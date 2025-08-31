Tin tức

Tin tức

Ngày 2/9/2025, trên địa bàn thành phố Hà Nội diễn ra Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh, Công an thành phố Hà Nội có thông báo mới nhất phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi đối với các phương tiện