Thứ hai, ngày 01/09/2025 09:46 GMT+7
Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Lễ đón Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel
Phạm Hưng
Sáng 1/9, tại Phủ Chủ tịch (Hà Nội), Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm đã chủ trì Lễ đón chính thức Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez và Phu nhân. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm những dấu mốc quan trọng trong quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện.