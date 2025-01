Ngày nhậm chức, theo truyền thống, vốn chủ yếu chỉ diễn ra các nghi lễ đánh dấu việc một tổng thống rời Nhà Trắng và một tổng thống khác chuyển vào. Nhưng ông Trump, một đảng viên Cộng hòa, đã cam kết sẽ ký một loạt các sắc lệnh hành pháp về các vấn đề từ an ninh biên giới đến sản xuất dầu khí vào ngày đầu tiên nhậm chức.

Dưới đây là những gì dự kiến diễn ra trong ngày lễ nhậm chức được cả thế giới chờ đón của ông Trump.





Ông Trump và gia đình đi bộ dọc Đại lộ Pennsylvania đến Nhà Trắng vào năm 2017. Ảnh Sky News.

Ông Trump sẽ tuyên thệ nhậm chức, có thể sẽ được Chánh án Tòa án Tối cao John Roberts chủ trì, vào lúc 12 giờ trưa theo giờ miền Đông nước Mỹ trước Điện Capitol.

Sau đó, ông sẽ đọc diễn văn nhậm chức. Trong các cuộc phỏng vấn, ông Trump đã nói rằng ông dự định bài phát biểu nhậm chức của mình sẽ mang tính nâng cao tinh thần đoàn kết và thống nhất. Điều đó sẽ đánh dấu sự thay đổi đáng kể so với bài phát biểu đầu tiên của ông vào năm 2017, trong đó ông mô tả chi tiết về một đất nước tan vỡ mà ông gọi là "Thảm cảnh nước Mỹ".

Tổng thống sắp mãn nhiệm Joe Biden cho biết ông dự kiến tham dự buổi lễ nhậm chức của ông Trump và chứng kiến quá trình chuyển giao quyền lực – điều mà ông Trump đã không dành làm 4 năm trước khi ông Biden nhậm chức.

Ủy ban liên hợp quốc hội điều hành lễ tuyên thệ tại Điện Capitol cho biết họ sẽ phát hành hơn 220.000 vé cho sự kiện này. Tuy nhiên, hàng nghìn khán giả không có vé dự kiến sẽ tập trung tại trung tâm thủ đô Washington để theo dõi buổi lễ qua các màn hình lớn. Mới đây buổi diễn tập lễ nhậm chức của ông Trump đã diễn ra tại Điện Capitol với các "diễn viên" đóng thế.





Ảnh trái: "Diễn viên" đóng vai Tổng thống đắc cử Donald Trump, vợ ông Melania Trump và Phó Tổng thống đắc cử JD Vance trong buổi diễn tập cho lễ nhậm chức ngày 20/1. Ảnh: Fabrizio Bensch/Reuters. Ảnh phải: Một nhạc trưởng đang hướng dẫn dàn nhạc trong buổi diễn tập cho lễ nhậm chức tại Điện Capitol. Ảnh: Fabrizio Bensch/Reuters.

Ông Trump đã phá vỡ tiền lệ khi mời một số lãnh đạo nước ngoài tham dự lễ nhậm chức. Lịch sử cho thấy, các lãnh đạo quốc tế thường không tham dự do lo ngại về an ninh và thay vào đó phái các nhà ngoại giao thay mặt.





Ông Trump tại lễ nhậm chức hồi năm 2017. Ảnh Reuters.

Tổng thống Argentina, Javier Milei, một người ủng hộ mạnh mẽ ông Trump, cho biết ông sẽ tham dự. Một người ủng hộ khác của ông Trump là Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết đang cân nhắc tới dự lễ nhậm chức. Chủ tịch Trung Quốc, Tập Cận Bình, mặc dù đã được mời, nhưng dự kiến không tham dự nhưng sẽ cử đặc phái viên tới.

Phó Tổng thống đắc cử JD Vance sẽ là người đầu tiên tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/1, tiếp theo là ông Trump. Theo truyền thống, Chánh án Tòa án Tối cao sẽ chủ trì lễ tuyên thệ cho tổng thống mới. Ông Trump sẽ giơ tay phải lên và đặt tay trái lên một quyển Kinh Thánh. Quyển Kinh Thánh thường do vợ của tân Tổng thống cầm.





Ông Trump tuyên thệ nhậm chức năm 2017. Ảnh: CNN

Sau đó, ông Trump sẽ đọc lời tuyên thệ như sau: "Tôi trịnh trọng tuyên thệ rằng tôi sẽ trung thành thực hiện chức vụ tổng thống Mỹ và sẽ hết sức giữ gìn và bảo vệ Hiến pháp Mỹ".

