Xem trực tiếp Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam – Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lắng nghe nông dân nói

Diễn đàn lần này cũng chính là hành động thiết thực, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc tổ chức “Tháng nghe dân nói”; Kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về tăng cường tổ chức lắng nghe, đối thoại với nông dân.

Là dịp để Hội Nông dân cùng Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổng kết, đánh giá về 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh; Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Diễn đàn là tiền đề để chuẩn bị Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2025 (dự kiến diễn ra vào tháng 12/2025). Đây cũng chính là hoạt động thiết thực hướng tới Kỷ niệm Ngày truyền thống Nông nghiệp và Môi trường (tiền thân là Bộ Canh nông trước đây, 14/11/1945- 14/11/2025).