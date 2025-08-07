Hình ảnh “Đội quân đi giữa lòng nhân dân” tái hiện ở ngoại thành Hà Nội, sẵn sàng cho nhiệm vụ A80

Nhà nông

Hai miền quê Thái Bình và Hưng Yên cùng chung dòng sông Luộc. Xưa và nay, các thế hệ cư dân ở hai triền sông này thường có mối giao thoa về hôn nhân, huyết thống. Kỳ thú thay, hai cha con Tiến sỹ Lê Trọng Thứ (1694 - 1782) và Bảng nhãn Lê Quý Đôn (1726 - 1784) ở làng Diên Hà (tỉnh Thái Bình) vốn được lịch sử tôn vinh là “hổ phụ sinh hổ tử” của nước Nam thì tỉnh Hưng Yên là quê mẹ của “hổ phụ” và là quê vợ của “hổ tử”.