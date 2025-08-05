Mãn nhãn với dàn khí tài hiện đại tại buổi Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Hình ảnh Tổng Bí thư Tô Lâm thăm và làm việc tại Quân đoàn 12
Sáng 5/8, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương đã thăm và làm việc tại Quân đoàn 12, Bộ Quốc phòng.
Theo Ban tổ chức, rút kinh nghiệm lần tổng hợp luyện cách đây gần 3 tuần, khắc phục thời tiết nắng nóng, các đơn vị tiến hành huấn luyện nghiêm túc, chặt chẽ. Các khối đi bộ động tác cá nhân; đội hình hàng ngang, hàng dọc tương đối đều, đẹp, thống nhất.
Khối xe, pháo quân sự thành thục ghép đội hình; chuyển đội hình hàng ngang, hàng dọc; giữ khoảng cách, cự ly, tốc độ cơ động giữa các hàng xe và các khối xe theo đúng đội hình diễu binh, diễu hành. Lực lượng không quân, hải quân đã tiến hành ghép đội hình diễu binh trên không, trên biển, bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Ra ngoài đường lúc trưa và chiều nay ở Hà Nội có thể cảm nhận rõ cái nóng như thiêu đốt khi nhiệt độ lên tới 50 độ C. Nhiều người cho biết bị khó thở, sốc nhiệt và rát bỏng tay.
Theo tờ Washington Post, các nước phương Tây ngày càng thất vọng trước tác động của các lệnh trừng phạt đối với Nga. Bài viết lặp lại những phát biểu gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đã đặt câu hỏi về hiệu quả của các biện pháp hạn chế.
Căn nhà phố 70 m2 tại Tân Phú lột xác đến bất ngờ sau cải tạo, nổi bật với mái vòm mềm mại, giếng trời đón sáng và nội thất đậm nét Á Đông, vừa hiện đại vừa gần gũi.
Dự kiến ngày 19/8 tới, cầu Rạch Miễu 2 bắc ngang sông Tiền, nối liền tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Vĩnh Long (sau sáp nhập tỉnh), trị giá hơn 6.800 tỷ đồng sẽ chính thức thông xe, phục vụ phương tiện qua lại. Đây là dự án quốc gia hoàn thành nhằm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945-2/9/2025).
SHB Đà Nẵng đang tiến hành quá trình “thay máu” lực lượng triệt để nhằm gia tăng sức mạnh trước khi mùa giải 2025/2026 khai mạc. Tính đến lúc này, SHB Đà Nẵng đã nói lời chia tay 10 cầu thủ nội.
Ngày 4/8, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả đấu tranh chống khai thác IUU từ đầu năm 2025 đến nay và triển khai đợt cao điểm chống khai thác IUU.
Với hàng trăm cán bộ cấp tỉnh ở Lâm Đồng được biệt phái về cơ sở hỗ trợ các địa phương vận hành chính quyền 2 cấp, những cán bộ này phải thực hiện được 4 nội dung quan trọng theo yêu cầu.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 4 đối tượng về hành vi vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.
Stephen Ward Kim, 64 tuổi, quốc tịch Mỹ, bị cáo buộc chỉ đạo công ty do mình làm đại diện pháp luật khai sai hồ sơ hải quan để trốn thuế hơn 3,2 tỷ đồng.
Một số cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang chuyên trách về chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng, an ninh mạng sẽ được hưởng trợ cấp thêm 5 triệu đồng mỗi tháng, từ ngày 15/8/2025. Mức hỗ trợ này được quy định tại Nghị định số 179/2025/NĐ-CP do Chính phủ ban hành.
Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Ninh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục thực hiện nghiêm việc rà soát đánh giá lại toàn bộ quy hoạch mỏ vật liệu xây dựng các loại; căn cứ tình hình thực tế nâng công xuất theo quy định; hoàn thiện trình tự thủ tục cấp phép mới.
Một đoạn clip dài 50 giây đang "gây bão" trên mạng xã hội, ghi lại cảnh hỗn chiến giữa hai nhóm người, trong đó có cả những người mặc đồng phục xe ôm công nghệ. Vụ việc diễn ra vào khoảng 10 giờ sáng ngày 4/8, tại một con hẻm trên đường Hậu Giang, phường Bình Tây, TP.HCM
Ngày 05/8/2025, Công ty Cổ phần Vinhomes (Mã chứng khoán: VHM) vừa được vinh danh là doanh nghiệp bất động sản đóng góp lớn nhất cho ngân sách Nhà với tổng số tiền lên đến hơn 40.100 tỷ đồng, chiếm tới 63% tổng nộp ngân sách của Top 20 công ty chuyên về lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam.
