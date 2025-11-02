Chủ đề nóng

Toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn tại Diễn đàn Lắng nghe nông dân nói 2025

PV Dân Việt Chủ nhật, ngày 02/11/2025 09:05 GMT+7
Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lắng nghe nông dân nói năm 2025 với chủ đề “Đồng hành cùng nông dân bước vào Kỷ nguyên mới" là hoạt động lắng nghe, đối thoại lần thứ 2 trong năm nay do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam chủ trì tổ chức. Diễn đàn Lắng nghe nông dân nói lần này là một trong những hoạt động quan trọng trước thềm Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2025.
Sáng nay (2/11) tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường lắng nghe nông dân nói năm 2025 với chủ đề: “Đồng hành cùng nông dân bước vào kỷ nguyên mới”. Báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt được giao trực tiếp tổ chức thực hiện.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường cùng đồng chủ trì diễn đàn.

Báo điện tử Dân Việt trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu của đồng chí Lương Quốc Đoàn – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tại Diễn đàn “Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lắng nghe nông dân nói với chủ đề: “Đồng hành cùng nông dân bước vào kỷ nguyên mới”.

Đồng chí Lương Quốc Đoàn – Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu khai mạc tại Diễn đàn. 

Kính thưa: Đồng chí Trần Đức Thắng- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Kính thưa: Các đồng chí đại diện lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương, các Đại biểu Quốc hội, cùng quý vị đại biểu, khách quý;

Thưa toàn thể bà con nông dân, nhà khoa học của nhà nông, cùng các đại biểu là chuyên gia, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực NN-ND-NT đã có mặt tại Diễn đàn lần này.

Hôm nay, giữa những ngày mùa Thu lịch sử tại Thủ đô Hà Nội, chúng tôi rất vui mừng được gặp gỡ lại bà con nông dân, nhà khoa học của nhà nông không lâu sau Lễ tôn vinh Danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc, nhà khoa học của nhà nông năm 2025. Chúng ta tiếp tục gặp nhau tại một Diễn đàn rất có ý nghĩa mang tên “Lắng nghe nông dân nói" do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì; giao Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt tổ chức thực hiện.

Lời đầu tiên, thay mặt Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, xin được chúc mừng đồng chí Trần Đức Thắng, UVTW Đảng vừa được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhiệm kỳ 2021- 2026, đồng thời trân trọng cảm ơn đồng chí đã tới dự và đồng chủ trì Diễn đàn ngày hôm nay. Xin được cảm ơn quý vị đại biểu, các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp cùng đông đảo bà con nông dân, nhà khoa học của nhà nông đã tới tham dự Diễn đàn Lắng nghe nông dân nói lần này.

Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lắng nghe nông dân nói năm 2025 với chủ đề “Đồng hành cùng nông dân bước vào Kỷ nguyên mới" là hoạt động lắng nghe, đối thoại lần thứ 2 trong năm nay sau Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Bộ trưởng Bộ Công Thương Lắng nghe nông dân nói nhằm thực hiện chỉ đạo quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về việc, các ngành, các cấp cần tổ chức hoạt động “Tháng nghe dân nói"; cũng như Kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2024 về việc tăng cường lắng nghe, đối thoại với nông dân ở các ngành, các cấp. Diễn đàn Lắng nghe nông dân nói lần này là một trong những hoạt động quan trọng trước thềm Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2025.

Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý!

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã định hướng về bức tranh nông nghiệp, nông dân, nông thôn rất rõ nét, đó là “nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh". Cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội XIII, Hội nghị lần thứ Năm BCH Trung ương Đảng khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 19- NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030; tầm nhìn đến năm 2045, trong đó đề ra các giải pháp cụ thể, đó là: Nâng cao vai trò, vị thế, năng lực làm chủ, cải thiện toàn diện đời sống vật chất, tinh thần của nông dân và cư dân nông thôn; Phát triển nền nông nghiệp hiệu quả, bền vững theo hướng sinh thái, ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng; Xây dựng nông thôn theo hướng hiện đại gắn với đô thị hóa.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và gần 4 năm thực hiện Nghị quyết số 19, có thể khẳng định, nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã có những chuyển biến căn bản, tích cực, điều này đã được đánh giá tại dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng, đó là: “Nông nghiệp từng bước phát triển theo hướng sinh thái, xanh, tuần hoàn, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao chất lượng, hiệu quả, tiếp tục phát huy vai trò "trụ đỡ" trong nền kinh tế, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia. Xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả nổi bật, thay đổi cơ bản diện mạo nông thôn và nâng cao đời sống người dân”.

Trong giai đoạn 5 năm qua, ngành nông nghiệp luôn duy trì đà tăng trưởng qua từng năm, bằng và vượt chỉ tiêu Đại hội XIII đề ra, ngay cả trong đại dịch Covid-19, nông nghiệp vẫn giữ tăng trưởng ở mức cao hơn tăng trưởng toàn nền kinh tế; kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản liên tục lập kỷ lục mới, năm sau tăng hơn năm trước; trong đó năm 2024 đạt tới 62,5 tỷ USD, 9 tháng đầu năm nay đã đạt trên 52 tỷ USD và đang phấn đấu về đích ở mốc 70 tỷ USD đến cuối năm nay…

Để có được những kết quả như trên, trước hết là sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với nông nghiệp, nông dân, nông thôn với nhiều chủ trương, chính sách đã được ban hành. Bên cạnh đó, là sự chỉ đạo, điều hành linh hoạt, kịp thời của ngành Nông nghiệp và Môi trường theo hướng chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp; chuyển từ xây dựng nông thôn mới theo chiều rộng sang xây dựng các mô hình nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu.

Quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cùng các chủ trương chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong giai đoạn 5 năm qua, Hội Nông dân Việt Nam đã phát động nhiều phong trào thi đua lớn như “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; Phong trào “Cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp” hướng tới “Sinh kế nông thôn xanh - nông nghiệp số - chuỗi giá trị”, “gắn hợp tác xã, cụm liên kết, chế biến, thị trường”; Hội Nông dân Việt Nam cũng tích cực phát động phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”….

Đặc biệt, Bộ Chính trị đã có Nghị quyết số 46- NQ/TW về đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Cụ thể hóa chủ trương trên, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã chủ động tham mưu và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành các đề án về: "Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030"; Đề án "Bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân các cấp, chi hội trưởng nông dân và nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, nông dân xuất sắc giai đoạn 2025 - 2030"; Đề án “Kiện toàn tổ chức và hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương”. Hiện Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cũng đang tiếp tục xây dựng các Đề án về tuyên truyền đảm bảo an toàn thực phẩm; Xúc tiến, quảng bá thương hiệu nông sản để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Kính thưa quý vị đại biểu!

Theo tổng hợp từ Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt, cho đến trước khi diễn ra Diễn đàn, đã có gần 1.000 ý kiến, đề xuất, kiến nghị gửi tới Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Hội Nông dân Việt Nam, tập trung vào các vấn đề đang rất nóng hổi, thời sự hiện nay đang đặt ra với nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam.

Thứ nhất, nhóm chủ đề về đổi mới thể chế, cải cách thủ tục hành chính trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và thực hiện việc phân cấp, phân quyền nhiều lĩnh vực quản lý nhà nước về địa phương, nhất là các lĩnh vực liên quan đến đất đai, khuyến nông, thú y, môi trường. Các ý kiến cũng đề xuất, kiến nghị về việc tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, khơi thông nguồn lực đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Thứ hai, nhóm chủ đề về thúc đẩy mạnh mẽ ứng dụng khoa học- công nghệ và chuyển đổi số, nhất là những công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo vào sản xuất nông nghiệp, nông thôn. Nhiều ý kiến cũng bày tỏ sự quan tâm về vấn đề về truy xuất nguồn gốc và thị trường nông sản; các giải pháp khoa học, kỹ thuật giảm phát thải, tiết kiệm năng lượng, kinh tế xanh, tuần hoàn trong nông nghiệp.

Thứ ba, nhóm chủ đề về khơi thông nguồn lực và tổ chức sản xuất, phát triển các hình thức tổ chức sản xuất bền vững như hợp tác xã, tổ hợp tác, liên kết chuỗi. Các ý kiến quan tâm đến cơ chế, chính sách về vốn, tín dụng xanh, về đào tạo nguồn nhân lực cho hợp tác xã.

Thứ tư, nhóm chủ đề về người nông dân và xã hội nông thôn. Các ý kiến đóng góp về xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn mới, kỷ nguyên mới, đó là nông thôn văn minh, an ninh, nghĩa tình; một số ý kiến cũng tham gia đề xuất về xây dựng Bộ tiêu chí “Nông dân số - Nông dân xanh - Nông dân tử tế” để hướng tới mục tiêu “Xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam văn minh, phát triển toàn diện, có ý chí, tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên; phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển kinh tế nông nghiệp, kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới” như dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đã đề ra.

Các vấn đề đặt ra nhiều, trải dài trên nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, trong khuôn khổ một buổi sáng ngày hôm nay, thời gian không nhiều, thay mặt các đồng chí chủ trì Diễn đàn, tôi đề nghị các đại biểu nêu ý kiến đi thẳng vào vấn đề, có trọng tâm, trọng điểm trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn để cùng nông dân bước vào kỷ nguyên mới. Tôi và đồng chí Bộ trưởng sẽ lắng nghe và trao đổi về những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ quản lý của hai đơn vị. Đối với các vấn đề liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, chúng tôi sẽ tiếp thu, tổng hợp và báo cáo tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2025 tới đây.

Kính thưa quý vị đại biểu!

Trong những ngày vừa qua, lũ lụt đang xảy ra nghiêm trọng tại các tỉnh miền Trung gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, trước đó các tỉnh miền Bắc cũng trải qua đợt lũ lịch sử; thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, tôi xin được gửi lời hỏi thăm và chia sẻ chân thành tới toàn thể cán bộ, hội viên nông dân cả nước. Mong bà con nông dân sớm vượt qua những khó khăn, thiệt hại do mưa lũ gây nên để nhanh chóng ổn định cuộc sống, khôi phục sản xuất.

Một lần nữa, xin được trân trọng cảm ơn đồng chí Trần Đức Thắng- Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã dự và đồng chủ trì Diễn đàn Lắng nghe nông dân nói hôm nay. Xin được cảm ơn quý vị đại biểu, bà con nông dân đã tới tham dự một sự kiện, hoạt động đầy ý nghĩa lần nay.

Trân trọng cảm ơn.

