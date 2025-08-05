Chủ đề nóng

Thứ ba, ngày 05/08/2025 19:00 GMT+7

Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9: Top 5 địa điểm "sống ảo" hot nhất Hà Nội đồng loạt mở cửa miễn phí

Kiều Anh (tổng hợp) Thứ ba, ngày 05/08/2025 19:00 GMT+7
Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, du khách lưu ý top 5 địa điểm "đắt giá" sẽ mở cửa hoàn toàn miễn phí trong 3 ngày.
Dịp Cách mạng tháng Tám và Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay mang theo dấu mốc tròn 80 năm, là minh chứng cho hành trình gìn giữ và phát triển của một dân tộc.

Nhân dịp này, nhiều không gian văn hóa - nghệ thuật quan trọng tại Hà Nội sẽ mở cửa đón khách miễn phí từ ngày 1 - 3/9/2025. Đây là hoạt động phục vụ người dân và du khách trở về Thủ đô trong những ngày lễ lớn, đồng thời khuyến khích cộng đồng tiếp cận gần hơn với di sản lịch sử và nghệ thuật dân tộc. Từ những kiến trúc lặng lẽ kể chuyện quá khứ đến các thiết chế nghệ thuật đương đại đầy tính khám phá, mỗi điểm đến là một mạch kể riêng cho mùa thu năm nay, khơi dậy cảm hứng rong ruổi và chiêm nghiệm.

Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9: Điểm dừng chân giàu cảm xúc cho những tín đồ xê dịch muốn nhìn lại chiều sâu lịch sử đất nước qua cuộc đời của vị lãnh tụ kiệt xuất

Mô hình ngôi nhà thuở bé của Bác (Ảnh: Bảo tàng Hồ Chí Minh)

Tọa lạc tại số 19 phố Ngọc Hà, Bảo tàng Hồ Chí Minh - công trình mang hình dáng cách điệu của một bông sen trắng là không gian kết nối giữa ký ức dân tộc và tầm nhìn thời đại, giữa một con người và cả một hành trình dân tộc tìm đường đi lên độc lập.

Ý tưởng xây dựng bảo tàng được ấp ủ từ những năm 1970, nhưng phải đến đúng dịp kỷ niệm 40 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 năm 1985, công trình mới chính thức khởi công. 5 năm sau, vào ngày 19/5/1990 - tròn 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, bảo tàng khánh thành tại chính nơi Người đã đọc Tuyên ngôn độc lập.

Không gian trưng bày bên trong được thiết kế để người tham quan không chỉ nhìn thấy các hiện vật lịch sử, mà còn có thể bước vào dòng thời gian của một cuộc đời cách mạng, với đầy đủ những giai đoạn chìm nổi, từ tuổi thơ ở Nghệ An đến hành trình tìm đường cứu nước, từ năm tháng bị giam cầm đến vai trò lãnh đạo dân tộc và những ngày cuối đời thanh thản.

Mỗi tầng trưng bày là một lát cắt thời gian. Tầng một tập trung khắc họa chân dung và tiểu sử Chủ tịch Hồ Chí Minh qua nhiều chặng đường lịch sử. Tầng hai mở rộng góc nhìn vào bối cảnh đấu tranh giành độc lập, mối liên hệ giữa Việt Nam và thế giới trong thế kỷ 20. Tầng ba, rộng hơn về biên độ lịch sử, giới thiệu những chuyển biến toàn cầu có ảnh hưởng đến tư tưởng và hành động cách mạng của Người.

Không dừng lại ở trưng bày cố định, bảo tàng còn tổ chức nhiều chuyên đề gắn với sự kiện lịch sử lớn. Dịp 2/9 năm nay, khách tham quan có thể chiêm ngưỡng loạt triển lãm như “Mùa thu Độc lập kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh” (dự kiến khai mạc 26/8) hay “80 năm Công an nhân dân khắc ghi lời Bác” (dự kiến khai mạc ngày 15/8), cùng các tác phẩm hội họa lấy cảm hứng từ mùa thu 1945 - tất cả đều được mở cửa đón công chúng miễn phí.

Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9: Hành trình ngược dòng lịch sử trong lòng Hà Nội

Điểm đến không thể bỏ qua đối với tín đồ xê dịch yêu Hà Nội và muốn cảm nhận lịch sử thông qua hàng ngàn hiện vật quý giá, tái hiện những giai đoạn lịch sử khó quên đầy huy hoàng hoàng của đất nước. (Ảnh: X.S.M)

Nằm giữa trung tâm thủ đô, nơi giao thoa của cũ và mới, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia không chỉ là điểm đến giàu giá trị cho du khách yêu thích lịch sử, mà còn là một lát cắt sống động về hành trình hình thành và phát triển của đất nước qua hàng nghìn năm.

Ra đời từ sự sáp nhập giữa hai bảo tàng lớn: Bảo tàng Lịch sử Việt Nam (1958) và Viện Bảo tàng Cách mạng Việt Nam (1959), bảo tàng hiện hoạt động trên hai cơ sở: số 1 Tràng Tiền và số 216 Trần Quang Khải. Cả hai đều nằm trong quần thể kiến trúc cũ của thời kỳ Pháp thuộc, nơi dấu ấn Đông Dương được giữ gìn và hòa quyện cùng bản sắc văn hóa Việt.

Tại Tràng Tiền, du khách có thể tìm thấy những câu chuyện khởi nguồn: từ thời tiền sử, qua các vương quốc cổ đại, đến những triều đại phong kiến huy hoàng. Mỗi hiện vật ở đây đều như một cánh cửa nhỏ, mở lối vào ký ức dân tộc: từ những mảnh gốm thô sơ, vũ khí cổ xưa cho đến di sản điêu khắc của Champa hay những bộ trang phục, bảo vật từng gắn bó với các triều đại lớn.

Không gian trưng bày tại Trần Quang Khải tiếp nối dòng chảy lịch sử khi đưa du khách bước vào giai đoạn hiện đại - nơi ghi dấu những cuộc khởi nghĩa giành độc lập, hai cuộc kháng chiến vệ quốc và chặng đường dựng xây đất nước. Bên cạnh các hiện vật gốc, hệ thống mô phỏng, ảnh tư liệu và trưng bày chuyên đề cũng giúp tái hiện sinh động một thời kỳ đầy biến động và tự hào.

Điểm đặc biệt tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia không chỉ nằm ở khối lượng hiện vật đồ sộ, mà còn ở kiến trúc mang vẻ đẹp hài hòa giữa Á Đông và châu Âu. Những mái ngói dốc xếp tầng, cột gỗ chạm khắc tinh xảo bên cạnh sảnh lớn và hành lang kiểu Pháp.

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, bảo tàng sẽ giới thiệu trưng bày chuyên đề “Bình dân học vụ - Thắp sáng tương lai”, dự kiến khai mạc ngày 22/8. Đây là hoạt động nhằm tái hiện một trong những phong trào giáo dục có ý nghĩa sâu rộng trong lịch sử Việt Nam hiện đại, góp phần lan tỏa tinh thần học tập và ý chí tự cường của dân tộc.

Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9: Di sản nghệ thuật không lời vẫn lặng lẽ kể chuyện thời gian, khơi dậy chiều sâu văn hóa qua từng nét vẽ, tượng hình

Điểm chạm giữa thẩm mỹ và tâm hồn - nơi người xem có thể đối thoại cùng lịch sử bằng đôi mắt của hiện tại. (Ảnh: Xanh SM)

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam nằm tại số 66 phố Nguyễn Thái Học, là không gian lưu giữ dòng chảy mỹ thuật dân tộc - điểm dừng chân lý tưởng cho tín đồ xê dịch muốn tìm về bản sắc giữa lòng đô thị hiện đại. Công trình kiến trúc mang dáng dấp châu Âu cổ điển, nhưng không tách biệt với bản địa; từng chi tiết, đường nét đều được “Việt hóa” tinh tế, tạo nên một tổng thể hài hòa giữa phương Đông và phương Tây.

