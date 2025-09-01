Thứ hai, ngày 01/09/2025 09:46 GMT+7

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Lễ đón Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel

Phạm Hưng Thứ hai, ngày 01/09/2025 09:46 GMT+7
Sáng 1/9, tại Phủ Chủ tịch (Hà Nội), Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã chủ trì Lễ đón chính thức Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm những dấu mốc quan trọng trong quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện.
Chia sẻ
Bình luận 3

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly, Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân Lis Cuesta Peraza đã đến Hà Nội, thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 31/8 đến 2/9/2025. Trong ảnh: Toàn cảnh Lễ đón Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân tại Phủ Chủ tịch (Hà Nội).

Đúng 8 giờ 50 phút, Đoàn xe chở Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz - Canel Bermúdez và Phu nhân cùng các thành viên trong Đoàn tiến vào Phủ Chủ tịch. Đông đảo các cháu thiếu nhi Thủ đô đứng dọc hai bên đường, vẫy cờ Việt Nam, Cuba, nồng nhiệt chào đón Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Cộng hòa Cuba.
 Tiếp đó, Tổng Bí thư Tô Lâm mời Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez bước lên bục danh dự. 
Tại lễ đón, quân nhạc đã cử quốc thiều hai nước Cuba và Việt Nam.
Chuyến thăm của Chủ tịch Miguel Díaz-Canel lần này là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ truyền thống, đoàn kết anh em mẫu mực, thủy chung giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Cuba do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lãnh tụ Fidel Castro kính yêu gây dựng.
Trong tiếng nhạc hùng tráng, Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Miguel Díaz-Canel đã cùng bước trên thảm đỏ, duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.
Ngay sau đó, Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez giới thiệu các quan chức cấp cao hai bên có mặt tại Lễ đón.
Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Mario Diáz Canel Bermúdez và Phu nhân một lần nữa khẳng định tình đoàn kết giữa Việt Nam và Cuba tiếp tục là ngọn đuốc soi sáng con đường hợp tác, phát triển vì lợi ích chính đáng của mỗi nước, đóng góp vào các nỗ lực chung vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tham khảo thêm

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, đặt vòng hoa tri ân các chiến sĩ quốc tế

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, đặt vòng hoa tri ân các chiến sĩ quốc tế

Chủ tịch nước Cuba và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước

Chủ tịch nước Cuba và Phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước

Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang: Tình đoàn kết Việt Nam - Cuba là không giới hạn

Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang: Tình đoàn kết Việt Nam - Cuba là không giới hạn

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin Cùng Chuyên Mục

Xem thêm

Cận cảnh dinh thự Thành An của “bầu” Đoan – đại gia xứ Thanh vừa bị công an bắt giữ

Dinh thự Thành An là nơi ở của ông Cao Tiến Đoan cùng gia đình, tọa lạc cạnh quốc lộ 47, tổ dân phố An Chính, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Dinh thự này được người dân hay gọi là tòa “bạch dinh của bầu Đoan”, với nhiều công trình hoành tráng với đầy đủ tiện nghi.

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, đặt vòng hoa tri ân các chiến sĩ quốc tế

Ảnh
Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, đặt vòng hoa tri ân các chiến sĩ quốc tế

Cận cảnh 890 “cánh chim Hòa Bình” sẵn sàng tung cánh trên bầu trời Quảng trường Ba Đình trong đại lễ A80

Ảnh
Cận cảnh 890 “cánh chim Hòa Bình” sẵn sàng tung cánh trên bầu trời Quảng trường Ba Đình trong đại lễ A80

Đọc thêm

Hành trình vượt khó của 'công trình quốc gia đặc biệt'
Bạn đọc

Hành trình vượt khó của "công trình quốc gia đặc biệt"

Bạn đọc

Một ngày cuối tháng 6/2025, cán bộ xã Hợp Thành (tỉnh Lào Cai) đến nói với bà Đỗ Thị Dây (90 tuổi), chỉ cần bà gật đầu, sẽ có nhà mới. Hai tháng sau, bà Dây và con gái ngồi trong căn nhà mới, nở nụ cười hạnh phúc.

