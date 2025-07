Đến thời điểm 8 giờ 50 phút, sau khi được cứu và đưa vào bờ, sức khoẻ của 2 nạn nhân đuối nước được lực lượng Phòng Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) – Công an Quảng Ngãi cứu vớt, đã bình phục và ổn định.



Theo thông tin bàn đầu thì vào sáng sớm cùng ngày, Công an PCCC và CNCH tỉnh Quảng Ngãi, đóng tại địa điểm phía Tây (tỉnh Kon Tum cũ) nhận được tin báo có người đang bị đuối nước ở sông Đăk Bla, đoạn chảy qua phường Đăk Bla.



Ngay lập tức Công an PCCC và CNCH đã điều động phương tiện cùng 12 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường và tổ chức cứu nạn.



Sau hàng chục phút tìm kiếm, lực lượng công an Quảng Ngãi đã cứu sống và đưa 2 nạn nhân là anh em ruột, gồm chị Lê Thị T.N (sinh 2006) và anh T.N (cùng ở phường Kon Tum), vào bờ an toàn.



Người nhà nạn nhân cho biết trước đó, khi phát hiện chị Lê Thị T.N, sinh viên Trường Đại học Y dược Đà Nẵng, có hành động bất thường. Vì vậy khi phát hiện chị Lê Thị T.N đi ra khỏi nhà, anh trai là T.N và người chị gái đã chia nhau đi tìm.



Theo đó anh T.N đi về hướng sông Đăk Bla thì phát hiện em gái (chị Lê Thị T.N) đang chới với giữa dòng sông, cách bờ khoảng 30 – 40m nên đã nhảy xuống cứu.



Tuy nhiên do không biết bơi nên anh T.N cũng bị đuối nước. Rất may lực lượng công an Quảng Ngãi có mặt kịp thời và cứu sống 2 nạn nhân.