Toàn cảnh Lễ kỷ niệm 95 năm thành lập và Đại hội Thi đua yêu nước Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VI

Giá vàng hôm nay đang tăng giảm điên cuồng, vàng nhẫn lại có diễn biến lạ
Giá vàng hôm nay 14/10 tăng giảm điên cuồng. Sau khi tăng vọt ở phiên sáng, đến chiều giá vàng miếng SJC đảo chiều giảm mạnh nhưng vàng nhẫn vẫn băng băng đi lên.
Trưa nay (13/10), không khí tại Thủ đô Hà Nội trở nên đặc biệt hơn khi chào đón những "tinh hoa" của nông nghiệp nước nhà. 63 "Nông dân Việt Nam xuất sắc" và 32 "Nhà khoa học của Nhà nông" năm 2025 đã chính thức hội tụ tại Hà Nội để chuẩn bị cho Lễ tôn vinh "Tự hào Nông dân Việt Nam 2025".