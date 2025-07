Bí quyết đứng nghiêm trong 270 phút của những chiến sĩ trẻ Quân khu 3 sẵn sàng cho nhiệm vụ A80

Trong lễ diễu binh, diễu hành, khối đứng là đội hình “tĩnh”, tạo khung cảnh thiêng liêng nhưng đứng nghiêm trang trong thời gian dài là thử thách cao độ về thể lực, bản lĩnh và ý chí của người lính. Để hoàn thành nhiệm vụ này, mỗi người đều phải trải qua thời gian dài luyện tập nghiêm túc, dù thời tiết nắng gắt hay mưa dầm.

Trong lễ diễu binh dịp 2/9, Quân khu 3 phụ trách 2 khối đứng, đại diện cho Bộ đội Biên phòng và Quân chủng Hải quân.

“Khi luyện tập, chúng tôi đặt chỉ tiêu cao hơn cấp trên đề ra. Cụ thể, Cục Quân huấn - Nhà trường, giao nhiệm vụ phải đứng nghiêm trong 3 tiếng rưỡi nhưng cán bộ, chiến sĩ hiện tại đã đứng được trong 270 phút, tức 4 tiếng rưỡi”, Trung tá Trần Thế Lực, Phó Tham mưu trưởng Trung đoàn 8, kiêm Đại đội trưởng Đại đội khối đứng Học viên Sĩ quan Hải quân, chia sẻ.

Trên thao trường ở khu vực Sơn Tây (Hà Nội), những ngày tháng 7 nắng gắt và không gợn gió, 2 khối đứng, mỗi khối 173 người thuộc Quân khu 3 đang luyện tập cho nhiệm vụ diễu binh, diễu hành dịp Kỷ nhiệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khách nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025) - nhiệm vụ A80.

Nẹp chữ thập được sử dụng để chiến sĩ luyện tập đứng sao cho thẳng lưng, nghiêm trang.

Theo Trung tá Trần Thế Lực, đơn vị của anh tổ chức huấn luyện theo lộ trình từ thấp đến cao, bắt đầu với việc đứng nghiêm trong 1 giờ và mỗi ngày nâng thêm 5 phút. Đến nay, tất cả gồm khối chính và lực lượng dự bị đều có thể đứng nghiêm trong 270 phút.

Để đạt kết quả đó, các chiến sĩ ngoài đứng nghiêm còn cần tập song song các bài tăng sức bền như chạy, bật cóc, chống đẩy… Riêng Tổ Quân kỳ, cán cờ được đổ bê tông vào trong và buộc thêm gạch ở phần đầu nhằm tăng trọng lượng so với quân kỳ dùng trong đại lễ dịp 2/9 tới.

Khi luyện tập, giữa các hàng đều được căng dây để bộ đội lấy làm điểm mốc.

Tiêu chí lựa chọn cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ A80 cũng được quy định khắt khe. Thượng tá Phạm Văn Bình, Phó trưởng phòng Quân huấn - Nhà trường, Bộ Tham mưu, Quân khu 3, cho biết: “Ban tổ chức đã lựa chọn trong toàn Quân khu, ưu tiên những đồng chí từng dự A50, A70. Mỗi người phải đủ phẩm chất, thể hình, bản lĩnh và thể lực. Tuyển chọn được đội hình khối đứng cũng không kém phần khắt khe so với khối đi”.

Như với chiều cao của chiến sĩ, Bộ Quốc phòng yêu cầu mỗi người đạt từ 1m70 trở lên nhưng Quân khu 3 nâng chỉ tiêu, chỉ lựa chọn chiến sĩ đạt từ 1m75 trở lên, theo Thượng tá Bình.

Thượng tá Phạm Văn Bình hướng dẫn chiến sĩ luyện tập cho nhiệm vụ A80.

“Chúng tôi đặc biệt chú trọng đến phẩm chất đạo đức, tiêu chuẩn chính trị, đồng thời quan tâm đến thể hình, thể lực của cán bộ, chiến sĩ - trên cơ sở bám sát chỉ thị của Bộ Quốc phòng. Việc tuyển chọn được triển khai trong phạm vi toàn Quân khu nhằm lựa chọn những đồng chí ưu tú nhất, hội tụ đầy đủ phẩm chất, năng lực, sức khỏe và trình độ”, Thượng tá Phạm Văn Bình cho biết.

