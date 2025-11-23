Chủ nhật, ngày 23/11/2025 19:29 GMT+7

Sau tổng vệ sinh, một công viên ở Hà Nội rộng gần 28 hecta sạch đẹp lên trông thấy

Công viên và hồ điều hòa CV1 (phường Cầu Giấy, Hà Nội) đã khoác lên mình diện mạo sạch đẹp, thông thoáng hơn sau đợt tổng vệ sinh quy mô.
Công viên và hồ điều hoà CV1 Cầu Giấy sạch đẹp sau đợt tổng vệ sinh quy mô lớn

Công viên và hồ điều hòa CV1 (phường Cầu Giấy) có tổng diện tích sử dụng gần 27,7 hecta, trong đó mặt nước hồ điều hòa tối thiểu 19 hecta và khu cây xanh khoảng 8,7 hecta.
Đây vốn là điểm đến yêu thích của người dân Thủ đô, thu hút đông đảo người dân đến tập thể dục, dạo bộ và vui chơi mỗi ngày.
Trước đây công viên rơi vào tình trạng ô nhiễm, rác thải chất đống không được thu gom, cây cỏ mọc um tùm che lấp lối đi, hồ nước cá chết bốc mùi hôi thối.
Chính vì vậy, thời gian qua UBND phường Cầu Giấy đã chủ trì đợt ra quân tổng vệ sinh quy mô lớn với sự tham gia của nhiều lực lượng, bao gồm các đơn vị chức năng, các tổ chức đoàn thể và đông đảo nhân dân địa phương.
Sau chiến dịch, công viên và hồ điều hoà CV1 Cầu Giấy trở nên thoáng đãng và sạch đẹp hơn. 
Hồ nước cũng được xử lý, làm sạch, không còn cá chết nổi trắng mặt hồ, điều này giúp cải thiện rõ rệt chất lượng môi trường và cảnh quan xung quanh.
Các khu vui chơi, sân phục vụ thể thao được dọn dẹp sạch sẽ.
Khu vui chơi trẻ em không còn bám bụi dầy như trước.
Mỗi buổi chiều, nhiều người dân với công viên và hồ điểu hoà CV1 Cầu Giấy vui chơi.
Rất nhiều rác thải cũng được thu gom triệt để, mặt đường khô ráo, không còn tình trạng ngổn ngang như trước.
Các bức tượng trong công viên và hồ điều hoà CV1 Cầu Giấy được lau chùi sạch sẽ...
Cung Thiếu nhi Hà Nội nổi bật trong khuôn viên công viên và hồ điều hoà CV1 Cầu Giấy.
Mới đây, Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định 61/2025/QĐ-UBND phân cấp quản lý công viên cho các phường, xã. UBND phường Cầu Giấy đã báo cáo Thành phố, Sở Tài chính và Sở Xây dựng đề xuất bố trí vốn, lựa chọn nhà thầu duy trì công viên từ đầu năm 2026.

Công an Hà Nội phát hiện 13 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép
Pháp luật

Công an Hà Nội phát hiện 13 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Pháp luật

Ngày 23/11, Công an TP Hà Nội cho biết, mới đây Công an phường Cửa Nam tiếp nhận việc một công dân Trung Quốc đến trình báo về việc bị lừa đảo và nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

14 thanh, thiếu niên bị khởi tố sau màn phóng xe, la hét và dàn hàng ngang trên phố Đà Nẵng
Pháp luật

14 thanh, thiếu niên bị khởi tố sau màn phóng xe, la hét và dàn hàng ngang trên phố Đà Nẵng

Pháp luật

Phòng cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố 14 thanh, thiếu niên liên quan vụ phóng xe tốc độ cao, la hét, dàn hàng ngang trên nhiều tuyến phố gây rối trật tự công cộng trong đêm.

Vì sao pickleball “tạo cơn sốt” ở Việt Nam, nhưng lại không phổ biến tại châu Âu?
Thể thao

Vì sao pickleball “tạo cơn sốt” ở Việt Nam, nhưng lại không phổ biến tại châu Âu?

