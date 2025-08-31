Chiều 31/8, đồng chí Miguel Diaz-Canel Bermudez, Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba và Phu nhân đã có chuyến thăm đầy ý nghĩa tới Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Đây là một hoạt động quan trọng trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam và tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam.
Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, đặt vòng hoa tri ân các chiến sĩ quốc tế
Chuyến thăm của Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba và phu nhân diễn ra từ ngày 31/8-2/9, theo lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân. Ông Miguel Diaz-Canel Bermudez sẽ dự lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Dinh thự Thành An là nơi ở của ông Cao Tiến Đoan cùng gia đình, tọa lạc cạnh quốc lộ 47, tổ dân phố An Chính, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Dinh thự này được người dân hay gọi là tòa “bạch dinh của bầu Đoan”, với nhiều công trình hoành tráng với đầy đủ tiện nghi.
Ngày 31/8, tại trụ sở Bộ Công an, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dự Lễ truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước với Thượng tướng Bùi Thiện Ngộ, Ủy viên Bộ Chính trị khoá VII, cố Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an.
Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 đến 4 ngày, nhiều người dân TP.HCM đã lên đường đi du lịch. Dù nghỉ dài ngày nhưng nhiều gia đình vẫn ưu tiên du lịch trong nước, đặc biệt là ra Hà Hội để tận hưởng dịp lễ 2/9 đặc biệt.
Tính đến tháng 8/2025, 220.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng trong cuộc chiến chống lại Ukraine, theo dữ liệu mở từ Cơ quan đăng ký yêu cầu thừa kế của Nga, được phân tích bởi các hãng tin độc lập Meduza và Mediazona của Nga.
Giữa bom đạn chiến khu Đ năm 1968, những nữ Thanh niên xung phong đã ngâm mình trong dòng nước xiết, lấy thân mình làm nhịp cầu cho thương binh qua suối. Hình ảnh bất tử ấy, được lưu giữ trong bức ảnh lịch sử "Cầu người", trở thành biểu tượng kiên cường và hy sinh thầm lặng của phụ nữ Việt Nam trong kháng chiến.
Ngày 31/8, hàng trăm người dân đã nô nức đến nhà văn hoá tại nơi sinh sống nhận 100.000 đồng quà Tết Độc lập, ai cũng vui vẻ, phấn khởi bởi món quà tuy nhỏ nhưng mang nhiều ý nghĩa trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
Lần đầu tiên trong lịch sử, một cầu thủ gốc Phú Thọ sẽ góp mặt tại một giải đấu quốc tế chính thức trên sân vận động Việt Trì. Đó là tiền vệ Nguyễn Xuân Bắc của đội tuyển U23 Việt Nam, khi đang cùng các đồng đội chuẩn bị bước vào Vòng loại U23 châu Á 2026 – bảng C.
Hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Hà Nội đồng loạt ra quân làm sạch, chỉnh trang đô thị, huy động các đoàn thể và người dân cùng chung tay giữ gìn diện mạo Thủ đô xanh - sạch - đẹp.
Giữa lúc dịch tả lợn châu Phi còn phức tạp, nhiều người chăn nuôi ở Đồng Nai vẫn giữ đàn lợn khỏe mạnh nhờ những việc làm đơn giản từ vệ sinh chuồng trại, xông khói bằng lá vườn đến theo dõi đàn lợn sát sao từng ngày.
Vụ cháy lớn dưới chân cầu Vĩnh Tuy khiến hàng trăm xe máy bị thiêu rụi, cơ quan chức năng đang thống kê hết thiệt hại và tìm chủ nhân của những chiếc xe. Chuyên gia pháp lý đã nói về trách nhiệm bồi thường trong vụ việc này.
Vì một chấn thương đáng tiếc, tiền đạo David Henen của SHB Đà Nẵng đã buộc phải rút khỏi ĐT Togo. Đây không chỉ là chuyện buồn của Henen mà còn là một mất mát lớn cho ĐT Togo trong hành trình hướng đến World Cup 2026.
Ngày 31/8, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) – Bộ Công an do Thiếu tướng Phùng Văn Chiến, Phó Tư lệnh làm Trưởng đoàn đã đến viếng mẹ của binh nhất Giang Trí Nhân - chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn 4, Trung đoàn CSCĐ Tây Nam bộ, đang tham gia khối diễu binh, diễu hành A80 tại Hà Nội.
Cuối tuần qua, phiên tăng điểm nhẹ của VN-Index lên trên 1.690 điểm kèm với lượng thanh khoản tăng cùng biên độ thị trường rộng đã tạo niềm tin cho nhà đầu tư với kỳ vọng thị trường chứng khoán sẽ tăng mạnh sau dịp nghỉ lễ 2/9.
Qua công tác nắm tình hình, Phòng an ninh chính trị nội bộ Công an TP Hà Nội phát hiện trên nền tảng TikTok xuất hiện video dài 1 phút 19 giây kèm tiêu đề “Biểu tình đòi phát vé ở Nhà hát Lớn”, phản ánh sai sự thật về việc phát vé Chương trình “Việt Nam trong tôi” diễn ra tại Triển lãm Quốc gia Đông Anh, Hà Nội.
Sáng 31/8, trong khuôn khổ chương trình Tết Độc lập và Ngày hội Văn hóa - Thể thao các dân tộc năm 2025 của tỉnh Lai Châu, giải chạy địa hình KOMOMO Than Uyên 2025 chính thức diễn ra, với sự tham gia của gần 500 vận động viên đến từ nhiều tỉnh, thành phố trong nước.
Ngày 2/9/2025, trên địa bàn thành phố Hà Nội diễn ra Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh, Công an thành phố Hà Nội có thông báo mới nhất phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi đối với các phương tiện