Dù với thể lực tốt và ý chí sắt đá nhưng việc đứng nghiêm trong 270 phút vẫn là nhiệm vụ khó. Trung úy Nguyễn Trường Sơn, Trung đội trưởng, Trung đoàn 2, Sư đoàn 395, Khối trưởng khối đứng Học viên Sỹ quan Biên phòng, chia sẻ: “Tôi từng nghĩ không thể nào đứng được 4 tiếng vì ở đơn vị, chỉ đứng từ 1 đến 1 tiếng rưỡi đã có người say nắng. Nhưng giờ, chúng tôi đều làm được”.

Trung úy Sơn cũng là người thực hiện động tác chào trong lúc diễu binh và việc này đòi hỏi sức bền cơ tay vượt trội. Anh chia sẻ, ban đầu từng phải chịu những cơn tê cứng, thậm chí mất cảm giác ở tay nhưng qua thời gian dài, kiên trì luyện tập, đã có thể hoàn thành nhiệm vụ, sẵn sàng cho giây phút thiêng liêng.



Từng tham gia diễu binh trước đây, Sơn cho biết mỗi khối có sự vất vả khác nhau: “Với khối đứng, thời gian đầu có vẻ nhàn hơn vì luyện tập chỉ khoảng 1 tiếng để làm quen, thích nghi nhưng càng về sau, đặc biệt là trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt của tháng 6, tháng 7, cường độ luyện tập sẽ tăng lên. Còn khối đi, ban đầu sẽ mệt hơn khối đứng nhưng về sau khi đã quen động tác, sẽ đỡ vất vả hơn”.

Song song luyện tập, việc chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ cũng được Quân khu 3 chú trọng. Phụ trách chăm sóc sức khỏe cho một khối 173 người, Thiếu tá Bùi Văn Quân, Quân y của Lữ đoàn Vận tải 653, cho biết, những ngày đầu tập luyện, thường “có tới ba, bốn đồng chí bị sốc nhiệt, say nắng, say nóng” thậm chí ngất. Do vậy, quân y luôn túc trực 24/24 với khăn lạnh, thùng đá, thuốc men, lều cấp cứu… để nhanh chóng xử lý tốt các tình huống, bảo dảm sức khỏe cho bộ đội.

“Cùng với đó, bài toán về nước sinh hoạt, vệ sinh tắm giặt, bữa ăn đủ chất cũng được điều chỉnh linh hoạt, sát thực tế. Mỗi bữa đều có cán bộ kiểm tra, nếu bộ đội không ăn hết, phải tìm nguyên nhân để điều chỉnh khẩu phần”, Thiếu tá Quân nói.

Các chiến sĩ thuộc Quân khu 3 bắt đầu luyện tập cho nhiệm vụ A80 từ đầu tháng 5 vừa qua.

Dù khó khăn, cán bộ, chiến sĩ Quân khu 3 luôn tâm niệm A80 là nhiệm vụ thiêng liêng, đầy tự hào. Binh nhất Trần Nam Duy, chiến sĩ Lữ đoàn 242, tâm sự: “Được đứng trong đội hình tham gia một sự kiện trọng đại của đất nước, thực sự cảm thấy vô cùng vinh dự và tự hào. Niềm tự hào ấy không chỉ là của riêng tôi, mà còn là niềm vinh dự của gia đình và đơn vị”.

Một số hình ảnh Dân Việt ghi nhận:

Trên thao trường tại khu vực Sơn Tây, Hà Nội, nắng rất gay gắt nhưng cán bộ, chiến sĩ vẫn luyện tập hằng ngày.

Mồ hôi ướt đầm trên khuôn mặt, lưng áo các chiến sĩ.

Cán cờ được đổ xi măng vào trong cán nhằm nâng trọng lượng hơn so với Quân kỳ dùng trong đại lễ.

Quân khu 3 ưu tiên những cán bộ từng tham gia A70, A50 làm giáo viên hướng dẫn chiến sĩ luyện tập.

Tư thế, trang phục của người lính đều được điều chỉnh cẩn thận, sao cho trang nghiêm nhất trong ngày đại lễ.

Với quyết tâm cao, cán bộ, chiến sĩ Quân khu 3 hăng say luyện tập, sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ A80.