Đại sứ Pháp Olivier Brochet: Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh là thời khắc tôn vinh hành trình phi thường của dân tộc Việt Nam
Thế giới

Đại sứ Pháp Olivier Brochet: Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh là thời khắc tôn vinh hành trình phi thường của dân tộc Việt Nam

Thế giới

Việt Nam đang vươn lên với tiếng nói quan trọng trong khu vực và thế giới, đạt tăng trưởng mạnh mẽ, trong khi quan hệ Việt – Pháp trở nên ngày càng tin cậy. Trước thềm 80 năm Quốc khánh Việt Nam, trả lời phỏng vấn Dân Việt, Đại sứ Pháp Olivier Brochet nhắc đến hình ảnh đầy ý nghĩa: Trong chuyến thăm gần đây, Tổng thống Emmanuel Macron đã trồng cây lưu niệm tại Phủ Chủ tịch - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng đọc Tuyên ngôn Độc lập - như biểu tượng cho chặng đường phát triển ngoạn mục của Việt Nam và đổi thay sâu sắc trong quan hệ Việt – Pháp.

Ai ngờ ở xã này của Cao Bằng lại có vườn nho đẹp 'phát hờn' thế này
Nhà nông

Ai ngờ ở xã này của Cao Bằng lại có vườn nho đẹp "phát hờn" thế này

Nhà nông

Trong lúc đang loay hoay chưa biết trồng cây gì thay thế cây thanh long, ông Hà Văn Luân, xóm Vũ Ngược, xã Nguyên Bình (tỉnh Cao Bằng) đọc được bài báo viết về hiệu quả kinh tế từ trồng cây nho hạ đen theo mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, tiêu chuẩn VietGAP trên mạng.

Dự đoán vận may 12 con giáp trong tuần mới (1-7/9): Mão thăng hoa, Tỵ tốt lành, Ngọ bất an
Gia đình

Dự đoán vận may 12 con giáp trong tuần mới (1-7/9): Mão thăng hoa, Tỵ tốt lành, Ngọ bất an

Gia đình

Hãy cùng khám phá những may mắn và cơ hội là 12 con giáp có thể gặp phải trong tuần đầu tiên của tháng 9 đầy biến động này nhé!

Hà Nội rực sáng trong đêm nghệ thuật “Sáng mãi khát vọng Việt Nam”
Tin tức

Hà Nội rực sáng trong đêm nghệ thuật “Sáng mãi khát vọng Việt Nam”

Tin tức

Hàng nghìn khán giả đã hòa mình vào không gian nghệ thuật giàu cảm xúc trong chương trình “Hà Nội – Sáng mãi khát vọng Việt Nam”, nơi âm nhạc, sân khấu và công nghệ hiện đại cùng tái hiện lịch sử, khơi gợi niềm tự hào và tình yêu với Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Thị trường tín chỉ carbon: Việt Nam chuẩn bị xuất khẩu thêm 1 triệu tín chỉ carbon rừng
Kinh tế

Thị trường tín chỉ carbon: Việt Nam chuẩn bị xuất khẩu thêm 1 triệu tín chỉ carbon rừng

Kinh tế

Thị trường tín chỉ carbon: Với đơn giá 5 USD mỗi tín chỉ, việc chuyển nhượng dự kiến sẽ mang về thêm cho các tỉnh Bắc Trung Bộ thuộc vùng thí điểm khoảng 5 triệu USD.

'Kế hoạch Hải Yến” bị phá sản như thế nào?
Đông Tây - Kim Cổ

"Kế hoạch Hải Yến” bị phá sản như thế nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Qua khai thác tài liệu và số đối tượng địch bị bắt, cơ quan điều tra của ta đã phát hiện: Sau năm 1968, CIA và Đặc ủy Trung ương tình báo ngụy triển khai kế hoạch tình báo song phương Việt-Mỹ mang tên "Kế hoạch Bình Minh”, sau đổi là “Kế hoạch Hải Yến”...

Biến lá rừng, củ 'sâm đất', chè cổ thụ thành đặc sản OCOP Lào Cai
Nhà nông

Biến lá rừng, củ "sâm đất", chè cổ thụ thành đặc sản OCOP Lào Cai

Nhà nông

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) ở Lào Cai đã và đang chắp cánh cho đặc sản địa phương, không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn thổi hồn văn hóa bản địa vào từng sản phẩm, đưa thương hiệu nông sản vươn ra thị trường lớn.

Cách mạng Tháng Tám và khát vọng đi tới phồn vinh của dân tộc Việt Nam
Tin tức

Cách mạng Tháng Tám và khát vọng đi tới phồn vinh của dân tộc Việt Nam

Tin tức

Khát vọng xây dựng đất nước hùng cường được Hồ Chủ tịch khơi dậy từ Cách mạng tháng Tám, nhưng để có đủ điều kiện thực hiện khát vọng ấy, cả dân tộc đã phải trải qua một cuộc trường chinh tròn 80 năm.