Thể thao

Pickleball hiện đang là môn thể thao thu hút người tập luyện và thi đấu từ phong trào tới chuyên nghiệp rất mạnh mẽ tại Việt Nam. Nhưng vẫn là pickleball lại không được đón nhận mặn mà tại châu Âu bằng các môn khác như tennis hay padel.

Mở nắp quan tài đá La Mã 1.700 năm tuổi, phát hiện bí mật rợn người về cô gái trẻ bên trong
Thế giới

Mở nắp quan tài đá La Mã 1.700 năm tuổi, phát hiện bí mật rợn người về cô gái trẻ bên trong

Thế giới

Một cỗ quan tài đá La Mã được bảo tồn gần như nguyên vẹn vừa được phát hiện tại thủ đô Budapest, mở ra cánh cửa hiếm hoi để tìm hiểu cuộc sống của cô gái trẻ bên trong và thế giới mà cô từng sống cách đây khoảng 1.700 năm.

Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La - nơi được mệnh danh là “địa ngục trần gian” thứ hai sau Côn Đảo
Văn hóa - Giải trí

Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La - nơi được mệnh danh là “địa ngục trần gian” thứ hai sau Côn Đảo

Văn hóa - Giải trí

Nhà tù Sơn La - “địa ngục trần gian” giữa núi rừng Tây Bắc thời thuộc Pháp, nơi hun đúc ý chí cách mạng, trở thành cái nôi lan tỏa ánh sáng đấu tranh giải phóng dân tộc giữa đại ngàn mênh mông.

Khung hình phạt tội danh nguyên Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm bị khởi tố
Bạn đọc

Khung hình phạt tội danh nguyên Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm bị khởi tố

Bạn đọc

Tội nhận hối lộ mà Đỗ Hữu Tuấn, nguyên Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm bị khởi tố có khung hình phạt cao nhất là 20 năm hoặc tù chung thân.

Trương Phi từng tuyên bố hạ Triệu Vân bằng một mũi giáo, liệu nói được có làm được?
Đông Tây - Kim Cổ

Trương Phi từng tuyên bố hạ Triệu Vân bằng một mũi giáo, liệu nói được có làm được?

Đông Tây - Kim Cổ

Trương Phi từng tuyên bố sẽ dùng một mũi giáo để đánh bại hoàn toàn Triệu Vân.

Huy động 40.000 công tơ hỗ trợ Đắk Lắk khôi phục hệ thống điện
Kinh tế

Huy động 40.000 công tơ hỗ trợ Đắk Lắk khôi phục hệ thống điện

Kinh tế

Trước thiệt hại nghiêm trọng tại Đắk Lắk, nơi còn gần 100.000 khách hàng chưa thể cấp điện trở lại, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) đã huy động khẩn cấp hơn 252 cán bộ, kỹ sư, công nhân viên từ các Đội xung kích của 4 Công ty Điện lực: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi, cùng Ban chỉ huy tiền phương EVNCPC, tăng cường hỗ trợ xử lý sự cố tại hiện trường.

Nông thôn Tây Bắc: Nậm Sin thay màu áo mới khi người Si La vươn lên từ gian khó
Điện Biên Hôm Nay

Nông thôn Tây Bắc: Nậm Sin thay màu áo mới khi người Si La vươn lên từ gian khó

Điện Biên Hôm Nay

Con đường dẫn vào bản Nậm Sin, xã Mường Nhé, tỉnh Điện Biên được đổ bê tông phẳng phiu, như một giải lụa mềm lặng lẽ băng qua rừng. Ít ai hình dung rằng, đây là nơi sinh sống duy nhất của dân tộc Si La ở tỉnh Điện Biên, một trong những dân tộc ít người nhất của cả nước.

Đỗ Hoàng Hên: Ghi bàn liên tục ở V.League, sắp khoác áo ĐT Việt Nam?
Thể thao

Đỗ Hoàng Hên: Ghi bàn liên tục ở V.League, sắp khoác áo ĐT Việt Nam?

Thể thao

Với phong độ ấn tượng cùng việc đã có quốc tịch Việt Nam, nhiều khả năng tiền vệ Đỗ Hoàng Hên sắp được gọi lên ĐT Việt Nam.

