Video: Đường Hà Nội biến thành "sông" sau trận mưa lớn, người dân bì bõm đi qua điểm ngập úng.

Ghi nhận lúc khoảng 11h trưa ngày 24/7, sau trận mưa như trút nước kéo dài khoảng hai tiếng, tuyến đường Nguyễn Xiển ngập úng nghiêm trọng khiến tuyến đường huyết mạch phía Tây Nam Thủ đô ùn tắc kéo dài hàng km. Ảnh: Phạm Hưng.

Nước mưa dâng cao, tràn từ lòng đường lên vỉa hè khiến các phương tiện gặp khó khăn khi di chuyển qua 2 đoạn ngập úng cách nhau khoảng 200 m. Ảnh: Phạm Hưng.

Ước tính, tuyến đường Nguyễn Xiển ngập sâu khoảng từ 20-40cm. Ảnh: Phạm Hưng.

Ùn tắc kéo dài, bất chấp nguy hiểm, nhiều phương tiện đánh liều đi trên vỉa hè. Ảnh: Phạm Hưng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay, khu vực nội thành Hà Nội đang có mưa vừa, mưa to đến rất to. Trong khoảng 3-6 giờ tới, khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận vẫn tiếp tục có mưa to với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 20-40mm, có nơi trên 50mm. Ảnh: Phạm Hưng.

Người dân bì bõm lội nước để lên xe buýt. Ảnh: Phạm Hưng.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong đợt mưa này, các tuyến phố chỉ ngập trong thời gian xảy ra mưa cường độ lớn và sớm tiêu thoát hết sau khi mưa kết thúc 30-60 phút. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do ngập lụt: Cấp 1. Ảnh: Phạm Hưng.

Lối vào cung thiếu nhi mới của Hà Nội trên đường Phạm Hùng mênh mông nước. Ảnh: Phạm Hưng.

Tại “điểm đen” ngập úng phố Triều Khúc, mưa lớn khiến khu vực này chưa kịp thoát nước, người dân phải lội bì bõm đi lại. Ảnh: Khổng Chí.

Nhiều cửa hàng phải đóng cửa, che chắn phía ngoài vì nước tràn vào tận bên trong. Ảnh: Khổng Chí.

Nước ngập sâu khiến nhiều xe chết máy. Ảnh: Khổng Chí.

Một con ngõ tại phố Triều Khúc ngập sâu đến nửa thân xe máy. Ảnh: Khổng Chí.

Một rạp đám cưới trong con phố này bị ngập nước. “Tôi hy vọng nước sẽ rút nhanh để lo đám hỉ cho các con”, ông T cho biết. Ảnh: Khổng Chí.

Trẻ em vui đùa tại phố Triều Khúc, trưa 24/7. Ảnh: Khổng Chí.

Ở khu vực ngoại thành Hà Nội, nhiều đoạn trong khu đô thị Thiên đường Bảo Sơn bị ngập. Ảnh: Lê Minh.

Cơn mưa bất ngờ vào trưa ngày 24/7 khiến nhiều người bị động, việc di chuyển khó khăn hơn. Ảnh: Lê Minh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo trong khoảng 3-6 giờ tới, khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận vẫn tiếp tục có mưa to với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 20-50mm, có nơi trên 50mm. Ảnh: Lê Minh.

Đêm qua và sáng nay, khu vực Tây Bắc Bộ, Thanh Hóa và cao nguyên Trung Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Theo dự báo, từ ngày 24 đến đêm 25/7, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to phổ biến 60-130 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm.



Chiều và đêm 24/7, khu vực Hà Tĩnh đến Huế, miền Đông Nam Bộ cũng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to (phổ biến 5-30mm, có nơi trên 60 mm; Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ mưa to phổ biến 15-35 mm, có nơi trên 70 mm. Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định từ ngày 26/7, mưa lớn ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có xu hướng giảm dần.