Chính sách mới liên quan đến giáo dục, môi trường có hiệu lực từ tháng 9/2025
Bạn đọc

Chính sách mới liên quan đến giáo dục, môi trường có hiệu lực từ tháng 9/2025

Bạn đọc

Tháng 9/2025, hàng loạt các chính sách mới quan trọng liên quan đến chế độ chính sách, giáo dục và môi trường chính thức có hiệu lực.

Người dân hào hứng “check in”, chiêm ngưỡng khí tài quân sự tại Triển lãm A80
Media

Người dân hào hứng “check in”, chiêm ngưỡng khí tài quân sự tại Triển lãm A80

Media

Bộ Quốc phòng trưng bày nhiều loại vũ khí, khí tài hiện đại, từ tên lửa, xe tăng, ngư lôi... tại Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc".

Đám mây đối lưu khổng lồ sắp gây mưa cho Hà Nội, thời tiết Hà Nội ngày 2/9 khi diễn ra lễ diễu binh, diễu hành thế nào?
Nhà nông

Đám mây đối lưu khổng lồ sắp gây mưa cho Hà Nội, thời tiết Hà Nội ngày 2/9 khi diễn ra lễ diễu binh, diễu hành thế nào?

Nhà nông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, một đám mây đối lưu khổng lồ đang phát triển, có thể gây mưa cho Hà Nội trong vài giờ tới. Ngày mai, sáng 2/9, thời điểm diễn ra lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, khu vực Hà Nội sáng có lúc có mưa, mưa rào nhẹ.

Tin sáng (1/9): Vì sao Đinh Quang Kiệt 1m96 có tên ở ĐT Việt Nam?
Thể thao

Tin sáng (1/9): Vì sao Đinh Quang Kiệt 1m96 có tên ở ĐT Việt Nam?

Thể thao

Vì sao Đinh Quang Kiệt 1m96 có tên ở ĐT Việt Nam?; Bayern Munich từ bỏ thương vụ Nicolas Jackson; AC Milan đưa ra đề nghị với Joe Gomez; Man City từ chối bán Ederson cho Fenerbahce với giá rẻ; HLV Guardiola chỉnh trang nhan sắc vì con gái.

Kiev tiết lộ những gì EU đã làm với ông Zelensky
Thế giới

Kiev tiết lộ những gì EU đã làm với ông Zelensky

Thế giới

Các nhà lãnh đạo châu Âu (EU) buộc phải "kêu gọi Volodymyr Zelensky khuất phục" do những thao túng bất thành của ông liên quan đến cuộc gặp với Vladimir Putin, nghị sĩ Ukraine Alexander Dubinsky nhận xét.

Kiều Minh Tuấn lặng người vì lời kể của nhân chứng vụ cháy nhà kho hoá chất khiến 15 chiến sĩ cảnh sát bị thương nặng
Văn hóa - Giải trí

Kiều Minh Tuấn lặng người vì lời kể của nhân chứng vụ cháy nhà kho hoá chất khiến 15 chiến sĩ cảnh sát bị thương nặng

Văn hóa - Giải trí

Tập 6 "Chiến sĩ quả cảm" đưa 12 nghệ sĩ đến với trải nghiệm đặc biệt trong khóa học về bộ khí tài công nghệ cao của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn Cứu hộ (PCCC & CNCH), gồm Robot chữa cháy ITM và “siêu xe” Robot chữa cháy TAF35.

Lúa Việt Nam trên đất Cuba: Tình hữu nghị chuyển thành hạt gạo, vượt mọi khoảng cách địa lý
Nhà nông

Lúa Việt Nam trên đất Cuba: Tình hữu nghị chuyển thành hạt gạo, vượt mọi khoảng cách địa lý

Nhà nông

Khởi động từ năm 2003, dự án hợp tác “Việt Nam – Cuba phát triển sản xuất lúa gạo” tại Calimete, Matanzas đã trở thành biểu tượng của tình bạn giữa hai nước Việt Nam - Cuba. Hơn 2 thập kỷ qua, hành trình gieo hạt cần mẫn này đã vượt xa ý nghĩa của một chương trình nông nghiệp thông thường. Đó là câu chuyện về ý chí con người và tình hữu nghị vượt qua mọi khoảng cách địa lý.

