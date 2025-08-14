Thứ năm, ngày 14/08/2025 11:00 GMT+7

Công viên và hồ điều hòa 744 tỷ đồng của Hà Nội "nghẹt thở" trong cỏ dại, rác thải

Công viên và Hồ điều hòa CV1 (phường Cầu Giấy) được kỳ vọng trở thành “lá phổi xanh” cho khu vực phía Tây Thủ đô. Thế nhưng, nơi đây lại rơi vào tình trạng “bị lãng quên”, cỏ dại mọc um tùm, rác thải, ô nhiễm môi trường...
Công viên và hồ điều hòa CV1 (phường Cầu Giấy) có tổng diện tích 32 hecta, nằm ngay cạnh những tổ hợp hiện đại bậc nhất như Keangnam, The Manor, Golden Palace và các trụ sở cơ quan Trung ương quan trọng. Nơi đây lẽ ra phải là một không gian công cộng sôi động, một điểm nhấn cảnh quan đô thị. Thế nhưng, thực tế lại là một bức tranh hoàn toàn trái ngược, một biểu tượng của sự lãng phí và trì trệ.
Với tổng mức đầu tư 744 tỷ đồng, công viên và hồ điều hòa CV1 (nay thuộc phường Cầu Giấy) được khởi công từ quý 2/2016, sau nhiều lần thay đổi thời gian, dự án đã chính thức hoạt động từ năm 2024. Chức năng của dự án không chỉ dừng lại ở việc tạo cảnh quan hay nơi vui chơi, giải trí. Với hồ điều hòa chiếm diện tích lên tới 19 hecta, công viên CV1 còn có nhiệm vụ quan trọng trong việc điều tiết nước mưa, chống ngập úng và cải thiện vi khí hậu cho cả khu vực rộng lớn. 
Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế thời điểm đầu 8/2025, bên trong công viên và hồ điều hòa CV1,  tình trạng xuống cấp, hoang hóa, cỏ dại và ô nhiễm diễn ra ngày càng nghiêm trọng. 
Vào mỗi buổi chiều tối, công viên thu hút khá đông người dân tới vui chơi, tập thể dục.
Do bỏ hoang lâu ngày, không có người dọn dẹp, cắt tỉa nên cỏ dại trong công viên mọc gần như vượt quá đầu người.
Khu vui chơi cho trẻ em cũng chịu cảnh bị cỏ dại lấn chiếm, khiến khung cảnh càng trở nên hoang vắng.
Trong công viên có rất nhiều thùng rác nhưng lại để tập trung hết vào một góc.
Theo tìm hiểu, dự án được đầu tư theo hình thức hợp đồng BT (Xây dựng - Chuyển giao). Theo đó, nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Sài Đồng sẽ bỏ vốn xây dựng công trình, sau đó chuyển giao lại cho thành phố quản lý.
Lối đi xung quanh hồ điều hòa chất đầy bao tải rác khiến cảnh quang công viên càng thêm nhếch nhác.
Trên mặt hồ điều hòa, không gian chiếm phần lớn diện tích công viên, rác thải trôi dạt về một góc, gây ô nhiễm nguồn nước. Anh Nguyễn Bảo Long (người dân sống trong khu vực) cho biết, để một dự án công viên hơn 700 tỷ đồng nhếch nhác, cỏ dại mọc ùm tùm thế này thì rất lãng phí. Ban ngày còn có người đi tập thể dục chứ ban đêm thì không ai dám lại gần. 
Ở một góc khác gần đường Dương Đình Nghệ, nhiều thiết bị nằm lọt thỏm giữa những bụi cỏ dại.
Cũng theo ghi nhận, hàng rào tôn công viên gần ngõ 7 phố Tôn Thất Thuyết bị đổ sập. Chị Nụ (phường Cầu Giấy) chia sẻ, cổng chính vào khu công viên này khá khó tìm, nằm trong đường nhỏ và khuất góc nên dân cư hay đi các lối tự mở xung quanh.

Trước thực trạng nhiều công viên rơi vào tình trạng xuống cấp, bỏ hoang hoặc chậm triển khai, ngày 4/6/2025, Thường trực HĐND thành phố Hà Nội đã tổ chức phiên họp giải trình về công tác quản lý, đầu tư, cải tạo và xây dựng mới hệ thống công viên, vườn hoa trên toàn địa bàn. Thường trực HĐND Thành phố đề nghị UBND Thành phố rà soát lại toàn bộ hệ thống công viên, vườn hoa theo Quy hoạch chung Thủ đô đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đến năm 2045, tầm nhìn đến 2065; cập nhật điều chỉnh phù hợp với thực tiễn. Đối với các công viên chuyên đề, các dự án công viên lớn còn chậm, thành phố cần có giải pháp xử lý dứt điểm và thiết thực hơn nữa trong việc kêu gọi xã hội hóa đầu tư, đảm bảo quyền lợi và không gian sống cho người dân.

