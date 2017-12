Chuyện ít biết về "đại ca" giang hồ ngáo đá Long "Ma"

Đêm ngày 11.11.2016, Nguyễn Vinh Long (tức Long "Ma", 37 tuổi, trú tại Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội) - kẻ đã cùng đồng bọn nã đạn vào nhà nghỉ Nam Cường 2 (Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) khiến cho hai thanh niên thương vong - đã sa lưới pháp luật.

Được biết, sau khi gây ra vụ nổ súng xôn xao dư luận, Long "Ma" đã cùng người tình (là một giáo viên mầm non) định cao chạy xa bay song không thoát.

1. Gần 4 giờ sáng ngày 12.11.2016, Tổ công tác đặc biệt của Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an TP Hà Nội đã về đến đại bản doanh (phố Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Thượng tá Đào Anh Tuấn, Phó trưởng phòng PC52 cùng cán bộ chiến sỹ trong tổ công tác lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Người cán bộ kỳ cựu của phòng Cảnh sát hình sự (và sau này là Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm) cho chúng tôi biết: Thông qua nguồn tin từ quần chúng nhân dân, khoảng 20 giờ ngày 11.11, thượng tá Tuấn nhận được thông tin trùm giang hồ Long "Ma" đang chuẩn bị từ Trung Quốc về Việt Nam qua cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn). Ban chỉ huy Phòng PC52 đã lập tức báo cáo, xin ý kiến Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội lên kế hoạch truy bắt sát thủ nguy hiểm này.

Đối tượng Long "Ma" tại cơ quan Công an.

Đại tá Nguyễn Duy Ngọc, Phó giám đốc Công an TP đã trực tiếp chỉ đạo Đội 2 PC52 phối hợp với Đội Cảnh sát Hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội do Thượng tá Đào Anh Tuấn phụ trách nhanh chóng lên đường đi Lạng Sơn tổ chức "đón lõng" sát thủ ngay khi hắn xuất hiện.

Khi đoàn xe đặc chủng của Công an Hà Nội chuyển bánh, Thượng tá Tuấn đã liên lạc với Công an tỉnh Lạng Sơn và Lực lượng Biên phòng Cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn) đề nghị phối hợp truy bắt đối tượng.

Sau gần 2 giờ di chuyển hết sức khẩn trương, Tổ công tác đặc biệt của Công an Hà Nội đã có mặt tại Cửa khẩu Tân Thanh (Văn Lãng, Lạng Sơn).

Được sự phối hợp chặt chẽ của lực lượng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an tỉnh Lạng Sơn và cán bộ chiến sĩ Trạm Kiểm soát biên phòng cửa khẩu Cốc Nam, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Tân Thanh, khoảng 23 giờ ngày 11.11, lực lượng truy bắt đã phát hiện và tóm gọn Long "Ma" khi hắn đang cùng người yêu từ bên kia biên giới về Việt Nam qua một con suối cạn. Tổ công tác đặc biệt cũng thu giữ trong người đối tượng 2 con dao sắc nhọn, hơn 100 triệu đồng và nhiều đồ trang sức có giá trị.

2. Tại cơ quan Công an, ban đầu Long "Ma" khai nhận hắn cùng đồng bọn đã nổ 9 phát súng vào nhà nghỉ Nam Cường 2, khiến cho 1 nhân viên bị chết và 1 bị thương trong tình trạng "phê" ma túy. Trong suốt hành trình di lý Long "Ma" từ cửa khẩu cho đến lúc về đến Hà Nội, hắn vẫn trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Có lẽ chính vì thế mà giang hồ Hà Nội đặt cho hắn biệt danh là "đại ca ngáo đá" cũng không phải là quá.

Tang vật của vụ giết người trên phố Nguyễn Thị Định.