Thủ tướng: Bí thư, Chủ tịch các tỉnh chỉ đạo quyết liệt việc tặng quà Quốc khánh cho người dân
Tin tức

Thủ tướng: Bí thư, Chủ tịch các tỉnh chỉ đạo quyết liệt việc tặng quà Quốc khánh cho người dân

Tin tức

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đề nghị các Bí thư Tỉnh uỷ, Thành uỷ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt việc tổ chức chuyển quà đến mọi người dân

Thị trường tài sản số hôm nay 1/9: Làn sóng “ông lớn” tài chính vào cuộc
Kinh tế

Thị trường tài sản số hôm nay 1/9: Làn sóng “ông lớn” tài chính vào cuộc

Kinh tế

Thị trường tài sản số hôm nay 1/9: Thị trường tài sản số tại Việt Nam đang nóng lên khi liên tiếp xuất hiện những doanh nghiệp mới. CTCP Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Techcom (TCEX) vừa tăng vốn điều lệ từ 3 tỷ lên 101 tỷ đồng chỉ sau 95 ngày thành lập.

Ông Zelensky cảnh báo 'hai tuần' ông Trump dành cho Nga sắp hết
Thế giới

Ông Zelensky cảnh báo "hai tuần" ông Trump dành cho Nga sắp hết

Thế giới

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhớ lại rằng hai tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cho Nga hai tuần để thể hiện sự sẵn sàng cho các cuộc đàm phán thực sự.

In chữ lên áo miễn phí, may cờ đỏ sao vàng kích cỡ lớn che mưa nắng tặng cựu binh dịp 2/9
Xã hội

In chữ lên áo miễn phí, may cờ đỏ sao vàng kích cỡ lớn che mưa nắng tặng cựu binh dịp 2/9

Xã hội

Nhóm bạn trẻ ở Hà Nội đã tới một số con phố, khu dân cư để in chữ, hình miễn phí như: Tôi yêu Việt Nam, Tết Độc lập... cho người dân trong dịp Thủ đô đón sự kiện trọng đại chào mừng 80 năm Quốc khánh 2/9.

Đại tá Kiều Thanh Thúy hé lộ điều mấu chốt làm nên kỳ tích 'Mưa đỏ'
Văn hóa - Giải trí

Đại tá Kiều Thanh Thúy hé lộ điều mấu chốt làm nên kỳ tích "Mưa đỏ"

Văn hóa - Giải trí

Chia sẻ với Dân Việt, Đại tá Kiều Thanh Thúy, Giám đốc sản xuất phim "Mưa đỏ" hé lộ điều mấu chốt dẫn đến thành công của tác phẩm.

Từ “bệ đỡ” 80 năm hào khí, Việt Nam tiến tới phồn vinh, hạnh phúc
Dân Việt trò chuyện

Từ “bệ đỡ” 80 năm hào khí, Việt Nam tiến tới phồn vinh, hạnh phúc

Dân Việt trò chuyện

Người xưa dặn: 'Trồng trúc cạnh cửa, trồng hoa sau nhà, gia đình không nghèo cũng khó'
Gia đình

Người xưa dặn: "Trồng trúc cạnh cửa, trồng hoa sau nhà, gia đình không nghèo cũng khó"

Gia đình

Theo người xưa, việc trồng trúc trước cửa và trồng hoa sau sẽ sẽ không tốt cho phong thủy gia đình, khiến gia đình gặp nhiều xui xẻo, rủi ro.

Giá USD hôm nay 1/9: Diễn biến 'mới nhất' trên thị trường tự do trong dịp Quốc khánh 2/9
Kinh tế

Giá USD hôm nay 1/9: Diễn biến "mới nhất" trên thị trường tự do trong dịp Quốc khánh 2/9

Kinh tế

Giá USD hôm nay 1/9 tại thị trường tự do đi ngang so với sáng qua, hiện giao dịch ở mức 26.740 đồng (mua vào) và 26.820 đồng (bán ra).

Giá xăng dầu hôm nay 1/9: Dầu thô thế giới giảm liên tục, xăng dầu trong nước sắp tăng trở lại
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 1/9: Dầu thô thế giới giảm liên tục, xăng dầu trong nước sắp tăng trở lại

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 1/9, thị trường dầu thô thế giới tiếp tục suy giảm, mức giảm hôm nay chậm lại. Nhiều khả năng, giá dầu thế giới sắp ngược dòng tăng trong tuần tới do biến động chính trị phức tạp.