Tình huống pháp lý vụ thanh niên bán vé số vô cớ đâm thủng bụng chị bán bánh mì đang mang thai
Bạn đọc

Tình huống pháp lý vụ thanh niên bán vé số vô cớ đâm thủng bụng chị bán bánh mì đang mang thai

Bạn đọc

Đối tượng vô cớ đâm thủng bụng chị bán bánh mì đang mang thai 36 tuần ở Cần Thơ có thể sẽ phải đối mặt với trách nhiệm hình sự, với khung hình phạt nghiêm khắc.

Miss Universe 2025: Cuộc khủng hoảng lịch sử tại đấu trường sắc đẹp uy tín nhất thế giới
Văn hóa - Giải trí

Miss Universe 2025: Cuộc khủng hoảng lịch sử tại đấu trường sắc đẹp uy tín nhất thế giới

Văn hóa - Giải trí

Những lùm xùm và tranh cãi bùng lên từ đầu mùa giải Miss Universe 2025 đến nay vẫn chưa hạ nhiệt, dù ngôi vị hoa hậu đã tìm được chủ nhân.

Sự thật ngã ngửa về ông chú ăn vận chỉnh tề đứng bên đường 'chờ tình yêu'
Xã hội

Sự thật ngã ngửa về ông chú ăn vận chỉnh tề đứng bên đường "chờ tình yêu"

Xã hội

Một người đàn ông lớn tuổi ở Thượng Hải, từng nổi tiếng trên mạng vì hình ảnh “đứng chờ tình yêu” mỗi tối, vừa bị phanh phui là con nợ không chịu trả khoản tiền thuê nhà lên tới 27.000 USD và sống trong căn hộ “nhơ nhớp” đầy rác.

Đêm nhạc thiện nguyện 'Nghĩa tình phương Nam 2025': Sẻ chia với đồng bào miền Trung
Chuyển động Sài Gòn

Đêm nhạc thiện nguyện "Nghĩa tình phương Nam 2025": Sẻ chia với đồng bào miền Trung

Chuyển động Sài Gòn

Đêm nhạc thiện nguyện “Nghĩa tình phương Nam 2025” nhằm gây quỹ hỗ trợ các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lũ miền Trung sẽ diễn ra tối 30/11 tại công viên bờ sông Sài Gòn.

Lũ lịch sử ở Đắk Lắk: Nhiều gia đình mất trắng, con trẻ phải đi ghe thoát nạn giữa biển nước
Xã hội

Lũ lịch sử ở Đắk Lắk: Nhiều gia đình mất trắng, con trẻ phải đi ghe thoát nạn giữa biển nước

Xã hội

Trận lũ lụt được người dân xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk xem là “đêm lũ lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây”. Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng nhanh, cuốn trôi nhà cửa, tài sản của nhiều hộ dân. Hai gia đình anh Phạm Văn Hảo và anh Đỗ Như Tưởng là những trường hợp điển hình chịu thiệt hại nặng nề: Nhà bị đánh sập, tài sản trôi sạch, con cái phải được hàng xóm dìu dắt thoát thân trong đêm.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chạy đua từng giờ, công nhân 'trắng đêm' để kịp thông xe năm 2025
Kinh tế

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chạy đua từng giờ, công nhân "trắng đêm" để kịp thông xe năm 2025

Kinh tế

Dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đang được tăng tốc thi công với mục tiêu thông xe đúng hạn trong năm 2025. Công trường hoạt động cả ngày lẫn đêm.

TP.HCM sẽ cho vay đến 200 tỷ đồng đối với lĩnh vực ưu tiên, trong đó có điện ảnh
Văn hóa - Giải trí

TP.HCM sẽ cho vay đến 200 tỷ đồng đối với lĩnh vực ưu tiên, trong đó có điện ảnh

Văn hóa - Giải trí

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Thúy - Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao TP.HCM, để thu hút nhà làm phim, TP.HCM sẽ cho vay số tiền lên đến 200 tỷ đối với lĩnh vực ưu tiên, trong đó có điện ảnh.

Bộ GDĐT đề xuất đưa trí AI vào chương trình học từ bậc tiểu học
Xã hội

Bộ GDĐT đề xuất đưa trí AI vào chương trình học từ bậc tiểu học

Xã hội

Bộ GDĐT vừa có văn bản gửi các sở GDĐT ý kiến, góp ý dự thảo Hướng dẫn triển khai thí điểm nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo trong giáo dục phổ thông.

