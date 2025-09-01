Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Lễ đón Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel

Thế giới

Việt Nam đang vươn lên với tiếng nói quan trọng trong khu vực và thế giới, đạt tăng trưởng mạnh mẽ, trong khi quan hệ Việt – Pháp trở nên ngày càng tin cậy. Trước thềm 80 năm Quốc khánh Việt Nam, trả lời phỏng vấn Dân Việt, Đại sứ Pháp Olivier Brochet nhắc đến hình ảnh đầy ý nghĩa: Trong chuyến thăm gần đây, Tổng thống Emmanuel Macron đã trồng cây lưu niệm tại Phủ Chủ tịch - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng đọc Tuyên ngôn Độc lập - như biểu tượng cho chặng đường phát triển ngoạn mục của Việt Nam và đổi thay sâu sắc trong quan hệ Việt – Pháp.