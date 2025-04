Nhiều ngày qua, TP.HCM không xuất hiện mưa trái mùa. Ngược lại, thời tiết càng nắng nóng và cảm giác oi bức xuất hiện từ sáng sớm. Chỉ khoảng 7h, ánh nắng chưa gắt, nhưng lưu thông ngoài đường, người dân cảm nhận rất rõ cái nóng hầm hập.

Sinh viên Hoàng Bình (22 tuổi) di chuyển từ TP.Thủ Đức đến quận 1 trong sáng 21/4. Bình cho biết, mặc dù đã sắp xếp để ra đường từ sớm, nhưng anh vẫn cảm nhận thấy trời rất oi bức, khó chịu.

“Mình mặc một chiếc áo khoác không dày, đủ để che nắng, vậy mà cứ mỗi khi dừng đèn đỏ là ướt áo. Lúc chạy trên đường nhờ có gió nên mát hơn, nhưng vẫn cảm thấy thời tiết cứ nóng nực kiểu gì”, Bình nói.

Thời tiết TP.HCM những ngày qua nóng bức, nhiều người ngại ra đường. Ảnh: Q.D

Hoài Xuân (27 tuổi) cho biết, những ngày qua, cô rất ngại ra đường vào buổi trưa. "Mình làm việc trong phòng máy lạnh, thỉnh thoảng mới ra ngoài vào buổi trưa. Những ngày qua, hầu như mình không ra đường buổi trưa, đặt đồ ăn về tận văn phòng", Xuân nói.

Xóa hơn 1.200 nhà tạm, nhà dột nát, TP.HCM chi tiền giúp các tỉnh khác

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, hôm nay (21/4) TP.HCM có nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C; độ ẩm từ 45-50%; thời gian nắng nóng từ 12h-16h. Trời nhiều mây do nhiễu động gió Đông trên cao vẫn tồn tại nhưng giảm về cường độ, nên mây giông vẫn có nhưng khả năng gây mưa thấp.

Trong khi đó, áp thấp nóng phía Tây đang hoạt động mạnh mở rộng về phía Đông Nam, khiến cho nhiệt độ trong không khí gia tăng.

Tại các quận trung tâm TP.HCM, nhiệt độ cảm nhận thường cao hơn khoảng 4 độ C so với nhiệt độ dự báo, do mức độ đô thị hóa cao, lượng phương tiện giao thông nhiều, hoạt động sản xuất nhộn nhịp.

Cảm giác nóng hầm hập người dân cảm nhận được gọi là hiện tượng "đảo nhiệt đô thị". Hiện tượng này làm cho nhiệt hấp thụ và giữ lại trong các khối bê tông và thải trở lại môi trường vào chiều tối. Do đó gây nên tình trạng nóng bức hầm hập suốt cả ngày.

Phương tiện giao thông đông đúc là một trong những nguyên nhân khiến người dân cảm thấy nóng hơn mỗi khi ra đường. Ảnh: D.V

Các chuyên gia khuyến cáo đợt nắng nóng hiện tại còn kéo dài nhiều ngày tới, người dân nên hạn chế ra đường vào thời điểm từ 11-15h, uống đủ nước và sử dụng các biện pháp chống nắng phù hợp.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết sang ngày 22/4, nắng nóng tại TP.HCM sẽ giảm; nhiệt độ cao nhất còn 35-36 độ C. Từ khoảng ngày 24/4, nắng nóng có xu hướng giảm và thu hẹp.

“Do ảnh hưởng của nắng nóng nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư và cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nhiệt độ cao”, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cảnh báo.