'Phượng Hoàng' Ukraine hủy diệt trạm chỉ huy phòng không 'độc nhất vô nhị'của Nga ở Donetsk
Thế giới

"Phượng Hoàng" Ukraine hủy diệt trạm chỉ huy phòng không "độc nhất vô nhị"của Nga ở Donetsk

Thế giới

Các binh sĩ Ukraine thuộc đơn vị Phoenix đã phát hiện và phá hủy một trạm trinh sát – chỉ huy phòng không PPRU-1 Ovod cực kỳ hiếm, được sản xuất từ thời Liên Xô của Nga trong một nhiệm vụ tấn công sâu bằng drone FPV vào tỉnh Donetsk. Đòn đánh này làm suy giảm đáng kể khả năng phối hợp phòng không của Nga trong khu vực, theo Defence.

Hưng Yên: Gã trai nhiễm HIV xâm hại bé gái đã bị bắt
Pháp luật

Hưng Yên: Gã trai nhiễm HIV xâm hại bé gái đã bị bắt

Pháp luật

Công an xã Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên đã khẩn trương truy bắt, điều tra, khởi tố, bắt tạm giam bị can về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Hải Phòng hỗ trợ 40 tỷ đồng và sẵn sàng chi viện 500 y bác sĩ giúp Đắk Lắk vượt qua trận lũ lịch sử
Tin tức

Hải Phòng hỗ trợ 40 tỷ đồng và sẵn sàng chi viện 500 y bác sĩ giúp Đắk Lắk vượt qua trận lũ lịch sử

Tin tức

Đoàn công tác của Thành phố Hải Phòng đã vào vùng lũ Đắk Lắk, trao 40 tỷ đồng, trang thiết bị y tế và cam kết chi viện 300-500 y, bác sĩ để hỗ trợ phòng chống bệnh, dịch sau mưa lũ.

Phát hiện thi thể người đàn ông trong túi hành lý ở sảnh chung cư tại TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Phát hiện thi thể người đàn ông trong túi hành lý ở sảnh chung cư tại TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Thi thể một người đàn ông đã tử vong được phát hiện trong túi hành lý ở sảnh một tòa nhà cao tầng. Công an TP.HCM đang khẩn trương phong tỏa hiện trường và truy bắt hai nghi phạm liên quan.

Tin nóng 23/11: U22 Việt Nam đạt giá trị gần 4 triệu euro
Thể thao

Tin nóng 23/11: U22 Việt Nam đạt giá trị gần 4 triệu euro

Thể thao

U22 Việt Nam đạt giá trị gần 4 triệu euro; Adeyemi ưu tiên đến Arsenal hơn M.U; U17 Việt Nam tăng sự tự tin sau trận thắng ra quân; Arne Slot lọt top 3 HLV có nguy cơ bị sa thải cao nhất; Ông Trump tặng Ronaldo chìa khóa Nhà Trắng.

Đổi thay ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi xã Bác Ái Đông (Khánh Hòa)
Nhà nông

Đổi thay ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi xã Bác Ái Đông (Khánh Hòa)

Nhà nông

Những năm qua đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi xã Bác Ái Đông, tỉnh Khánh Hòa đã có bước phát triển mới và xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hiệu quả.

Điện lực Huế chi viện lực lượng hỗ trợ Điện lực Đắk Lắk khắc phục lưới điện sau lũ lụt
Doanh nghiệp

Điện lực Huế chi viện lực lượng hỗ trợ Điện lực Đắk Lắk khắc phục lưới điện sau lũ lụt
9

Doanh nghiệp

Chiều ngày 23/11/2025, Đội xung kích Công ty Điện lực Huế với 62 CBCNV đã lên đường ra quân hỗ trợ Công ty Điện lực Đắk Lắk khắc phục lưới điện tại địa bàn Phú Yên (cũ) do hậu quả của thiên tai gây ngập lụt diện rộng.

