.
Chiều ngày 6/8, CLB Công an TP.HCM đã có trận giao hữu trên sân Thống Nhất với CLB Geylang FC, đội bóng nằm trong tốp 3 giải VĐQG Singapore. Kết quả thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức giành chiến thắng tỷ số 2-1, với các bàn thắng của Endrick và Tiến Linh.
Sau hơn bốn tháng khởi công, dự án cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn đã hoàn thành được 20% khối lượng công việc. Tuy nhiên, công trình đang đối mặt với nhiều trở ngại về mặt bằng và thủ tục kỹ thuật, dẫn đến việc chậm tiến độ.
Hà Nội trong tôi không còn là hình ảnh xưa cũ của những đoạn phim đen trắng, đó là một Thủ đô đang chuyển mình từng ngày.
Sau khi uống phải lọ tinh dầu đuổi muỗi, bé trai 15 tháng tuổi phải nhập viện trong tình trạng suy hô hấp nguy kịch. Đây là hồi chuông cảnh tỉnh đối với các bậc phụ huynh trong việc sử dụng và bảo quản các sản phẩm hóa chất trong nhà có trẻ nhỏ.
Chiều ngày 6/8, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự công cộng trên tuyến đường ĐT609 đoạn qua thôn Đông Lâm, xã Hà Nha, TP Đà Nẵng, Tổ Cảnh sát trật tự Công an xã Hà Nha đã phát hiện và kịp thời hỗ trợ một trường hợp thai phụ gặp tai nạn giao thông.
Hai miền quê Thái Bình và Hưng Yên cùng chung dòng sông Luộc. Xưa và nay, các thế hệ cư dân ở hai triền sông này thường có mối giao thoa về hôn nhân, huyết thống. Kỳ thú thay, hai cha con Tiến sỹ Lê Trọng Thứ (1694 - 1782) và Bảng nhãn Lê Quý Đôn (1726 - 1784) ở làng Diên Hà (tỉnh Thái Bình) vốn được lịch sử tôn vinh là “hổ phụ sinh hổ tử” của nước Nam thì tỉnh Hưng Yên là quê mẹ của “hổ phụ” và là quê vợ của “hổ tử”.