Trải qua hơn sáu thập kỷ hình thành và phát triển, từ một ký túc xá nữ sinh thời Pháp thuộc đến trung tâm lưu trữ nghệ thuật quốc gia, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã vươn mình trở thành nơi bảo tồn ký ức thị giác của dân tộc. Các không gian trưng bày được quy hoạch theo dòng thời gian, dẫn dắt du khách dạo bước giữa các thời kỳ: từ mỹ thuật tiền sử, điêu khắc Chăm Pa, kiến trúc đình chùa, đến tranh sơn mài, tượng chân dung, tác phẩm dân gian và mỹ thuật cách mạng.

Đáng chú ý, bảo tàng hiện sở hữu một trong những bộ sưu tập mỹ thuật cổ và hiện đại phong phú nhất cả nước, với gần 2.000 hiện vật được chọn lọc kỹ lưỡng. Tại đây, những biểu tượng quen thuộc như “Em Thúy” của Trần Văn Cẩn, “Hai thiếu nữ và em bé” của Tô Ngọc Vân, hay các bản khắc dân gian Đông Hồ, Kim Hoàng,... là ký ức tập thể, là tâm hồn Việt được thể hiện bằng ngôn ngữ tạo hình.

Những năm gần đây, bảo tàng liên tục đổi mới cách thức trưng bày và giao lưu học thuật. Sự xuất hiện của các triển lãm theo chủ đề, kết hợp mỹ thuật ứng dụng và công nghệ số, không chỉ làm phong phú trải nghiệm tham quan mà còn giúp nghệ thuật Việt Nam mở rộng đối thoại với thế giới. Trong tháng 8 này, hai triển lãm đáng chú ý sẽ được tổ chức: “Những người con của Tổ quốc” (khai mạc dự kiến ngày 15/8) và “Trí tuệ nhân tạo trong mỹ thuật ứng dụng” (ngày 22/8) - mở ra góc nhìn mới mẻ về cách nghệ thuật chuyển mình trong thời đại số.

Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9: Nơi nghệ thuật không ngừng vận động nhưng vẫn neo giữ cốt lõi văn hóa dân tộc

Những loại hình như ca trù, chèo, tuồng, múa rối nước… được “khoác áo mới” nhờ sự kết hợp giữa âm nhạc dân gian, công nghệ sân khấu hiện đại và phong cách dàn dựng trẻ trung. (Ảnh: Xanh SM)

Trong dòng chảy văn hóa không ngừng chuyển động của Hà Nội, Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam nổi lên như một không gian sáng tạo độc đáo - nơi nghệ thuật truyền thống được làm mới bằng nhịp sống hiện đại. Đây không chỉ là địa chỉ biểu diễn chuyên nghiệp, mà còn là điểm dừng chân lý tưởng cho du khách trong hành trình khám phá sắc màu văn hóa Việt Nam dịp lễ 2/9.

Tiền thân là Đoàn Ca múa nhạc nhẹ Trung ương (thành lập năm 1986), nhà hát từng chỉ có vỏn vẹn 15 nghệ sĩ và điều kiện làm nghề còn nhiều thiếu thốn. Trải qua gần bốn thập kỷ phát triển, đơn vị đã trở thành một trung tâm nghệ thuật uy tín, quy tụ hơn 140 nghệ sĩ được đào tạo bài bản, không ngừng tìm tòi, cách tân và sáng tạo.