Nhan sắc của ái nữ 'trùm năng lượng' Trung Quốc sắp kết hôn, chú rể cũng 'không phải dạng vừa đâu'
Văn hóa - Giải trí

Nhan sắc của ái nữ "trùm năng lượng" Trung Quốc sắp kết hôn, chú rể cũng "không phải dạng vừa đâu"

Văn hóa - Giải trí

“Hôn sự hào môn” giữa Cao Hải Thuần và Trương Tuấn Kiệt khiến dư luận Trung Quốc xôn xao. Ái nữ này được mệnh danh là “Thế hệ kế nghiệp xinh đẹp nhất" vì nhan sắc không thua diễn viên, ca sĩ.

Hai bà cháu mắc kẹt trên mái nhà suốt đêm: “Tôi chỉ sợ nó lạnh mà đi”
Xã hội

Hai bà cháu mắc kẹt trên mái nhà suốt đêm: “Tôi chỉ sợ nó lạnh mà đi”
8

Xã hội

Trong đợt lũ dữ vừa qua, bà Bùi Thị Trường, sống một mình cùng đứa cháu nhỏ tại thôn ở thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk đã trải qua một đêm dài đầy ám ảnh khi nước lũ bất ngờ dâng cao, cô lập hoàn toàn căn nhà của hai bà cháu.

Hơn 100 tấn hàng hóa, 50 bác sĩ và 50 tỷ đồng được TP.HCM tiếp sức cho Khánh Hòa
Tin tức

Hơn 100 tấn hàng hóa, 50 bác sĩ và 50 tỷ đồng được TP.HCM tiếp sức cho Khánh Hòa

Tin tức

Đến nay, chỉ tính riêng Ủy ban MTTQ TP.HCM đã chuyển hơn 100 tấn hàng cứu trợ ra tỉnh Khánh Hòa. Lãnh đạo Thành phố cũng đã có mặt tại hiện trường vùng lũ, bàn bạc, phối hợp với địa phương để đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác cứu trợ, khắc phục hậu quả do lũ.

Nam diễn viên chưa từng thất bại
Văn hóa - Giải trí

Nam diễn viên chưa từng thất bại

Văn hóa - Giải trí

Dịch Dương Thiên Tỉ chắc chắn là ngôi sao 10X có thành tích phim điện ảnh tốt nhất Trung Quốc hiện tại. Anh lập kỷ lục 8 phim liên tiếp đều có doanh thu đặt trước vượt 100 triệu NDT.

Vì sao Hiếu lăng của Thuận Trị đế thời nhà Thanh không bị mộ tặc xâm phạm?
Đông Tây - Kim Cổ

Vì sao Hiếu lăng của Thuận Trị đế thời nhà Thanh không bị mộ tặc xâm phạm?

Đông Tây - Kim Cổ

Phải chăng nơi an nghỉ của Thuận Trị đế có ẩn giấu huyền cơ gì khiến những kẻ mộ tặc không dám bén mảng tới?

Trung Quốc, Nhật Bản còn đang nghiên cứu, Việt Nam sản xuất thành công loài cá quý, luyện cho ăn thức ăn công nghiệp

Trung Quốc, Nhật Bản còn đang nghiên cứu, Việt Nam sản xuất thành công loài cá quý, luyện cho ăn thức ăn công nghiệp

Nước từng mua gạo nhiều thứ hai của Việt Nam vừa có tuyên bố mới về lúa gạo với các thương nhân bán gạo để làm gì?

Nước từng mua gạo nhiều thứ hai của Việt Nam vừa có tuyên bố mới về lúa gạo với các thương nhân bán gạo để làm gì?

Châu Âu đang điêu đứng vì Nga

Châu Âu đang điêu đứng vì Nga

Giá vàng hôm nay (22/11): Đồng loạt giảm mạnh

Giá vàng hôm nay (22/11): Đồng loạt giảm mạnh

Giá vàng hôm nay mới nhất (22/11) đảo chiều tăng mạnh: Nhà vàng gặp sự cố bất ngờ, người dân lại xếp hàng dài

Giá vàng hôm nay mới nhất (22/11) đảo chiều tăng mạnh: Nhà vàng gặp sự cố bất ngờ, người dân lại xếp hàng dài