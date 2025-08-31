Chủ nhật, ngày 31/08/2025 17:34 GMT+7

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, đặt vòng hoa tri ân các chiến sĩ quốc tế

Phạm Hưng Chủ nhật, ngày 31/08/2025 17:34 GMT+7
Chiều 31/8, đồng chí Miguel Diaz-Canel Bermudez, Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba và Phu nhân đã có chuyến thăm đầy ý nghĩa tới Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Đây là một hoạt động quan trọng trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam và tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam.
Đón tiếp đồng chí Miguel Diaz-Canel Bermudez, Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba và Phu nhân có Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan Bộ Quốc phòng và Ban Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.
Tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, đồng chí Miguel Diaz-Canel và Phu nhân đã dành thời gian tham quan các khu trưng bày, lắng nghe giới thiệu về những trang sử hào hùng, những cuộc đấu tranh kiên cường, bất khuất của quân và dân Việt Nam qua các thời kỳ.
Đoàn đã đi qua các không gian tái hiện sinh động hai cuộc kháng chiến vĩ đại chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Chủ tịch Cuba bày tỏ sự ấn tượng và ngưỡng mộ sâu sắc trước những hiện vật lịch sử mang tính biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Đồng chí dừng lại rất lâu trước các hiện vật như máy bay MiG-21, xe tăng T-54 và đặc biệt là sa bàn Chiến dịch Điện Biên Phủ, lắng nghe giới thiệu về đường lối chiến lược tài tình, nghệ thuật quân sự độc đáo của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel viết lưu bút tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.
Đại tá Lê Vũ Huy, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tặng quà lưu niệm Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel. Qua chuyến thăm, đồng chí Miguel Diaz-Canel khẳng định, lịch sử đấu tranh của Việt Nam luôn là tấm gương sáng, là nguồn cảm hứng và cổ vũ lớn lao cho nhân dân Cuba cũng như các dân tộc yêu chuộng hòa bình, đấu tranh vì độc lập, tự do trên toàn thế giới.
Trước đó cùng ngày, một trong những khoảnh khắc xúc động và ý nghĩa nhất của chuyến thăm là khi đồng chí Chủ tịch Miguel Diaz-Canel và Phu nhân tới đặt vòng hoa tại Khu biểu tượng tri ân các chuyên gia, chiến sĩ quốc tế tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.
Trong không khí trang nghiêm, Chủ tịch Cuba đã đặt vòng hoa trước cụm tượng các chiến sĩ Cuba, Nga, Trung Quốc, Lào và Campuchia – những người đồng chí, người bạn đã kề vai sát cánh, không tiếc công sức và cả xương máu, dành sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa cho sự nghiệp cách mạng của Việt Nam.

Chuyến thăm của Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba và phu nhân diễn ra từ ngày 31/8-2/9, theo lời mời của Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân. Ông Miguel Diaz-Canel Bermudez sẽ dự lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

