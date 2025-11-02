"Bắt" bệnh khuyến nông cơ sở: Nông dân Lạng Sơn và câu trả lời của Bộ NNMT

Hội và Cuộc sống

Hội và Cuộc sống

Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lắng nghe nông dân nói năm 2025 với chủ đề “Đồng hành cùng nông dân bước vào Kỷ nguyên mới" là hoạt động lắng nghe, đối thoại lần thứ 2 trong năm nay do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì tổ chức. Diễn đàn Lắng nghe nông dân nói lần này là một trong những hoạt động quan trọng trước thềm Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2025.