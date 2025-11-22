Thứ bảy, ngày 22/11/2025 15:54 GMT+7

Chưa khai màn, hàng nghìn người đã đổ xô đi "ăn cả thế giới" ở Hà Nội

Phạm Hưng Thứ bảy, ngày 22/11/2025 15:54 GMT+7
Sáng 22/11, Khu Ngoại giao Đoàn (298 Kim Mã) đã trở thành tâm điểm sôi động nhất Thủ đô khi hàng nghìn người dân và du khách nườm nượp đổ về tham dự Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2025. Với chủ đề “Trip of Flavors: Hành trình vị giác khắp năm châu”, sự kiện hứa hẹn mang đến một "bữa tiệc" đa sắc màu, đa văn hóa ngay giữa lòng Hà Nội.
Video: Chưa khai màn, hàng nghìn người đã đổ xô đi "ăn cả thế giới" ở Hà Nội.
Mặc dù chính thức diễn ra từ 9-11 giờ sáng ngày 23/11, nhưng ngay từ sáng ngày 22/11, hàng nghìn người đã tới khu vực Ngoại giao Đoàn (298 Kim Mã, Hà Nội) để trải nghiệm tinh hoa ẩm thực toàn cầu tại Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2025.
Đúng như tên gọi "Trip of Flavors", bước chân vào không gian lễ hội, thực khách như lạc vào một mê cung hương vị toàn cầu. T
Liên hoan năm nay có quy mô ấn tượng, quy tụ gần 120 gian hàng đến từ các cơ quan ngoại giao, đại sứ quán, trung tâm văn hóa nước ngoài, các Sở Ngoại vụ địa phương và nhiều doanh nghiệp lớn.
Tại đây, người dân có cơ hội hiếm có để thưởng thức những món ăn "chuẩn vị" (authentic) do chính tay các đầu bếp, nhân viên của các đại sứ quán và trung tâm văn hóa nước ngoài chế biến. Trong ảnh là gian hàng ẩm thực của đất nước Thổ Nhĩ Kỳ với các món đặc trưng như bánh Kebab (Doner Kebab, Iskender Kebab) và Shish Kebab.
Từ vị cay nồng đặc trưng của ẩm thực châu Á, sự tinh tế của các món ăn châu Âu, đến sự phóng khoáng của hương vị châu Mỹ... tất cả đều hiện diện, tạo nên một không gian giao lưu văn hóa ẩm thực sống động và đầy màu sắc.
Gian hàng ẩm thực Hàn Quốc là một trong những nơi thu hút đông đảo thực khách với các món đặc trưng như: kim chi, bibimbap (cơm trộn), tteokbokki (bánh gạo cay), kimbap (cơm cuộn rong biển)...
Các đầu bếp người Ấn Độ cũng tất bật với các món đặc trưng như cà ri,gà Tikka Masala hay Josh Rogan, bánh mì Naan và các món ăn vặt/tráng miệng như Samosa, Gulab Jamun, Thali (khay cơm thập cẩm...
Mặc dù chưa chính thức khai mạc nhưng các gian hàng luôn đông nghịt khách, người dân muốn thưởng thức ẩm thực phải xếp hàng chờ khá lâu, đặc biệt tại các gian hàng ẩm thực Nga, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Ukraina...
Một nhóm bạn trẻ đến từ Hà Nội hào hứng thưởng thức các món đặc trưng của Hàn Quốc. Mai Anh (sinh viên Trường Cao đẳng Y - Dược Cộng) chia sẻ, chúng em nghe nói sự kiện này có rất nhiều món ăn lạ từ các nước mà bình thường khó tìm thấy ở Hà Nội nên đã rủ bạn bè đi từ sớm. Cảm giác đúng là đi "ăn cả thế giới" vậy, vừa thưởng thức món ngon, vừa được xem các tiết mục văn nghệ truyền thống của các nước rất thú vị.
Nhân viên tại gian hàng ẩm thức nước Mexico nổi bật với chiếc mũ rộng vành đầy sắc màu sombrero.
Cũng theo ghi nhận, các món ăn có mức giá trung bình từ 25.000 đồng - 50.000 đồng, các loại thịt ủ muối được bán với giá 500.000 đồng/kg.
Đặc biệt, người dân cũng có thể mua hàng tiêu dùng của các nước như Nga, Mông Cổ, Cuba, Phần Lan...
Búp bê Matryoshka - biểu tượng văn hóa đặc trưng của nước Nga được bày bán tại Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2025.
Khu vực “Ba miền đất Việt” được xem là điểm nhấn quan trọng, tôn vinh giá trị di sản và bản sắc ẩm thực dân tộc của nước chủ nhà. Bà Lê Thị Thiết, Ủy viên Thường vụ Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Ninh Bình, cho biết khu vực này được thiết kế như một “Việt Nam thu nhỏ” với chủ đề “Câu chuyện di sản văn hóa”. Tại đây, du khách sẽ được thưởng thức phở Hà Nội, phở Nam Định, mì Quảng, nem lụi Nha Trang, bánh dân gian Huế, cùng bánh xèo và bánh mì Sài Gòn, những món ăn đã trở thành biểu tượng văn hóa Việt.

Theo kế hoạch, Lễ khai mạc Liên hoan Văn hóa ẩm thực quốc tế 2025 sẽ diễn ra từ 9-11 giờ sáng ngày 23/11, với sự góp mặt của hơn 50 Đại sứ quán và cơ quan đại diện nước ngoài, lãnh đạo Bộ Ngoại giao cùng các tổ chức đối tác. Đặc biệt, chương trình mở cửa miễn phí trong 2 ngày, tạo điều kiện để người dân Thủ đô và bạn bè quốc tế cùng tham dự, hòa mình trong không gian văn hóa sống động.