Thành công của nhà hát đến từ khả năng dung hòa hai yếu tố tưởng như đối lập: bản sắc dân tộc và tinh thần đương đại. Trong các chương trình biểu diễn, những loại hình như ca trù, chèo, tuồng, múa rối nước,… được “khoác áo mới” nhờ sự kết hợp giữa âm nhạc dân gian, công nghệ sân khấu hiện đại và phong cách dàn dựng trẻ trung. Đây là cách mà nghệ thuật truyền thống không chỉ được gìn giữ, mà còn sống động và gần gũi hơn với công chúng đương đại, đặc biệt là giới trẻ.

Không dừng lại ở các buổi diễn trong nước, nhà hát còn tích cực mở rộng hợp tác quốc tế, mang các tiết mục mang đậm hồn Việt đến sân khấu nước ngoài: từ Pháp, Hàn Quốc cho tới Trung Quốc, góp phần khẳng định vị thế của nghệ thuật biểu diễn Việt Nam trên bản đồ văn hóa thế giới.

Trong dịp Quốc khánh năm nay, Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam sẽ mở cửa phục vụ miễn phí từ ngày 1 đến 3/9, với chuỗi chương trình nghệ thuật đặc sắc. Trong đó, đáng chú ý là các suất diễn múa rối nước - loại hình nghệ thuật dân gian được tái hiện với ngôn ngữ sân khấu mới, kết hợp cùng âm nhạc, ánh sáng và kỹ thuật trình diễn hiện đại. Đây là cơ hội hiếm có để tín đồ xê dịch được thưởng thức tinh hoa nghệ thuật truyền thống trong một không gian biểu diễn đương đại, hoàn toàn không mất phí.

Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9: Nơi “mở cửa” những giấc mơ chung về bản sắc

Các nghệ nhân biểu diễn tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. (Ảnh: Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam)

Trong khi nhiều điểm đến nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 hướng đến không gian giải trí, lễ hội hay nghỉ dưỡng ngắn ngày, thì Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam lại mang đến một lựa chọn khác: sâu lắng, đậm đà bản sắc, nơi hội tụ trọn vẹn không gian và thời gian của 54 dân tộc anh em trên dải đất hình chữ S.

Giữa không gian rộng hơn 1.500ha, bước chân du khách có thể đi qua rừng đại ngàn với nhà rông cao vút, lắng nghe tiếng cồng chiêng vọng lại từ dãy Trường Sơn. Rồi lại men theo triền dốc nhỏ, đến thăm nhà trình tường của người Mông, người Dao nép mình bên sườn đồi đá. Nhiều nghệ nhân từ các bản làng đã thực sự sinh sống, lao động và truyền dạy nghề ngay trong làng. Họ dệt vải lanh, giã cốm, nấu rượu cần, dạy múa xoè, làm khèn Mông… như thể đang sống đúng nhịp sống của bản mình.

Dưới bóng cây cổ thụ, cạnh những mái nhà sàn bằng gỗ pơ mu, du khách có thể bắt gặp cảnh người phụ nữ Ê Đê dệt thổ cẩm, cụ ông Tà Ôi kể chuyện về những tấm khố truyền đời, hay những chàng trai người Dao đỏ ngồi tỉ mẩn làm khèn bè, chuẩn bị cho buổi biểu diễn buổi chiều.

Nơi đây còn là điểm đến lý tưởng cho những ai muốn tìm hiểu chiều sâu văn hóa: học cách giã bánh dày của người Mông, nghe khèn và học múa sạp, hay đơn giản là ngồi uống chén rượu cần với đồng bào, nghe họ kể về đời sống gắn bó với rừng, nương và bản làng.

Trong ngày lễ lớn Quốc khánh 2/9, làng càng trở nên rộn ràng hơn với các hoạt động đặc sắc, giới thiệu văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thông qua không gian chợ vùng cao và các hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng Quốc khánh của bà con cộng đồng các dân tộc sinh sống tại làng.

Dự kiến Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ phục vụ khoảng 50.000 lượt du khách tham quan trong 3 ngày mở cửa miễn phí.