Việc lồng ghép trà Việt vào dịch vụ cao cấp sẽ góp phần phong phú thêm sản phẩm du lịch, nâng cao hình ảnh văn hóa, ẩm thực bản địa gắn liền với trải nghiệm du lịch đẳng cấp, làm tăng giá trị thương hiệu quốc gia.
Theo những báo cáo lạc quan trên phương tiện truyền thông phương Tây, Tổng thống Mỹ Trump cuối cùng đã "mất kiên nhẫn" và "mối quan hệ của ông với Putin đang ở bước ngoặt".
Dù gặp khó khăn hay thuận lợi, 3 con giáp này vẫn không ngừng nỗ lực, chăm chỉ từng ngày để vươn lên, đón nhận vận may tài lộc trong tuần mới.
Công ty Nước Thủ Dầu Một (phường Phú Lợi, TP.HCM) mới đây đã ký thỏa thuận với 2 tổ chức quốc tế để vay 12 triệu USD để nâng công suất cấp nước tại nhà máy nước Bàu Bàng.
Trước những kiến nghị của người nuôi biển tại Quảng Ninh về mức thu tiền sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản đang quá cao, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã có những chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp.
CLB PVF-CAND chiêu mộ tiền đạo nhập tịch ghi 230 bàn tại V.League? AC Milan theo đuổi Darwin Nunez; David Luiz bất ngờ trở lại châu Âu chơi bóng; Christopher Nkunku và Nicolas Jackson có thể rời Chelsea; Ronaldo đã bí mật tổ chức đám cưới?
Thay vì chỉ tập trung giải quyết hậu quả khi người lao động đã mất việc, chính sách Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đang có sự chuyển dịch mang tính cốt lõi: từ bị động sang chủ động, từ chi trả trợ cấp sang phòng ngừa từ gốc rễ.
Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng chủ trì khảo sát thực địa một số dự án khu vực phía tây thành phố.
Giá USD hôm nay 5/8 trong nước, tỷ giá trung tâm ở mức 25.219 VND/USD, giảm 21 đồng so với sáng qua. Còn tỷ giá "chợ đen" tăng 20 đồng bán ra, lên 26.500 đồng.
Trời nắng nóng đến gần 50 độ C, dân mạng càng nóng hơn khi có thông tin "thời tiết tăng 1°C, tăng 10% nguy cơ đột quỵ".
Tin chọn phân bón NPK Cà Mau, niềm vui được mùa, được trúng của bà con nông dân càng thêm trọn vẹn khi may mắn trúng xe, trúng vàng và thẻ nạp điện thoại từ chương trình Mùa Vàng Thắng Lớn 2025. Sản phẩm chất lượng cùng chương trình khuyến mại hấp dẫn đang tiếp thêm động lực cho nhà nông trên hành trình gặt hái mùa vàng thịnh vượng.
Thị trường tín chỉ carbon: Các quy định mới liên quan đến nhóm thu nhập được miễn thuế, phản ánh định hướng thúc đẩy tăng trưởng xanh và kinh tế carbon thấp.
Ca sĩ Duy Mạnh đã yêu cầu BTC liveshow “Anh em kết đoàn 3” ứng trước 1 tỷ đồng để hỗ trợ bà con vùng lũ Nghệ An mới nhận lời tham gia đêm nhạc.
Bộ Ngoại giao Nga chính thức tuyên bố rằng Moscow không còn coi mình bị ràng buộc bởi các hạn chế tự áp đặt trước đó về việc triển khai tên lửa tầm trung và tầm ngắn (INF), với lý do là các mối đe dọa ngày càng leo thang từ phương Tây.
Một chiến dịch không kích ồ ạt mang tên “Kền Kền”, với 60 pháo đài bay B-29, hàng trăm máy bay hộ tống và thậm chí cả… bom nguyên tử, từng được Mỹ lên kế hoạch để "giải cứu" Điện Biên Phủ. Nhưng rốt cuộc, kế hoạch đầy tham vọng ấy đã bị khai tử từ trong chứng nước, bởi một sự thật không thể chối cãi: không có thứ vũ khí nào đủ sức cứu nổi một cuộc chiến sai lầm.
UBND TP Hà Nội yêu cầu cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng lộ trình, chế tài xử lý dứt điểm, nhất là hơn 700 điểm giết mổ trong khu dân cư, hoàn thành trước tháng 9/2025.
Tờ Micro Sports (Campuchia) cho hay, CLB Becamex TP.HCM đang lên kế hoạch chiêu mộ tiền vệ Sos Suhana của Nagaworld FC.