Bài phát biểu đầu tiên của ông Trump trong nhiệm kỳ tổng thống thứ hai sẽ diễn ra sau đó. Độ dài của bài phát biểu này tùy theo từng tổng thống. Bài phát biểu nhậm chức của ông Trump vào năm 2017 kéo dài khoảng 17 phút, trong khi bài phát biểu của ông Biden kéo dài hơn 20 phút vào năm 2021.





Ông Trump phát biểu trong lễ nhậm chức ngày 20/1/2017. Ảnh Getty

Ban nhạc biểu diễn trước Tòa nhà Quốc hội Mỹ trong cuộc diễn tập lễ nhậm chức của ông Trump hôm 20/1. Ảnh: Fabrizio Bensch/Reuters.

Sau bữa trưa với các lãnh đạo quốc hội tại Tòa nhà Quốc hội, thường có các món ăn từ quê nhà của tổng thống và phó tổng thống, ông Trump sẽ di chuyển xuống Đại lộ Pennsylvania trong đoàn xe diễu hành tới Nhà Trắng. Ông sẽ được tháp tùng bởi các đơn vị quân đội, các dàn nhạc của trường học, xe diễu hành và các nhóm công dân. Sau đó, tân Tổng thống và khách mời của ông sẽ xem phần còn lại của cuộc diễu hành từ một khu vực quan sát đặc biệt.

Năm 2017, sau khi đọc lời tuyên thệ nhậm chức, tân Tổng thống Donald Trump cũng đã ký một số văn kiện. Ảnh Daily Mail

Ông Trump đã cam kết ngay trong buổi chiều sau lễ nhậm chức sẽ ký hơn 20 sắc lệnh hành pháp, những chỉ thị không cần sự phê duyệt của Quốc hội, nhằm đảo ngược nhiều chính sách của chính quyền Biden.

Ông dự kiến sẽ ký các sắc lệnh cho phép các nhân viên di trú có thêm quyền hạn trong việc bắt giữ di dân bất hợp pháp, gửi thêm binh sĩ đến biên giới Mỹ-Mexico và tái khởi động việc xây dựng tường biên giới. Các sắc lệnh được ký cũng sẽ bao gồm một chiến lược nhằm tăng sản xuất năng lượng, thực hiện cam kết của ông trong chiến dịch tranh cử.

Ông Trump cũng có thể sẽ ban hành làn sóng ân xá đầu tiên đối với những người bị chính quyền liên bang kết án vì tham gia cuộc tấn công vào tòa nhà Quốc hội Mỹ ngày 6/1/2021.

Ông Trump và đệ nhất phu nhân Melania xuất hiện tại buổi dạ vũ tối 20/1/2017. Ảnh Getty

Một loạt các buổi gala ăn mừng lễ nhậm chức sẽ được tổ chức tại các địa điểm khác nhau ở Washington vào tối 20/1 và ông Trump có thể sẽ dự một số sự kiện.

Các sự kiện chính thức này được tài trợ bởi ủy ban phụ trách lễ nhậm chức của ông Trump, do những người bạn lâu năm của ông, Steve Witkoff, một nhà phát triển bất động sản, và Kelly Loeffler, một cựu thượng nghị sĩ Mỹ, làm chủ tịch. Công ty Amazon do tỷ phú Jeff Bezos sáng lập và công ty Meta do Mark Zuckerberg lãnh đạo đều đã cam kết sẽ quyên tặng 1 triệu USD cho ủy ban này. Các khoản quyên góp lớn cho ủy ban phải được báo cáo với Ủy ban Bầu cử Liên bang.

Ông Trump đã huy động được con số kỷ lục là 106,7 triệu USD cho các hoạt động ăn mừng lễ nhậm chức của mình vào năm 2017.

Các quan chức Mỹ cho biết họ không dự đoán sẽ có bất kỳ nguy cơ gián đoạn hay biểu tình lớn nào vào ngày nhậm chức của ông Trump. Nhưng họ đang hoạt động trong "môi trường đe dọa cao" sau vụ tấn công khủng bố vào năm mới ở New Orleans.

"Vào thời điểm này, chúng tôi không theo dõi thấy bất kỳ mối đe dọa đáng kể hoặc cụ thể nào liên quan đến những sự kiện này", ông Dave Sundberg, trợ lý giám đốc phụ trách văn phòng FBI tại Washington cho biết.

Lực lượng Vệ binh Quốc gia quận Columbia sẽ triển khai khoảng 7.800 binh sĩ để đảm bảo an ninh, bao gồm kiểm soát giao thông và tuần tra các nhà ga ngầm vào ngày 20/1. Hàng ngàn đặc vụ liên bang, cảnh sát và các quan chức thực thi pháp luật khác cũng sẽ được triển khai.