Đà Nẵng: Hiện trạng 3 dự án bất động sản Bách Đạt An chậm tiến độ

Hiện trạng 3 dự án bất động sản Bách Đạt An chậm tiến độ

Ngày 24/9, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Nam Hưng đến thực tế kiểm tra 3 dự án bất động sản (BĐS) do Công ty CP Bách Đạt An làm chủ đầu tư , gồm Khu đô thị 7B mở rộng, Khu đô thị Hera Complex Riverside và Khu đô thị Bách Đạt (phường Điện Bàn Đông, TP. Đà Nẵng).

Đây là 3 dự án bê bối, liên quan đến khiếu kiện của 1.000 khách hàng . Trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) đã nhiều lần chỉ đạo để tháo gỡ vướng mắc, trong đó tạo điều kiện để chủ đầu tư hoàn thành nghĩa vụ thuế để hồi phục giấy đăng ký kinh doanh; thực hiện gia hạn thời gian hoàn thành dự án; các bên cam kết ký quỹ, chi trả tiền giải phóng mặt bằng (GPMB) và cho phép phân kỳ thực hiện dự án.

Theo báo cáo của Trung tâm Phát triển quỹ đất chi nhánh khu vực 6, đến thời điểm hiện tại, dự án Khu đô thị 7B mở rộng đã GPMB được khoảng 98%; Khu đô thị Hera Complex Riverside đã GPMB được 95%; Khu đô thị Bách Đạt mới bàn giao mặt bằng được 85%.

Theo ghi nhận của PV, hiện nay các dự án trên có động thái thi công hạ tầng sau khi được chính quyền tháo gỡ khó khăn, dù khá chậm.

Cụ thể, dự án Khu đô thị 7B mở rộng đang triển khai xây lắp phần cống, tập kết cây xây, vỉa hè, nền đường, trụ điện…

Tuy nhiên, vẫn còn 3 trường hợp (gồm 1 nhà thờ tộc và 2 gia đình) chưa đồng ý theo phương án bồi thường đã duyệt.

Khu đô thị Bách Đạt với diện tích 8,1 ha, đã hoàn thành 83% công tác giải phóng mặt bằng.

Tuy nhiên, tại đây có 1 hộ chưa đồng ý với phương án đã được thông qua.

Hiện tại, công nhân tại khu đô thị Bách Đạt đang tiến hành thi công các hạng mục: cống, vỉa hè...

Dự án Hera Complex Riverside có quy mô 17,8 ha, tỷ lệ giải phóng mặt bằng đạt 95%

Tại đây, đang triển khai dọn dẹp vệ sinh, cắt bỏ cây xanh và một số công việc liên quan đến mặt bằng.

Được biết, đến nay KĐT Hera Complex còn 5 hộ chưa thống nhất về phương án bồi thường.

Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng nhấn mạnh, mục tiêu cuối cùng là gỡ vướng các khó khăn các dự án, để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Ông Hưng yêu cầu các đơn vị liên quan có biện pháp quyết liệt để đảm bảo tiến độ triển khai các dự án, đồng thời bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người dân đã mua đất tại các dự án. Mục tiêu của 3 dự án trên là hoàn thành công tác GPMB trong tháng 12/2025.

Theo tìm hiểu, từ năm 2017, Công ty CP Bách Đạt An ký hợp đồng giao Công ty Hoàng Nhất Nam phân phối 3 dự án là Khu đô thị Bách Đạt, Khu đô thị 7B mở rộng, Khu đô thị Hera Complex Riverside.



Công ty Hoàng Nhất Nam đã môi giới cho khoảng 1.000 khách hàng với 1.100 lô đất nền, nhưng sau đó Công ty CP Bách Đạt An đòi chấm dứt hợp đồng, không bàn giao đất, không ra sổ hồng cho người dân.



Hai bên liên quan vụ tranh chấp bất động sản lớn nhất miền Trung đã trải qua 4 phiên tòa. Kết quả các phiên tòa đều có chung phán xử, buộc cả hai công ty đều phải tiếp tục hợp đồng, thực hiện dự án để giao đất và sổ hồng cho người dân, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện.



Mới đây UBND TP.Đà Nẵng đã ban hành quyết định thành lập 9 tổ công tác chuyên trách nhằm kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và đẩy nhanh tiến độ cho một số dự án bất động sản trọng điểm trên địa bàn.



Tổ công tác đặc biệt do Phó chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Trần Nam Hưng làm Tổ trưởng được lập ra nhằm giải quyết dứt điểm các tồn đọng, vướng mắc kéo dài tại nhiều dự án bất động sản quy mô lớn, gây bức xúc dư luận và ảnh hưởng đến quyền lợi của hàng nghìn khách hàng.



Nhiệm vụ trọng tâm của tổ công tác là trực tiếp kiểm tra, rà soát và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các dự án "tai tiếng" của Công ty Cổ phần Bách Đạt An, như dự án Khu đô thị Bách Đạt, Khu đô thị 7B mở rộng, Khu đô thị Hera Complex Riverside…