Được biết, đại ca Long "Ma" vốn sinh ra trong một gia đình khá "cơ bản". Long có hai chị gái và một anh trai. Học hành dở dang trắc trở, Long sớm gia nhập vào đội quân "lính đánh thuê" cho nhiều tiệm cầm đồ, công ty tư vấn tài chính… ở khu vực quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Kiếm được bao nhiêu tiền, Long ném hết vào những cuộc "đập đá". Chính vì thế, dù đã có một cô con gái đang học THPT, Long vẫn không chịu nổi hắn và phải chia tay.

Sau khi bỏ vợ, Long "Ma" đã cặp với khá nhiều cô gái. Và cơn say "đá" của hắn ngày càng tăng khi mỗi tuần Long tham gia hàng chục cuộc "bay" "lắc" các kiểu. Cũng bởi ma túy, Long trở nên côn đồ hung hãn, và chẳng mấy đã trở thành một trong những đại ca giang hồ có số có má tại Hà Nội. Qua các cuộc "giao lưu" cũng như giải quyết, thanh toán ân oán giang hô,ì Long "Ma" có thêm nhiều mối quan hệ với các đối tượng hình sự, ma túy cộm cán của Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh...

Chính vì thế mà hắn có thêm nơi chốn để ẩn nấp sau mỗi vụ việc. Có một điểm yếu (và cũng là điểm mạnh!?) của Long "Ma" là thần kinh của hắn rất dễ hưng phấn. Chỉ cần một chút rượu hoặc ma túy, Long "Ma" lập tức biến ngay thành một sát thủ cực kỳ manh động, liều lĩnh.

Năm 2015, Long "Ma" như "hổ mọc thêm cánh, cá được tiếp vây" khi hắn chắp mối được với một số đối tượng ở biên giới, "đánh" về được kha khá hàng "nóng". Từ đó trở đi, mỗi lần xảy ra mâu thuẫn là Long lại sẵn sàng sử dụng súng để áp chế đối thủ. Chỉ riêng trong năm 2016, Long "Ma" đã ba lần nổ súng khiến cho nhiều người bị chết và bị thương.

Đầu tiên là vụ nổ súng tại một quán bar trên quận Hoàn Kiếm vào đầu tháng 5.2016. Tối ngày 1.5 có 3 nam thanh niên cùng một phụ nữ trẻ vào quán bar trên phố Cửa Nam (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Do hết giờ hoạt động theo quy định, nhân viên quán yêu cầu nhóm này thanh toán tiền để đóng cửa. Long "Ma" đề nghị nhân viên tiếp tục mở cửa để cùng nhóm bạn uống nốt chai rượu, nhưng không được chấp thuận.

Bực bội, Long từ tầng hai đi xuống, rút súng ngắn thủ sẵn trong túi quần bắn một phát đạn cắm vào tường. Ra ngoài quán gặp tổ tuần tra của phường sở tại, Long bắn thêm 2 phát đạn xuống đường trước cửa quán bar rồi tẩu thoát. Công an quận Hoàn Kiếm thu giữ tại hiện trường một vỏ đạn, 2 mảnh đầu đạn súng ngắn.

Cặp dao mà Long "Ma" luôn mang bên mình khi trốn truy nã.

Ngày 12.5.2016, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đã ra quyết định số 13 truy nã đặc biệt đối tượng Nguyễn Vinh Long về một loạt các tội "Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí" ; "Chống người thi hành công vụ"…

Khi đang bị truy nã đặc biệt thì Long "Ma" lại gây ra một vụ nổ súng tiếp theo. Ngày 21.10.2016 Long Ma xách súng tìm Nguyễn Ngọc Minh (tức Minh "Ngỗng", 30 tuổi trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để thanh toán nợ nần, do trước đó Minh "Ngỗng" đã từng nện Long một chập.

Xách theo một khẩu súng AK47, Long "Ma" hẹn giải quyết ân oán với Minh "Ngỗng" trên khu vực phố Thợ Nhuộm (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Không gặp được đối thủ, Long "Ma" đã bắn hai phát chỉ thiên "cảnh cáo" rồi trốn khỏi hiện trường.

