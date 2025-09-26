Đà Nẵng: Hiện trạng 3 dự án bất động sản Bách Đạt An chậm tiến độ

Ba dự án bất động sản của Công ty CP Bách Đạt An tại phường Điện Bàn Đông, TP. Đà Nẵng nhiều năm chậm tiến độ, vướng bồi thường giải phóng mặt bằng và chưa hoàn thiện hạ tầng, khiến hơn 1.000 người mua đất chưa có sổ đỏ.
Công ty Hoàng Nhất Nam đã môi giới cho khoảng 1.000 khách hàng với 1.100 lô đất nền, nhưng sau đó Công ty CP Bách Đạt An đòi chấm dứt hợp đồng, không bàn giao đất, không ra sổ hồng cho người dân.
Hai bên liên quan vụ tranh chấp bất động sản lớn nhất miền Trung đã trải qua 4 phiên tòa. Kết quả các phiên tòa đều có chung phán xử, buộc cả hai công ty đều phải tiếp tục hợp đồng, thực hiện dự án để giao đất và sổ hồng cho người dân, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện.
Mới đây UBND TP.Đà Nẵng đã ban hành quyết định thành lập 9 tổ công tác chuyên trách nhằm kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ cho một số dự án bất động sản trọng điểm trên địa bàn.
Tổ công tác đặc biệt do Phó chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Nam Hưng làm Tổ trưởng được lập ra nhằm giải quyết dứt điểm các tồn đọng, vướng mắc kéo dài tại nhiều dự án bất động sản quy mô lớn, gây bức xúc dư luận và ảnh hưởng đến quyền lợi của hàng nghìn khách hàng.
Nhiệm vụ trọng tâm của tổ công tác là trực tiếp kiểm tra, rà soát và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các dự án "tai tiếng" của Công ty Cổ phần Bách Đạt An, như dự án Khu đô thị Bách Đạt, Khu đô thị 7B mở rộng, Khu đô thị Hera Complex Riverside…
UBND tỉnh Bắc Ninh mới phê duyệt quy hoạch phân khu 7, đô thị Bắc Giang với quy mô gần 2.600 ha, định hướng phát triển thành khu đô thị sinh thái đa chức năng, sân golf, casino, khu nghỉ dưỡng cao cấp và các không gian du lịch tín ngưỡng.
Hơn 2 tuần trở lại đây, khu vực hồ nước thuộc xứ đồng Trằm Tây, tổ dân phố Trúc Ổ, phường Bồng Lai, tỉnh Bắc Ninh (địa bàn Quế Võ trước đây) sôi động bởi sự xuất hiện của 2 chim thiên nga trắng. Mỗi ngày có khoảng 200-300 lượt người đến theo dõi 2 con thiên nga "khổng lồ" này, cuối tuần có thể đông hơn.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên tiếng báo động về tình hình mà ông gọi là "nguy cấp" tại Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia – cơ sở hạt nhân lớn nhất châu Âu hiện do Nga kiểm soát – sau khi nơi này bị ngắt khỏi lưới điện Ukraine suốt 7 ngày liên tiếp, mức kỷ lục kể từ khi chiến tranh bùng nổ.
Chiều 1/10, HLV Vũ Hồng Việt và trung vệ Lucas Alves đã tham dự buổi họp báo trước trận đấu thứ 2 của CLB Thép xanh Nam Định tại vòng bảng AFC Champions League Two 2025/2026 gặp chủ nhà Eastern FC (Hong Kong). Đội bóng thành Nam bày tỏ sự tự tin cao độ, đặt mục tiêu giành chiến thắng ngay trận đầu ra quân.
Ngày 1/10, tuyến xe buýt 20ATC Minh Châu – Nhổn chính thức đi vào hoạt động theo Quyết định của UBND TP Hà Nội, đánh dấu tròn ba tháng kể từ khi bộ máy chính quyền hai cấp tại xã Minh Châu được thành lập.