Giám đốc Công an Hà Nội yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “giữ chỗ, chiếm chỗ” xem diễu binh, diễu hành
Tin tức

Giám đốc Công an Hà Nội yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “giữ chỗ, chiếm chỗ” xem diễu binh, diễu hành

Tin tức

Chiều 31/8/2025, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm trong triển khai bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) buổi Tổng duyệt và triển khai công tác bảo đảm ANTT Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 (Lễ kỷ niệm A80).

Barcelona hòa thất vọng, HLV Hansi Flick phản ứng thế nào?
Thể thao

Barcelona hòa thất vọng, HLV Hansi Flick phản ứng thế nào?

Thể thao

Barcelona đã có trận đấu không như mong đợi ở vòng 3 La Liga khi chỉ có được trận hòa 1-1 trước Rayo Vallecano và HLV Hansi Flick đã không tiếc lời chỉ trích các học trò.

Cụ bà 95 tuổi 'tìm lại' được ngôn ngữ, thoát liệt nhờ được can thiệp kịp thời
Xã hội

Cụ bà 95 tuổi "tìm lại" được ngôn ngữ, thoát liệt nhờ được can thiệp kịp thời

Xã hội

Cụ bà nhập viện với những dấu hiệu điển hình của đột quỵ não với biểu hiện như thất ngôn, liệt vận động kèm tuổi cao, sức yếu, tưởng chừng không thể hồi phục.

Tiến tới bữa ăn miễn phí cho học sinh từ gợi ý của Tổng Bí thư: Hà Nội 'rót' 3.000 tỷ chăm lo cho 76 vạn học sinh (Bài 2)
Xã hội

Tiến tới bữa ăn miễn phí cho học sinh từ gợi ý của Tổng Bí thư: Hà Nội "rót" 3.000 tỷ chăm lo cho 76 vạn học sinh (Bài 2)

Xã hội

Từ gợi ý của Tổng Bí thư về việc tiến tới bữa ăn miễn phí cho học sinh, Hà Nội đã quyết định chi hơn 3.000 tỷ đồng để hỗ trợ tiền ăn bán trú cho học sinh tiểu học. Đây là bước đi tiên phong, thể hiện sự quan tâm đặc biệt - sự đầu tư của Thủ đô cho thế hệ tương lai.

Cận cảnh 890 “cánh chim Hòa Bình” sẵn sàng tung cánh trên bầu trời Quảng trường Ba Đình trong đại lễ A80
Ảnh

Cận cảnh 890 “cánh chim Hòa Bình” sẵn sàng tung cánh trên bầu trời Quảng trường Ba Đình trong đại lễ A80

Ảnh

Từ Nam ra Bắc, gần 900 “cánh chim Hòa Bình” đã hội tụ tại Thủ đô, sẵn sàng tung cánh trên bầu trời Quảng trường Ba Đình trong thời khắc thiêng liêng chào mừng lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Tin đọc nhiều

1

Cục trưởng, Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc tiết lộ về tên của chị gái và quê gốc của bố mẹ

Cục trưởng, Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc tiết lộ về tên của chị gái và quê gốc của bố mẹ

2

Nhân chứng trăm tuổi kể lại cảnh hàng vạn người Huế chứng kiến vua Bảo Đại thoái vị 80 năm trước

Nhân chứng trăm tuổi kể lại cảnh hàng vạn người Huế chứng kiến vua Bảo Đại thoái vị 80 năm trước

3

Tin tối (30/8): Tỏa sáng ở Pháp, tiền đạo Việt kiều cao 1m81 được gọi lên U23 Việt Nam?

Tin tối (30/8): Tỏa sáng ở Pháp, tiền đạo Việt kiều cao 1m81 được gọi lên U23 Việt Nam?

4

Vì sao cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa giao đất cho Tập đoàn Phúc Sơn khi Bộ Tổng tham mưu chưa đóng cửa sân bay Nha Trang?

Vì sao cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa giao đất cho Tập đoàn Phúc Sơn khi Bộ Tổng tham mưu chưa đóng cửa sân bay Nha Trang?

5

Tin nóng 30/8: 7 cầu thủ nhập tịch khoác áo ĐT Việt Nam đấu Malaysia?

Tin nóng 30/8: 7 cầu thủ nhập tịch khoác áo ĐT Việt Nam đấu Malaysia?