Biết đang bị cơ quan công an truy nã ráo riết, Long "Ma" sau khi gây ra vụ nổ súng ngày 21.10 thì mò lên khu vực biên giới Lạng Sơn để tìm đường trốn sang Trung Quốc. Tuy nhiên, khi đó đồng bọn của Long cho biết hiện khu vực đang "có biến" nên không cưu mang hắn được. Thất bại trong việc trốn ra nước ngoài, Long "Ma" quay trở về Hà Nội, tiếp tục trốn chui lủi tại nhiều quận huyện. Tuy nhiên, dù trốn nã song hắn vẫn không quên tối tối đi "đập đá" với đám choai choai.

Đêm 27.10.2016, Long "Ma" nghe đàn em gọi điện nhờ trả thù một vụ đánh nhau, hắn lập tức rủ thêm nhiều đối tượng xách theo hai khẩu AK47 và súng ngắn lên phố Nguyễn Thị Định và gây ra vụ án sát hại một nhân viên của nhà nghỉ Nam Cường 2.

Trong hai ngày 29 và 30.10.2016, bốn đồng bọn của Long "Ma" gồm: Hoàng Quốc Hùng (41 tuổi, trú tại phường Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội, đối tượng có 4 tiền án); Nguyễn Văn Thắng (34 tuổi, trú tại Thịnh Quang, Đống Đa, có 3 tiền án, 3 tiền sự); Mai Vũ Long (45 tuổi, trú tại phường Đội Cấn, Ba Đình - đối tượng có 3 tiền án, 2 tiền sự) và Nguyễn Xuân Trường (28 tuổi, trú tại phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) lần lượt sa lưới pháp luật. Ngày 3.11 một đàn em khác của Long là Lê Tiến Đạt (31 tuổi trú tại Đống Đa, Hà Nội) cũng bị bắt giữ để điều tra về hành vi "Không tố giác tội phạm".

Đồng phạm của Long "Ma" sa lưới: Hoàng Quốc Hùng, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Xuân Trường, Mai Vũ Long.

Sau khi gây án, Long "Ma" cùng Tạ Thị Thanh T. (36 tuổi, trú tại Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội) bỏ trốn sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch. Hai đứa dắt díu nhau đến khu vực Cửa khẩu Lũng Vài (Quảng Tây, Trung Quốc) và "tá túc" tại khu trọ của người Việt Nam ở khu vực này, trong đó có một số bạn bè từng "vào sinh ra tử" với Long "Ma" trong các cuộc thanh toán mâu thuẫn ngoài xã hội trước đây.

Trong gần 2 tuần sống chui lủi trốn tránh các cơ quan thực thi pháp luật của Việt Nam ở bên kia biên giới, do nghiện ma túy nặng nên Long "Ma" thường xuyên trong tình trạng lơ mơ "ngáo đá" dẫn đến nảy sinh mâu thuẫn với bạn bè ở đây và bỏ về Việt Nam với ý định sẽ cùng người yêu sống lang thang ở khu vực biên giới, chờ cơ hội bỏ trốn thật xa. Tuy nhiên cặp đôi này đã bị lực lượng Công an phát hiện tóm gọn.

Được biết, Tạ Thị Thanh T. hiện cũng đang trục trặc với chồng và muốn ly thân. Gặp Long "Ma" trong một cuộc "đập đá", cả hai đã "bập" vào nhau. Tại cơ quan công an T. cũng khai cô ta hiện đang là giáo viên tại một trường mầm non tư thục. Ngày 28.10 được Long "Ma" rủ đi Lạng Sơn chơi nên cô ta đã xin nghỉ làm tại trường mầm non một thời gian.

Hiện đối tượng Nguyễn Vinh Long đã được PC52 bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.