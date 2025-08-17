Bên trong Trung tâm triển lãm lớn nhất Đông Nam Á 7.000 tỷ đồng, nơi diễn ra sự kiện đặc biệt mừng Quốc khánh 2/9

Tại Trung tâm triển lãm Việt Nam - Vietnam National Exposition Center (Hà Nội), các công nhân đang hoàn tất loạt công đoạn cuối để triển lãm nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025) với chuyên đề "80 năm Hành trình Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc" diễn ra đúng tiến độ.

Trung tâm triển lãm Quốc gia có không gian rộng lớn tới 90 hec-ta, tổng mức đầu tư 7.000 tỷ đồng. Triển lãm mừng ngày Quốc khánh 2/9 sẽ diễn ra trong nhà và ngoài trời.

Bên trong Trung tâm triển lãm Quốc gia đang dần hoàn thiện các khu trưng bày, gian hàng. Bước vào cổng trung tâm triển lãm, sẽ có 9 đại sảnh khổng lồ được thiết kế liên thông với nhau, tạo thành một không gian mở như cánh quạt.

Vietnam National Exposition Center quy mô top 10 thế giới, được mệnh danh là “kỳ quan mới” của Thủ đô, điểm đến của mọi người.

Tiểu cảnh của nhiều gian hàng các địa phương dần lộ diện.

Triển lãm sẽ trưng bày những thành tựu nổi bật của đất nước trong 80 năm xây dựng và phát triển như Công nghiệp - công nghệ, đầu tư - thương mại; nông nghiệp - nông thôn, an ninh - quốc phòng, đối ngoại, y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao và du lịch…

Không gian trưng bày trong nhà và ngoài trời có diện tích gần 260.000 m2, theo các mảng nội dung lớn như khu trưng bày khái quát, khu kinh tế xanh, năng lượng sạch và các ngành công nghiệp xanh, khu công nghiệp hàng không và vũ trụ, khu công nghiệp an ninh - quốc phòng, khu 12 ngành công nghiệp văn hóa.

Không gian rộng lớn bên trong Trung tâm triển lãm Việt Nam.

Không gian kiến trúc, trưng bày bên ngoài cũng đang hoàn thiện với những điểm nhấn đặc biệt.

Một trong những điểm nhấn đó là chiếc máy bay IL-14 số hiệu VN-C482, từng là chuyên cơ chở Bác Hồ. Trước đó, chuyên cơ này từng di chuyển với quãng đường dài 6,5 km, từ Bảo tàng Hàng không Việt Nam đến Trung tâm triển lãm Việt Nam.

Hàng loạt kiến trúc lịch sử đang được phục dựng. Trong ảnh là tháp Rùa hồ Gươm.

Tượng Quyết chiến Quyết thắng tại Trung tâm triển lãm Việt Nam.

Cổng Đoan Môn…

… và tượng đài Tháng Gióng tại không gian ngoài trời.

Các đơn vị đang tích cực hoàn thiện các hạng mục trong và ngoài trời.

Triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh chính là một minh chứng rõ nét cho sự phát triển đột phá của đất nước.

Ngày 27/6, Vingroup đã chính thức bàn giao Nhà triển lãm Kim Quy và khu vực triển lãm ngoài trời cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để sẵn sàng cho Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh. Triển lãm diễn ra từ 28/8-5/9, hứa hẹn có quy mô chưa từng có.



Với tổng quy mô hơn 900.000 m2 (90 hec-ta) và quy mô thiết kế lên tới 304.000 m2 diện tích triển lãm trong nhà, Trung tâm triển lãm Việt Nam không chỉ là tổ hợp lớn nhất Đông Nam Á mà còn là không gian triển lãm liên thông lớn thứ hai thế giới.



Các hạng mục như 4 khu công viên triển lãm ngoài trời (hơn 200.000 m2 - top 3 thế giới), trung tâm triển lãm thường xuyên, trung tâm hội nghị tiêu chuẩn quốc tế với 3 ballroom lớn có sức chứa lên đến 5.000 người, cùng khu vực tiện ích hiện đại như loading bay cho container và bãi đỗ xe hơn 10.000 chỗ.



Trung tâm triển lãm Việt Nam đi vào hoạt động không chỉ là nền tảng thúc đẩy phát triển nền kinh tế "Expo" mà còn tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp giao lưu, quảng bá, xúc tiến thương mại.