Mỹ vừa mở rộng các biện pháp hạn chế đối với các tập đoàn công nghệ Trung Quốc, bao gồm cả các công ty con, động thái khiến Bắc Kinh phẫn nộ trong bối cảnh cuộc cạnh tranh công nghệ giữa hai siêu cường ngày càng gay gắt, theo CNN.
Trong thời gian ngắn, chủ đề bao trùm khá rộng nhưng Diễn đàn đã nhận được hàng loạt câu hỏi “nóng” mang tính thực tiễn, toát ra từ hơi thở cuộc sống của nông dân, doanh nghiệp nông nghiệp và cũng nhận được câu “trả lời ngay” đầy trách nhiệm của hai vị Chủ trì Diễn đàn.
Phong trào đổi mới sáng tạo đang lan tỏa mạnh mẽ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, trong số đó, ông Nguyễn Văn Đường, tỷ phú Thái Nguyến đến từ xã Phú Bình, là tấm gương tiêu biểu. Hiện, cơ sở của ông sở hữu 13 lò ấp trứng gà hiện đại, đạt tỷ lệ nở tới 99%, cung cấp khoảng 200.000 con gà giống/tháng.
Ngày 01/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ X năm - 2025: Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói, với chủ đề “Kết nối thị trường - Xây dựng thương hiệu - Thúc đẩy tiêu thụ nông sản, góp phần tăng trưởng kinh tế đất nước 2 con số”.
Thủ tướng chất vấn đại diện các cơ quan liên quan tại phiên họp của Chính phủ: Sau rất nhiều văn bản và sự chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, tại sao đến nay vẫn còn 31.000 người nghỉ việc chưa được chi trả chế độ?
Nếu không có cuộc giao đấu định mệnh bên sông Lưu Sa với Mộc Tra – đại đệ tử của Quan Âm Bồ Tát, có lẽ Sa Tăng mãi chỉ là yêu quái đói khát ăn thịt người. Chính nhờ sự xuất hiện đầy huyền bí ấy, số phận của Sa Tăng rẽ sang một con đường khác, trở thành đệ tử trung thành của Đường Tăng trên hành trình thỉnh kinh.
Ngày 1/10, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Ninh Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng đã làm việc với lãnh đạo tỉnh, đồng thời trao hỗ trợ của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam cho tỉnh Ninh Bình để nhanh chóng khắc phục hậu quả do cơn bão số 10 gây ra.
Đảo Cù Lao Câu còn gọi là đảo Hòn Cau, là một hòn đảo nhỏ thuộc xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng (trước thời điểm sáp nhập 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông, hòn đảo Cù Lao Câu thuộc xã Phước Thể, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận). Đảo Hòn Cau cũng là nơi bảo tồn sinh vật biển, kêu gọi bảo vệ rùa biển-loài động vật khổng lồ.
Hiện tại, nước lũ vẫn đang bủa vây nhiều xã ở Nghệ An. Có những vùng nước dâng lên, ngập đến mái nhà. Chính quyền địa phương đang nỗ lực tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân vùng ngập lụt. Theo ước tính sơ bộ, tỉnh Nghệ An thiệt hại khoảng 1.627 tỷ đồng sau cơn bão số 10.
Do ảnh hưởng của mưa lũ kéo dài cùng với một số thuỷ điện trên địa bàn xả lũ đã gây thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang với 6 người chết và mất tích; hàng nghìn ngôi nhà cùng hàng ngàn ha hoa màu bị ngập sâu trong biển nước.
"Xưa nay bà con ta thường sản xuất tự cung tự cấp, giờ bà con lại vươn ra xuất khẩu nhiều sản phẩm ra thế giới nhiều mà lại bỏ quên trong nước. Chúng ta có 100 triệu dân, nhu cầu tiêu dùng sản phẩm, nông sản cũng rất cao..." - đây là ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương tại Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ X năm 2025: “Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói".
Hiện tại, các dịch vụ hộ chiếu và thị thực theo lịch hẹn tại Mỹ cũng như tại các Đại sứ quán và Lãnh sự quán Mỹ sẽ vẫn tiếp tục được diễn ra trong thời gian gián đoạn ngân sách nếu tình hình cho phép, trang facebook của Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam cho biết.