Xã đảo duy nhất của TP HCM không sáp nhập là xã nào?

Theo tờ trình về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, TP HCM sẽ giảm từ 273 xã, phường xuống còn 102 xã, phường. Riêng xã đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ, TP HCM) là đơn vị hành chính cấp xã duy nhất giữ nguyên hiện trạng, không sáp nhập với xã, phường khác.

Vì vị trí địa lý đặc thù, chỉ có thể tiếp cận xã đảo Thạnh An bằng đường thủy. Do đó, địa phương này được giữ nguyên hiện trạng, trở thành xã đảo duy nhất của TP HCM không sáp nhập với địa phương khác.

Thạnh An là xã đảo duy nhất của TP HCM, có diện tích hơn 131 km2, dân số hơn 4.200 người. Xã Thạnh An được Thủ tướng phê duyệt công nhận là xã đảo từ ngày 1/7/2021.

Xã đảo Thạnh An cách Thành phố hơn 70 km về hướng Đông Nam, có không khí trong lành, đời sống dân dã. Nơi đây được biết đến là một địa điểm du lịch thú vị, có nhiều trải nghiệm “chữa lành”.

Để đến được nơi này, người dân và du khách phải di chuyển đến bến tàu Cần Thạnh của huyện Cần Giờ. Từ bến tàu, du khách mất thêm khoảng 45 phút di chuyển bằng đò (tàu gỗ cỡ nhỏ) sẽ đến được xã đảo Thạnh An. Mỗi người tốn khoảng 20.000 đồng cho lượt di chuyển này. Số lượt tàu trong ngày cũng giới hạn, do đó du khách cần tham khảo lịch tàu chạy để sắp xếp cho phù hợp.

Phần lớn du khách từ TP HCM đi Thạnh An chọn đi và về trong ngày. Tuy nhiên nếu muốn ở lại qua đêm, trên xã đảo Thạnh An cũng có một số nhà nghỉ với giá cả phải chăng. Du khách cũng có thể thưởng thức hải sản tươi sống khi đến du lịch tại xã đảo này.

Được biết, huyện Cần Giờ có diện tích hơn 704 km2, dân số khoảng 76.000 người. Hiện Cần Giờ có 7 đơn vị hành chính gồm thị trấn Cần Thạnh và 6 xã, gồm An Thới Đông, Bình Khánh, Long Hòa, Lý Nhơn, Tam Thôn Hiệp, Thạnh An. Trong ảnh là một lớp học trên xã đảo Thạnh An.

Lực lượng Biên phòng cùng ngư dân xã đảo Thạnh An treo cờ tổ quốc lên tàu đánh cá.

Tại kỳ họp thứ 22 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 mới đây đã tán thành tờ trình về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. UBND Thành phố tiếp thu, hoàn thiện đề án gửi Bộ Nội vụ thẩm định, trình Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội xem xét, quyết định.



Theo tờ trình này, 7 đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn Cần Giờ sau sắp xếp sẽ còn 4 đơn vị hành chính cấp xã. Sáp nhập xã Tam Thôn Hiệp và một phần xã An Thới Đông vào xã Bình Khánh, lấy tên xã Bình Khánh. Sáp nhập xã Lý Nhơn và một phần xã An Thới Đông lấy tên xã An Thới Đông. Hợp nhất xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh, lấy tên xã Cần Giờ. Xã đảo Thạnh An giữ nguyên hiện trạng, trở thành xã đảo duy nhất của TP.HCM không sáp nhập.